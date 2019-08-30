DHA YURT BÜLTENİ - 12

Samsun'da bıçaklı sopalı kavga kamerada Samsun'da iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada Mustafa E. (54), vücudunun 14 yerine aldığı bıçak darbesi sonucu yaralandı. Kavga anı güvenlik kameralarına anbean yansırken, kaçtıkları sırada yakalanan 2 şüpheliden 1'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 24 Ağustos'ta İlkadım İlçesi İstiklal Caddesi üzerine meydana geldi. İddialara göre otomobiliyle seyir halinde olan Hakan K. ve Emrah K., çorbacı önünde beklemekte olan Mustafa E. ile henüz bilinmeyenden nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Hakan K. otomobilden aldığı sopa ve bıçakla Mustafa E.'ye saldırdı. Mustafa E., çıkan kavgada vücudunun 14 farklı yerinden bıçaklandı. Yaralanan Mustafa E.'nin arkadaşlarının da kavgaya karışmasıyla iki grup arasında sopalı ve tekmeli kavga büyüdü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Mustafa E., ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı Mustafa E.'ye toplam 58 dikiş atıldığı tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, bölgeden otomobille kaçan 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hakan K. tutuklanırken, Emrah K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan sopalı bıçaklı kavga anı da çevredeki işyerine ait güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, iki grubun tartışma sonrası kavgaya tutuştuğu, bıçaklı saldırıda bulunan şüphelilerin araçla kaçtığı görülüyor.

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-Olayın oluş anından güvenlik kamerası kayıtları (Süre: 01.43 dk) - (Boyut: 4.01 MB) Haber:Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) ================ Diyarbakır'da 30 Ağustos coşkusu DİYARBAKIR'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü, düzenlenen tören ve etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü Diyarbakır Valiliği'nce düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutladı. Tören, Valilik karşısındaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, hem Valilik hem de Büyükşehir Belediyesi adına çelenk bıraktı. Çelenk sunumun ardından Vali Güzeloğlu, makamda tebrikleri kabul etti.

Tebrik kabul töreninden sonra kutlamalar Valilik önünde devam etti. Buradaki kutlamalara, Vali Güzeloğlu'nun yanı sıra AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, 7'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, gaziler, şehit yakınları ve halk katıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları programında Vali Güzeloğlu ile Bal, 7'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, tören aracına binerek askeri birlikleri ve halkı selamladı. Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okunurken, günün anlam ve önemini anlatan şiirlerin öğrenciler tarafından seslendirildi. Kayapınar Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekibi geleneksel halk oyunları gösterisi sergilendiği tören, askeri birliklerin geçişi ile Skorsky ve Atak helikopterlerin alçaktan uçuşuyla son buldu.

Görüntü Dökümü

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Atatürk anıtına çelenk bırakılması

Protokol

Selamlama

İstiklal Marşı

Törene katılan vatandaşlardan detay

Şiir

Halk oyunları gösterisi

Askeri Bandodan detay

Tören geçişi

Helikopterlerin geçişi GÖRÜNTÜ BOYUTU: 411 MB Haber-Kamera: Emrah KIZIL-Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,(DHA) ================== Yangında mahsur kalan yatalak kadını itfaiye kurtardı Bursa'da, 5 katlı apartmanın en üst katında çıkan yangında mahsur kalan yatalak Ayşe Şahin (65), itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen Şahin'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Yangın, sabah saatlerinde, merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde, 5 katlı apartmanın en üst katındaki Muhammet Şahin'e (71) ait evde, bilinmeyen nedenle çıktı. Daireden, alev ve dumanların yükseldiğini gören mahalleli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangını söndürmek için çalışma başlatan itfaiye ekipleri, dairede, yatalak olan Ayşe Şahin'in (65) mahsur kaldığını belirledi. Bunun üzerine, kapıyı kırıp, içeri giren ekipler, Ayşe Şahin'i sedye ile evden çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Şahin'in dumandan etkilendiği belirlendi. Şahin, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayşe Şahin'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirlenirken, yangın sırasında camide olan ve haberi alan eşi Muhammet Şahin, olay yerine koştu. İtfaiye ekipleri, yangını söndürürken evde büyük çapta zarar oluştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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-Yaralı kadının binadan tahliyesi

-Yaralı kadının ambulansa bindirilmesi

-Yaralı kadının eşinin binanın önünde oturması

-İtfaiye ekiplerinden ve mahalleliden detay

-Genel, detay görüntü Süre: 4.18DK Boyut:482MB Haber-Kamera:İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA) ==================== Sivas'ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı Sivas'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü, Sivas'ta tören ve etkinliklerle kutlandı. İnönü Bulvarı üzerinde Sivas Valisi Salih Ayhan, Garnizon Komutan Vekilimiz Piyade Albay İlhan Erdoğan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin askeri araçla alanı dolaşarak halkın bayramını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunduktan sonra Valilik ve Garnizon Komutanlığı adına günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Törende Kazım Karabekir Paşa Ortaokulu Spor Kulübü, Yıldızlar Kategorisinde Halk Oyunları Türkiye Şampiyonu folklor ekibinin halayı beğeni topladı. Kutlama tören geçişi ile sona erdi.

