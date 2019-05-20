DHA YURT BÜLTENİ-12

1)MUDURNU'DA AHŞAP EV, SAMANLIK VE AHIR ALEV ALEV YANDI BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, tek katlı ahşap ev, ahır ve samanlık alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Sabah saatlerinde Mudurnu Keçikıran Mahallesi'nde Arif Gökceoğlu'na ait tek katlı ahşap evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede evin bitişiğinde bulunan ahır ve samanlığa da sıçradı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla ahırda bulunan hayvanlar dışarı çıkarıldı. Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye tarafından kontrol altına alındı. Yangında ev, samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Murat KÜÇÜK/MUDURNU(Bolu),(DHA)- ============================================= 2)AKINTIYA KAPILAN 2 ÇOCUK BABASI ARANIYOR MERSİN'in Tarsus ilçesinde serinlemek için girdiği nehir yatağında kaybolan Eftal Karamızrak'ı (46) bulmak için çalışma başlatıldı.

İlçeye bağlı Kulak Köyü'nün sahil kısmında arkadaşları ile birlikte piknik yapan 2 çocuk babası Eftal Karamızrak, serinlemek için suya girdi. Berdan Nehri'nin bir kolunun denizle buluştuğu noktada akıntıya kapılan Karamızrak, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve AFAD ekipleri, Eftal Karamızrak'ı bulmak için çalışma başlattı. Ekipler botla su yüzeyindeki taraması sürerken, Karamızrak'ın akrabaları ve arkadaşları da çalışmaları endişeli gözlerle izledi.

Görüntü Dökümü

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- Akarsu yatağının genel görüntüsü

- Ekiplerin görüntüsü

- Karamızrak'ın aile yakınlarının çalışmaları izlemesi

- Akbaralarından detay görüntü

- Şişme botun suya indirilmesi

- Ekiplerin su üzerini taraması SÜRE: 01'30" BOYUT: 165 MB Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/TARSUS(Mersin), (DHA) =================================================== 3)KÜÇÜK KIZIN AKCİĞERİNE KAÇAN FISTIK 1 AY SONRA ÇIKARTILDI NİĞDE'de yer fıstığı parçası nefes borusuna oradan da akciğerine kaçan 18 aylık Elif Feyza Küçük, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan operasyonla sağlığına kavuştu.

Yaklaşık 1 ay önce Niğde merkezde oturan Faruk Küçük (39) ve Media Küçük (35) çiftinin 18 aylık kızları Elif Feyza'nın yediği fıtık boğazına kaçtı. Olaydan sonra öksürmeye başlayan küçük Elif rahatsızlığı aradan geçen zaman zarfında iyice artması üzerine Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çocuk Hastalıkları Uzman Dr. Güliz Gürer ve Göğüs Cerrahi Op.Dr. Murat Kuru'ya muayene oldu. Yapılan muayenelerde çocuğun sağ akciğerini tam olarak tıkayan fıstık parçası olduğu belirlendi. Bağış yardımıyla alınan yeni bronkoskopi cihazı sayesinde küçük elif yapılan operasyonla sağlığına kavuştu. Göğüs Cerrahi Op.Dr. Murat Kuru, hastaneye yeni alınan cihazla 20-25 dakika süren bir işlemle açık ameliyata gerek kalmadan 6 milimetre boyutundaki sağ akciğeri tamamen tıkayan fıstık parçasının çıkarıldığını söyledi. Dr. Kuru, "Bu durumlar 6 ay ile 3 yaş arası çok sık karşılaştığımız durumlardan. Yaklaşık 1 aydır devam eden bir öksürük ve hırıltı şikayeti mevcuttu. Tedaviler sonuç vermeyince aileyle birlikte hasta değerlendirmesi yaptık. Bu değerlendirmeler sonucunda 1 ay önce şikayetlerin fıstık yerken başladığını ve sonrasında hiç geçmediğini anladık. Ve bronkoskopi dediğimiz bir işlem uygulamaya karar verdik. Bu yine hastanemize alınan bir alet yardımıyla 20-25 dakika süren bir işlemle açık ameliyata gerek kalmadan hastaların soluk borusuna kaçan yabancı cisimleri çıkarabildiğimiz bir işlem. Bu bebeğimizde de sağ akciğer hava yolunda yaklaşık 6 milimetre boyutunda sağ akciğeri tamamen tıkayan bir fıstık parçası yapılan işlemle çıkarıldı" dedi.

