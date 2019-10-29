DHA YURT BÜLTENİ - 1 HDP önündeki eylemde 56'ncı gün (2)

AİLELERDEN HDP'YE SUÇ DUYURUSU Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettikleri çocukları için oturma eylemi yapan aileler, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'na takılan güvenlik kameralarının kendilerini ve ziyarete gelenleri kaydettiğini gerekçe göstererek Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Aileler, kendilerine yönelik yapılan sözlü ve fiziki saldırılar nedeniyle de HDP Diyarbakır milletvekilleri Remziye Tosun ve Saliha Aydeniz'den şikayetçi oldu.

Oğlu Tuncay Bingöl'ün 5 yıl önce 14 yaşındayken dağa kaçırıldığını iddia ederek oturma eylemini sürdüren Şevket Bingöl ve İstanbul'da polis memuruyken, Muş'ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine dönerken Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan oğlu Vedat Kaya (28) için oturma eylemi yapan Şeyhmus Kaya, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na kameraların kaldırılması ve kendilerine yönelik yapılan sözlü ve fiziki saldırılar nedeniyle HDP Diyarbakır milletvekilleri Remziye Tosun ve Saliha Aydeniz hakkında şikayette bulundu. Suç duyurusuna ilişkin açıklamada bulunan Şevket Bingöl, oturma eylemine başladıkları günlerde HDP binasında bulunan eski kameraların söküldüğünü ve o kameralarda çocuklarının görüntüsünün yer aldığını iddia ederek, yeni takılan kameralarla çekilen fotoğraf ve görüntülerinin nereye gönderildiğini bilmediklerini belirtti. Bingöl, eylemlerine destek için gelen ziyaretçilerinin olduğunu ancak kameraların takılmasından dolayı, ziyaretçilerin rahatsız olduklarını ve korktuklarını söyledi.

Suç duyurusunda bulunan Şeyhmus Kaya ise takılan kameralarda ses kayıt özelliğinin de olduğunu belirterek, çekilen görüntülerin hem kendilerini hem de kendilerini ziyarete gelenleri endişelendirdiğini söyledi. Görüntülerin Irak'ın kuzeyindeki Kandil Dağı'ndaki terör örgütünün kampına gönderildiğini iddia eden Kaya, HDP milletvekilleri Remziye Tosun ile Saliha Aydeniz hakkında da kendilerine yönelik hakaret ve fiziki saldırı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğunu belirtti. Ailelerin suç duyurusu üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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HDP il binası

Ailelerin bekleyişi

Güvenlik kameraları

Suç duyurusunda bulunan aileler

Şikayet dilekçesi

Şevket Bingöl'ün röportajı

Şeyhmus Kaya'nın röportajı

Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN - Nurettin FİDANCAN / DİYARBAKIR,(DHA)

================================================== **113 YAŞINDAKİ ŞÜKRİYE NİNE: CUMHURİYETİN İLANINI HATIRLIYORUM BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaşayan, 3 padişah, 12 cumhurbaşkanı ve 27 başbakan gören Şükriye Bayram (113), 96'ncı yıl dönümünde, cumhuriyetin ilan edildiği dönemi hatırladığını söyledi. Mustafa Kemal Atatürk'ü çocuk yaşlarda gördüğünü belirten Bayram, "Yemekler kaynarken, Atatürk konuşuyordu. Kocaman adamdı. Camdan gördüm onu" dedi.

İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan, cumhuriyetin ilanının 96'ncı yıl dönümünde, 1906 doğumlu Şükriye Bayram'ı evinde ziyaret ederek, kutlama törenlerine davet etti. Hocaköy Mahallesi'nde oturan Şükriye Bayram, Sultan Abdülhamid döneminde dünyaya geldi. Bayram, yaşamı boyunca 3 Osmanlı padişahı ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren 12 cumhurbaşkanı ve 27 başbakan gördü. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı ile Balkan ve Kurtuluş savaşları dönemlerini de yaşayan 4 çocuk annesi Bayram'ın torunlarıyla onların çocuklarının sayısı 70'e ulaştı.**

'ATATÜRK SÜRDÜ DÜŞMANI'

