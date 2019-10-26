DHA YURT BÜLTENİ-12 

AZEZ'E, BOMBA YÜKLÜ MOTOSİKLET GÖTÜREN ANNE VE 12 YAŞINDAKİ OĞLU TUTUKLANDI Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesine, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Münbiç'ten bomba yüklü motosiklet getiren anne ile 12 yaşındaki oğlu polis tarafından yakalandı. Teröristlerin kocası ölen kadına, motosikleti götürmesi karşılığında 600 dolar vermeyi vaadettikleri öğrenildi. Azez Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı istihbarat birimleri, ilçeye Münbiç'ten bomba yüklü motosiklet getirileceği bilgisi aldı. Azez Polisi, motosikleti getireceği belirlenen anne ve 12 yaşındaki oğlunu gözaltına aldı. İsmi açıklanmayan kadının emniyetteki ifadesinde, 3 yıl önce kanser hastalığı nedeniyle eşini kaybettiği, 3 çocuğuyla geçinmekte zorluk yaşadığını ve terör örgütü üyelerinin motosikleti Azez'e götürmesi karşılığında kendisine 600 dolar vermeyi vaadettiklerini söylediği öğrenildi. Emniyette sorgulanan anne ve oğlu çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bomba yüklü motosikletin de ele geçirilerek imha edildiği, kadın ve oğlunun yakalanmaması durumunda, teröristlerin motosikleti ilçe merkezinde uzaktan kumandayla patlatmayı planladığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK GAZİANTEP, (DHA) ============================ YÜKSEKOVA'DA EV İNŞAATINDA ÇÖKME: 7 YARALI Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dilektaşı köyünde bir evin yapımı sırasında beton dökülürken çökme meydana geldi. Olayda 7 kişi yaralandı. Olay, saat 12.30 sıralarında ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Dilektaşı köyünde meydana geldi. Celil Baran’a ait tek katlı evin yapımı sırasında beton dökülürken çökme oldu. Göçük altında kalan 7 işçi yaralandı. Köylülerin ihbarı üzerine gelen ambulanslarla yaralılar, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) ADIYAMAN'DA TÜFEKLE VURULAN 2 KADININ ÖLDÜĞÜ OLAYA 6 GÖZALTI ADIYAMAN'da, Songül Önemli ve Cansu Güven'in pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybettiği olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Olay, dün gece Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Boş araziden gelen silah sesleri üzerine bölgeye giden mahalle sakinleri, Songül Önemli ile Cansu Güven'i yerde kanlar içinde yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede, Cansu Güven'in öldüğü belirlendi. Hastaneye kaldırılan Songül Önemli de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Çevrede yapılan araştırmada, olayda kullanıldığı belirlenen pompalı tüfek bulundu.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, 6 kişiyi gözaltına aldı. Adıyaman Valiliği'nden de konuya ilişkin yapılan açıklamada, şöyle denildi: "25.10.2019 günü saat 21.50 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi boş arsada, iki kadının silahla yaralandığı bilgisi üzerine, ekiplerimizce olay yerine intikal edildiğinde; Cansu Güven isimli şahsın olay yerinde öldüğü, Songül Önemli isimli şahsın ise hastaneye kaldırıldığı ve hastanede hayatını kaybettiği, yapılan ilk incelemelerde olay yerinde bulunan pompalı tüfeğin kullanılmış olduğu anlaşılmış olup, bahse konu olayla ilgili 6 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, konu ile ilgili tahkikata başlanmıştır." Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ÇORUM'DA 2 KADININ BIÇAKLANMA ANI KAMERADA ÇORUM'da, Erdal Eker'in (39), eski eşi Meryem Üstek (39) ile akrabası Nurcan Üstek'i (38) sokak ortasında bıçaklayarak ağır yaraladığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, Kale Mahallesi Milönü Caddesi'nde geçen perşembe günü meydana geldi. Akrabası Nurcan Üstek ile alışverişten dönen Meryem Üstek, 6 yıl önce boşandığı Erdal Eker ile sokakta karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada Erdal Eker, yanında getirdiği bıçağı 2 kadına sapladı. Meryem Üstek ve Nurcan Üstek kanlar içinde yere yığılırken, Erdal Eker, kaçtı.

