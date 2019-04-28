DHA YURT BÜLTENİ-14

1)HDP'Lİ TEMELLİ: MUHALEFETİ 'DEMOKRASİ İTTİFAKI'NDA BULUŞMAYA DAVET EDİYORUZ
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Tüm sivil toplum örgütlerini, sendikaları, toplumsal muhalefetin bütün dinamiklerini hatta tüm muhalefeti 'demokrasi ittifakı'nda buluşmaya davet ediyoruz. Türkiye'nin acil sorunlarına, acil çözümler üretmek istiyorsak 'demokrasi ittifakı'nda buluşarak, demokratik adımları atmalıyız. Acil ihtiyacımız demokrasidir" dedi.
HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, Van Milletvekili Muazzez Orhan ile Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ve eş başkan Mustafa Avcı'yı ziyaret etti. Ziyaret öncesi belediye binası önünde açıklama yapan Temelli, ülkenin acil ihtiyaç duyduğu şeyin 'demokrasi ittifakı' olduğunu söyledi. Muhalefet partilerini ve tüm STK'ları 'demokrasi ittifakı'nda buluşmaya davet ettiklerini kaydeden Temelli, "31 Mart seçimlerine giderken çok önemli bir iddiayı dile getirdik. Dedik ki 'Tüm kayyumları süpüreceğiz. Ama sadece kayyumları süpürmekle kalmayacağız , AKP- MHP blokunu olduğu her yerde gerileteceğiz' dedik. Hep birlikte sizlerin emeğiyle çalışmalarıyla bunu hep birlikte başardık. Biz siyasetin kulvarını değiştirdik. Tüm sivil toplum örgütlerini, sendikaları, toplumsal muhalefetin bütün dinamiklerini hatta tüm muhalefeti 'demokrasi ittifakı'nda buluşmaya davet ediyoruz. Evet, Türkiye'nin acil sorunlarına acil çözümler üretmek istiyorsak 'demokrasi ittifakı'nda buluşarak, demokratik adımları atmalıyız. Acil ihtiyacımız demokrasidir" diye konuştu.
BULDAN: SEÇİM SONUÇLARI HERKESE DERS VERMİŞTİR
Sezai Temelli'nin ardından söz alan Pervin Buldan ise Van'da halkın birlik ve beraberliğini koruduğunu belirterek, "Seçim sonuçları, sandıktan çıkan sonuçlar herkese ders vermiştir. Özellikle AKP hükümetine büyük bir ders vermiştir. Seçim sonuçları sizlere ve AKP hükümetine şunu öğretmelidir. Ayrın yapmadan, bu ülkede yaşayan herkesi bir bütün olarak görmek zorundasınız. Bu halk sandıklarda size bunu gösterdi, bunu beyan etti. O yüzden diyoruz ki 'demokrasi ittifakı' önemli bir ittifak olacaktır. Bu ittifak içerisinde bir bütün olarak haraket etmesinin zamanı işte şimdidir. Biz de bugün buradan bunu ilan ediyoruz" dedi.
Açıklamaların ardından HDP'li Temelli ve Buldan, Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen 'Halkla Buluşma Toplantısı'na katıldı.
Görüntü Dökümü
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-HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin Büyükşehir Belediyesine gelişleri
-Vatandaşlar tarafından karşılanması
-Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın kısa konuşması
-HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin konuşması
-Vatandaşlar
-HDP Eş Genel Başkanı Pervin Bildan'ın konuşaması
-Belediye duvarına asılan borç pankartı
Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA) -
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2)YAVRU KÖPEK BORUYA DÜŞTÜ, ANNESİ DAKİKALARCA KURTARILMASINI BEKLEDİ
MERSİN'in Tarsus ilçesinde su gideri borusuna düşen yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Anne köpek dakikalarca yavrusunun kurtarılmasını bekledi.Devlet Hastanesi bahçesinde su gideri borusunun başında bir köpeğin sürekli havladığını gören vatandaşlar, borunun yanına geldiklerinde içinde yavru bir köpeğin olduğunu fark edip, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 3 metre derinlikteki yavru köpek için seferber oldu. Anne köpek çaresiz gözlerle yavrusunun kurtarılmasını izlerken, ekiplerin uzun uğraşlar sonucu talihsiz hayvan sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Yavru köpek, yapılan sağlık kontrolünün ardından annesinin yanına bırakıldı.
