DHA YURT BÜLTENİ - 1 1)AYDIN'DA GIDA FABRİKASINDA YANGIN AYDIN'ın Germencik ilçesindeki bir gıda fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın tüm fabrikayı sardı. İlk belirlemelere göre ölen yada yaralanan olmayan yangına itfaiye ekiplerini müdahale ederken, zaman zaman patlamalar meydana geldi.

Yangın, dün saat 20.00 sıralarında Ortaklar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıktı. Gece vardiyasının çalıştığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede fabrikanın tamamını kapladı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, zaman zaman fabrika içinde patlamalar meydana geldi. Yaşanan patlamalar nedeniyle itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı. Jandarma ekipleri patlamalara karşı fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Yangında alevler metrelerce yükseğe çıkarken, yoğun duman bölgeyi kapladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Germencik Kaymakamı Ayhan Işık'ta olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili açıklama yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Duyar duymaz geldim. Tüm ekiplerimizi yangına müdahale için seferber ettik. Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden de takviye istedik" dedi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için başlattığı çalışmalar sürüyor.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Aydın'ın Germencik ilçesindeki bir gıda fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangınla ilgili açıklama yapan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır, Akşam 19.30 sıralarında bize gelen yangın ihbarı üzerine buraya geldik. Yangın kısa sürede büyümüş ve özellikle güney kısmında yoğunlaşmış. Ambalaj ve kolilerin olduğu yerde daha çok yoğun ateş başlamış. İçeride ise bazı tüplerin patlamasıyla yangın daha da büyümüş. Şu an yangını kontrol altına aldık. Asit tankı, amonyak depoları patlamadan söndürdük. Şu an yangın küçük bir bölgede. İş makinasıyla da demirleri kırarak çalışmaları hızlandırdık dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

- Fabrikanın yanışından görüntü

- Özlem Çerçioğlu ile röp.

- Genel ve detay görüntü

+++

Yangından görüntü

İtfaiyenin söndürme ve soğutma çalışmları

-Röp. Haber-Kamera: Burhan CEYHAN /GERMENCİK(Aydın),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 2)KASTAMONU'DA 9 EV, 1 AHIR YANDI KASTAMONU'nun Araç ilçesindeki Köklüdere köyünde meydana gelen yangında 9 ev ve 1 ahır kül oldu. Can kaybının yaşanmadığı yangın belediye ve orman itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.Yangın, dün akşam saatlerinde Araç ilçesine bağlı Köklüdere köyünde meydana geldi. Bir evde henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangında alevler bitişikteki evlere de sıçradı. Köylülerin müdahalesine rağmen mahalle bir anda alev topuna dönüştü. İhbar üzerine Araç Belediyesi ile ilçe Orman itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Ekiplerin müdahaleleri sonrası köydeki yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınırken, 9 ev ile 1 ağır tamamen kül oldu. Yangında can kaybı ve yaralanan olmadı.

KAYMAKAM GÖRMÜŞ: 9 EV VE 1 AHIR YANDI

Araç ilçe Kaymakamı Mustafa Görmüş yaptığı açıklamada, yangının henüz belirlenemeyen bir evden başladığını, çıkış sebebinin yapılacak incelemeler sonrası belli olacağını belirterek, "Akşam saatlerinde başlayan yangın sonrası 9 ev ve 1 ahır yandı. Yangın tamamen kontrol altına alındı" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

(CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ)

-Panik halindeki vatandaşlar ve yangından görüntü Haber: Gürkan YILMAZ / ARAÇ(Kastamonu),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 3)TOKAT'TA ORMANLIK ALANDA YANGIN TOKAT'ta Dikmenler mezarlığı üzerinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, dün saat 18.30 sıralarında, Kaleardı Mahallesinde bulunan Dikmenler mezarlığı üzerinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Çam ağaçlarının bulunduğu alanda duman ve ateşlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Çıkan yangında 1 hektar alanda hasara yol açtığı öğrenildi. Görüntü Dökümü