HAYATİ TEHLİKELERİ VAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan kadınlar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Meryem Üstek ve Nurcan Üstek'in hayati tehlikeleri bulunduğu bildirildi. Erdal Eker, kısa süre sonra polis merkezine giderek, teslim oldu. Sorgusunun ardından adliye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. OLAY ANI KAMERADA

Erdal Eker'in, kadınları bıçaklayarak yaraladığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 2 kadının saldırı öncesi yürüyüşleri, saldırı anı ve Eker'in elindeki bıçakla yürüyerek, olay yerinden kaçışı görülüyor. Görüntü Dökümü -Bıçaklama olayından birkaç saniye önce kadınların yolda yürümesi -Erdal Eker’in kadınlara saldırıp defalarca bıçaklaması --Çevrede bulunan vatandaşların olaya müdahalesi -Eker’in bıçaklama olayı sonrası elinde bıçakla yolda yürümesi -Zanlının tutuklanıp cezaevine gönderilmesi -Kadın Meclisi üyeleri adına Avukat Burçin Solmaz Polat’ın açıklama yapması

-Detaylar Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) ========================= NİĞDE'DE KAÇAK ELEKTRONİK EŞYA ELE GEÇİRİLDİ NİĞDE’nin Ulukışla ilçesinde polisin bir araçta yaptığı aramada, gümrük kaçağı bin 259 adet elektronik eşya ele geçirildi. Müdürlüğü Kaçakçılıkla Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri Niğde-Adana otoyolu Eminlik gişelerinde durdurduğu 07 HOG 78 plakalı otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen bin 259 adet elektronik eşya ele geçirildi. Ekipler otomobil sürücüsü İbrahim B. hakkında işlem yaptı. Görüntü Dökümü

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- Aracın içindeki kaçak elektronik eşyalar

- Polislerin elektronik eşyaları araçtan çıkarması

- Kolilere yerleştirmeleri

Haber:Ali KADI-Kamera:NİĞDE,(DHA) ========================= MARMARİS'TE 60 RESSAMDAN KARMA SERGİ MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 60 ressam, 'Ekim Geçidi' adlı karma resim sergisi açtı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Türkiye'nin 12 ayrı şehrinden Marmaris'e gelen 60 ressam, Belediye Kültür Merkezi'nde, 'Ekim Geçidi' adlı karma sergi açtı. Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk kurdele keserek serginin açılışı gerçekleştirirken, katılımcılara teşekkür belgesi verdi. Amatör ve profesyonel ressamların ağırlıklı olarak yağlı boya çalışmalarının yer aldığı 96 eseri, beğeni topladı. Serginin 30 Ekim'e kadar açık kalacağı belirtildi. Ressamlardan Kaysu Biber, "Bu sergi, Atatürk'e inanan, Cumhuriyet'e saygılı sanatçıların duruşunu sergiledikleri bir sergidir. 11 şehrimizden ve Marmaris'ten 60 ressam arkadaşımızla demokrasiye saygı sergimizdir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Sergiye gelenlerin görüntü

- Marmarisli 45 yıllık ressam Kaysu Biber konuşması

- Serginin kurdele kesimi

- Sergiden genel-ayrıntılı görüntüsü

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA) ========================= YALÇIN: ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU ÇIKARTTIRILMALI Adıyaman'a 9'uncu Bölge Toplantısı ve Eğitim Programı'na katılmak üzere gelen Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Öğretmenlik meslek kanunu hiç gecikmeksizin bir an önce toparlanarak 24 Kasım öğretmenler günü öncesi meclise sevk edilmeli ve öğretmenlik meslek kanunu çıkarttırılmalı hepimizin canın sıkan canını yakan olaylar oluyor" dedi. Bir otelde düzenlenen Eğitim-Bir-Sen 9'uncu Bölge Toplantısı ve Eğitim Programı'na Memur-Sen Ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis, Gaziantep, Malatya temsilcileri, okul müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile öğretmenler katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından açılış konuşmaları yapıldı. Toplantıda konuşan Ali Yalçın, "Bizim öğretmenler olarak her geçen gün tahammülsüzlüğümüz artıyor. Öğretmenlik meslek kanunu hiç gecikmeksizin bir an önce toparlanarak 24 Kasım öğretmenler günü öncesi meclise sevk edilmeli ve öğretmenlik meslek kanunu çıkarttırılmalı hepimizin canın sıkan canını yakan olaylar oluyor" dedi.