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-Törenden görüntüler

-Tören geçisi

-Genel Detay (245 MB) Haber-Kamera:Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- ================== Burdur'da 30 Ağustos coşkusu Burdur'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Burdur'daki tören Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Piyade Albay Cenk Babürşah ve Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Hasan Şıldak makamında tebrikleri kabul etti. Daha sonra Zafer Bayramı kutlama programı Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. Vali Şıldak, Garnizon Komutanı Albay Babürşah ve Belediye Başkanı Ercengiz vatandaşlar, askeri birlikler ve öğrencilerin bayramını kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Şiirlerin okunması ve mehter takımının gösterisinden sonra kutlama geçit töreniyle sona erdi. Törene Burdur milletvekilleri AK Parti'li Yasin Uğur ve CHP'li Mehmet Göker, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Özkan Gürdoğan, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Baro Başkanı Ramazan Gedik, kamu kurum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileriyle gaziler ve vatandaşlar da katıldı.

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- Törene katılanlar

- Çelenk sunma

- Tebriklerin kabulü

- Meydandaki tören HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) ================= Trakya'da Zafer Bayramı coşkusu Edirne,Tekirdağ ve Kırlareli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıldönümü düzenlenen törenlerle coşku içinde kutlandı.

Edirne'de 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasıyla başladı. Programa Vali Ekrem Canalp, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Dündar Şahin Güngör, Belediye Başkanı Recep Gürkan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaş katıldı. Atatürk Anıtı'ndaki törenin ardından Vali Canalp, makamında tebrikleri kabul etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı Talatpaşa Caddesi'nde kurulan tören alanında devam edildi. Burada Vali Canalp, Tuğgeneral Güngör ve Güngör, tören aracıyla halkı selamlayıp bayramlarını kutladı.

Törende konuşan Yüzbaşı Güven Türker, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına temel teşkil eden 30 Ağustos 1922'de kazandığımız büyük zaferin 97'nci yılını ulusça kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Asil Türk milleti kahraman Türk ordusuyla birlikte varlığına ve vatanına kast edenlere karşı 97 yıl önce bugün kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle yeniden dirilerek eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazanılmıştır. Aziz yurduna ve bağımsızlığına kast eden işgal kuvvetleri karşısında Türk ordusunun ortaya koyduğu eşsiz bir eser olan bu zaferin her safhası tek tek düşünülmüş, hazırlanmış ve yönetilmiştir" dedi.

Tören alanına çok sayıda vatandaş, çocuklarıyla ellerinde Türk bayraklarıyla katılırken, bazı vatandaşlar da törene Atatürk'ün resimlerinin bulunduğu tişörtlerle giyerek geldi.

Edirne'deki törenlerde Türk Silahlı Kuvvetleri envanterlerine yeni katılan Türk yapımı SİHA ve askeri arazi motosikletleri tören alanından geçti. 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı bünyesine katılan Türk yapımı 1 adet SİHA ile 3 adet askeri arazi motosikletleri gösteri alanından geçerek halka gösterildi. Halkın coşkuyla karşıladığı geçişler askerlerin ve tankların geçişleriyle son buldu.

TEKİRDAĞ'DAKİ KUTLAMALAR

Tekirdağ'da Zafer Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Törene Vali Aziz Yıldırım, 8'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Ak Parti Milletvekili Mustafa Yel, CHP milletvekilleri Candan Yüceer, İlhami Özcan Aygun ile vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Valilik makamındaki tebriklerin kabulünün ardından törenler, daha sonra Sahil Atatürk Bulvarı üzerindeki askerler birlikler ve öğrencilerin resmi geçidiyle sona erdi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki kutlamalar Kaymakam Cafer Sarılı, 5'inci Kolordu ve Garnizon Komutanıvekili Albay Mehmet Kayhan, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla yapıldı. Kaymakamlık makamında tebrikleri kabulün ardından Atatürk Meydanı'ndaki törenlere geçildi. Meydanda bayramı izlemeye gelen vatandaşlara Çorlu Belediyesi tarafından Türk bayrağı dağıtımı yapıldı. Kutlamalarda askeri geçit töreni, folklor gösterileri yapılırken, şiirler okundu.

Kırklareli'deki kutlamalar Vali Osman Bilgin, 55'nci Mekanize Piyade Tugay Komutan Vekili Albay Rüştü Topu, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından askeri birliklerin tören geçidi yapıldı, halk oyunları ekipleri gösteriler sundu. Vali Bilgin, makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından İl Özel İdaresi Fuar Salon'unda resepsiyon düzenlendi.