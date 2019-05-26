DHA YURT BÜLTENİ-13

1)YÜKSEKOVA'DA DERE TAŞTI, 7 EV 20 AHIR SULAR ALTINDA KALDI HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, erimeye başlayan kar suları Urşe Deresi'nin taşmasına neden oldu. Taşan dere, köprücük köyündeki ev ve ahırları sular altında bıraktı.

Yüksekova ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve Cilo Dağlarına yakın olan Köprücük köyündeki Uşre Deresi'nin taşması sonucu 7 ve 20 ahır sular altında kaldı. Havaların ısınmaya başlaması ile birlikte Cilo Dağın'da eriyen kar sularının Uşre Deresi'nin su debisinin yükselmesine neden olduğu, bu suların da köydeki bazı ev ve ahırları sular altında bıraktırdı. Köy sakinleri, su taşkınlarına karşı araçlarda sık sık anonslar yaparak, ailerin çocuklarıyla dışarı çıkmamasını, istendi.

Husret Cankurtaran, hayatında ilk ez böyle bir durumla karşılaştığını belirterek,"50 yaşındayım, ilk kez böye bir durumla karşılaştım.Taşan dere suyu evimizi götürecek diye paniğe kapıldık. Komşularımızın yardımıyla çocuklarla beraber evi tahliye ettik. Yetkililerden bize yardım etmesini istiyoruz" dedi.

Köy Muhtarı Hamit Taşkın ise "Urşe Deresi taştı. Dün akyam üzerine bu olay yaşandı.O sırada hepimiz evimizdeydik. Çok korktuk. Dere kenarındaki evlerimizi bir geceliğine tahliye etmek zorunda kaldık. Çocukların dere kenarına gitmemeleri ve ailelerin çocuklarına sahip çıkmaları için sık sık araçta anons yapıyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Köyde sular altında kalan evler ve ahırlar

-Suyu önünü açmaya çalışana vatandaş

-Mucahit Cankurtaran’ın açıklaması

-Elif Taşkın’ın açıklaması

-Ahırda biriken suları kürekle çıkartmaya çalışan vatandaş

-Köy muhtarı Hamit Taşkın’ın açıklaması

-Köyde araç ile anons yapılması

-Genel detaylar Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- ============================================== 2)KOMŞU'DA 'KAPI VİZESİ' BAŞLADI YUNAN adalarına günübirlik vizeyle geçişler başladı. 'Kapı vizesi' olarak adlandırılan sistemin başlamasıyla Ramazan Bayramı tatilini Yunan adalarında geçirmek isteyenlerin ön rezervasyonlarında artış yaşandı. Türkiye ile Yunanistan arasında 'Kapı vizesi' olarak adlandırılan sistem dün (cumartesi) itibariyle başladı. Yunanistan'ın Rodos, Sömbeki (Simi), İstanköy (Kos), Sisam (Samos), Sakız adaları için 7 iş günü önceden başvuru yapan Türk vatandaşları, 70 euro, 0-12 yaş arası 20 euro karşılığında internet üzerinden işlemle kapı vizesi alabilecek. Başvuru formu, banka hesap numaraları ve pasaportla birlikte 60 euro ücret ödenerek Schengen vizesinden daha kısa zamanda kapı vizesi alınabilir. Güney Ege Bölgesi'nde ilk günden itibaren 1000 üzerinde online müracaat olduğu bildirildi. Marmaris'te faaliyet gösteren Türkiye çıkışlı Yunan adalarına bilet, otel rezervasyon ve kapı vizesi işlemleri yapan bir turizm şirketinin sahibi Sinem Dursun, "Yunanistan Hükümeti haziran ayının ikinci haftasında alacağı kapıda vize uygulamasını öne çekerek dün onayladı. Bütün Yunan adalarına Türkiye'den çıkışlı bilet satmaktayız. Schengen vizesi ve kapı vizesinin yanı sıra otel rezervasyon, araç kiralama ve kültür turları gibi işlemleri buradan yapmaktayız. Kapı vizesi Ege'nin şehirlerinden tek giriş-çıkış sistemidir. Geçen sene 4 iş gününde, az evrakla kısa sürede Yunanistan adalarına çıkış sağlanmaktaydı. Bu yıl 7 iş gününe çıkarıldı. Ramazan Bayramı'na sayılı haftalar kalması nedeniyle yeni başvuru yapacak olan vatandaşlarımızın işlemleri yetişmeyebilir" dedi.

Geçen sene nisan ile eylül arasında yaklaşık 30 bin kişinin sadece Marmaris'ten Yunan adalarına çıkış yaptığına dikkati çeken Dursun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yıl ekim başına kadar kapı vizesi sistemi sürecek. Türk vatandaşları geçen sene kapı vizesi ile günübirlik de gidebiliyorlardı ya da 15 gün kalabiliyorlardı. Bu yıl bu süre bir haftaya düşürüldü. Tatil süresinin kısaltılmasına rağmen ciddi talep söz konusu. Şu an itibariyle Türk vatandaşlarının talebiyle oteller dolu. Kurban Bayramı'nda bu talebin daha çok olacağını şimdiden gelen ön rezervasyonlardan görüyoruz. İlk günden itibaren bilgi almak ve işlem yapmak isteyenlerle telefonlarımız kilitlendi."

