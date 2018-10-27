DHA YURT BÜLTENİ-12

1)TUNCELİ ŞEHİDİ ASIM TÜRKEL, TOPRAĞA VERİLDİ TUNCELİ'nin Nizamiye ilçesinde operasyona çıktıktan sonra kötü hava koşulları nedeniyle şehit olan Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Asım Türkel, memleketi Mersin'de toprağa verildi. Son 2 gündür bölgede etkili olan yoğun kar yağışından dolayı hava sıcaklığının aniden düşmesi sonucu şehit olan Mersinli Uzman Çavuşlar Asım Türkel ile Ferruh Dikmen'in cenazeleri Tunceli'deki askeri törenin ardından uçakla Adana'ya, oradan da karayolu ile Mersin'e getirildi. Bekan olan Asım Türkel'in cenazesi Toroslar İlçesi Arpaçsakarlar Mahallesi'ndeki babaocağına, Ferruh Dikmen'in cenazesi ise Silifke ilçesine götürüldü. ŞEHİT TÜRKEL, TOPRAĞA VERİLDİ Şehit Asım Türkel için babaocağında helallik alınmasının ardından kent merkezindeki Muğdat Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Kerim Tufan, Garnizon Bölge ve Garnizon Komutanı Önder Gürbüz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, askeri erkan ve şehidin annesi Sebahat, babası Hasan Tülkel ve kardeşleri ile aile yakınları katıldı. İl Müftüsü Şaban Kondi tarafından kıldırılan cenaze namazanın ardından şehidin cenazesi, Mersin Şehitliği'nde toprağa verildi. Tören sırasında baygınlık geçiren acılı anne Sebahat Türkel, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şehidin uğurlanışı sırasında bazı vatandaşlar da gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehit Ferruh Dikmen ise Mersin'in Silifke ilçesinde toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü

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-Şehit Asım Türkel'in fotoğrafı

-Cenazeye katılan kalabalık

-Şehit cenazesi getirilirken

-Şehit yakınlarının görüntüsü

-Şehit babası ve kardeşi Vali Ali İhsan Su ile birlikte beklerken

-Şehit babasının görüntüsü

-Şehidin kızkardeşi ağlarken

-Helallik alınırken

-Cenaze namazı

-Dışarıda bekleyen kalabalık

-Şehit annesinin görüntüsü

-Cenaze getirilirken, top aracının üzerine konulurken

-Kalabalık top aracının arkasında yürürken

-Yukarından kalabalığın görüntüsü

-Cenaze aracı giderken

-Genel ve detay

(BOYUT:400 MB) (SÜRE:3,19 dk) Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ-Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) ============================================== İSTANBUL'A ATANAN VALİ YERLİKAYA, TERÖRLE MÜCADELE VE EĞİTİMDE ETKİN 2)'BU TAKDİRİN İSTANBULUMUZA HAYIRLAR GETİRMESİNİ NİYAZ EDİYORUM' Gaziantep'ten, İstanbul Valiliği'ne atanan Vali Ali Yerlikaya, yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Gaziantep ve Gazianteplilerden hellallik isteyen Vali Yerlikaya, şöyle dedi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleriyle 26 Ekim 2018 tarih ve 2018/202 sayılı kararname ile Gaziantep Valiliği görevinden İstanbul Valiliği görevine atanmış bulunmaktayım. Teveccühleriyle şahsıma bu görevi layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı arz ediyorum. Gazi şehrimize 4 yıla yakın bir süre hizmet etmek nasip oldu. Bu süreçte pek çok zorluğun üstesinden İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Adalet Bakanımız Sayın Abdülhamit Gül, diğer bakanlarımız ve milletvekillerimizin katkı ve destekleriyle geldik. Hepsine minnettarım. Gaziantep’in ışığını daha da yükseltmek için birlikte çalıştığımız şehrimizin bütün paydaşlarına ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Varlığıyla daima yanımızda olan bütün hemşerilerimden helallik isterim. Ben Gazianteplilerden razıyım. Allah da onlardan razı olsun. Gazi şehrimizin bahtı açık olsun.

Bu takdirin İstanbulumuza hayırlar getirmesini niyaz ediyorum."

FOTOĞRAFLI

==================================================== 2)ADINA SOSYAL MEDYADA SAHTE HESAPLAR AÇILDI Vali Ali Yerlikaya'nın, Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Gaziantep'ten İstanbul'a atandığının açıklanmasının ardından, sosyal medyada adına sahte hesaplar açıldı. Bazılarında 'İstanbul Valiliği'ne ben atandım. Kış tatilleri artık benden sorulur' yazılı ve Ali Yerlikaya'nın fotoğraflarının yayınlandığı sosyal medya hesaplarının artması üzerine Gaziantep Valiliği'nden açıklama yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada, "Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya'nın herhangi bir sosyal medya hesabı bulunmamaktadır" denildi. GAZİANTEP-DHA 3)MALATYA'DA 140 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI MALATYA'da, ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 140 göçmen polis ekipleri tarafından otogarda yakalandı.

Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (MAŞTİ) çok sayıda yabancı uyruklu kişinin bulunduğu ihbarını alan polis ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı. Otogarda ekiplerce yapılan çalışmada, Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan ve Bangladeş uyruklu 140 göçmen tespit edildi. İlk önce İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen ve yiyecek verilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne gönderildi. Kaçak göçmenler, 10 gündür Malatya'da olduklarını, İstanbul'a gitmek için otogarda beklediklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Otogardan detay

- Kaçak göçmenler

- Uyuyan kadın göçmen

- MAŞTİ'nin dışından detay

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 123 MB =============================================== 4)DÜRBÜNLERE ZARAR VERİP, HAZNESİNDEKİ PARALARI ÇALDILAR SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, Sapanca Gölü'nün kıyısında manzara seyretmek için kullanılan Türkiye Çanakkale ve İstiklal Savaşları Şehit ve Gazi Yakınları Derneği'ne ait dürbünlerin hazneleri kırılarak, içerisindeki madeni paralar çalındı. Sapanca Gölü sahilindeki Türkiye Çanakkale ve İstiklal Savaşları Şehit ve Gazi Yakınları Derneği'ne ait, manzara izleme dürbünlerinin hazneleri, kimliği belirsiz kişilerce kırılarak, içerisindeki madeni paralar çalındı. Sabah balık tutmak için sahile gelenler, derneğe gelir sağlamak amacıyla konulan 2 dürbüne zarar verildiğini görüp, polise haber verdi.

Türkiye Çanakkale ve İstiklal Savaşları Şehit ve Gazi Yakınları Derneği Genel Başkanı Fehmi Tantan, dernek üyeleri ile birlikte olay yerine gelerek inceleme yaptı. Dürbünlerde parmak izi çalışması yapan, Mobese kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.