DHA YURT BÜLTENİ - 12

Eğlenceye kendi kaptıran çocuk sahneden düştü Düzce’de, Ramazan ayı nedeniyle düzenlenen eğlencelerde sahneye çıkan, eğlenceye kendisini kaptıran çocuk sahneden düştü.

Düzce Belediyesi Ramazan ayı nedeniyle Anıtpark Meydanında eğlenceler düzenliyor. Eğlencelere katılan ailelerin çocukları için özel etkinlikler yapılıyor. Yapılan bir etkinlikte çocuklar sahneye çağılarak dans yarışması yapıldı. Dans yarışmasına katılan çocuklardan biri dansa kendisini kaptırınca sahnenin kenarına geldiğini fark etmedi. Çocuğun sahne kenarına geldiğini gören ve yakını olduğu tahmin edilen kişi, "İleriye git düşeceksin şimdi." diye seslenmesine rağmen müzik nedeniyle uyarıyı duymayan çocuk bir anda sahneden düştü. Sahneden düşen çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ailesi ise kısa süreli korku yaşadı. Görüntü Dökümü

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Vatandaş cep telefonu görüntüsü

Çocuğun sahnede dans ederken görüntüsü

Çocuğa seslenen yakınlarının görüntüde ki sesleri

Çocuğun düşme anı ve detaylar

Dosya adı dzcçocuk Haber: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

========================= Devrilen traktörün sürücüsü öldü Adıyaman'ın Besni ilçesinde kontrolden çıkıp devrilen traktörün altında kalan sürücü Nuri Kaplan, hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Besni ilçesine bağlı Burunçayır köyünde meydana geldi. Nuri Kaplan yönetimindeki 63 FB 690 traktör kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından traktörün altından çıkarılan Kaplan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaplan'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Besni Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Devrilen traktör

- Sağlık görevlilerinin müdahalesi

- Hayatını kaybeden sürücünün üzerinin kapatılması

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 167 MB Haber - Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA) ====================== Ağrı'da fırtına çatıları uçurdu; 7 araç zarar gördü Ağrı'da etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, binaların çatıları uçtu. Çatılardan kopan parçaların isabet ettiği 7 araçta hasar meydana geldi.

Kentte, sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle çok sayıda ağacın dalları kırıldı, birçoğu da kökünden devrildi. Kağızman Caddesi üzerinde, bir iş yerinin uçan çatısı, otoparktaki araçların üzerine düştü. Sac tabakalar, park halindeki 7 araca zarar verdi.

Fırtına, Ağrı Belediyesi'nin iftar çadırının da devrilmesine neden oldu. İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim ve Fen Edebiyat fakültelerinin yer aldığı binanın çatısı da uçtu. Bu sırada bölgede öğrenci olmaması olası faciayı önledi.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nden kurumlara 'çok ivedi' koduyla gönderilen uyarıda, Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır, Ağrı ve Ardahan'da 09.00 ila 18.00 saatleri arasında yer yer saatteki hızı 100 kilometreyi bulan fırtına beklendiği duyuruldu. Meteoroloji, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi, ağaç devrilmesi gibi risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

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-Devrilen iftar çadırı

-Uçan fakülte çatıları Haber-Kamera: Oğuzhan HANÇER/ AĞRI, (DHA) ===================== Eskihisar-Yalova Hattı'nda 18 milyon yolcu taşındı Deniz taşımacılığı firmalarından Negmar, Eskihisar- Yalova (Tavşanlı) hattında, açılışı olan 2013 yılından bugüne kadar 18 milyon yolcu, 5 milyon 100 bin araç taşıdı. 2019 yılı hedeflerinin 1 milyon 500 bin araç taşımak olduğunu söyleyen Negmar Genel Müdürü Eşref Serbes, ilk çeyrekte 12 bin sefer yaparak 350 bin araç taşıdıklarını belirtti.

2013 yılından itibaren Eskihisar ile Tavşanlı arasında araç ve yolcu taşımacılığına başlayan Negmar, o günden bu zamana kadar 18 milyon yolcu taşıdı. 2019 hedeflerini anlatan Negmar Genel Müdürü Eşref Serbes, yılın ilk çeyreğinden hedeflerine başarıyla ulaştıklarını söyledi.

YILDA 40 BİN SEFER

Negmar’ın 4 feribotla hizmet verdiğini söyleye Serbes, hattın süresini 50 dakikadan 25 dakikaya düşürdüklerini ve birçok uygulama ile vatandaşa kolaylıklar sağladıklarını söyledi. Serbes, “Bu hattımızda yılda ortalama 40 bin seferle açılışımızdan günümüze 210 binin üzerinde sefer yaptık. Hattımızda 5 milyon 100 bin araç, 18 milyon yolcumuzu misafir etmişiz. Feribotlarımızda 90, limanlarımızda 80 çalışanımızla 3 vardiya şeklinde misafirlerimize güler yüzle, konforlu ve kaliteli hizmet veriyoruzö dedi. Negmar’ın 2019 yılsonu hedefleriyle ilgili de bilgi veren Serbes, “2019 yılında 1 milyon 500 bin araç taşımayı hedefliyoruz. 2019 yılı ilk çeyreğinde yaklaşık 12 bin sefer yaparak 350 bin adet araç taşıdıkö diye konuştu.