Cumhuriyetin ilan edildiği dönemi hatırladığını anlatan Şükriye Bayram, "Kurtuluş Savaşı'nı, Cumhuriyet Dönemi'ni hatırlıyorum. Çocuktum o zaman. İnegöl'ün köküyüz. Atatürk sürdü düşmanı. Camdan baktım, askerleri gördüm. Korktum. Perdeleri kapattık. Ah Atatürk ah. Yemekler kaynarken, Atatürk konuşuyordu. Kocaman adamdı. Camdan gördüm onu. Cumhuriyetin ilanını da hatırlıyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek istediğini de dile getiren Bayram, "Allah yardımcısı olsun. Gelse de görsem. Başı kalabalık, işi çok. Onca insanı bırakıp, bana nasıl gelecek? Sağ olsun, var olsun. Allah, uzun ömürler versin inşallah" dedi. 29 EKİM KUTLAMALARINA DAVET EDİLDİ

Kaymakam Şükrü Görücü ise ziyarette, "Cumhuriyetin ilanını gören teyzemizi bayram kutlamalarına davet etmek için geldik. İnşallah sağlıklı olur. Onu görmek istiyoruz. Biraz rahatsız, gelemeyecek sanırım. Bizim görevimiz, yaşlılarımızı ziyaret edip, onların dertlerini dinlemek, sohbet etmek. Teyzemize sağlıklı, uzun ömürler diliyorum" diye konuştu.

Belediye Başkanı Taban da "Kendisini iyi gördük. Cumhuriyetin ilanına şahitlik etmiş insan o. Atatürk'ü gördüğünü anlattı. Allah razı olsun ondan. Teyzemize uzun ömürler diliyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- genel görüntü

- açıklamalar

- detaylar Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),(DHA)

================================ 'CANLI HEYKEL'DEN REKOR DEMENESİ!.. 24 SAAT BOYUNCA ASKER SELAMI VERECEK İZMİR'de, Performans Sanatçısı Yunus İşçi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Şehitler için 24 saatlik canlı heykel gösterisine başladı.

Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl kutlamaları nedeniyle Gündoğdu Meydanı'nda hazırlıklar yapılırken, Mimus Performans Sanatları Atölyesi farklı bir projeye imza attı. Performans Sanatçısı Yunus İşçi, Gündoğdu Meydanı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Şehitler için canlı heykel gösterisine 19.00'da başladı. Elinde bayrak ile Türk askeri olarak gösteri yapan İşçi, 24 saat boyunca farklı figürler sergileyerek gösterisini 29 Ekim 19.00'da sonlandıracak. Meydanda Yunus İşçi'yi gören vatandaşlar, telefonları ile fotoğraf ve video çekerek ilgi gösterdi. Bazı vatandaşlar ise Yunus İşçi ile fotoğraf çekildi. Öte yandan, canlı heykeli gördüğünde duygu dolu anlar yaşadığı ifade eden Muhammet Akıncı, "Yarın 29 Ekim, duygu dolu anlar yaşadık, arkadaşımızı da gördük burda canlı heykel olarak, dünya rekoru kıracak belki de, o yüzden kendisi ile fotoğraf çekilmek istedik. Asil kan dedikleri bu olsa gerek, herkes yapamaz bunu, herkes bu duyguyu yaşayamaz." dedi.

"İZMİR HALKINI GÜNDOĞDU MEYDANI'NA BEKLİYORUZ"

Mimus Performans Sanatları Atölyesi üyesi olduğu öğrenilen Sezen Gürkök başlattıkları proje hakkında, "Kendisi atölyemizin kurucularından Yunus İşçi, 24 saatlik bir canlı heykel performansı sergileyecek, bu bir dünya rekoru denemesi aslında, Cumhuriyete ve şehitlerimize armağan ediyor. 29 Ekim dolayısıyla bu işi yapmaya karar verdik, bütün İzmir halkını Gündoğdu Meydanı'na bekliyoruz, bizim için motivasyon olacaktır." dedi.

Öte yandan, Yunus İşçi'nin 24 saatlik performansını sergilediği sırada, atölye üyeleride yanında bulunarak su gibi temel ihtiyaçlarını karşılayacakları öğrenildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yunus İşçi'den görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-Muhammet Akıncı'dan röp.