Görüntü Dökümü

---------------------

-Marmaris drone ile görüntü

-Marmaris'in hakim tepeden görüntü

-Marmaris'ta faaliyet gösteren turizm şirketi işletmecisi Sinem Dursun ile röp.

-Genel ve detay görüntüler (Toplam: 2 dakika 57 saniye-214 MB )

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA) ======================================================= 3)İTFAİYE KURTARMAYA ÇALIŞIRKEN AŞAĞI ATLADI KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde, ağaca çıkan 2 yavru kediyi kurtarmak için bir itfaiyeci itfaiye merdiveni ile ağaca yanaştı. Bir kedi korkarak yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki ağaçtan işyerinin çatısına atlarken, diğer kedi ise aşağı indirildi.

Gölcük 19 Mayıs Caddesi’nde bulunan ağaca çıkan 2 yavru kedinin mahsur kaldığını görenler itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekibi, yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki ağacın en tepesinde bulunan 2 yavru kediyi kurtarmak için itfaiye merdiveni ile yanlarına yanaştı. İtfaiyeci önce bir yavru kediyi alarak aşağı indirdi. İtfaiyeci daha sonra diğer kediyi almak için ağaca yanaştı. Bu sırada korkan kedi ağaçtan aşağıda bulunan işyerinin çatısına atladı. Kurtarılan kedi annesinin yanına gitti. Çatıya atlayan kedi ise yanına yaklaşanları görünce çevreden uzaklaştı. Çevrede toplananlar merakla kurtarma çalışmasını izledi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

İtfaiyecinin ağaca yanaşması

Bir kedinin aşağı indirilmesi

Kedinin annesinin yanına gitmesi

Diğer kediyi kurtarmak için ağaca yanaşılması

Kedinin aşağı atlaması Haber-Kamera: Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA) ======================================================= 4)MARKET ALEV ALEV YANDI KÜTAHYA’da bir markette elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, işyeri alev alev yandı. Patlamaların olduğu yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü.

100’ncü Yıl Mahallesi Dumlupınar Bulvar üzerindeki bir markette sabah 08.00 sıralarında yangın çıktı. Marketten dumanlar yükseldiğini görenler itfaiye ekiplerine haber verirken, alevler kısa sürede tüm işyerini sardı. Kozmetik bölümündeki ürünler ardı adına patlarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamalar nedeniyle güçlükle müdahale edilen yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Marketin yangın sırasında kapalı olması nedeniyle yaralanan olmazken, işyeri kullanılmaz hale geldi.

İtfaiye ekiplerince yapılan ilk incelemede yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Cep telefonu görüntüsü

-Marketteki yangın

-Patlamalar

-İtfaiyenin müdahalesi

-Gelen itfaiye araçları

-Yanan marketin içinden fotolar

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)- ======================================================= 5)PİTBULL CİNSİ KÖPEĞİN SALDIRISINA UĞRAYAN KEDİDEN ACI HABER AYDIN'ın Efeler ilçesinde, 2 gün önce sahipli pitbull cinsi köpeğin saldırısında yaralanan 'Kömür' isimli sokak kedisi, veterinerin tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu Adnan Menderes Bulvarı'nda, 24 Mayıs günü saat 22.30 sıralarında, sahibi tarafından, tasması olan ancak ağızlık takılmadan gezintiye çıkarılan pitbull cinsi köpek, sokak kedisine saldırdı. Çevre sakinleri, kediyi kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Isırdığı kediyi sağa- sola çarpan köpeğe vatandaşlar, sopalarla müdahale etti. Köpek sahibinin de çabaları sonuçsuz kaldı. Pitbull bir süre sonra, kediyi bıraktı. Vatandaşların tepki gösterdiği hayvanın sahibi ise köpeğiyle olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine gelen Aydın Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Şenay Tekinbaş, tedavisi için kediyi götürdü. Yaşanan olay ise bazı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülenerek, sosyal medyadan paylaşıldı. Dernek Başkanı Şenay Tekinbaş da bu görüntüleri paylaşıp, köpeğin sahibinin bulunması için dün polise şikayetçi oldu.

Kaburgalarında ve çeşitli yerlerinde kırıklar olan kedi Veteriner Hekim Mehmet Çağrı Çağla'nın tüm müdahalesine karşın bu sabah yaşamını yitirdi. İsmi 'Kömür' olan sokak kedisinin ölümü nedeniyle duyduğu üzüntüyü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getiren Aydın Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Şenay Tekinbaş, "Gitmek için çok erkendi. 1 yıl yaşamak nedir ki daha önünde yıllar varken. Kontrolsüz birinin yüzünden çok büyük acılarla ayrıldın bu dünyadan. Yaşamanı çok istedim ama belki böyledir hayırlısı. Ameliyatlarını bile planlamıştık hekiminle. İyileşince gideceğin evin hatta özel odan bile hazırlanmıştı. Sırf, 'Sen rahat et' diye hepsini düşünmüştü sana sahip çıkacak melek. Çok mücadele ettin, ama olmadı be kuzum. Huzur içinde yat, Kömür" dedi.