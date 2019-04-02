DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)ÇATAK'TA AHIR ÇÖKTÜ, 360 KÜÇÜKBAŞ TELEF OLDU VAN'ın Çatak ilçesinde etkili olan yağışlar nedeniyle çöken ahırda, 360 küçükbaş telef oldu.

Çatak ilçesi kırsalında etkili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı yağışlar, önceki gün öğle saatlerinde Sözveren Mahallesi Yaylaönü Sokak'ta Şehriban Şipal'a ait kerpiç ahırın çökmesine neden oldu. Küçükbaş 370 hayvan, toprak, taş ve ağaç parçalarının altında kaldı. Şipal'ın ihbarı üzerine mahalleye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahallelinin de katıldığı kurtarma çalışmalarında 10 hayvan sağ çıkarıldı. 180 koyun, 120 kuzu ve 60 keçi ise telef oldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ahır sahibi Şehriban Şipal ile görüşerek gerekli işlemleri yapıp, tutanak hazırladı. Görüntü Dökümü

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(Cep telefonu kamerası)

-Çöken ahırdan detaylar

-Telef olan koyunlar

-Çevreden görüntüler

-Olay yerinde olan vatandaşlar Haber-Kamera: Hüdayi GÜMÜŞ / ÇATAK(Van),(DHA) =============================================== 2)AYDIN'DA ÇİMENTO FABRİKASININ BACASINDA PATLAMA

AYDIN'ın Söke ilçesinde, faaliyette olan bir çimento fabrikasındaki bacaların birisinde gaz sıkışmasından dolayı patlama meydana geldi. Patlamada tonlarca toz çimento yere aktı. Çevreye yayılan toz çimentolar büyük hasara yol açarken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Olay, dün saat 16.00 sıralarında Atatürk Mahallesi'ndeki bir çimento fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada çalışma sırasında bacalardan birisinde gaz sıkışmasından dolayı patlama meydana geldi. Yaşanan patlama sonrasında açılan delikten tonlarca çimento yere ve çevreye yayıldı. Patlama sorası olay yerine ekipler sevk edilirken, ölen ya da yaralanan olmadı. Patlayan bacanın yapımı için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Görüntü Dökümü

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(Cep telefonu kamerası)

-Patlama sonrası bacadan akan çimento Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN,(DHA) ============================================= 3)ALARMI DUYUP EVDEN ÇIKTI, KUNDAKÇILARLA KARŞILAŞTI ADANA'da kimliği belirsiz 2 kişi, benzin döktükleri otomobili ateşe verdi. Alarmı duyup, dışarı çıkan otomobilin sahibi Hayrettin Kızılçınar'ı gören şüpheliler kaçtı. Otomobildeki yangın ise Kızılçınar ve komşuları tarafından söndürüldü.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde gece yarısı meydana geldi. Sokaktan gelen alarm sesine uyanan Hayrettin Kızılçınar, dışarı çıktığında iki kişinin, kendisine ait otomobile benzin döküp ateşe verdiğini gördü. Kızılçınar'ı fark eden şüpheliler, olay yerinden kaçtı. Kızılçınar, sesleri duyup dışarı çıkan komşuları ile birlikte otomobilin alev alan ön ve arka tamponunu su dökerek söndürdü. Araçta küçük çaplı hasar meydana geldi. Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü

- Kundaklanmak istenen otomobilden görüntü

- Polislerin, kundaklanmak istenen otomobilde inceleme yapması

- Polis araçlarından görüntü

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA) 4)OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ, 1'İ BEBEK 3 ÖLÜ, 2 YARALI BURDUR'da otomobilin şarampole devrildiği kazada Rahim Işık (56), kızı Sibel Işık (30) ve torunu 5.5 aylık Esma Işık yaşamını yitirdi. Anneanne Gülten Işık (57) ile torunu Mila Işık (3) ise yaralandı. Tefenni- Burdur karayolunun Beyköy kavşağında dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen kazada, Rahim Işık'ın kullandığı 34 BDR 611 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada otomobildeki Rahim Işık, eşi Gülten Işık, kızı Sibel Işık ile torunları Mila Işık ve Esma Işık yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılardan Rahim Işık Burdur Devlet Hastanesi'ne, Sibel Işık Tefenni Devlet Hastanesi'ne, Esma Işık, Mila Işık ile Gülten Işık da Gölhisar Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralılardan Rahim Işık, Sibel Işık ve Esma Işık tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gülten Işık ile Mila Işık ise Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Hastane dış görünüş

- Ambulansın gelişi

- Yaralının indirilişi

- Kazaya karışan otomobilin fotoğrafı Haber-Kamera: Mesut MADAN / BURDUR,(DHA) ============================================ Dere sularına kapılan otomobildeki 2 kişiden birinin cesedi bulundu (EK)

5)CENAZE ALINDI Araban'da taşan dere sularına kapılan otomobilde kaybolan ve dün cesedi bulunan Zahir Gözüaçık'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Ekiplerin, kaybolan Mehmet Hanifi Keser'i arama çalışmaları ise devam ediyor. Görüntü Dökümü

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- Zahir Gözüaçık'ın fotoğrafı

- Adli Tıp Kurumu

- Cenaze aracının gelişi

- Cenazenin alınışı

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mustafa KANLI / GAZİANTEP,(DHA ============================================== 6)ADIYAMAN'DA ARAZİ KAVGASI: 1 ÖLÜ ADIYAMAN'da, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada göğsünden yaralanan Cengiz Çiftçi (41) yaşamını yitirdi.

