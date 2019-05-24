DHA YURT BÜLTENİ -12 

PKK'lı teröristlerden havanlı saldırı: 1 asker şehit Hakkari'nin Derecik ilçesinin karşısında Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesinde, PKK'lı teröristler, iş makineleriyle yol yapım çalışmasında bulunan işçilere havanlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda, bölgede görevli 1 asker şehit oldu. Derecik ilçesinin ilçesinin karşısında, Irak'ın kuzeyinde bulunan Avaşin- Basyan bölgesindeki 2 bin 550 metre rakımlı Sera Batin üs bölgesinde, iş makineleriyle yol yapım çalışması gerçekleştiren işçilere, PKK'lı teröristlerce havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, bölgede görevli 1 asker şehit oldu. Saldırı düzenleyen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ard arda havalanan helikopterler

-Helikopterlerden detaylar

Behçet DALMAZ- Abdullah KAYA/DERECİK (Hakkari), (DHA) ============================= Belediye Başkanı, teşekkür afişinin yırtılması nedeniyle çıkan tartışmada öldürülmüş (2) ÖLDÜRÜLEN BELEDİYE BAŞKANI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Konya'da seçimden sonra mahalle halkına, teşekkür etmek için asılan afişin yırtılması nedeniyle çıkan tartışmada Abdurrahman K. tarafından bıçaklanarak öldürülen Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'nun cenazesi, Ilgın Devlet Hastanesi morgundan alınıp, Doğanhisar Belediyesi Kültür Merkezi önüne getirildi. Cenazenin gelişi sırasında belediye çalışanları gözyaşlarına hakim olamadı.

Burada düzenlenen törene Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Partili Milletvekilleri Orhan Erdem ve Hacı Ahmet Özdemir, MHP İl Başkanı Murat Çiçek, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ile ilçe halkı katıldı. 2009-2014 yılları arasında CHP'den Doğanhisar Belediye Başkanlığı yapan baba Mehmet Öztoklu, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu öpüp, "Doğanhisar sevdasıyla yandın tutuştun. Bizde yandık, Allah gani gani rahmet eylesin" diyerek, gözyaşı döktü. Acılı eş Hanife Öztoklu da "İhsan bu gerçek olamaz. Yavrularımız var, bu gerçek olamaz. Sen bizi çok seviyorsun, nasıl bırakırsın? Ben seni nasıl kara toprağa bırakırım?" şeklinde feryatlar etti. Baba Mehmet Öztoklu'ya başsağlığı dileyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini, törenden sonra Cumhurbaşkanı'nın telefonla taziyede bulunacağını belirtti. Kılınan cenaze namazın ardından Öztoklu, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Gözaltına alınan saldırgan Abdurrahman K. ile olaya karıştığı önü sürülen bir önceki belediye başkanı Abdullah K. ve kardeşi Osman K.'nın sorgularının sürdüğü belirtildi. Görüntü Dökümü

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- Cenazenin belediye kültür merkezi önüne getirilmesi

- Babasının tabuta sarılması

- Eşinin tabuta sarılması

- Törenden genel ve detay

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA - Hasan DÖNMEZ KONYA (DHA) ============================= '3 kuşak' hırsızlar yakalandı Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, aralarında babaanne, dede, baba ve torunun bulunduğu hırsızlık çetesi, polisin operasyonuyla çökertildi. Şüphelilerden 79 yaşındaki kadının üzerine 7 lüks otomobilin kayıtlı olduğu belirlenirken, konutlarında 100 bin TL değerinde takı, savcı, avukat ve polislerden çalınan tabancalar ele geçirildi. Yalova Emniyet Müdürlüğü Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yalova'da yaşayan ve İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya'da çok sayıda hırsızlık olayına karışan çetenin üyelerinin adresini tespit etti. Ekipler, şüphelilere ait 2 farklı adrese, eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda hırsızlık şüphelisi E.U. (79), eşi Y.U. (80), oğulları G.U. (35), gelinleri G.U. (38) ve torunları E.U. (13), gözaltına alındı. Zanlılar emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SAVCI, AVUKAT VE POLİSLERİN EVLERİNİ SOYMUŞLAR

Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda, ATV aracı, çalıntı televizyonlar, 100 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyası, 18 bin lira para ile İstanbul'da görev yapan cumhuriyet savcısına ait olduğu tespit edilen tabanca, İstanbul'dan bir avukata ait olduğu tespit edilen tabanca, Yalova'da bir emekli polise ait tabanca ve yine emekli bir polise ait olduğu tespit edilen tabanca ele geçirildi. Evlerde toplam 6 tabanca, 1 tüfek, çok sayıda şarjör ele geçirildi.