Çocuk Hastalıkları Uzman Dr. Güliz Gürer de 2 yaş altı çocuklara ailelerinin fındık, fıtık verirken biraz daha dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Bilal Günaydın ise bronkoskopi cihazının hayırsever bir vatandaş tarafından hastaneye kazandırıldığını hatırlattı. Görüntü Dökümü

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-Çocuktan görüntü

-Çocuk ve annesinden görüntü

-Doktor muayene ederken

-Göğüs Cerrahi Op.Dr. Murat Kuru'nun açıklaması

-Çocuk Hastalıkları Uzman Dr. Güliz Gürer'in açıklaması

-Detay görüntüler Süre: 02'43" Boyut: 174 MB Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,(DHA) 4)İZMİR BAROSU'NDAN AVUKATLARA YÖNELİK 'HUKUKSUZ UYGULAMA' İDDİASI İZMİR Barosu, İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ndeki göçmenlere hizmet veren avukatlara yönelik hukuksuz uygulamaların yapıldığını öne sürerek, basın açıklaması yaptı.

İzmir Barosu'na kayıtlı avukatlar, Menemen ilçesine bağlı Harmandalı Mahallesi'nde bulunan İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Baro Başkanı Özkan Yücel, 14 Mayıs'ta merkezde bulunan göçmenlere hizmet veren 8 avukatla bir tercümanın, merkezde hukuk dışı uygulamalara maruz kaldığını iddia ederek, meslektaşlarına yönelik bu tutumu kınadıklarını belirtti. Yücel, merkezde bulunan göçmenlerin suçlu olmadığını, merkezin de cezaevi gibi görülmemesi gerektiğini belirterek, "Göç ve iltica alanında çalışma yürüten Baromuzun üyesi avukatlar, büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdürmektedir. Ancak, 14 Mayıs 2019 tarihinde, İzmir Barosu mensubu sekiz avukat ve bir tercüman adli yardım görevlerini ifa etmek amacıyla geldikleri Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde hukuk dışı bir muameleyle karşılaşmışlardır. Meslektaşlarımız ve tercüman saat 14.00 ile 17.30 arasında hukuka aykırı olarak özgürlüklerinden yoksun bırakılmış, görev yapmaları engellenmiş, müvekkillerine ve dosyalarına erişimleri imkânsız kılınmıştır. İki saati aşan bir süre boyunca sekiz avukat ve bir tercümanın avukat görüşme odalarının bulunduğu koridorun her iki kapısı da kapatılarak yardım çağrılarının yanıtsız bırakılması, kapının açılmasının ardından da dışarı çıkmalarının fiili müdahale ile engellenmesi, bu süre içerisinde tuvalet, su gibi insani ihtiyaçlarını karşılama olanaklarından yoksun bırakılmaları Türk Ceza Kanunu'nun 94/2-b fıkrasında düzenlenen işkence suçu kapsamında eylemlerdir. Tüm bu süreçte yakın zamanda doğum yapmış bir meslektaşımız da sağlık sorunları yaşamıştır. Harmandalı Geri Gönderme Merkezi tarafından görev yapmaya çalışan avukatların merkez binasına girişte çantaları aranmakta, avukatlar X-Ray cihazından geçmeye zorlanmakta, bahçe giriş nizamiyesi ile kurum binası arasındaki 200 metre kadar yol özel güvenlik nezareti olmadan geçilememekte ve avukatlar binaya giriş ve çıkışta kendilerine nezaret edecek özel güvenlik görevlisini beklemek, onunla bu yolu yürümek, gerektiğinde tuvalete dahi özel güvenlik ile gitmek zorunda bırakılmaktadırlar. Ayrıca avukatların telefonu ile binaya girişi de idare tarafından engellenmektedir" dedi.

Geri Gönderme Merkezlerinin; ceza infaz kurumu değil, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında kurulmuş idari binalar olduğunu, burada bulunanların da suçlu veya güvenlik tehdidi oluşturan kişiler olmadığını dile getiren Yücel, "İzmir Barosu ve basın açıklamamıza katılan sivil toplum kuruluşları, Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde yaşanan hak ihlallerin bugün olduğu gibi yarın da takipçisi olacaktır" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından grup, slogan atarak bir süre alkışlı protestoda bulundu. Polis ekipleri de merkez önünde güvenlik önlemi aldı. Avukatlar, basın açıklamasının ardından merkezin önünden ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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- Açıklamadan görüntü

- Gruptan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA) Mehmet CANDAN/ İZMİR, (DHA) =================================================== 5)LOGAR KAPAĞI ÇALAN AFGANİSTAN UYRUKLU 2 KİŞİ YAKALANDI KARAMAN'da sulama kanalındaki logar kapaklarını çalan Afganistan uyruklu 2 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Olay, Çiğdemli köyünde meydana geldi. Köylüler elektrikli bisikletle köyde gezen yabancı uyruklu 2 kişinin olduğunu fark edince, durumdan şüphelenip jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine köye giden jandarma, yaptığı araştırmada Afganistan uyruklu Abdul Rahman T. ile Soltan Mohammed T.'nin sulama kooperatifine ait su kanalının logar kapaklarını çalarken yakaladı. Suçüstü yakalanan 2 kiyi, yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi (Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA) 6)YÖK YÜRÜTME KURULU ÜYESİ GÜNDOĞAN: DOKTORALI İNSAN KAYNAĞIMIZI ARTIRMAMIZ ŞART

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, doktoralı mezun sayısının bin kişide 0.4 olarak hesaplandığı Türkiye'de üniversitelerin istenilen performansı gösteremediğini söyledi. Gündoğan, "Kalkınmış ülkeler arasındaki sıralamayı yükseltmek için doktoralı insan kaynağımızı artırmamız şart" dedi.

