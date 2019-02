DHA YURT BÜLTENİ-1

Anne ve babasının sobadan sızan gazdan zehirlendiğini öğrenen Ampute Futbol Milli Takımı kaptanı Osman Çakmak, Ankara'dan karayolu ile memleketine geldi. İlk önce köyüne uğrayan Osman Çakmak ardından babası Ömer Çakmak'ın tedavi gördüğü Tokat Devlet Hastanesi'ne giderek sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Üzgün olduğu gözlenen Çakmak açıklama yapmadı. Çiftin evine pencereden girerek sağlık ve jandarma ekiplerine haber veren komşuları Ömer Keskin, "Mutfağın penceresini tornavida ile açarak içeriye girdim. Salonda Sultan ve Ömer çiftini yerde gördüm. Hemen jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdik" diye konuştu. OSMAN ÇAKMAK "ACIMIZ BÜYÜK" Hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunan Osman Çakmak, "Hep söylediğimiz buydu. Milli takım kampı Avrupa şampiyonası derken anne ile babayla ilgilenme fırsatımız olamadı. Acımız büyük. Büyük bir devletiz. Babam şu an yoğun bakımda tedavi görüyor. İnşallah Cenab-ı Allah iki acıyı bir arada yaşatmaz. Allah her şeyin hayırlısını versin. Tüm yetkililer burada, herkes sefer oldu" dedi.

Öte yandan, yaşanan olayla ilgili olarak bazı sosyal medya hesaplarında Emniyet Müdürlüğü önünde canlı bomba vurulduğu iddiaları üzerine Şanlıurfa Valiliği bir açıklama yaparak, gerçekleşen olayın canlı bomba ile alakalı olmadığını belirtti. Açıklamada, "02.02.2018 tarihinde 20.30 sularında İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası önündeki nöbet kulübesine yaklaşan bir şahsın 'Üzerimde bomba var' demesi üzerine görevli nöbetçi memurlar tarafından ilk önce havaya ateş açılarak durdurulmaya çalışılmış, ısrarı üzerine şahıs bacağından vurularak etkisiz hale getirilmiştir. Yapılan ilk incelemede şahsın üzerinde her hangi bir patlayıcıya rastlanmamış olup, yaralı şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Şüpheli şahısla ilgili yapılan incelemelerde şahsın daha önce 15 defa psikiyatri kliniğine giriş yaptığı anlaşılmıştır. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Eşi ile en son olaydan 1 saat önce görüştüğünü belirten Hüzeyme Elik, "Benden oğlunun resmini istedi onu attım. Hatta o resmi olaydan sağ kurtulan birine göstermiş. Yangından kurtulanlarla da görüşemiyorum. Eşim işine aşık biriydi. Çocuğu olduktan sonra istemeyerek çalışmaya gidiyordu ama o zamana kadar isteyerek giderdi" diye konuştu. Baba Mevlüt Elik ise, bir an önce gemiye girilip, arama kurtarma çalışmaların devam edilerek, bir haber gelmesini beklediklerini söyledi. Gözü yaşlı anne Ayşe Elik'te çaresizce gelecek haberi beklediklerini kaydetti.

13)25 METRE YÜKSEKLİKTEKİ KAYALIKLARDAN DÜŞEREK YARALANDI

ELAZIĞ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde, N.D. (23) adlı kadın henüz bilinmeyen nedenle yaklaşık 25 metre yükseklikteki kayalıklardan düşerek yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı tarihi Harput Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede gezen N.D., Balakgazi Anıtı'nın yanına geldiğinde yaklaşık 25 metre yükseklikteki kayalıklardan bilinmeyen nedenle düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekipleri merdiven uzatarak yaralı N.D.'yi bulunduğu yerden aldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan N.D., ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