Olay, dün öğlen saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet olan Çiftçi ve Eren ailesi fertleri tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Olayda 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen polis ekipleri tarafından kavgaya karışan 15 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Akşam saatlerinde, mahalledeki kahvehanede iki aile karşılaşınca aralarında tekrar kavga çıktı. Kavga sırasında Cengiz Çiftçi, kim tarafından kullanıldığı henüz bilinmeyen bıçakla göğsünden yaralandı. Kanlar içinde yere düşen Çiftçi'yi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Çiftçi'yi ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Çitfçi doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Çiftçi'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken polis kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri

- Yakınlarının sinir krizi geçirmesi

- Polisin önlem alması ve güvenlik şeridi çekmesi

- Olay yeri inceleme ekipleri

- Kalabalık dağıtılması

- Kahvehane

- Genel ve detay görüntüler (EK)

- Kavgaya karışanlar

- Kavgada kullanılan tabanca

- Polisin müdahale etmesi

- Gözaltına alınanlar

- Kavgada yaşanan arbede

- Sağlık görevlileri

- Polisin önlem alması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,(DHA) 7)BORÇ TARTIŞMASINDA ARKADAŞI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ BATMAN'da, Muammer Savaş (45), borç para yüzünden çıkan kavgada, arkadaşı tarafından tabancayla vurularak, öldürüldü.

Olay, kent merkezindeki Kısmet Mahallesi'nde meydana geldi. Kahvede oturan Muammer Savaş ile ismi öğrenilemeyen arkadaşı arasında, borç para yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken arkadaşı, Savaş'a tabancayla 3 el ateş etti. Ağır yaralanan Savaş, kanlar içinde yere yığılırken, arkadaşı ise olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götürmek üzere ambulansa aldığı Muammer Savaş, yolda yaşamını yitirdi. Bölge sakinleri ile esnafın tanımadığı saldırganın kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri

- Çevrede toplananlar

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Reşat YİĞİZ / BATMAN,(DHA) 8)KULLANILMAYAN ÇİFTLİK EVİNDE ÖLDÜRÜLDÜ ADANA'da evinin yakınında bulunan kullanılmayan çiftlikte kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce başından tabancayla vurulan Suat Duruhan, hayatını kaybetti.

Olay, gece yarısı merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi 2938 Sokak'ta kullanılmayan çiftlikte meydana geldi. İddiaya göre, tek el tabanca sesi ve ardından yardım çığlığı duyan mahalle sakinleri, dışarıya çıktıklarında plakasını alamadıkları bir otomobilin hızla sokaktan ayrıldığını gördü. Yardım çığlığının boş çiftlikten geldiğini fark eden mahalle sakinleri, olay yerine gittiklerinde Suat Duruhan'ı başından vurulmuş halde bulunca durumu polise ve yakınlarına bildirdi. Yakınları tarafından otomobil ile kentteki bir özel hastaneye götürülen Duruhan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Bu arada olay yerinde inceleme yapan polisler, bir adet boş kovan buldu.

Katil zanlısı ya da zanlılarının kimliğini tespit edip, yakalamak için çalışma başlatan polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Boş çiftliğin dış görüntüsü

- Olay yeri inceleme polisinin çalışması

- Polislerin çift içindeki incelemesi

- Polis aracından görüntü Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA) 9)TARTIŞTIĞI 2 KİŞİYİ ALIŞVERİŞ MERKEZİNİN TUVALETİNDE BIÇAKLADI BURSA'da Taha G. (23), iddiaya göre sokakta tartıştığı 2 kişiyi takip edip bir alışveriş merkezinin tuvaletinde bıçakladı.

Olay, dün akşam saatlerinde Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi'ne bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Ali S. (24) ile Alihan A. (22) dolaşmak için dışarı çıktı. 2 arkadaş yürüyüş yaptıkları sırada iddiaya göre yanlarına gelen Taha G. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede sonlanırken, Ali S. ile Alihan A. olaydan sonra bir alışveriş merkezine gidip tuvalete girdi. Bu sırada iki arkadaşı takip eden Taha G., tuvaletlere girerek elindeki bıçakla lavaboda ellerini yıkayan 2 kişiyi bacaklarından bıçakladı. Kaçmaya çalışan şüpheli Taha G., alışveriş merkezinin güvenlik görevlilerince yakalanarak polise teslim edildi. Yaralı Ali S. ile Alihan A. olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralının ambulansa taşınmasından görüntü

-Şüphelinin sağlık kontrolünden çıkarılması Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),(DHA) 10)BAŞINDAN VURULAN HAKAN, 13 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ GAZİANTEP'te, 13 gün önce, sokakta başından tabancayla vurularak, ağır yaralanan Hakan Karakuş (18), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 19 Mart'ta, Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan Karakuş, sokakta tartıştığı, ismi öğrenilemeyen 2 kişi tarafından henüz bilinmeyen nedenle başından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan Karakuş, çevredekilerin çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Hakan Karakuş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bu sabah hayatını kaybetti. Karakuş'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

Hakan Karakuş'un silahla vurularak, öldürülmesiyle ilgili polis ekiplerince gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.