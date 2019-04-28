DHA YURT BÜLTENİ-14

1)HDP'Lİ TEMELLİ: MUHALEFETİ 'DEMOKRASİ İTTİFAKI'NDA BULUŞMAYA DAVET EDİYORUZ HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Tüm sivil toplum örgütlerini, sendikaları, toplumsal muhalefetin bütün dinamiklerini hatta tüm muhalefeti 'demokrasi ittifakı'nda buluşmaya davet ediyoruz. Türkiye'nin acil sorunlarına, acil çözümler üretmek istiyorsak 'demokrasi ittifakı'nda buluşarak, demokratik adımları atmalıyız. Acil ihtiyacımız demokrasidir" dedi.

HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, Van Milletvekili Muazzez Orhan ile Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ve eş başkan Mustafa Avcı'yı ziyaret etti. Ziyaret öncesi belediye binası önünde açıklama yapan Temelli, ülkenin acil ihtiyaç duyduğu şeyin 'demokrasi ittifakı' olduğunu söyledi. Muhalefet partilerini ve tüm STK'ları 'demokrasi ittifakı'nda buluşmaya davet ettiklerini kaydeden Temelli, "31 Mart seçimlerine giderken çok önemli bir iddiayı dile getirdik. Dedik ki 'Tüm kayyumları süpüreceğiz. Ama sadece kayyumları süpürmekle kalmayacağız , AKP- MHP blokunu olduğu her yerde gerileteceğiz' dedik. Hep birlikte sizlerin emeğiyle çalışmalarıyla bunu hep birlikte başardık. Biz siyasetin kulvarını değiştirdik. Tüm sivil toplum örgütlerini, sendikaları, toplumsal muhalefetin bütün dinamiklerini hatta tüm muhalefeti 'demokrasi ittifakı'nda buluşmaya davet ediyoruz. Evet, Türkiye'nin acil sorunlarına acil çözümler üretmek istiyorsak 'demokrasi ittifakı'nda buluşarak, demokratik adımları atmalıyız. Acil ihtiyacımız demokrasidir" diye konuştu.

BULDAN: SEÇİM SONUÇLARI HERKESE DERS VERMİŞTİR

Sezai Temelli'nin ardından söz alan Pervin Buldan ise Van'da halkın birlik ve beraberliğini koruduğunu belirterek, "Seçim sonuçları, sandıktan çıkan sonuçlar herkese ders vermiştir. Özellikle AKP hükümetine büyük bir ders vermiştir. Seçim sonuçları sizlere ve AKP hükümetine şunu öğretmelidir. Ayrın yapmadan, bu ülkede yaşayan herkesi bir bütün olarak görmek zorundasınız. Bu halk sandıklarda size bunu gösterdi, bunu beyan etti. O yüzden diyoruz ki 'demokrasi ittifakı' önemli bir ittifak olacaktır. Bu ittifak içerisinde bir bütün olarak haraket etmesinin zamanı işte şimdidir. Biz de bugün buradan bunu ilan ediyoruz" dedi.

Açıklamaların ardından HDP'li Temelli ve Buldan, Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen 'Halkla Buluşma Toplantısı'na katıldı. Bunlar da ilginizi çekebilir Sonunda bu da oldu! Bilim insanları üç boyutlu... 1919 kilometre pedal çevirmek için yola çıktılar Kırklareli'de, motosikletçilerden çocuk istismarına tepki

Görüntü Dökümü

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-HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin Büyükşehir Belediyesine gelişleri

-Vatandaşlar tarafından karşılanması

-Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın kısa konuşması

-HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin konuşması

-Vatandaşlar

-HDP Eş Genel Başkanı Pervin Bildan'ın konuşaması

-Belediye duvarına asılan borç pankartı Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - ======================================================= 2)YAVRU KÖPEK BORUYA DÜŞTÜ, ANNESİ DAKİKALARCA KURTARILMASINI BEKLEDİ MERSİN'in Tarsus ilçesinde su gideri borusuna düşen yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Anne köpek dakikalarca yavrusunun kurtarılmasını bekledi.Devlet Hastanesi bahçesinde su gideri borusunun başında bir köpeğin sürekli havladığını gören vatandaşlar, borunun yanına geldiklerinde içinde yavru bir köpeğin olduğunu fark edip, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 3 metre derinlikteki yavru köpek için seferber oldu. Anne köpek çaresiz gözlerle yavrusunun kurtarılmasını izlerken, ekiplerin uzun uğraşlar sonucu talihsiz hayvan sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Yavru köpek, yapılan sağlık kontrolünün ardından annesinin yanına bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- Borunun görüntüsü

