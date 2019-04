DHA YURT BÜLTENİ-14

Görüntü Dökümü

- Borunun görüntüsü

- Kurtarma çalışmaları

- Çıkarılan yavru köpeğin görüntüsü

- Yavrunun annesini emmesi

SÜRE: 01'36" BOYUT: 173 MB

Haber-Kamera: MERSİN, (DHA)

3)PROF.DR. SEVİL ATASOY: ÇOCUKLARIN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ KAÇIRILDIKLARI 3 SAAT İÇİNDE ÖLDÜRÜLÜYOR

ÜNLÜ adli bilimci Prof. Dr. Sevil Atasoy, 11. Kocaeli Kitap Fuarı’nda ‘Kayıp Çocuklar’ konulu söyleşisinde ailelere önerilerde bulunarak, "Her ne kadar 10 çocuktan biri ölü bulunsa da öldürülen çocukların büyük bir bölümü kaçırıldıkları 3 saat içinde öldürülmüş olur. Biz yakınlarımızı arayıp bir de etrafı aradığımızda 2 saat geçiyor. Bu durumda polise 1 saat zaman kalıyor ve görevli memurlar zamanında olaya yetişemiyor" dedi.Prof. Dr. Sevil Atasoy, 11. Kocaeli Kitap Fuarı’nda Yahya Kaptan Konferans Salonu’nda sevenleriyle buluştu. ‘Kayıp Çocuklar’ konulu söyleşi gerçekleştiren Atasoy, kaybolan çocukların her geçen gün arttığından bahsederek, ailelere böyle bir durumda ne yapması gerektiği hakkında bilgiler verdi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun son 7 yıl için açıkladığı kaybolan çocuk sayısının 100 binin üzerinde olduğunu belirten Atasoy, "Bunun önemli bölümü kız çocuğu, bunların arasında bir bölümü de kaçan çocuklar. Kaçırılan çocukların birçoğu, evden kaçtığı düşünen aileleri sayesinde polise bildirilmiyor." diye konuştu.

Prof. Dr. Atasoy çocuk kaybolduğu anda ailenin hemen polise haber vermesi gerektiğini belirterek, "Evden kaçanlar ya da büyük fuar alanlarında kaybolan çocuklar, bu durumlarda çocuklarımızı bulabiliyoruz. Ancak istatistiklere göre 10 kaybolan ya da kaçırılan çocuktan 1’i canlı bulunmuyor. Sayısal olarak Türkiye’de bu kaçırılan çocukların sayısı son 10 yılda üç kart artmış gibi duruyor. Ailelere böyle kötü ve üzücü bir duruma düşmemesi için önerilerim olacak. Her ne kadar 10 çocuktan biri ölü bulunsa da öldürülen çocukların büyük bir bölümü kaçırıldıkları 3 saat içinde öldürülmüş olur. Biz yakınlarımızı arayıp bir de etrafı aradığımızda 2 saat geçiyor. Bu durumda polise 1 saat zaman kalıyor ve görevli memurlar zamanında olaya yetişemiyor. Polise haber verdikten sonra çocuğumuzu aramaya başlamalıyız. Çocuklarımız herhangi bir yere saklanmış da olabilir. Bunun için her yeri her köşe başını mutlaka kontrol etmeliyiz." dedi.