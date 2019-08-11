DHA YURT BÜLTENİ - 10

1)AKTAŞ: TRAFİK KAZALARINI EN AZA İNDİRMEK İÇİN SEFERBER OLDUK EMNİYET Genel Müdürü Mehmet Aktaş, sürücülere uyarılarda bulunarak, "Bayramın huzur ve güven içerisinde geçirilmesi için ve insanlarımızın güven içinde yolculuk yapmaları için, trafik kazalarını en aza indirmek için Emniyet Genel Müdürlüğü olarak seferber olduk" dedi.Elazığ'da temaslarını sürdüren Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, beraberindeki Vali Çetin Oktay Kaldırım ile birlikte trafik polislerince yapılan denetimlere katıldı. Türkiye genelinde 6 bin noktada 100 bin personelle trafik tedbirlerinin alındığını anlatan Aktaş, "Bayramın huzur ve güven içerisinde geçirilmesi için ve insanlarımızın güven içinde yolculuk yapmaları için, trafik kazalarını en aza indirmek için Emniyet Genel Müdürlüğü olarak seferber olduk. Radar uygulaması yapıyoruz. Havadan araçlarımız ile de tedbirlerimizi alıyoruz. İnşallah bu bayramda trafik kazaları daha az olur. Bu mutlu günümüze acıyı katmamak için önlemlerimizi alıyoruz" dedi. Görüntü Dökümü

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Aktaş'ın polisler ile selamlaşması

Çocuğa hediye verilmesi

Vatandaşlar ile sohbet

Röportajlar

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 315 MB ========================================= 2)KEŞAN'DA VATANDAŞLAR MEZBAHALARDA KURBANLARINI KESTİ Edirne'nin Keşan ilçesinde vatandaşlar, bayram namazının ardından kurbanlıklarını kestirmek için mezbahanın yolunu tuttu.

Keşan'da, Kurban Bayramı'nın ilk günü bayram namazının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı. Keşan Ticaret Borsası Mezbaha İşletmesi'ne gelen vatandaşlar, sıraya girerek kurbanlarını kestirdi. Kurban sırasının kendisine gelmesini bekleyenlere mezbaha işletmesi tarafından ikramda bulunuldu. Mezbahaya aileleriyle gelen çocuklar, görevlilerin uyarısıyla kurban kesilen alana alınmadı. Görüntü Dökümü:

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-Kurban kesilen alan

-Sırada kurbanlıklarıyla bekleyenler

-Kurban kesimlerinin yapılması

-Etlerini taşıyanlar

-Sırada bekleyen büyükbaş kurbanlıklar

-Mezbahada sıra bekleyenler

-Detaylar Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA) ========================================== BAYRAM NAMAZINDAN ÇIKAN GENCE YORGUN MERMİ İSABET ETTİ (2)

3)AMELİYAT EDİLDİ

İzmit'te bayram namazından çıktıktan sonra yolda yürürken başına yorgun mermi isabet edip yaralanan Resul Avcı, kendi imkanlarıyla gittiği Kocaeli Devlet Hastanesi’nde ameliyat edildi. Doktorlar, Resul Avcı’nın başına 2 mermi isabet ettiğini, mermilerden birinin dışarı çıktığını diğerinin ise kafatası içerisinde kaldığını belirledi. Gencin başındaki mermi çekirdeği başarılı bir ameliyatla çıkarıldı. Ameliyat sonrasında gözetime alınan Resul Avcı, Beyin ve Sinir Cerrahi Servisi’ne yatırıldı. ‘İNŞAATTAN BİR ŞEY DÜŞTÜĞÜNÜ SANDIM’

Olayı anlatan Resul Avcı, arkadaşlarıyla çay içmeyi planladığını belirterek, “Bayram namazından çıktık. Arkadaşlarla çay içecektik. Sonra yürürken, başıma bir anda bir şey geldi. Yukarıda inşaat vardı. Oradan bir şey düştüğünü sandım. Baktık, orada hiçbir çalışma yok. Elime az bir kan geldi. Sonra hastaneye geldik. Burada 2 kurşun olduğunu söylediler. 1 tanesi kendisi çıkmış, diğerini de şimdi ameliyatla aldılar. İlk anda kulağım çınladı. Ne olduğunu anlayamadım. Sonra da hastaneye geldik zaten" dedi.

‘BAYRAMDA DIŞARI ÇIKMAYA KORKUYORUZ’

Olay sırasında Resul Avcı’nın yanında olan arkadaşı Mustafa Aktaş ise, “Biz Bekirdere’de oturuyoruz. Bayram namazından çıktık. Bir 30 metre kadar yürüdükten sonra arkadaşın kafasına bir şey geldi. Bir çat sesi duyduk. Şaşırdım ben. Yukarıdan bir şey düştüğünü düşündüm ama yere baktım, hiçbir şey yok. Arkadaşımın kafasına baktığımda çok fena kanıyordu. Gömleği falan hep kan içindeydi. Sonra hemen hastaneye geldik. Burada kafasından mermi çekirdeği çıkmış. Yazık, günah. Ben bunu yapanları şiddetle kınıyorum. Herkes dikkatli olsun. Bayramda dışarı çıkmaya bile korkuyoruz artık. Kimin ateş ettiği de belirsiz, kör kurşun. Bu çocuk ölse, kimin vurduğunu bilmiyoruz. Tamamen kör kurşun, talihsizlik" diye konuştu. Görüntü Dökümü:

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- Olayın yaşandığı caminin önünden görüntü

- Hastane odasından görüntü

- Yaralı Resul Avcı ile röp.

- Yanındaki arkadaşı Mustafa Aktaş ile röp.

- Detay HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)

================================ 4)ÇALINAN TARIM ALETİNİ 3 GÜN İZ SÜRÜP, BULDU Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çiftçilik yapan Mustafa Çakıcı (49), evinin önünden çalınan pulluğu, 3 gün boyunca arayıp otların arasına gizlenmiş olarak buldu. Güvenlik kameralarını da inceleyen Çakıcı, hırsızın kimliğini belirleyip, jandarmaya bildirdi.

Malkara ilçesinin Esendik Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mustafa Çakıcı, tarlasını sürmek için kullandığı tarım aleti çiftli pulluğu, evinin bahçesine bıraktı. Ancak bir süre sonra pulluğun çalındığını fark etti. İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvurdu. Jandarma ekipleri, Çakıcı'nın bahçesinde inceleme yaparak, parmak izi çalışması yaptı. Muztafa Çakıcı da kendi imkanlarıyla pulluğu bulmak için kolları sıvadı. 3 gün boyunca, gece gündüz çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Çakıcı, görüntülerde, bir kişinin kendisine ait çiftli pulluğu, traktörün arkasında götürdüğünü gördü. Mustafa Çakıcı, aramaları sonunda, pulluğu evine 30 kilometre mesafedeki ilçe merkezinde yıkılmış olarak bir okulun bahçesindeki otlar arasına gizlenmiş olarak buldu.

Görüntülerdeki kişinin kimliğini de tespit eden Çakıcı, durumu jandarmaya bildirdi. Şüpheli gözaltına alındı.