Yapılan araştırmada, E.U. adlı kadının üzerine kayıtlı 7 lüks aracın olduğu ortaya çıktı. Görüntü Bilgisi:

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-Hırsızların güvenlik kamerası görüntüsü

-Çaldıkları malzemelerin görüntüsü

-Emniyetten çıkarılmaları

-Farklı bir güvenlik kamerası görüntüsü

Haber-Görüntü: İsmail ÖZTÜRK/YALOVA (DHA) ============================= Engelli öğrenciler hidrolik robot kolu tasarladı Şanlıurfa'da İşitme Engelli Öğrenciler enjektör ve serum hortumuyla hidrolik robot kolu tasarladı. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki İşitme Engelliler Okulu 8'inci sınıf öğrencileri, Ahmet Kılıç ve Erkut Demir, enjektör, gıda boyası, serum hortumu, alüminyum folyo ve karton kullanarak hidrolik robot kolu tasarladı. Bir etkinlikte stant açan işitme engelli öğrencilerin, sergiledikleri hidrolik robot kol ziyaretçiler tarafından ilgi gördü. Fen Bilgisi Öğretmeni Elif Badıllı, işitme engelli öğrencilerle birlikte çalışmalarının devam edeceğini, daha iyi projeler ortaya çıkaracaklarını söyledi. Yaptıkları robot kolun büyük ilgi gördüğünü söyleyen Badıllı, “Çocukların robot projelerine ilgili olduğunu fark ettim. İşitme engelli öğrencilerin görsel zekaları çok yüksek olduğundan tasarım ve görsele dayalı proje yaptırmanın daha faydalı olduğunu düşündük. Ben de internette gördüğüm bu hidrolik robot videosunu çocuklara gösterdim. Beğendiler. Biz de yapalım dediler. Ben sadece rehber oldum. Malzemeleri evden getirip kendileri tasarladılar. Çok zor bir projeydi ama başardılarö dedi.

Öğretmenlerin desteğiyle yeteneklerini sergileyen öğrencilerden Ahmet Kılıç işaret diliyle mühendis olmak istediğini ifade etti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İşitme Engelliler Okulu

- Hidrolik robot kolu yapan engelli öğrecniler

- Robotu oynayan öğrenciler

- Öğretmen Elif Badıllı'nın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA (DHA) ============================= Kalp krizinden ölen hakim Çorum'da toprağa verildi Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bakırköy 13'üncü Asliye Ceza Hâkimi Lale Yıldız (52), Çorum’da toprağa verildi. Bakırköy Adliyesi 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Lale Yıldız geçirdiği kalp krizi sonucu tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. İstanbul Bakırköy Adliyesi'nin önünde düzenlenen törenle Çorum'a uğurlanan Yıldız için Ulu Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Yıldız ailesinin yanı sıra, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Ceylan, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, AK Parti İl Başkanı Avukat Yusuf Ahlatcı, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından hakim Lale Yıldız, Ulu mezarlığında toprağa verildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Detaylar -Cenaze namazının kılınması -Cenazenin taşınması -Detaylar Haber-Kamera: Serkan BARIŞ /ÇORUM, (DHA) ============================= Ayaklarını çapa makinesine kaptıran emekli, yaşamını yitirdi Sivas'ta ayaklarını çapa makinesine kaptıran işçi emeklisi Hacı Ali Toprak (61), hayatını kaybetti. Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Hıdırnalı köyünde yaşandı. Evli ve 4 çocuk babası işçi emeklisi Hacı Ali Toprak, tarlada ağaçlara çapa yaparken, çapa makinesi çamur nedeniyle tıkandı. Toprak'ın ayakları ile temizlemek istediği makine, bir anda yeniden çalışmaya başladı. Çapa makinesine kaptırdığı bacakları kopan Toprak, kan kaybı nedeniyle olay yerinde yaşamını yitirdi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Toprak'ın cenazesi, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından da cenaze yakınlarına teslim edildi.

