DHA YURT BÜLTENİ -12

Dayılarını ziyaret eden Gül, yeni parti sorularını yanıtsız bıraktı 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dayılarını ziyaret için geldiği İzmir'de, basın mensuplarının 'yeni parti' iddialarıyla ilgili sorularını yanıtlamadı.

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Hatay semtinde yaşayan dayıları Nazif Satoğlu (92) ve Ahmet Satoğlu'nu (90) ziyaret etmek için İzmir'e geldi. Gül, cuma namazını İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kıldı. Beraberindeki dayısı Nazif Satoğlu'na elinden tutarak, merdivenlerden çıkması için yardım eden Abdullah Gül, ailesinin bir kısmının hala İzmir'de yaşadığını belirtti.

Yeni bir parti kuracağı yönündeki iddialarla ilgili sorulara yanıt vermeyen Gül, "İki dayım var; Birisi Nazif Satoğlu, eski izmir il ticaret müdürlerindendir. Diğeri de Ahmet Satoğlu nöroloji profesörüdür. İkisi de çok şükür çok ileri yaştalar. Onları ziyarete geldim. Buralar bizim semtlerimiz. Eski hallerini bilirim. Burada evler yokken, bir dönem çocukluğum geçmişti. İlkokul dördüncü sınıfı burada okumuştum. Dolayısıyla aile ziyareti çerçevesinde İzmir'e geldim" dedi. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Ayna görünce dayanamıyorlar “Güçlü reformlar, Türkiye’nin gücüne güç katacaktır” Kilis’te son 60 yılın yağış rekoru

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-Abdullah Gül'ün dayısı Nazif Satoğlu ile birlikte camiye gelişinden görüntü,

-Camide Abdullah Gül'ü karşılayanlardan görüntü,

-Abdullah Gül'ün konuşmasından görüntü. Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA) ======================== 5 yaşındaki Halil İbrahim 5'inci kattan düşüp yaralandı (2)

HALİL İBRAHİM, YAŞAMINI YİTİRDİ Konya'da 5'inci kattaki evlerinde oynarken belirlenemeyen nedenle odasının camından düşen Halil İbrahim Başkan (5), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. GÖRÜNTÜ GEÇİLMİŞTİ Haber: Tolga YANIK / KONYA,(DHA), =================== Marmaris'te halk pazarında tezgah açan esnafa çöp poşeti Muğla'nın Marmaris ilçesinde temizlik ve zabıta personeli, haftanın 2 günü kurulan halk pazarında tezgah açan esnafa çöp torbası dağıtmaya başladı.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, perşembe ve pazar günleri kurulan halk pazarında pazarcıların çöplerini atmaları için büyük boy çöp poşeti dağıtmaya başladı. Çevre duyarlılığını artırmak amacıyla yapılan çalışmalarda zabıta ekipleri, pazarcılara yerlere çöp atmama konusunda da uyardı. Çok Amaçlı Kapalı Pazar Yeri ve Beldibi Halk Pazarı'nda, 500 çöp poşeti esnafa dağıtıldı. Personeliyle birlikte pazarı gezerek çöp poşeti dağıtan ve bilgilendirmede bulunan Marmaris Belediye Temizlik İşleri Müdürü Suzan Zift, "Buradaki hedefimiz, halk pazarı kapandığında personelin temizlik çalışmalarını aza indirmek ve zamandan kazanmaktır. Yerlere atılan sebze ve meyve çöpleri çok çirkin bir görüntü oluşturmaktaydı. Pazarcı esnaflarımıza çöp poşeti dağıtarak bilgilendirmede bulunduk. Ayrıca bir personelimiz çöp poşeti yetmeyen pazarcılara dağıtım da yapacaktır" dedi. Hisarönü Mahallesi'nden gelen pazarcı Mehmet Akif Uçar, "Çevremdeki pazarcı arkadaşlarıma yerlere çöp atmamaları konusunda uyarıyordum. Bu poşet dağıtım işi ile artık arkalarında çöp dağları bırakmayacaklar. Çok faydalı bir çalışma olmuş" dedi.

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- Halk pazarında zabıta ve temizlik ekiplerinin pazarcılara çöp poşeti dağıtma genel-ayrıntılı görüntü

- Çöp poşetlerini alan pazarcıların belediye personeline görüşleri

- Belediye personelinin yere çöp atmamaları konusunda uyarıları (Toplam: 2 dakika 28 saniye-155 MB HD görüntü) Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA) ======================== Ak Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı'nın acı günü AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı'nın kanser nedeniyle yaşamını yitiren ağabeyi Yusuf Ağralı (62), törenle toprağa verildi. Cenaze törenine hemşehrisi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı.

Milletvekili Abdullah Ağralı'nın dün evinde yaşamını yitiren ağabeyi Yusuf Ağralı için Konya'nın Kulu ilçesi Ömerhanlı Mahallesi'nde bulunan Merkez Camii'nde tören düzenlendi. Törene Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz ile çok sayıda partili ve vatandaş katıldı. Yusuf Ağralı'nın cenazesi kılanan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.