-Sezen Gürkök'ten röp.

-Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK /İZMİR,(DHA)

========================================== POLİS MEMURU, MESLEKTAŞ EŞİNİ VE KAYINVALİDESİNİ ÖLDÜRDÜ MARDİN'de, polis memuru Seyfullah Çınar, tartıştığı meslektaşı olan eşi Belma Çınar'ı ve kayınvalidesi Ümmühan Güllü'yü, tabancayla vurarak öldürdü. Seyfullah Çınar, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Ömerli ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Seyfullah Çınar, kendisi gibi polis memuru olan eşi Belma Çınar ve kayınvalidesi Ümmühan Güllü ile evinde, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Seyfullah Çınar belindeki tabancayı çıkarıp, eşi ve kayınvalidesine ateş etti. Belma Çınar ve annesi Ümmühan Güllü, kanlar içinde yerde kalırken, silah sesini duyanların ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Belma Çınar ve annesi Ümmühan Güllü'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından anne ve kızının cansız bedenleri otopsi için Mardin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Seyfullah Çınar ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Mardin Devlet Hastanesi'nden görüntü

Genel ve detay görüntüler Haber-Kamara: Nezir GÜNEŞ / MARDİN,(DHA)

==================================== SEVGİLİSİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ KAYSERİ'de, Aslan Aydemir (41) tartıştığı sevgilisi Çiğdem Tokgöz'ü (25) bıçaklayarak öldürdü.

Talas ilçesi Deliçay Sokak Kent Sitesinde yaşanan olayda, çiftçi Aslan Aydemir ile birlikte yaşadığı sevgilisi 2 çocuk annesi Çiğdem Tokgöz arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, Aslan Aydemir, Çiğdem Tokgöz'ü vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı. Çığlık seslerini duyan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çilingir yardımıyla girdikleri evde Çiğdem Tokgöz'ün öldüğünü belirledi. Olay yeri incelemenin ardından Tokgüz'ün cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın zanlısı ise, polisin çalışması sonucu yakalanarak, gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cinayetin işlendiği binadan genel görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Genel detay Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ,(DHA)

======================================= ARKADAŞINI BIÇAKLAYIP, BAŞINDA SİGARA İÇEREK POLİSİ BEKLEDİ GAZİANTEP'te Burak Özbay (34), tartıştığı arkadaşı Ömer K., tarafından bıçaklandı. Özbay, yerde yatarken sigara içerek başında bekleyen Ömer K., polis tarafından gözaltına alındı. Özbay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Eyüpoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Burak Özbay dolmuş durağında kahya olarak çalıştığı sırada yanına gelen arkadaşı Ömer K., ile aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ömer K., arkadaşı Burak Özbay'ı bıçakladı. Karnından bıçaklanan Özbay'ı kanlar içinde gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ömer K. ise bıçakladığı arkadaşı kanlar içinde yatarken sigara içerek polisi bekledi. Ambulansla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Burak Özbay doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Özbay'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Ömer K., polis tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri

- Adli Tıp Kurumu

- Cenaze aracının gelişi

- Cenazenin araçtan alınışı

- Burak Özbay'ın yakınlarının ağlaması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mustafa KANLI - Kadir GÜNEŞ / GAZİANTEP,(DHA)

===================================== 'ORMANDA İŞKENCE' DAVASININ SANIĞI: BİR ANLIK ÖFKEYLE YAPTIM ANTALYA'da, lise öğrencisi S.D. (18) adlı genç kızı ormanlık alana götürüp darbeden 4'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanıklardan Amina Sufiyeva, "Bir anlık öfkeyle yaptım. Vurduğum ve tehdit ettiğim için üzgün ve pişmanım" dedi.