Görüntü Dökümü:

-Hastaneden görüntü

-Cenazenin götrülüşü Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) ============================= Gökçeada'daki Zafir Pinar cinayetine 3 tutuklama Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Rum asıllı Zafir Pinar'ın (86) yalnız yaşadığı evinde öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı. ?Gökçeada ilçesinde 13 Mayıs tarihinde Zarife Tepesi mevkiindeki evinde yalnız yaşayan Rum asıllı Zafir Pinar'a yemek götüren komşusu, kapı açılmayınca jandarmaya haber verdi. Eve gelen jandarma ekibi, girdikleri evde yaşlı adamın, elleri ve ayakları bağlanmış haldeki cesedini buldu. Bir gün önce öldürüldüğü değerlendirilen Pinar'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Gökçeada Cumhuriyet Savcısının talimatı ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından özel ekip kuruldu. Özel ekip, yapılan çalışmanın ardından Gökçeada ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi. A.A., A.K., M.S., A.B. ve B.C.B. adlı şüpheliler Gökçeada'da, E.B., E.B. ve K.A. ise İstanbul'da gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda ise 1 markasız ve seri numarası olmayan toplu tabanca, 1 Colt Automatic tabanca ve 2 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait mermiler ile çeşitli materyaller ve bir miktar döviz ve ziynet eşyası ele geçirildi.

Jandarmadaki sorgularının ardından şüphelilerden A.A., E.B., B.C.B ve A.K. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.B., K.A. ve M.S. tutuklandı, A.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Görüntü Bilgisi:

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-Gökçeada'daki Zafir Pinar cinayetinde gözaltına alınan 8 şüpheliden ele geçirilen malzemelerden görüntü Haber-Kamera: Vural BOZOK/GÖKÇEADA(Çanakkale), (DHA) ============================= Antalya'da faytonculuk 10 Haziran'da sona eriyor Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, kent merkezi, Alanya ve Manavgat ilçelerindeki fayton faaliyetlerine 10 Haziran itibarıyla son verileceğini söyledi. Böcek, faytoncuları işe alacaklarını, atları da hayvanat bahçesine teslim edeceklerini kaydetti. Başkan Muhittin Böcek, seçildikten sonra ilk kez gazetecilerle bir araya geldi. Başkanlık toplantı salonundaki buluşmaya, büyükşehir iştirak şirketi Ulaşım AŞ'nin yöneticileri de katıldı. 'Ulaşım' temalı basın toplantısında Başkan Böcek, Antalya'nın 913 mahallesinde ve 19 ilçesinde kendilerini görevli gördüklerini söyledi.

Antalya'da kent merkezi ile Alanya ve Manavgat'ta yer alan faytonlara yönelik önemli bir karar aldıklarını belirten Böcek, "UKOME kararına göre 10 Haziran itibarıyla fayton faaliyetlerinin durdurulması ve trafikten men edilmesi kararı aldık. Asfalt üzerinde yaşamları aykırı şekilde kentimizde bulunuyordu. Fayton işiyle uğraşan 20 kardeşimiz var. 1 hafta önce genel sekreterimiz onlarla görüştü. Onları mağdur etmeyeceğimiz. Kendilerini belediyede istihdam edeceğiz, atlarını da belediye bünyesine alacağız. Atları hayvanat bahçesinde değerlendireceğiz. Faytoncularımızı ya da istedikleri bir yakınlarını işe alacağız. Ulaşım sektörü ile bu konuda hemfikir olduk" diye konuştu. Bir gazetecinin Avrupa'da faytonların var olduğunu hatırlatması üzerine Böcek, "Hava şartları bahsettiğiniz ülkeler ile bizim farklı. Temmuz ve ağustos aylarında sıcak nedeniyle biz duramazken onların sıcak asfaltta durması doğru değil" dedi. Görüntü Bilgisi:

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-Arşiv görüntüler HABER: Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)