-----------------------------

-Yangın görüntüleri Haber-Kamera: Fatih YILMAZ /TOKAT,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 4)NİŞANLISININ ESKİ KOCASINI ÇOCUKLARININ GÖZLERİ ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ KAHRAMANMARAŞ'ta İbrahim Doğan (35), otomobilinde 2 çocuğunun gözleri önünde eski eşinin nişanlısı Arif Akbuğa (45) tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. Zanlı Akbuğa, o sırada bölgede olan polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, çocukların şans eseri saldırıdan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Olay, dün saat 17.45 sıralarında merkez Onikişubat ilçesi Binevler Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre İbrahim Doğan, içerisinde 2 çocuğunun da bulunduğu 46 NR 553 plakalı otomobili ile giderken, kavşağa geldiği sırada 15 DD 771 plakalı otomobilden inen Arif Akbuğa, elinde pompalı tüfekle Doğan'ın yanına gitti. Akbuğa, otomobilin yanında geldiğinde şoför koltuğundaki Doğan'a pompalı tüfekle ateş etti. Doğan, çocuklarının gözü önünde başına ve vücuduna isabet eden saçmalarla olay yerinde hayatını kaybetti.

'ÇOCUKLAR NEREDE?'

O sırada bölgede devriyede olan bir polis ekibi silah sesleri üzerine hemen olay yerine gitti. Ekipler, kaçmaya çalışan Arif Akbuğa'yı olayda kullandığı silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Saldırı sırasında şans eseri yara almayan ve olayın şokunu yaşayan çocuklar, polisler tarafından teskin edilmeye çalışıldı.

Acı haberi alıp olay yerine gelen Doğan'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Gözyaşları içerisinde 'Çocuklar da vardı araçta, onlar nerede?' diye soran Doğan'ın yakınlarına polis, çocukların sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından İbrahim Doğan'ın cesedi otopsi için hastane morguna götürüldü. Sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Arif Akbuğa'nın 1 yıl önce boşanan İbrahim Doğan'ın eski eşiyle nişanlı olduğu ve bu nedenle aralarında husumet olduğu öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü

-----------------------------

- İbrahim Doğan'ın aracı

- Olay yeri

- Polisler

- Doğan'ın yakınlarının gelmesi

- Doğan'ın yakınlarının çocukları sorması

- Zanlının aracı (Yeşil olan)

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ /KAHRAMANMARAŞ,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 5)ODTÜ ORMANI'NDA CİNAYET ANKARA'nın Çankaya ilçesinde oturan 41 yaşındaki Levent Cengiz, Turan Güneş Bulvarı üzerindeki ODTÜ Ormanı'nda tabancayla vurularak öldürüldü. Polis ekipleri, şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün gece geç saatlerde Çankaya ilçesindeki Oran Mahallesi'nde meydana geldi. Turan Güneş Bulvarı üzerinde birkaç el silah sesi duyan vatandaşlar durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, bulvar üzerindeki ODTÜ Ormanı'nın yanında bir cesetle karşılaştı. Cesedin, 41 yaşındaki Levent Cengiz'e ait olduğu öğrenildi.

Çevrede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, yol üzerinde ve ormanlık alanda incelemede bulundu. Bulvar üzerindeki MOBESE kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, çevrede yaşayan vatandaşların da ifadelerine başvurdu.