Olay, 31 Ocak Perşembe günü Kepez ilçesi Mazı Dağı mevkiinde ormanlık alanda meydana geldi. 4'ü kız 6 kişinin, ormanlık alana götürdükleri S.D. adlı kız öğrenciyi darbettiklerine ilişkin cep telefonuyla çektikleri görüntüler basına yansıyınca, şüpheliler gözaltına alındı. Kazakistan uyruklu Amina Sufiyeva (18) ile Yasin Kamay (22) tutuklanırken, raporlu olduğu için Antalya'da bulunduğu anlaşılan asker Mehmet Can Yörük (20), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşları 18'den küçük olan M.S., M.G. ve S.D.K. ise Çocuk Suçları Soruşturma Savcılığı'nda ifadeleri alındıktan sonra mahkemeye sevk edildi. S.D.K. tutuklandı, M.S. ile M.G, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

23 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANIYORLAR

Tutuklu sanık S.D.K. ile tutuksuz sanıklar M.S. ile M.G.'nin dosyaları, yaşlarının küçük olması nedeniyle ayrıldı. Tutuklanan Amina Sufiyeva ve Yasin Kamay ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Mehmet Can Yörük hakkında hazırlanan iddianamede sanıkların, 'birden fazla kişi tarafından silahla yağmaya teşebbüs', 'çocuğa yönelik birden fazla kişiyle birlikte cebir, tehdit kullanarak silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçlarından 23'er yıla kadar hapisleri istendi.

İddianameyi kabul eden Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, adli kontrol şartıyla bırakılan Mehmet Can Yörük'ün de tutuklanmasına karar verdi. Karar üzerine Yörük de tutuklandı. Başka mahkemede görülen, yaşı küçük sanıkların dosyası da 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosya ile birleştirildi. TANIKLAR DİNLENDİ

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Amina Sufiyeva, Yasin Kamay, Mehmet Can Yörük, 18 yaşından küçük S.D.K. ile tutuksuz sanıklar M.S. ve M.G. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada, darp görüntülerine ulaşan H.Y. ve o görüntüleri medyaya servis eden İ.K. şahit olarak dinlendi. Görüntüleri bir arkadaşının gönderdiğini söyleyen H.Y., "Görüntüleri izlediğim sırada yanımda arkadaşım İ.K. vardı. Bana gelen görüntüyü ona da gösterdim. İ.K. ise görüntüleri haber kanallarına gönderdi. Ben, olayın oluş şeklini görmedim" dedi. Görüntüleri basına sızdıran İ.K. de sanıkları tanımadığını, görüntüleri H.Y'nin telefonundan haber kanallarına gönderdiğini kaydetti.

Sanık Yasin Kamay, 9 aydır tutuklu kaldığını ifade ederek, tahliyesini istedi. Sanık Mehmet Can Yörük de sol elinin, parmaklarının ve bileğinin ameliyatlı olduğunu belirterek, "Mağdur, 'Araba kullandığı sırada benim kafama silah dayadı, boğazımı sıktı' demiş. Ben solak değilim. Bu iddiaların doğru olması için 3 kolumun olması gerekiyor. Ben sadece sağ elimi kullanabiliyorum. Bu hareketleri aynı anda yapmam mümkün değil. Direksiyonu bir şekilde tutsam bile kafasına silah dayayıp, boğazımı sıkamam" diye konuştu. Olay günü amacının mağdur S.D'ye yardım etmek olduğunu ifade eden Yörük, "Ben mağdura, 'Seni hastaneye mi karakola mı götüreyim' diye sordum. İstediği yere bırakacaktım. O da 'Eve götür' dedi. Arabaya bindi ve ondan sonra bağırmaya başladı. 'Durmazsan aşağıya atlayacağım' dedi. Ben de kendine zarar vermesin diye durdum ve o da aşağıya indi. Saat 17.30- 18.00 sıralarıydı. Ben de babamın yanına gittim" dedi.

