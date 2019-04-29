DHA YURT - Bilal Erdoğan: İsrail, Türkiye'den korkuyor (2) - Yeniden

İLİM Yayma Cemiyeti Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, "Bugün İsrail kimden korkuyor? Türkiye'den; çünkü başında imam hatipli bir lider var, diye korkuyor değil mi?" dedi.

Kayseri'de, İlim Yayma Cemiyeti tarafından Kadir Has Spor Salonu'nda 'Spor Şenliği' düzenlendi. Şenliğe Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve öğrenciler katıldı. Şenlikte hitap eden Bilal Erdoğan, imam hatip mezunlarının, ümmet olmanın şuurunu en iyi anlaması gerekenler olduğunu belirterek, "Çünkü bir imam hatip mezunu, diğer imam hatip mezununun kardeşidir. Ben Kartal İmam Hatip mezunuyum; ama Kayseri'deki imam hatip mezunu, benim kardeşimdir. Bizler kardeşiz" diye konuştu.

Dünyanın dört bir yanında Müslümanlara yapılan zulme dikkat çeken Erdoğan, "Dünyanın dört bir yanında Müslümanlar, zulüm altında eziliyorlar mı? İsrail, her geçen gün Filistinli kardeşlerimiz üzerindeki baskısını artırıyor mu? Artırıyor. Neden artıyor biliyor musunuz? Çünkü Müslümanları bölünmüş görüyor, Müslümanları zayıf görüyor. Bugün İsrail kimden korkuyor? Türkiye'den; çünkü başında imam hatipli bir lider var, diye korkuyor değil mi? Cumhurbaşkanı'mızı neden seviyorsunuz? Sadece imam hatipli diye mi? Dünyadaki bütün Müslümanlara ve mazlumlara sahip çıktığı için. İsrail'in zalim cumhurbaşkanına 'Dur' diyebildiği için. Recep Tayyip Erdoğan'ı neden seviyoruz biliyor musunuz? Çünkü hayatını Allah rızası için yaşayıp, hayatını böyle anlamlandırdığı için seviyoruz. O zaman bize düşen nedir? Bize düşen hayatlarımızı Allah rızası için anlamlandırmaktır. Bunun için çok çalışmak gerekiyor" dedi.