Levent Cengiz'in Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi'nde oturduğu ve akşam saatlerinde gelen bir telefon üzerine dışarı çıktığı öğrenildi. Bekar olan Cengiz'in annesiyle birlikte yaşadığı ve inşaat işleriyle uğraştığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerinin incelemesi

-Ormandaki aramalar Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN / ANKARA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 6)ALKOLLÜ GENÇ AĞABEYİ VE BABASINI BIÇAKLADI BURSA'nın İnegöl ilçesinde alkollü genç Kenan P. (24), tartıştığı babası Kerim P. (53) ve ağabeyi İsmail P.'yi (28) bıçakla yaraladı. Kavga sırasında aldığı darbelerble kendisi de yaralanan Kenan P. ile bıçakladığı babası ve kardeşi sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, dün gece geç saatlerde Hamidiye Kahallesi Park Caddesinde oturan Kerim P.'ye ait evin önünde meydana geldi. İddiaya göre alkol alıp gelen Kenan P., evin önünde baba Kerim P. ve ağabeyi İsmail P. ile tartıştı. Tartışma sırasında öfkelenen Kenan P., babası ile ağabeyi Kenan P.'ye bıçakla saldırdı. Kavga sırasında Kerim P. ile oğlu İsmail P. ellerinden yaralanırken, Kenan P. ise babası ve ağabeyi tarafından darp edildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada bıçaklanan Kerim P. ile oğlu İsmail P. ile darp edilen Kanan P. ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan baba ile iki oğlunun hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Yaralıların ambulansla hastaneye getirilişi

-Yaralıların tedavisi Haber: Yavuz YILMAZ /İNEGÖL(Bursa),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 7)TOMRUĞUN ALTINDA CAN VERDİ BURSAnın İnegöl ilçesinde traktöre yüklemeye çalıştığı tomruğun altında kalıp ağır yaralanan Mustafa Tetik (76), kaldırıldığı hastanede öldü.

İnegöl'ün kırsal İclaliye Mahallesi'nde oturan Mustafa Tetik (76), ormanında kestiği ağacın gövdesini traktöre yüklemeye çalıştığı tomruk kaydı. Tetik, yuvarlanan tomruğun altında kaldı. Yakınları tarafından ağacın altından kurtarılan yaşlı adam, olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınantetik, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Yaşlı adamın hastaneye kaldırılışı

-Hastaneden detaylar Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ /İNEGÖL(Bursa),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 8)HDP'Lİ ESKİ VEKİL AYHAN'IN CENAZESİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki Erbil kentinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski milletvekili İbrahim Ayhan'ın cenazesi, otopsi yapılıp toprağa verilmek üzere Türkiye'ye getirildi.

Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı olması nedeniyle milletvekilliği düşürülen ve Erbil'de hayatını kaybeden HDP eski Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın cenazesini taşıyan araç, dün akşam saatlerinde Silopi yakınlarındaki Habur Gümrük Kapısı'na ulaştı. Cenaze aracı burandan otopsi işlemleri nedeniyle beraberinde Ayhan'ın eşi Rezan Ayhan ve HDP Eşbaşkan Yardımcısı Tunceli Milletvekili Alican Önlü, Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Mardin milletvekilleri Mithat Sancar ve Pero Dündar'ın da aralarında bulunduğu kalabalık bir grup tarafından Silopi Devlet Hastanesi'ne götürülmek üzere yola çıkarıldı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında Silopi Devlet Hastanesi'ne getirilen Ayhan'ın cenazesi morgo konulurken, annesi ve kardeşleri Kürtçe ağıtlar söyledi. Anne Ayhan'ın güçlükle ayakta durduğu görüldü. Ancak Silopi Devlet Hastanesi'nde İbrahim Ayhan'ın cesedine otopsi yapılamayacağı, bu nedenle Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürülmesi gerektiği belirtildi. Bu gelişmenin ardından Ayhan'ın ailesi ve HDP milletvekilleri, Silopi Devlet Hastanesi önünde bekleyişini sürdürüyor.

