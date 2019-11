DHA YURT BÜLTENİ - 1

'KONU BİZE, BEKLEMİŞ NAR OLARAK GELDİ' İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, "Konu bize, beklemiş nar olarak geldi. Bu konuda biraz bilgi kirliliği var. Otopsi yapıldı, sonuçlarını bekliyoruz. Otopsi sonucu gelmeden bir şey söyleyemeyiz. Özellikle bizim böcekleri 'organofosfat' dediğimiz tarım ilaçlarıyla ilaçladıktan sonra mutlaka koruma önlemlerini almamız gerekiyor. İlaçlayan kişiler de zehirlenebilir. 'Organofosfat' dediğimiz şey tabiri caizse vücuttaki her şeyi bir anda pause (duraklatma) yapıyor. İnsanın her şeyi pause yapınca rahmetli olabiliyor. Bunun için zehirlenme vakaları önemli" diye konuştu.

"AİDAT'A 470 TL, KONUM YÜKSELTMEYE 13 BİN TL İSTEDİLER" Ödemeye göre konumlandırma olduğunu belirten Göçek, " Yüksek kırmızı konuma geçebilmem için benden 13 bin TL daha para istediler toplam 25 bin TL ye tamamlamam için, bende parayı ödemeyeceğimi, o parayı ödemek istemediğimi kendilerine ilettim. Yüksek kırmızı dönen yılın her ayı kullanılan bilen bir dönem, bizim dönemimiz kırmızı dönemmiş sadece kış aylarında bir hafta kullanılan bir dönem olduğunu sonradan öğrendim. Aidat konusunda da 470 TL'lik bir aidat konusu var. 470 TL bir miktar insanlardan zorla aidat alarak bu aidatları da kendilerine gelir kapısı olarak sağlıyorlar. En son 1 ay önce bana SMS ile bilgilendirme mesajı geldi aidat konusunda avukatım Engin İsmail Köse davayı kazandığından dolayı kendileriyle irtibata geçtiğini düşünüyorum. Şu an için aidat isteyen yok" dedi.

DOWN SENDROMLU ŞAMPİYON YÜZÜCÜNÜN HAYALİ ERDOĞAN'I GÖRMEK

ANTALYA'da, 3 yılda 26 Türkiye şampiyonluğu kazanan down sendromlu milli yüzücü Alperen Menç, 'Down Sendromlu Sporcuların Olimpiyat Oyunları' olarak kabul edilen 'Trisome Games 2020'de altın madalya hedeflediğini söyledi. 18 yaşındaki milli sporcu, "Benim tek isteğim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek" dedi.

Antalya'da Ferhat - Gülşen Menç çiftinin ilk çocukları Alperen, down sendromlu olarak dünyaya geldi. Menç çifti, Alperen'i, sosyalleşmesi için 8 yaşında yüzme kursuna gönderdi. Kurstaki yüzme eğitmenleri, sporcu ışığı gördükleri Alperen'i antrenör Semra Karayılanoğlu'yla buluşturdu. İlk kez down sendromlu bir sporcuyla çalışan Karayılanoğlu, Alperen'deki azmi görünce antrenman sayısını haftada 5'e çıkardı. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun düzenlediği yarışlara 15 yaşında katılmaya başlayan Alperen, sırt üstü, serbest, kurbağalama ve kelebek kategorilerinde Türkiye şampiyonlukları kazandı. 16 yaşında milli takım sporcusu olan Alperen, 3 yılda 26 Türkiye şampiyonluğu kazandı. Günde iki antrenman yapan Alperen Menç, 'Down Sendromlu Sporcuların Olimpiyat Oyunları' olarak kabul edilen 'Trisome Games 2020'de Türkiye'yi temsil edecek. Antalya'da 31 Mart-7 Nisan 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek oyunlara hazırlanan Alperen, "Ben olimpiyatta birinci olmak istiyorum. Benim tek isteğim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek" dedi.