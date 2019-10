DHA YURT BÜLTENİ - 1

'SAMİMİYETSİZ, İKİ YÜZLÜ BATI DÜNYASI' Şehidin ailesinin metanetli bir duruş sergilediğini vurgulayan Bakan Albayrak sözlerini şöyle sürdürdü: "Hakikaten çok güçlü, metanetli bir duruşla yine şehit anne ve babası vakarı gösterdiler. Her ikisinden de Allah razı olsun diyorum. Pırlanta gibi Cihan Güneş kardeşimizin yanında, 4 tane de gazimiz var. Metanetleri, cesaretleri dört dörtlük maşallah. Allah'ın onlara da en kısa sürede acil şifalar vermesini diliyorum. Sözde terör örgütlerini koruma adı altında bugün verilen mücadelede, kimlerin sivilleri hedef aldığı, masum 9 aylık bebek Muhammet başta olmak üzere, kimin bombalar attığını bütün dünya artık görüyor. On yıllardır bugün için hazırlanan planı ordumuz, bu millet darmadağın edecek. Bugün DEAŞ'a karşı en şedit mücadele vermiş ordu Türk Ordusu'dur. Bu gerçekleri terörle mücadele lafını diline dolayıp, siviller üzerinden demagoji yapan, yalan propaganda yapan birilerine, samimiyetsiz ve iki yüzlü Batı dünyasının yüzüne çarpmamız lazım."

BANA 6 KİŞİ SALDIRDI

Gazi ve şehitlere küfür etmediğini belirten Erhan Kaya, "Gazilerimize, askerlerimize, polislerimize canımız kurban bizim" dedi. Dernek binasında da İsmail Kumartaşlı haricinde başkalarının da kendisini dövdüğünü iddia eden Erhan Kaya, "En az 6 kişiydi. Birisi sandalye ile başıma vurdu. İsmail Kumartaşlı göğsüme oturup boğazımı sıktı. Beni boğmaya çalıştı. Odadaki bir kişi bizi ayırmaya çalışıyordu. Aynı kişi beni kurtardı. Hastanede ise yaşlı bir gazi önümü kesip bana hakaret etti. Ben onlara hakaret etmedim. Rapor aldım. Boynumdaki kemiklerde hasar var. Şikayetçi oldum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Erkan Kaya'dan detay

Vücudundaki darp izlerinden detay

Genel detaylar

Röp: Erhan Kaya

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ / AFYONKARAHİSAR,(DHA)

DEDEKTİF GİBİ İZ SÜREN BABA, OĞLUNU CEZAEVİNDEN KURTARDI

UŞAK'ta, iki grup arasında 26 gün önce çıkan kavgada bıçakla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 24 yaşındaki Hasan Özkan'ın katil zanlısı olarak gözaltına alınıp, tutuklanan lise öğrencisi Erdal Ok'un (18) suçsuz olduğunu inanıp, dedektif gibi olayı araştıran babası Salih Ok (50) sayesinde 22 gün sonra cezaevinden kurtardı. Baba Ok'un, ulaştığı sürpriz bir görgü tanığı sayesinde, tespit ettiği yeni şüpheli C.G. ise suçunu itiraf edince, tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet Mahallesi, Atapark yakınlarında geçen 15 Eylül'de, Sivaslı ilçesinin, Selçikler Beldesi'ndan gezmek için gelen inşaat işçileri ile bir grup genç arasında, iddiaya göre, 'yan bakma' nedeniyle kavga çıktı. Kavgada inşaat işçisi Hasan Özkan (24) bıçakla yaralandı. Arkadaşları tarafından

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özkan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından şüpheli olarak

lise öğrencisi Erdal Ok gözaltına alındı. Ok, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Oğlunun suçsuz olduğuna inanan 50 yaşındaki Salih Ok, bir dedektif gibi iz sürmeye başladı. Olay yeri ve çevresinde tek tek herkesle görüşen Salih Ok, iki hafta önce bir görgü tanığına ulaştı. Görgü tanığı, Özkan'ın bıçaklayan kişinin C.G. olduğunu söyledi. Bunun üzerine Salih O., avukatı aracılığıyla C.G., hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren Savcılığın talimatıyla polis C.G.'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, suçunu itiraf eden C.G., tutuklandı. Suçsuz olduğu ortaya çıkan Erdal Ok ise geçen 9 Ekim'de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.