İbrahim Ayhan'ın otopsi işlemlerinin ardından Şanlıurfa'da toprağa verileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Habur sınır kapısındaki bekleyiş ve detaylar

-Habur sınır kapısından Cenazenin çıkışı

-Cenaze konvoyunun Silopi'ye doğru gidişi

-Başverimlli de konvoyu karşılama ve konvoya eşlik

-Güvenlik araçlarının konvoya eşlik etmesi

-Cenaze aracının Silopi Devlet Hastanesine girişi

- Vekilin annesinin cenaze aracı üzerindeki fotoğrafa sarılıp ağıt yakması

-Tabutun araçtan çıkarılışı

-Vekilin annesinin ağıtları ve bayılma anı

-Hastane bahçesinde bekleyiş

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Halil COŞKUN /Silopi (Şırnak),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 9)HOPA'DA İŞLENEN TAKSİCİ CİNAYETİ İÇİN PROTESTO YÜRÜYÜŞÜ ARTVİN'in Hopa ilçesinde, geçen 27 Ağustos'ta tabanca ile vurularak öldürülen taksi şoförü İshak Köse (25) cinayetindeki faillerin yakalanamamasını protesto eden grup, lastik yakıp Karadeniz Sahil Yolu'nu ulaşıma kapattı. Polis, biber gazı ve Toplumsal Müdahale Aracı (TOMA) ile müdahale ederek grubu dağıttı.

Olay, dün saat 23:00 sıralarında Hopa ilçesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. İlçede, geçen 27 Ağustos'ta öldürülen taksi şoförü İshak Köse'nin cinayetindeki faillerin yakalanamayışına tepki gösteren grup, lastik yakarak Karadeniz Sahil Yolu'nu ulaşıma kapattı. Olay yerine gelen grup, kalabalığın dağılması için uyarıda bulundu. Polis, kalabalığı biber gazı ve TOMA ile tazyikli su sıkarak dağıttı. Bu sırada bazı kişiler, polise tepki gösterdi. TOMA'dan sıkılan su ile yanan lastikler söndürüldü. Karayolu bir süre sonra yeniden ulaşıma açılırken, polis ise bir süre olay yerinde bekleyişini sürdürdü.

Polis ekipleri, taksici İshak Köse'nin faillerinin yakalanması için Artvin ve Rize'de özel ekiplerin titizlikle çalıştığını belirtti.

TAKSİCİ CİNAYETİ

Olay, geçen 27 Ağustos'ta Hopa Terminali'nde meydana geldi. Terminalde taksicilik yapan İshak Köse, iddiaya göre küfürlü ve yüksek sesle konuşan kişileri uyarınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında gruptan kimliği belirsiz kişi, tabanca ile İshak Köse'ye ateş etti. Ağır yaralanan Köse, ambulansla kaldırıldığı Hopa Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Silahlı saldırıda hayatını kaybeden İshak Köse, ilçede toprağa verilirken, olayın faillerin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. ARTVİN EMNİYET MÜDÜRÜ SELVİ DE BİR SÜRE YÜRÜYÜŞE EŞLİK ETMİŞTİ

Hopa'da geçen 8 Eylül'de de düzenlenen yürüyüşle taksi şoförü İshak Köse cinayetindeki faillerin yakalanması ve olayın çözülmesi için protesto yürüyüşü düzenlenmişti. Yürüyüşe bir süre eşlik eden Artvin Emniyet Müdürü Mehmet Selvi, olayın faillerinin en kısa sürede bulanacağını belirterek, "Failleri alacağız, merak etmeyin. Bu bizim boynumuzun borcu" ifadelerini kullanmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Lastik yakılarak yol kapatılması

- TOMA'nın müdahalesi

- Polise tepki gösterenler

- Detaylar Haber-Kamera: Nurbay USTA /ARTVİN,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 10)İZMİR'DE ZİNCİRLEME KAZA İZMİR'in Çiğli ilçesinde, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Zincirleme kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

Kaza, bugün saat 03.00 sıralarında Anadolu Caddesi Çiğli Belediyesi yakınlarında meydana geldi. Çiğli'den Karşıyaka yönüne giden 35 AT 2123 plakalı hafif ticari araç, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak Abdülkadir Bora idaresindeki 35 KG 3869 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar farklı şeritlerdeki Bayram Kuzgun yönetimindeki 35 T 7514 plakalı taksiye, Serkan Kılıç kontrolündeki 35 DD 3973 plakalı otomobile ve park halindeki 35 T 5563 plakalı taksiye çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yaptıkları kontrolde kazada herhangi bir yaralanan olmadığını tespit etti. Kazaya karışan 5 araçta maddi hasar meydana gelirken, Anadolu Caddesi yaklaşık 1 saat ulaşıma kapatıldı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından cadde tekrar trafiğe açıldı.

