DHA YURT BÜLTENİ - 11

Görüntü Dökümü

-Okul tabelası

-Okulun dış görüntüsü

-Temizlik yapan öğretmen ve eşi

-Okul sıralarının dizilmesi

-Sıraların silinmesi

-Öğretmen ve eşinin sınıfı dizmesi

-Okul öğretmeni Samet Üçler’in konuşması

-Eşi Zehra Üçler’in konuşması

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 358 MB

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

6 aylık hamile kadın, gözleri önünde öldürülen eşini son yolculuğuna uğurladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iki grup arasında alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada, 6 aylık hamile eşinin gözleri önünde vurularak öldürülen Alper Can Cin (24), gözyaşları içinde toprağa verildi. Erkek bebek bekleyen Ebru Cin, cenazede yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi'nde dün meydana geldi. İddiaya göre Kerem A.(42) ve oğlu Kenan A.(18), verdikleri borç parayı almak için Ahmet Cin'in (48) araç kiralama işi yaptığı dükkana gitti. Baba ve oğlu ile Ahmet Cin arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşerek sokağa taştı. Cin'in çalışanları ile oğlu Alper Can Cin'in (24) de katıldığı kavgada taraflar birbirlerine ateş açtı. Olayda Ahmet Cin, Alper Can Cin ile Yaşar A., Kenan A. ve Kerem A. vurularak, yaralandı. Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Alper Can Cin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HAMİLE EŞİ, AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Alper Can Cin, bugün İnegöl İshakpaşa Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kulaca Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede, eşi gözleri önünde öldürülen 6 aylık hamile Ebru Cin (21) güçlükle ayakta durabildi. Yakınları tarafından sakinleştirilmek istenilen Ebru Cin'in, karnındaki bebeğin erkek olduğu belirtildi