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DHA YURT - Batman'da çatışma: 1 polis şehit, 1 terörist etkisiz hale getirildi (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 20:31 | Son Güncelleme

VALİLİK: EV ARAMASI SIRASINDA ÇATIŞMA ÇIKTI Batman Valiliği, 1 polisin şehit olduğu olayla ilgili açıklama yaptı.

VALİLİK: EV ARAMASI SIRASINDA ÇATIŞMA ÇIKTI

Batman Valiliği, 1 polisin şehit olduğu olayla ilgili açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, çatışmanın ev araması sırasında çıktığı belirtilerek, şöyle denildi:
"İlimiz Emniyet Müdürlüğünce 27.11.2018 Salı günü ilimiz merkez Hilal Mahallesi'nde yapılan ev araması esnasında çıkan çatışmada 1 BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiş olup, çatışmada yaralanan 1 kahraman polis memurumuz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit olmuştur. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak amacıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir."

Haber: BATMAN,(DHA)

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