İFTAR VE SAHUR İKRAMLARI DAĞITILIYOR

Öte yandan sosyal sorumluluk kampanyalarına da oldukça önem verdiklerini söyleyen Serbes, şehit aileleri ve gazilere de ücretsiz seyahat imkânı sunduklarını belirtti. Bu bilinçle bu kez de Ramazan ayı nedeniyle iftariyelik ve sahurluk ikramlar dağıttıklarını söyleyen Serbes, “Kaptanlar, iftar veya sahur vakitlerinde yemek molası verirken aynı anda yollarına denizden devam ederek zamandan da tasarruf edebiliyor. Bugüne kadar 7 bin kumanya dağıttık. Ramazan ayı sonuna kadar 10 binin üzerinde ikram dağıtımı yapacağızö ifadelerini kullandı.

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-Negmar feribot seferlerinden genel görüntüler

-İftariyelik dağıtımı Süre:2.24 dk Boyut:270 mb Haber-Görüntü: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, DHA =================== Hozat'ta kadınların organik örgü bebeklerine yoğun ilgi Tunceli'nin Hozat ilçesinde kadınların el emeği göz nuruyla yaptıkları organik örgü oyuncak bebekler yoğun ilgi görüyor.

Hozat Kaymakamlığı'nca 2017 yılında Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim ve İş Kur İl müdürlüğü desteğiyle 'Kadın girişimi üretim ve işletme kooperatifi' çalışmaları kapsamında 50 kadının yer aldığı organik örgü oyuncak bebek atölyesi kuruldu. Hozat Öğretmenevi'nde kurulan atölyede kadınlar, çizgi film karakterlerinin yanında yöresel motiflerle bez bebek üretiyorlar. Ürettikleri organik örgü bebek oyuncağını bir yandan markalaştıran kadınlar diğer yandan da ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Atölye sorumlusu usta öğretici Seyran Dilekçi, 50 kadının ayda 750 oyuncak bebek ürettiğini ve bebeklerinin hiçbir kimyasal ürün taşımadığını belirterek şunları dile getirdi: "Kadınlarımız üç günde bir bebek örebiliyorlar. Ayda 50 kadınımız 750 bebek üretiyor. Üretimimiz çok güzel gidiyor. Tamamen organik ve hiçbir kimyasal madde taşımıyor. Kirlenen bebekler yıkanarak tekrar kullanılabiliyor. Yıkandığı zaman hiçbir özelliği kaybolmuyor son derece sağlıklı oyuncak üretiyoruz yani tamamen organik."

Atölyede çalışan Gülten Baran Yıldırım, "Bunları el emeği, göz nuruyla yapıyoruz. Elimizde kalmaması için uğraşıyoruz. Bu anlamda herkesin desteğini bekliyoruz" dedi. Her gün atölyeye gelerek üretim yaptığını anlatan Fatma Yıldız da, "Burada çalışan bütün kadınların çocukları var. Sağlıklı ve çocuklara zararı olmayan oyuncak bebek ürettiğimiz için son derece mutluyuz ve aile bütçemize katkı sunarak geçimimizi sağlıyoruz." Hozat'a gelen turistler ise atölyeyi ziyaret ederek satın aldıkları örgü bebekleri memleketlerine hediye götürüyor.

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- Atölyesinden görüntü

- Atölyede üretim yapan kadınlar

- Röportajlar

- Atölyeyi ziyaret edenler

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 1.2 GB Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ-(DHA) =================== Miss Aura International'in kraliçesi Çek Kristyna Malirova oldu Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Miss Aura International Güzellik Yarışması'nın kazananı Çek Kristyna Malirova oldu.

Kemer'de bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Miss Aura International Güzellik Yarışması'nın finali Rixos Sungate Otel'de yapıldı. 30 ülke güzelinin katıldığı yarışmada ilk olarak güzeller hep birlikte yaptıkları dans şovuyla sahneye çıktı. Ardından bikiniyle jüri karşısına çıkan kraliçe adaylarından 15'i final için seçildi.

Bu yıl Miss Aura Güzellik Yarışması'nın NeedForFest isimli festivalle birleştirilmesinden dolayı yarışmaya verilen aralarda ise Rus, Kazakistan ve Gürcistan'dan gelen sanatçılar da sahneye çıkıp, yarışmayı izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşattı.

Final hakkı kazanan 15 kraliçe adayı gösteri sonrası sahneye son olarak gece kıyafetleriyle çıktı. Kraliçe adayları güzellikleriyle göz kamaştırırken, podyuma çıkışların tamamlanmasıyla güzellik yarışmasının kazananları açıklanmaya başlandı.

Rixos Sungate Otel Genel Müdür Derya Billur yarışmanın 'Bikini Güzeli'nin Arnavut Alessia Coku, 'Miss Rixos Güzeli'nin ise Tatar Miliausha Galimova olduğunu açıkladı.

Yarışmanın 3'üncü güzeli Ukraynalı Katerina Hurieva, ikincisi ise Rus Elizaveta Abrosimova oldu. Yarışmanın organizatörü Adnan Şeker ise Miss Aura International Güzellik Yarışması'nın kazananını açıkladı. Şeker, Çekya'dan Kristyna Malirova'nın Miss Aura International Güzellik Yarışması'nın birincisi olduğunu duyurdu. Çek güzele tacını Miss Aura International'in 2018 güzeli seçilen Tatar Kamilla Khusainova taktı.