'MADEM YARDIM EDECEKTİN NEDEN BURADASIN'

Mahkeme başkanının, "Madem mağdura yardım etmek istedin. O zaman neden buradasın" sorusuna ise Mehmet Can Yörük, "Ben iyilik yaptığım için buradayım" karşılığını verdi. Amina Sufiyeva ise kendisine iftira atıldığını ve iftiraların hiçbirini kabul etmediğini söyleyerek, "Bir anlık öfkeyle yaptım. Vurduğum ve tehdit ettiğim için üzgün ve pişmanım" diye konuştu. 9 aydır tutuklu olduğunu hatırlatan S.D.K. da tahliyesini talep etti. Sanık avukatları da müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

Sanıkların tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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ARŞİV Haber: Süleyman EKİN / ANTALYA,(DHA)

================================ ======================================== **AĞA TAKILAN YARIM TONLUK PERVANE BALIĞI ŞAŞIRTTI Çanakkale Boğazı'nda bir gırgır teknesinin sardalye avı için denize bıraktığı ağlara, genelde okyanusta yaşayan pervane balığı yakalandı. Yatsı vücuda ve ilginç yüzgece sahip balık, görüntüsüyle balıkçıları bile hayrete düşürdü.

Çanakkale Boğazı'nın Güzelyalı köyü açıklarında avlanan 'Çalı Balıkçılık' isimli gırgır teknesinin ağlarına, ilginç bir görüntüye sahip olan pervane balığı takıldı. Denize açılarak sardalye avı için denize bırakılan ağlar toplandığında, haznede teknedeki tayfanın birçoğunun ne olduğunu anlayamadığı balığı reis Nadir Karabiber tanıdı. Balıkçılar, 'mola mola' ya da 'ay balığı' olarak da bilinen Pervane balığını ağdan kurtarmak için büyük çaba harcadı.

Yaklaşık yarım ton ağırlığındaki pervane balığını ağ haznesinden çıkarmak için 10'dan fazla tayfa ağa asıldı. Cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntülerde, pervane balığı ters döndürülerek ağın dışına çıkartıldığında şaşkın şekilde kendi aralarında konuşan gemicilerin, "Hadi gitti, Allah selamet versin. Acemi bir dalgıç olacak, bunu bir görecek bir hafta 10 gün kendine gelemez adam" dediği duyuldu.

Pervane balığının çok nadir görünen bir balık olduğunu söyleyen gırgır teknesinin reisi Nadir Karabiber, "Balığı görünce biz de şaşırdık. Öldürmemek için çok uğraştık. Sonunda canlı olarak denize bıraktık. Hayvan bize teşekkür eder gibi baktı baktı sonra gitti. Ben 35 senedir denizdeyim, 2-3 defa görmüşümdür bu balığı. Ben yine daha önce gördüğüm için biliyordum. Ama gemicilerin hepsi şaşırttı. 10 kişi zor devirip hazineden çıkardı. Daha önce de bir kez Bozcaada açıkların da ağa takılmıştı. O zaman da doğal ortamına salmıştık. Ama boğazda ilk kez gördüm" dedi.**

PERVANE BALIĞI HAKKINDA

Yaşama alanları Akdeniz açıkları ve okyanus suları olan pervane balığı, derinlerde ve su yüzeyinde yan yatarak yüzüyor. Ahtapot, denizanası, mürekkep balığı ve kendinden küçük balıklarla besleniyor. Boyu 2-3 metre arasında olmasına rağmen ağırlığı bin 500 kiloya kadar ulaşabiliyor. 20 yıldan fazla yaşayabilen balık, eti lezzetsiz olduğundan avlanmıyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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AĞA TALILAN DEV BALIK VE BALIKÇILAR Haber-Kamera: Burak GEZEN / ÇANAKKALE,(DHA) ------------------------------------------------------------------------------------- **OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜN, MOTOSİKLETLİYİ DARBETMESİ KAMERADA BURSA'nın İnegöl ilçesinde, motosiklet sürücüsü Ömer Feker (40), çarpıştığı otomobilin sürücüsü tarafından darbedildi. Otomobil sürücüsü olayın ardından kaçarken, o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Osmaniye Mahallesi Altay Caddesi'nde meydana geldi. Ömer Feker yönetimindeki 45 ZC 2282 plakalı motosiklet, iddiaya göre 'U' dönüşü yapan sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 UHP 69 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten düşen sürücü, kazayı yara almadan atlattı. Bu sırada otomobilinden inen sürücü ve Feker arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine otomobil sürücüsü Feker'i darbetti. Sürücü daha sonra otomobiliyle olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Feker, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ve kavga anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis, otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.**