Öte yandan polis, kazaya neden olan hafif ticari aracın sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Kaza yerinden görüntü

- Polis ve itfaiye ekiplerinden görüntü

- Araçların kaldırılmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY /İZMİR,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 11)KÖYLÜLER ÇANKIRI-ANKARA KARAYOLU'NU TRAFİĞE KAPATTI ÇANKIRI'da faaliyette bulunan Yakınkent OSB'ye akü geri dönüşüm tesisi kurulmasını istemeyen çevre sakinleri Çankırı-Ankara karayolunu yaklaşık 1 saat trafiğe kapattı. Ellerinde Türk bayrakları ve dövizlerle eylem yapan vatandaşlar, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu ile yaptıkları görüşme sdnucu bölgeden ayrıldı.

Çankırı merkezde faaliyet gösteren Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulacağı öne sürülen akü geri dönüşüm tesisinin çevreye zarar vereceğini düşünen bölgede yaşayan 10 köyün sakinlerinden yaklaşık 200 kişi Çankırı Ankara karayolunda eylem yaptı. Ellerinde Türk bayraklarının yanı sıra 'Önce sağlık ve canlı', 'Hurda dönüşüm fabrikası istemiyoruz' ve 'Sağlık parayla satın alınamaz' yazılı pankartlarla karayolunu ulaşıma kapatan köylüler, yetkili birinin dertlerini dinlemesi için bölgeye gelmesini istedi. Yaklaşık 3 saat süren eylem AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu'nun bölgeye gelmesiyle sona erdi. Köylüler adına milletvekili Çivitcioğlu'na dertlerini anlatan Adem Yılmaz akü geri dönüşüm tesisinin 81 ilde hiçbir organize sanayi bölgesinde olmadığını, Çankırı'ya da kurulmasını istemediklerini söyledi.

Yılmaz, "Kurşun ağır metal içerdiği için toprağı, havayı, suyu ve insanı zehirlemektedir. Böyle bir tesiste çalışan işçilere ayda bir kan değişimi yapılmaktadır. Çorum, Kastamonu, ve Ankara'dan toplanıp burada depolanacak ve eritilerek kurşun geri dönüşümü elde edildikten sonra etraftaki hiçbir canlının hayatı sağlıklı olmayacaktır. Halbuki bu organize sanayiye gelecek olan katrilyonluk yatırımcılar sırada beklerken böyle bir tesisin geleceği için gelmek istemiyorlar. Şehrimizin valisi ve yöneticileri bununla meşgul olmak yerine, alt yapı, su ve doğalgaz gibi sorunlarıyla ilgilenirlerse daha iyi olur" diye konuştu.

Sorunun çözülmesi için hafta için bir toplantı yapacağını dile getiren AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu ise şunları söyledi:

"Buraya yatırımcı gelerek insanlarımıza istihdam sağlayacağız. Ama bizim olmazsa olmazımız sizin sıhhatiniz, sağlığınız, güveniniz ve huzurunuz. Burada firma yetkilileri, muhtarlarımız, bakanlık yetkilileri gelsinler, oturalım, konuşalım. Burada zerre miktarı insan sağlığına sıkıntı verecek durum varsa sizden önce bu yolu ben kapatmazsam adam değilim. Bu işin şekli bu olmamalıdır. Siz bizim için değerlisiniz. Biz sayın valimizin başkanlığında ve oluşturulan heyetle birlikte bir araya gelelim ona göre ortak akıl neyi emrediyor onu yapalım."

İkna olan grup daha sonra olaysız dağıldı.