DHA YURT BÜLTENİ - 10 

3 yaşındaki Nurcan Sade'nin cansız bedeni dere kenarında bulundu Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 8 gün önce kaybolan 3 yaşındaki Nurcan Sade'nin cansız bedeni dere kenarında bulundu. Görüntü dökümü -Arşiv görüntüler geçiliyor -Aktuel görüntüler geçilecek KARS- YURT =============================

Çocuklarını göremediği için evini ateşe verdi Kayseri'de, Yunus G. (39) boşandığı eşinin çocuklarını kendisine göstermediğini ileri sürüp, kendi yaşadığı evini ateşe verdi. Yunus G., itfaiye tarafından kurtarılırken, yangın söndürüldü.

Fabrikada işçi Yunus G., iddiaya göre eski eşinin kendisine çocuklarını göstermemesi üzerine, merkez Kocasinan ilçesi Mevlana mahallesinde 3 katlı binanın zemin katındaki dairesinde eşyalarla camları kırdı. Yunus G., daha sonra eve benzin dökerek ateşe verdi. Komşularının haber vermesiyle kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yunus G., dışarıya çıkarılırken, yangın söndürüldü. Yara almadan kurtarılan Yunus G., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden genel görüntü

- Yanan evden görüntü

- Diğer görüntüler

Haber - Kamera:Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA) ============================ Trakya'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı 19 MAYIS Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de coşkuyla kutlandı. Edirne'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları 25 Kasım Stadı önünde oluşturulan kortejle başladı. Balkan ülkelerinden gelen ekiplerin de yer aldığı kortej, Edirne Belediye Bandosu eşliğinde dev Türk Bayrağı ve Atatürk posterleri taşıyarak Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Selim Ak'ın Atatürk Anıtı'na öğrencilerle birlikte çelenk sunmasının ardından saygı duruşu yapıldı ve ardından İstiklal Marşı okundu. Törene AK Parti Milletvekili Fatma Aksal, Edirne İl Kültür Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Selim Ak ile diğer kurum müdürleri öğrenciler ve vatandaş katıldı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen etkinliklerle devam edildi.

Edirne'nin Keşan ilçesindeki kutlamalar Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Daha oluşturulan kortej, Keşan Belediye Bandosu eşliğinde Mehmet Gemici Cennet Parkı'na kadar yürüdü. Buradaki etkinliklerde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ekipleri halk oyunları, karate ve jimnastik gösterileri sundu. TEKİRDAĞ'DA AMFİ TİYATRO'DA KUTLAMA

Tekirdağ'daki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan kutlamalar sahil dolgu sahadaki Amfi Tiyatro'da sürdü. Kutlamalara AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri, Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, CHP Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım katıldı. Kutlamalarda, Namık Kemal Üniversitesi cimnastik ekibi, Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan tekvando gösterileri ile halk oyunları ve Halk Eğitim Merkezi öğrencilerinin gösterileri ilgiyle izlendi. ÇORLU'DA 600 ÖĞRENCİ ATATÜRK RESMİ YAPTI

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki kutlamalarda Havuzlar Mahallesi'nden Cumhuriyet Parkı'na kadar Gençlik Yürüyüşü yapıldı. Parkta 600 öğrenci tarafından el baskı ile Atatürk resmi yapıldı. Daha sonra ise 1500 öğrenci ile Atatürk'ün Samsun'a çıktığı Bandırma Gemisi ile Türkiye haritası çizildi.

KIRKLARELİ'DE STADYUM'DA KUTLAMA

Kırklareli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Daha sonra Atatürk Stadyumu'nda devam eden törenlerde halk oyunları ekipleri gösteri yaparken, öğrenciler şiirler okudu. Görüntü dökümü

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(Edirne)

Kalabalıktan genel

Öğrencilerden detay

Kortejin ilerlemesi

Atatürk Anıtı çelenk sunumu

İstiklal Marşı Saygı duruşu

Farklı açıdan detaylar

(KEŞAN)

Atatürk anıtına çelenk sunulması

Törene katılanlar

Kortej yürüyüşü

Halk oyunları, karate ve jimnastik gösterileri

Detaylar (TEKİRDAĞ)

Atatürk anıtına çelenk sunumu

Törene katılan protokol

Törene katılan gaziler

Amfi tiyatrodaki gösteriler

Detay görüntüleri (ÇORLU)

Çelenk sunma

Yürüyüş

Öğrencilerin elleri ile yaptıkları Atatürk resimi

Bandırma gemisi

Türkiye haritası

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/Olgay GÜLER-Ünsal YÜCEL-Ruhan YALÇIN-Mehmet YİRUN,/EDİRNE, KEŞAN, TEKİRDAĞ,ÇORLU/(DHA)

============================ 19 Mayıs, Aksaray'da coşkuyla kutlandı Aksaray'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı, coşkuyla kutlandı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, Atatürk Spor Salonu'nda devam etti. Aksaray Üniversitesi Mehter ekibi, konser verdi. Mehteranlar arasındaki yabancı uyruklu öğrenciler, ilgiyle izlendi. Tören, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı çeşitli branşlardaki sporcuların gösterisiyle sona erdi. (Görüntü Dökümü

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- Törenlerden detay

- Gösterilerden detay

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA)) =========================== 100'üncü yıl kutlamasında 1919 fidan toprakla buluşturuldu Erzurum'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 1919 fidan, toprakla buluşturuldu. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Palandöken'deki Kent Ormanı'na fidan dikildi. Vali Okay Memiş, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, bürokratlar, Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları, TEMA ve Yeşilay gibi kuruluşlardan yetkililer katıldı.

Kurtuluş savaşanın zor yıllarında Atatürk'ün 53 gün Erzurum'da kaldığını hatırlatan Vali Okay Memiş, "Bugün 19 Mayıs. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü senesini kutluyoruz. Bugünün Erzurum'da yaşayanlar için ayrı bin anlam ve önemi var. Atatürk'e Erzurum Kongresi'ni düzenlediğinde 53 gün boyunca Erzurum'da saygıdeğer Dadaşlar eşlik ediyor, burada çok önemli olaylar yaşanıyor. Bizler de bu mutluluğun haklı gururunu yaşıyoruz. Bugünün anlam ve önemine binaen 1919 adet çam fidanı diktik" diye konuştu. Katılımcılar, fidanları birer birer toprakla buluşturdu. Toprağa çam tohumu serpen Vali Memiş, katılımcılarla birlikte kent ormanını gezdi. Vali ve protokol fidan dikimi sonunda TEMA üyesi miniklerle hatıra fotoğrafı çektirdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Kent Ormanı ve Erzurum'un görüntüsü -Minik TEMA'cılar ve kent protokolü -Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı'nın konuşması -Vali Memiş ve protokolünr fidan dikmesi -Vali Memiş'in toprağa çam tohumu serpmesi -Vali Memiş'le röp -Ormanda fidan dikiminden genel ve detay