- Kurtarma çalışmaları

- Çıkarılan yavru köpeğin görüntüsü

- Yavrunun annesini emmesi SÜRE: 01'36" BOYUT: 173 MB

Haber-Kamera: MERSİN, (DHA) ======================================================== 3)PROF.DR. SEVİL ATASOY: ÇOCUKLARIN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ KAÇIRILDIKLARI 3 SAAT İÇİNDE ÖLDÜRÜLÜYOR ÜNLÜ adli bilimci Prof. Dr. Sevil Atasoy, 11. Kocaeli Kitap Fuarı’nda ‘Kayıp Çocuklar’ konulu söyleşisinde ailelere önerilerde bulunarak, "Her ne kadar 10 çocuktan biri ölü bulunsa da öldürülen çocukların büyük bir bölümü kaçırıldıkları 3 saat içinde öldürülmüş olur. Biz yakınlarımızı arayıp bir de etrafı aradığımızda 2 saat geçiyor. Bu durumda polise 1 saat zaman kalıyor ve görevli memurlar zamanında olaya yetişemiyor" dedi.Prof. Dr. Sevil Atasoy, 11. Kocaeli Kitap Fuarı’nda Yahya Kaptan Konferans Salonu’nda sevenleriyle buluştu. ‘Kayıp Çocuklar’ konulu söyleşi gerçekleştiren Atasoy, kaybolan çocukların her geçen gün arttığından bahsederek, ailelere böyle bir durumda ne yapması gerektiği hakkında bilgiler verdi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun son 7 yıl için açıkladığı kaybolan çocuk sayısının 100 binin üzerinde olduğunu belirten Atasoy, "Bunun önemli bölümü kız çocuğu, bunların arasında bir bölümü de kaçan çocuklar. Kaçırılan çocukların birçoğu, evden kaçtığı düşünen aileleri sayesinde polise bildirilmiyor." diye konuştu.

Prof. Dr. Atasoy çocuk kaybolduğu anda ailenin hemen polise haber vermesi gerektiğini belirterek, "Evden kaçanlar ya da büyük fuar alanlarında kaybolan çocuklar, bu durumlarda çocuklarımızı bulabiliyoruz. Ancak istatistiklere göre 10 kaybolan ya da kaçırılan çocuktan 1’i canlı bulunmuyor. Sayısal olarak Türkiye’de bu kaçırılan çocukların sayısı son 10 yılda üç kart artmış gibi duruyor. Ailelere böyle kötü ve üzücü bir duruma düşmemesi için önerilerim olacak. Her ne kadar 10 çocuktan biri ölü bulunsa da öldürülen çocukların büyük bir bölümü kaçırıldıkları 3 saat içinde öldürülmüş olur. Biz yakınlarımızı arayıp bir de etrafı aradığımızda 2 saat geçiyor. Bu durumda polise 1 saat zaman kalıyor ve görevli memurlar zamanında olaya yetişemiyor. Polise haber verdikten sonra çocuğumuzu aramaya başlamalıyız. Çocuklarımız herhangi bir yere saklanmış da olabilir. Bunun için her yeri her köşe başını mutlaka kontrol etmeliyiz." dedi.

SALDIRGANLAR HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Prof. Dr. Atasoy saldırganlar hakkında şu bilgileri verdi:

"Mühim olan çocuğun kendini kaçıranla ilk temas ettiği yeri bilmektir. Birinden de mutlaka bilgi edinebilirsiniz. Bu bilgi de polis için çok önemlidir. Evin bir yerinde çocuk saldırganla karşılaşıyor. Daha sonra saldırgan en fazla 1.5 kilometre uzağa götürüyor. Burada da çocuğu öldürürse 200 metre uzağa götürüp bırakıyor. Saldırganlar genelde 20-30 yaş arası oluyor. Genellikle bekar ve ailesi ile ya da yalnız oturan insanlar. Yaptıkları iş ise az bilgi isteyen işler oluyor. Bu insanların yabancı uyruklu olma şansı var ama çok düşük ihtimallerdedir. Her yabancı suçlu olarak kabul edilemez." ‘ÇOCUĞUNUZ KAYBOLDUĞUNDA DELİLLERE SAKIN DOKUNMAYIN’

Atasoy ailelere şu önerilerde bulundu:

"Yıllarca çocuklarımıza tanımadığın kişilerden şeker alma, sana verdikleri herhangi bir hediyeyi sakın alma ve yabancılarla konuşma diyerek kesinlikle doğru bir iş yapıyoruz. Çocuklarımıza tanımadığı birisinin ismini söylese dahi ona inanmadan o kişiden uzaklaşması gerektiği daha küçükken öğretmeliyiz. Çocuğun kaybolmasından sonra kesinlikle çocuğun odasına, telefonuna ya da bilgisayarına dokunmayın. Bunlara polisler bakıp incelemeli. Çocuğun yeni fotoğrafı ve üstüne giydiği kıyafete kadar tüm bilgiler doğru ve eksiksiz polise verilmeli. Anlattığım tüm olaylar önlenebilir. Kendi mahallenizdeki her şeyi görüp bilmeniz gerekir. Etrafı bilirseniz çocuklarınızın kimlerle beraber olduğunu bilirsiniz."