'YÖK 100/2000 Doktora Burs Programı' kapsamında devlet üniversitelerinde doktora eğitimi alan öğrencilerle buluşmaların üçüncüsü Atatürk Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'ndaki toplantıya YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, Prof. Dr. Muammer Yaylalı ile Atatürk, Artvin Çoruh, Erzurum Teknik, Fırat, Iğdır, Karadeniz Teknik, Recep Tayyip Erdoğan ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitelerinde doktora burs programı kapsamında eğitim gören yaklaşık üç yüz bursiyer öğrenci ve bu rektörler katıldı. YÖK'ün yürüttüğü 100/2000 Doktora Burs Programının akademik hayat için itici güç olduğunu belirten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, dünyanın 10 ekonomi olma hedefine önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Çomaklı, üniversite olarak bu projeyi desteklediklerini belirtti.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ 7 MİLYON 737 BİNE ULAŞTI

YÖK 100/2000 Doktora Burs Programı hakkında bilgi veren YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, dünyada ve Avrupa'da doktoralı kişi sayısının arttığını söyledi. Avrupa genelinde 2018 rakamlarına göre doktoralı sayısının 750 bin civarında olduğunu açıklayan Gündoğan, Türkiye'de 43 bin 265'i kız olmak üzere toplam 97 bin öğrencinin doktorasını devam ettirdiğini vurguladı. Gündoğan, "Dünyada ilk 10 büyük ekonomi hedefi olan Türkiye için yetişmiş doktoralır eleman sayısında büyük mesafe katetmemiz gerekiyor. Ülkemizde yükseköğretim kurumu olarak 206 kurum var. Öğrenci sayısı 7 milyon 737 bine ulaşmıştır. Bu rakamlar sayısal büyümeyi gösteriyor. Bu sayısal büyümeyle nitelik ve kalitenin de eşlik etmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Bu çerçevede çalışmalardan birisi idari ve mali açıdan bağımsız bir kalite kurulu kurulmasıydı, bunu greçekleyştirdik. Onlarca yıldır konuşulan misyon farklılaşması ihtisaslaşma ikinci projemizdi. Bölgesel odaklı üniversiteler ile araştırma üniversiteleri iki ana kulvarda yürütüyoruz. Hedef odaklı çalışmamızda üçüncü projemiz uluslararasılaşma. 2014 yılında 48 bin olan yabahcı uyruklu öğrencimiz şu anda 148 bine ulaştı. Dördüncü projemiz ise doktoralı insan kaynağının nitelik, nicelik olarak artırılmasına yönelik olan YÖK 100/2000 Doktora Burs Programıdır. Doktoralı mezun sayısı Çin'de bin kişiye 2,2, Amerika'da bin kişiyle 1.7, Avrupa'da 1,5 olarak hesaplanıyor. 25-34 nüfus içerisinde her bin kişiye düşen doktoralı sayısında Türkiye'de oran bin kişiye 0,4 olarak hesaplanmaktadır. Ülkemiz bu noktada istenilen performansıgöstermemiştir. Kalkınmış ülkeler arasındaki sıralamayı yükseltmek için doktoralı insan kaynağımızı artırmamız şart" diye konuştu.

Doktora burs programıyla devlet üniversitelerinin doktora programlarının desteklenmesinin hedeflendiğini kaydeden Gündoğan, temel bilimler ve mühendislik, sağlık, sosyal bilimler ile mimarlık ve tasarımödan oluşan 4 ana başlık oluşturduklarını söyledi. Bu ana başlıklar altında 100 alt alan oluşturulduğu bilgisini veren Gündoğan, tematik alanın sektörün ve ültenin ihtiyaçlarını araştırmalarla karşılayabilmeyi planladıklarını anlattı. Doktora burs programından 3 bin 700 üzerinde öğrencinin yararlandığını ifade eden Gündoğan, 2019 sonuna kadar bu rakamı 4 binin üzerine çıkarmayı istediklerini vurguladı.

Toplantıda 100/2000 Doktora Burs Programı'ndan yararlanan öğrenciler YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan'a çiçek verdi. Programda daha sonra burs olan doktora öğrencilerir birer konuşma yaptı.

YÖK BAŞKANI KATILAMADI

Bu arada Atatürk Üniversitesi'nin ev sahipliğini yaptığı toplantıya katılacağı açıklanan YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, rahatsızlığı sebebiyle Erzurum'a gelemedi. Saraç, toplantıya gönderdiği mesajla programa verdikleri önemi ifade etti.