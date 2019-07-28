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DHA YURT BÜLTENİ-11

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 14:53 | Son Güncelleme

1)İDLİB'DE HAVA SALDIRILARINDA 6 KİŞİ ÖLDÜ SURİYE'nin rejim karşıtlarının son kalesi olan İdlib'e, Rusya desteği ile Esad yönetiminin havadan bombardımanı durmak bilmiyor.

1)İDLİB'DE HAVA SALDIRILARINDA 6 KİŞİ ÖLDÜ

SURİYE'nin rejim karşıtlarının son kalesi olan İdlib'e, Rusya desteği ile Esad yönetiminin havadan bombardımanı durmak bilmiyor. Bu sabah İdlib'in Ariha kentine yönelik düzenlenen düzenlenen hava saldırılarında 6 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi yaralandı.
Suriye'de rejim güçleri; geçen yıl Ağustos ayında ülkenin farklı noktalarından tahliye edilen sivillerin gelişiyle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'i kontrolüne almak için karadan ve havadan saldırılara başladı. Günlerce süren saldırılarda yüzlerce kişi öldü, binlerce kişi yaralandı, on binlerce kişi evlerini terk etti. 17 Eylül'de Soçi'de yapılan toplantıda Türkiye, Rusya ve İran mutabakata vararak muhalifler ile rejim birlikleri arasında 15 kilometrelik silahtan arındırılmış bölge kuruldu. Mutabakatın ardından hava saldırıları sonlandırılırken, karadan yapılan saldırılar da iyice azaldı. Ancak sık sık mutabakatı ihlal eden Esed rejimi, 26 Şubat günü, Rusya’nın hava desteği ile İdlib’in güneyi ile Hama’nın kuzeyindeki kırsal bölgelere yeniden saldırı başlattı. İdlib’in kırsalındaki ilçeler topçu birlikleri tarafından karadan, Rus ve Suriye savaş uçakları ile helikopterler tarafından da havadan ateş altına alındı.
Yoğunluğu giderek artan saldırılar bugün de devam etti. Sabah saatlerinde savaş uçaklarının hedef aldığı İdlib'in Ariha ilçe merkezindeki bir yerleşim alanında 5 kişi yaşamını yitirdi. Ariha'ya bağlı Maar Şurin Köyündeki saldırıda ise uçakların vurduğu yerleşim alanlarındaki bir sivil öldü.
Uçaklar tarafından hedef alınan İdlib Gerginliğini Azaltma Bölgesi'nde yer alan köylere yönelik bombardımanlarda ise çok sayıda ev yıkılırken, 19 kişi ise yaralandı. Yaralılar sivil savunma ekipleri tarafından bombardıman bölgesinden tahliye edilerek İdlib'deki sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındı.
İdlib Gerginliğini Azaltma Bölgesi'nde 26 Nisan'dan bu yana devam eden hava saldırılarında şu ana kadar yaşamını yitirenlerin sayısının 200'ü çocuk 800' kişiyi bulduğu belirtildi.

Hasan KIRMIZITAŞ-GAZİANTEP/DHA

2)GENÇ KIZI YUMRUKLAYIP, TEKMELEYEN SALDIRGAN TUTUKLANDI

Rize'de, yolda yürüyen R.T. adlı genç kızı tekmeleyip yumruklayan, dün çıkarıldığı mahkemece adli kontrollere serbest bırakıldıktan sonra, savcının talimatıyla bu sabah yeniden gözaltına alınan Besim Güngör (24), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Güngör, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI
Rize Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Yapılan itirazı 27 Temmuz tarihinde değerlendiren Rize Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından itirazımız kabul edilerek şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilmiş olup, 28 Temmuz tarihinde yargı kararı gereğince yeniden yakalanan şüpheli ilgili hakimliğe Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından tekrar sevk edilmiş, hakkında tutuklama kararı verilmiştir." denildi.

RİZE, (DHA)

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3)TBMM BAŞKANI ŞENTOP: FETÖ, İMAM HATİPLERE KARŞIYDI

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, mezun olduğu Tekirdağ İmam Hatip Lisesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği mezunlar gününe katıldı. Şentop, "Bugün o 15 Temmuz darbe teşebbüsünü gerçekleştiren ihanet şebekesi FETÖ'yü hatırlayacaksınız. 1980'lerden itibaren karşı durduğu, karşı çıktığı eğitim kurumlarından birincisi İmam Hatip Liseleri'dir. 28 Şubat'ta İmam Hatip Liseleri bastırılmaya çalışıldığı zaman aslında önü açılan kurumlar FETÖ'nün eğitim kurumları olmuştur" dedi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, memleketi Tekirdağ'da İmam Hatip Lisesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen mezunlar gününe katıldı. Etkinliğe, Şentop'un yanı sıra AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ile okulun mezunları ve aileleri katıldı.

