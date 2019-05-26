DHA YURT BÜLTENİ-10

(YENİDEN) 1)KAYIP CENGİZHAN'IN CESEDİ BULUNDU ADANA'da, iki gündür kayıp olan 13 yaşındaki Cengizhan Kaş'ın, tren rayları yakınında cesedi bulundu. Fevzipaşa Mahallesi'nde dün gece saatlerinde tren raylarının yakınında bir çocuğun hareketsiz yattığını fark eden çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan araştırmada cesedin, ailesinin 2 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu Cengizhan Kaş'a ait olduğu tespit edildi. Cengizhan Kaş'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cengizhan'ın ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek.

CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Cengizhan Kaş'ın (13) cenazesini teslim almak için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu önünde bekleyen amcası Gökhan Kaş, yeğeninin anne ve babasıyla hiçbir problemi olmadığını belirterek, "2 gece önce saat 21.00 gibi evden çıkmış, anneannesine bisikletini bıraktıktan sonra yaya olarak ayrılmış. Saat 23.00- 24.00 gibi annesi ve babası çocuklarının eve dönmediğini fark edince ertesi sabah hep birlikte aramaya başladık. Dün bir yandan polis arıyordu, diğer yandan biz arıyorduk. 6-7 araba olmuştu arayanlar. Annesinin erkek kardeşi tren hattının kenarında cesedini bulmuş. Kim yaptıysa ortaya çıksın. Bugün bize, yarın başkasına" dedi.

ÖN OTOPSİ RAPORU ÇIKTI

Kaş'ın otopsisi tamamlandı. Ön otopsi raporunda şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan adli otopsi işlemi sonrasında açık ve parçalı kafa, yüz kemik ve sağ uyluk kırığı, beyin parankim harabiyeti saptanan kişiden tetkik için örrek alındığı, ayrıntılı raporun daha sonra verileceği, defninden ve naklinde sakınca bulunmadığı ayrı ayrı yeminleri yaptırılan ve yukarıda isimleri belirtilen hekimler tarafından bildirilmiş olmakla ceset üzerinde yapılacak başka bir işlem kalmadığından; iş bu tutanak hep birlikte imzalanmıştır."

Cengizhan Kaş'ın cansız bedeni, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kaş'ın yakınları, bu sırada göz yaşı döktü. Cengizhan Kaş'ın cenazesi, Karaisalı ilçesindeki Kuzgun Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Öte yandan, Cengizhan Kaş'ın cinayete mi kurban gittiği yoksa tren çarpması sonucu mu hayatını kaybettiğine ilişkin soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Adli Tıp önünden genel ve detay gönütüler

-Ölen çocuğun amcası ile röp.

-Cenaze nakil aracının gelmesi

-Cesetin cenaze arabasına taşınması

-Ölen çocuğun amcasının ağlaması

-Cenaze aracının çıkması

-Genel ve detay görüntüler SÜRE:02'33" BOYUT: 282MB

Haber:Nuri Pir - Kamera:Can ÇELİK/ADANA,(DHA) ================================================ 2)BURHANİYE'DE PEHLİVANLAR GECE GÜREŞTİ BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, Ramazan Şenlikleri kapsamında Geleneksel Yağlı Pehlivan Gece Güreşleri düzenlendi. 150 pehlivanın iftardan sahura süren güreşlerini yaklaşık 4 bin kişi izledi. Burhaniye ilçe merkezine 14 kilometre uzaklıktaki kırsal Sübeylidere Mahallesi'nde gece güreşleri düzenlendi. Güreşlere, Türkiye’nin farklı bölgelerinden 150 pehlivan katıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Burhaniye Belediyesi desteğiyle düzenlenen gece güreşlerine ilgi yoğun oldu. İftardan, sahura kadar devam eden güreşler, seyircilere büyük heyecan yaşattı. Burhaniye Belediye Başkanı CHP’li Ali Kemal Deveciler ile Belediye Meclis üyelerinin aralarında bulunduğu yaklaşık 4 bin kişinin izlediği güreşlerde, Ertuğrul Dağdeviren şampiyon oldu.

Güreşlerin organizasyonunda görev alan Milli güreşçi Aslan Seyhanlı, "Sübeylidere Muhtarı Mustafa Demir'e buradan sonsuz teşekkür ediyorum. Binlerce kişiye hem yemek hem de 150 tane sporcu, antrenör, hakem ve idarecisi de dahil kimseyi mağdur etmedi" dedi.

Sübeylidere Mahalle Muhtarı Mustafa Demir ise "Bu sene 4’üncüsünü yaptığımız güreşlerimize 150 pehlivanımız katılmıştır. Bizde onları memnun etmek için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. İnşallah, önümüzdeki senelerde de bu etkinliğimizi devam ettirmek istiyoruz. Bu konuda herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başpehlivanlardan Ekrem Yavuz, 4'üncü kez Sübeylidere er meydanına çıkmanın nasip olduğunu belirterek, "Mübarek ramazan ayında bu tür enliklerin olması hem ata sporumuzun yaygınlaşmasını sağlıyor hem de ananelerimizin devamı üzerinde bir etkinlik oluyor. Gecenin 2'sinde binlerce seyirci burada gözünü kırpmadan güreşleri seyrediyor. Genci yaşlısı, kadını erkeği sağ olsunlar ata sporunu izleyerek destek veriyor" dedi.