DHA YURT BÜLTENİ - 12

Bebeğini göremediği iddiasıyla kayınpederi ve kayınbiraderini öldürdü Bursa'da yaşayan Engin K.(28), evi terk ederek, ailesinin yanına yerleşen eşinin 20 gün önce dünyaya getirdiği bebek kendisine gösterilmeyince kayınpederi Nezir Aktan(60) ile kayınbiraderi Yasin Aktan'ı(25) bıçaklayarak, öldürdü.

Olay, dün gece Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Engin K.'yi hamile eşi bir süre önce terk edip, baba evine gitti. Genç kadın, 20 gün önce de bebeğini dünyaya getirdi. Engin K., gece yarısı bebeğini görmek için kayınpederinin evine gitti. Bebek babaya bebeği gösterilmedi. Bunun üzerine Engin K. ile kayınpeder Nezir Aktan (60) ve kayınbirader Yasin Aktan(25) arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Engin K., yanında getirdiği bıçağı çıkartarak, kayınpederi ile kayınbiraderini çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ardından da kaçtı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak ağır yaralı olan baba ve oğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kısa sürede yakalanarak, gözaltına alınan Engin K.'nin ilk ifadesinde, "Eşimle aramızda birtakım problemler vardı. Son tartıştığımızda eşim babasının evine gitti. Yirmi gün önce çocuğum oldu. Çocuğumu görmeye gitmiştim. Evde konuşurken, sopa ile bana saldırdılar. Böyle olmasını istemezdim. Pişmanım'' dediği öğrenildi. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Ölen baba oğulun kimlik fotoğrafları

-Olayın yaşandığı sokaktan görüntüler -Haber: Mehmet İNAN-Halil ÖZÇOBAN-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA) ========================== 10 liralık uyuşturucu hapla gelen ölüm İZMİR'in Buca ilçesinde, günlük ev kiralayıp burada uyuşturucu hap içtikleri belirtilen 4 gençten, fenalaştıkları için hastaneye kaldırılan ikisi olan 19 yaşındaki Oğuzhan Değirmenci yaşamını yitirdi, İ.B. ise tedaviye alındı. Durumu iyiye giden İ.B.'nin polise verdiği ilk ifadede, tanesini 10 liradan satın aldıkları uyuşturucu hapı kullandıklarını söylediği öğrenildi.

Açık Öğretim Fakültesi öğrencisi olan ve bir firmada çalışan Oğuzhan Değirmenci ile İ.B.'nin de aralarında bulunduğu 4 arkadaş, Buca 333 Sokak'taki bir binanın zemin katını günlük olarak kiraladı. Askerden yeni gelen İ.B. ile 3 arkadaşı, iddiaya göre, Gediz semtinde adını bilmedikleri bir kişiden satın aldıkları uyuşturucu haplardan içti. Alkol de tüketen gençlerden Oğuzhan Değirmenci ve İ.B. bir süre sonra fenalaştı. Arkadaşlarının haber vermesiyle gelen sağlık görevlileri, Değirmenci ve İ.B.'yi ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan gençlerden Değirmenci öldü. Hayati tehlikeyi atlatan İ.B.'nin ifadesinde tanesini 10 liradan aldıkları uyuşturucu haplardan kullandıklarını söylediği öğrenildi. Oğuzhan Değirmenci'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından, İzmir'in Menderes ilçesinde toprağa verildi. Değirmenci'den geriye ise evin bahçesine park ettiği motosikletinin kaldığı görüldü.

Olayla ilgili G.N. ve olay sırasında evde bulunun diğer iki gencin de ifadesine başvurulduğu, ayrıca uyuşturucu hapları kimin sattığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Ölen Oğuzhan Değirmenci'nin fotoğrafı

- Günlük kiraya verilen evden görüntü

- Motosikletten görüntü

- Genel ve Detay görüntü Haber- Kamera: Kadir ÖZEN / İZMİR, (DHA) =================== Mavi yelken balığı Kemer'de görüntülendi Dünyanın en hızlı deniz canlısı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren soyu tükenmek tehlikesiyle karşı karşıya olan yavru mavi yelken balığı (Marlin Fish Spearfishing), Antalya'nın Kemer ilçesinde görüntülendi.

Kemer G Marina'da soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan dünyanın en hızlı deniz canlısı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na yavru mavi yelken balığını görenler, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Bazılarının yunusa bazılarının ise kılıç balığına benzettiği yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki balık, uzun süre marina içinde yatlar ve gezi teknelerinin arasında yüzdü. Balık, renklerinin güzelliği ve hareketleriyle dikkati çekti.

Bilgi verilmesi üzerine gelen Kemer İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı ve marina ekipleri, zarar görmemeleri için balık yönlendirerek marinanın dışına çıkardı.

G Marina Genel Müdürü Levent Tokaç, "Bugün marinamızda ticari tekneler çıktıktan sonra bir misafirimiz olduğunu gördük. Misafirimiz dünyada nesli tükenmekte olan mavi yelken balığı. Bölgemizin balığı değil. Zaman zaman senede bir iki kere bu bölgemize gelebiliyor. Şu anda da marinamızda ekiplerimiz onu korunaklı olarak marina dışına çıkarttı. Yolunu göstereceğiz. Yolu açık olsun ama nesli tükenmekte olan bir balık o yüzden korumamız gerekir" dedi.

Mavi Yelken Balığı ile ilgili olarak Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ise "Bizim kıyılarımızda çok nadir görülen bir tür. Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde LC kategorisinde nesli tehlikeye yaklaşmış türden bir balık türü. Özellikle Atlas Okyanusu'nda bulunan Maderia Adaları civarında yoğun olarak görülüyor. Akdeniz de görülmekte. Çok nadir görünen bir tür olması nedeniyle avlanmaması gerekmektedir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Marinadan detay

Mavi Yelken Balığı yakın detay

Mavi Yelken Balığı ile özçekim yapan vatandaş

Marina Müdürü Levent Tokaç mavi yelken balığına bakarken

Mavi Yelken Balığı yakın detay

Marina Müdürü Levent Tokaç röportaj

Mavi Yelken Balığı'nın marina dışına Sahil Güvenlik ve Marina ekipleri tarafından çıkartılması detay 02:32 dakika ve 279 MB Haber-Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya), (DHA) - ==================== Kemer'de metruk binada çıkan yangında bir kişi yanarak öldü Antalya'nın Kemer ilçesinde daha önce bar olarak kullanılan metruk binada çıkan yangında, İdris Çoktan yanarak yaşamını yitirdi. Görgü tanıkları, Çoktan'ın üzerine yanıcı madde dökerek kendisini ateşe verdiğini iddia etti.

Olay, saat 13.00 sıralarında Merke Mahallesi Deniz Caddesi'nde meydana geldi. Otellerin bulunduğu alanda daha önce bar olarak kullanılan ve İdris Çoktan'ın kaldığı tek katlı metruk binada yangın çıktı. Bölgeden duman ve alevlerin yükseldiğini fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Acil çağrı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yapılan incelemede, enkazın bir kişinin yanmış cesedi bulundu. Cesedin, metruk binada kalan İdris Çoktan'a ait olduğu iddia edildi. Görgü tanıkları polise verdiği ifadede Çoktan'ın üzerine yanıcı madde döktüğünü ve ardından kendisini ateşe verdiğini öne sürdü.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, ceset morga gönderildi.