TBMM Başkanı Şentop, İmam Hatip Liseleri'nin çıkış serüvenini anlatarak, "Millet, devlet bütünleşmesi sağlandığı taktirde büyük hamleleri gerçekleştirebilmişiz. İleriye dönük baktığımızda tarihimizde İstiklal Harbi'nin yaşandığı dönemler bu dönemler. Milletin değerleri ile devletin değerleri bütünleşmiş. Millet-Devlet bütünleşmesi sağlanmış, benzer bir durumu daha geriye doğru gittiğimizde karşımıza çıkıyor, ta Malazgirt'e kadar bu topraklarda. Aynı şeyi çok yakın zamanda 15 Temmuz'da yaşadık, dünya tarihinde ilk defa bir halk hareketi devlete ve siyasi iktidara karşı olmamıştır. Tam aksine devleti ve siyasi iktidarı korumak üzere, anayasal düzeni korumak üzere halk sokaklara çıkmıştır. Dünya tarihinde ilk defa başka bir örneği yok bunun. Bütün halk hareketleri hep iktidara karşı, hükümete karşı yapılmıştır. Tek istisna 15 Temmuz'dakidir. Niye? Çünkü millet devlete benim milletim, anayasal düzene benim anayasal düzenimdir diyerek sahip çıkmıştır. Bu nasıl sağlanmıştır, işte milletin değerleri ile devletin değerleri aynılaştırıldığı zaman. Bu İmam Hatip Liseleri'ndeki ortaya çıkış fikrinin bir tezahürüdür aynı zamanda İmam Hatip Liseleri bu noktaya gelmiştir" dedi.

FETÖ'nün karşı çıktığı eğitim kurumlarından birinin İmam Hatip Lisesi olduğunun söyleyen Şentop, "İmam Hatip Liseleri başlangıcı itibari ile dini öğretecek kişi ihtiyacından ortaya çıkmakla beraber, milletin kendi değerlerini gelecek kuşaklara aktarabilmesi için milletin bulduğu bir formül olarak karşımıza çıkmıştır. Bu gelişmeler Türkiye'de devlet millet bütünleşmesini sağlayan bir neticeye de ulaşmıştır. İmam Hatip Liseleri, yine bu milletin inisiyatif almasına, millet devlet bütünleşmesine karşı çıkan unsurlarında hedefinde çok ilginçtir İmam Hatip Liseleri olmuştur. Bugün o 15 Temmuz darbe teşebbüsünü gerçekleştiren ihanet şebekesi FETÖ'yü hatırlayacaksınız. 1980'lerden itibaren karşı durduğu karşı çıktığı eğitim kurumlarından birincisi İmam Hatip Liseleri'dir. 28 Şubat'ta İmam Hatip Liseleri bastırılmaya çalışıldığı zaman aslında önü açılan kurumlar FETÖ'nün eğitim kurumları olmuştur. Dolayısıyla İmam Hatip meselesini sadece okullar, bu okullarda okuyan öğrenciler, eğitim veren hocalar olarak değil. Türkiye'de bir idealin, bir fikrin, bir fikriyatın temsili olarak, sembolik ismi olarak görmek lazım" diye konuştu.

Görüntü Dökümü
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Okul bahçesi detaylar
TBMM Başkanı Şentop'un gelişi
Protokol selamlaşmaları
Şentop'un konuşması
Etkinliklerden detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)-

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4)DÜZCE'DE KAYIP KAĞAN VE SİNEM'İ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

DÜZCE’de selde kaybolan Kağan Töngel (3) ve Sinem Kaplan'ın (7) aranmasına yeniden başlandı. Düzce Valisi Zülkif Dağlı, arama faaliyetine katılacak ekipleri ziyaret ederek bilgi aldı.
Düzce’de sel felaketinde kaybolan 7 kişiden 5’inin cansız bedenine ulaşıldu. Kayıp olan Kağan Töngel ve Sinem Kaplanı ise arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Arama çalışmalarına Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), AKUT, AFAD, Düzce Arama ve Kurtarma Ekibi (DAKE), İHH Arama-Kurtarma, Ulusal Keşif, Arama ve Kurtarma (UKSAR), Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ile diğer ekipleri katılıyor Kaybolan çocukların denize sürüklenebileceği ihtimalinin de değerlendirildiği çalışmalarda 213 personel, 56 araç, botlar, arama kurtarma köpekleri, drone ve helikopterler, 21 kilometrelik hatta hem su altı hem de karadan çalışmaları sürdürüyor.
Düzce Valisi Zülkif Dağlı da bölgeye giderek kaybolan 2 çocuğun arama çalışmalarına katılan arama ve kurtarma ekiplerini ziyaret ederek, yaptıkları çalışmalar ve son durum hakkında bilgi aldı.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)-

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