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden detaylar

-Güvenlik kamerası görüntüleri Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ /İNEGÖL(Bursa),(DHA)

========================================== **14 BİN TL'LİK CEP TELEFONUNU ÇALAN HIRSIZ, KAMERADA ADIYAMAN'da, bir iş yerindeki vitrinden 14 bin TL'lik cep telefonu çalan hırsız, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Eskisaray Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut Gürsoy'a ait olan iş yerine gelen kimliği belirsiz şüpheli, dükkan sahibinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak vitrindeki 14 bin TL değerindeki cep telefonunu çalarak kaçtı. İş yeri sahibinin ihbarı ile olay yerine gelen polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, cep telefonunu çalan şüphelinin koşarak kaçması ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.** GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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GÜVENLİK KAMERASI HIRSIZLIK ANI, KAÇMA Haber-Kamera: Mahir ALAN /ADIYAMAN,(DHA)

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AYDIN'DA 2 BİN TON PAMUK YANDI AYDIN'ın Germencik ilçesindeki bir pamuk deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiyenin güçlükle kontrol altına aldığı yangında, 2 bin ton pamuk, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ovakaraağaç Mahallesi yakınlarında Zafer ve Tamer Çetinel kardeşlere ait pamuk deposunda, dün saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. İşçilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, iş makineleri de destek verdi. Yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangında, 2 bin ton pamuk yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle gökyüzü siyaha büründü. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yangından görüntü

- İtfaiye ekipleri ve iş makinelerinin çalışmasından görüntü

- Çevreye yayılan dumanlardan görüntü Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN,(DHA)

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ANTALYA'DA DENİZDE ÇIKAN HORTUM KORKUTTU ANTALYA'nın Kemer ilçesinde denizde çıkan ve karaya ilerleyen hortum, kıyıdaki tatilcilerde korkuya neden oldu. Kıyıdakiler, üzerlerine gelen hotumu bir yandan cep telefonlarıyla kaydederken bir yandan da uzaklaşarak kendilerini korumaya çalıştı.

Tekirova Mahallesi'nde önceki gün saat 14.30 sıralarında denizde hotum oluştu. Aniden bastıran yağmurla birlikte çıkan hortum, karaya doğru ilerledi. Bu sırada sahilde yürüyüş yapan bir grup, denizin üstünde ilerleyen hortumu görünce cep telefonlarıyla kaydetmeye başladı. Ancak hortumun iyice yaklaşmasıyla korkuya kapılan sahildekiler, kaçışarak kendilerini korumaya çalıştı.

Görüntüyü çeken bazı tatilciler, "İlk kez böyle bir şey görüyorum' diyerek yaşadıklarını anlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Hortumdan görüntü

- Sahildeki tatilciler

- Tatilcilerin konuşmaları Haber: Yılmaz KILIÇKAYA / ANTALYA,(DHA)

=================================== DENİZE KAMYONLA ATIK BOŞALTIRKEN YAKALANDI BARTIN'ın Amasra ilçesinde limanda balık taşıyan kamyonun denize pis su bırakması vatandaşlar tarafından görüntülendi. Kamyon sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Amasra Tarlaağzı limanında balık taşıma kamyonu kasasındaki tahliye borusundan denize pis suyu boşalttı. Kasasındaki pis suyu ve küçük hamsileri denize boşaltan kamyonu gören balıkçılar, cep telefonlarıyla görüntü çekti. Denizin rengi kırmızı olurken, vatandaşlar durumu yetkililere bildirildi. Bartın Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Özcan, "Tarlaağzı limanında kamyondan limanın beton zeminine pis atık bırakıldığı ihbarını aldıktan sonra ekiplerimiz limana giderek, tutanakla olayı tespit ediyor. Denizden aldığımız numuneleri de laboratuvara gönderiyoruz. Bu çevre kirliliğini yapanlar hakkında gereken cezai işlem uygulayacağız." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kamyonun atık bırakması

-Limandaki kirlilik

-Denizin kırmıza renge dönüşmesi Haber-Kamera: Ayhan ACAR / BARTIN,(DHA)

=================================== **DOKTORLAR ŞAŞIRTAN GERÇEK

9 YAŞINDAKİ GÖRKEM'İN, ORGANLARI TERS YÖNDE, KALBİ SAĞDA! ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde yaşayan Görkem Ala'nın (9), 9 ay önce zatürre nedeniyle başvurduğu hastanede organlarının ters yönde ve kalbinin sağ tarafta olduğu fark edildi. Zonguldak Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Cerrahi Uzmanı Dr. Sertaç Akman, bu durumun 6 bin ile 35 bin canlı doğumda bir görülebildiğini ve insan sağlığını olumsuz yönde etkilemediğini söyledi.

İlkokul öğrencisi Görkem Ala, geçen Şubat'ta zatürre teşhisiyle Zonguldak Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorların yaptığı kontrolde Görkem Ala'nın organlarının ters olduğu fark edildi. Kalbi sağ tarafta bulunan Görkem Ala, tedavisinin ardından taburcu edildi. Görkem Ala, önceki hafta ise apandisit rahatsızlığı ile ilgili aynı hastaneye başvurdu. Görkem Ala'nın sol tarafında bulunan apandisit başarılı bir ameliyatla alındı. Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Görkem Ala, taburcu edildi. Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Cerrahi Uzmanı Dr. Sertaç Akman, hastanın kalbinin sağda olmasının 'Situs İnversus totalis' durumu olarak adlandırıldığını söyledi.**

'HIZLI BİR ŞEKİLDE SAĞLIĞINA KAVUŞTU'

Bu tür kişilerde kalbin sağda olmasıyla diğer tüm iç organlarının zıt pozisyonda olduğunu anlatan Dr. Akman, şöyle dedi:

"Kalbin sağda olması durumu ile birlikte tüm iç organların zıt pozisyonda olması olarak bilinen kalıtsal bir durumdur. Toplumda 6 bin ile 35 bin canlı doğumda bir görülebilecek bir durumdur. Bu durumda apandisit de sol alt kadranda bulunur. Hastaların çoğu yaşamı boyunca hiçbir belirti ve sıkıntı vermeden normal yaşamlarını devam ettirmektedirler. Hastamız son olarak bize apandisit rahatsızlığı ile ilgili başvurdu. Normal hastalarda sağda görülen apandisit belirtileri, situs inversus totalisli hastalarda sol alt kadranda görülebilir ve tanı zorlaşabilir. Ameliyat sonrasında hastamızın iyileşme dönemi de diğer hastalarımızdan farklı olmadı.Hızlı bir şekilde eski sağlığına kavuşan hastamız taburcu edildi. Ameliyat sonrası kontrollerimize devam edeceğiz. Ailesi ve kendisine sağlıklı bir ömür geçirmesini diliyoruz." GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Dr. Sertaç Akman ile röp.

-Hastaneden detay

-Çocuğun resimleri

-ÇOCUĞUN ORGAN FİLMİ

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK,(DHA)

============================================ MUZ LİFİNDEN İPEKLİ DOKUMA MERSİN'in Anamur ilçesinde bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen Tarım ve Gıda Fuarı'na katılan Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, muz lifi ve ipek karışımından ürettikleri ipliklerden yaptıkları çeşitli giyecek ve süs eşyalarını sergiledi.

Standa kurdukları çulfalıkta dokuyan Leyla Murabık, görev arkadaşı Hüseyin Ayhan ile birlikte, muz lifi ve ipekten elde ettikleri iplerle farklı ürünler ortaya çıkardıklarını söyledi. Murabık, "Muz lifi dokumasından giyecekler, çanta, şapka yapıyoruz. Bu Alanya Belediyesi'nin bir projesi. İpek ve muz lifi karışımı olarak gerçekleştiriyoruz. Anamur Belediyesi bizi fuarda misafir etti. Alanya'nın yöresel muzunu ve ipeğini tanıtmak için geldik" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Stanttan genel görüntüler

-Muz lifi

-Liften üretilen ürünler

-Leyla Murabık dokuma yaparken

-Genel ve detaylar

-Röportajlar Haber-Kamera: Mithat ÜNAL / ANAMUR(Mersin),(DHA)

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