Görüntü Dökümü
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- Borunun görüntüsü
- Kurtarma çalışmaları
- Çıkarılan yavru köpeğin görüntüsü
- Yavrunun annesini emmesi
SÜRE: 01'36" BOYUT: 173 MB
Haber-Kamera: MERSİN, (DHA)
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3)PROF.DR. SEVİL ATASOY: ÇOCUKLARIN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ KAÇIRILDIKLARI 3 SAAT İÇİNDE ÖLDÜRÜLÜYOR
ÜNLÜ adli bilimci Prof. Dr. Sevil Atasoy, 11. Kocaeli Kitap Fuarı’nda ‘Kayıp Çocuklar’ konulu söyleşisinde ailelere önerilerde bulunarak, "Her ne kadar 10 çocuktan biri ölü bulunsa da öldürülen çocukların büyük bir bölümü kaçırıldıkları 3 saat içinde öldürülmüş olur. Biz yakınlarımızı arayıp bir de etrafı aradığımızda 2 saat geçiyor. Bu durumda polise 1 saat zaman kalıyor ve görevli memurlar zamanında olaya yetişemiyor" dedi.Prof. Dr. Sevil Atasoy, 11. Kocaeli Kitap Fuarı’nda Yahya Kaptan Konferans Salonu’nda sevenleriyle buluştu. ‘Kayıp Çocuklar’ konulu söyleşi gerçekleştiren Atasoy, kaybolan çocukların her geçen gün arttığından bahsederek, ailelere böyle bir durumda ne yapması gerektiği hakkında bilgiler verdi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun son 7 yıl için açıkladığı kaybolan çocuk sayısının 100 binin üzerinde olduğunu belirten Atasoy, "Bunun önemli bölümü kız çocuğu, bunların arasında bir bölümü de kaçan çocuklar. Kaçırılan çocukların birçoğu, evden kaçtığı düşünen aileleri sayesinde polise bildirilmiyor." diye konuştu.
Prof. Dr. Atasoy çocuk kaybolduğu anda ailenin hemen polise haber vermesi gerektiğini belirterek, "Evden kaçanlar ya da büyük fuar alanlarında kaybolan çocuklar, bu durumlarda çocuklarımızı bulabiliyoruz. Ancak istatistiklere göre 10 kaybolan ya da kaçırılan çocuktan 1’i canlı bulunmuyor. Sayısal olarak Türkiye’de bu kaçırılan çocukların sayısı son 10 yılda üç kart artmış gibi duruyor. Ailelere böyle kötü ve üzücü bir duruma düşmemesi için önerilerim olacak. Her ne kadar 10 çocuktan biri ölü bulunsa da öldürülen çocukların büyük bir bölümü kaçırıldıkları 3 saat içinde öldürülmüş olur. Biz yakınlarımızı arayıp bir de etrafı aradığımızda 2 saat geçiyor. Bu durumda polise 1 saat zaman kalıyor ve görevli memurlar zamanında olaya yetişemiyor. Polise haber verdikten sonra çocuğumuzu aramaya başlamalıyız. Çocuklarımız herhangi bir yere saklanmış da olabilir. Bunun için her yeri her köşe başını mutlaka kontrol etmeliyiz." dedi.
SALDIRGANLAR HAKKINDA BİLGİ VERDİ
Prof. Dr. Atasoy saldırganlar hakkında şu bilgileri verdi:
"Mühim olan çocuğun kendini kaçıranla ilk temas ettiği yeri bilmektir. Birinden de mutlaka bilgi edinebilirsiniz. Bu bilgi de polis için çok önemlidir. Evin bir yerinde çocuk saldırganla karşılaşıyor. Daha sonra saldırgan en fazla 1.5 kilometre uzağa götürüyor. Burada da çocuğu öldürürse 200 metre uzağa götürüp bırakıyor. Saldırganlar genelde 20-30 yaş arası oluyor. Genellikle bekar ve ailesi ile ya da yalnız oturan insanlar. Yaptıkları iş ise az bilgi isteyen işler oluyor. Bu insanların yabancı uyruklu olma şansı var ama çok düşük ihtimallerdedir. Her yabancı suçlu olarak kabul edilemez."
‘ÇOCUĞUNUZ KAYBOLDUĞUNDA DELİLLERE SAKIN DOKUNMAYIN’
Atasoy ailelere şu önerilerde bulundu:
"Yıllarca çocuklarımıza tanımadığın kişilerden şeker alma, sana verdikleri herhangi bir hediyeyi sakın alma ve yabancılarla konuşma diyerek kesinlikle doğru bir iş yapıyoruz. Çocuklarımıza tanımadığı birisinin ismini söylese dahi ona inanmadan o kişiden uzaklaşması gerektiği daha küçükken öğretmeliyiz. Çocuğun kaybolmasından sonra kesinlikle çocuğun odasına, telefonuna ya da bilgisayarına dokunmayın. Bunlara polisler bakıp incelemeli. Çocuğun yeni fotoğrafı ve üstüne giydiği kıyafete kadar tüm bilgiler doğru ve eksiksiz polise verilmeli. Anlattığım tüm olaylar önlenebilir. Kendi mahallenizdeki her şeyi görüp bilmeniz gerekir. Etrafı bilirseniz çocuklarınızın kimlerle beraber olduğunu bilirsiniz."
Görüntü Dökümü
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Sevil Atasoy'un açıklamaları
Salondan görüntüler
İZMİT(Kocaeli), (DHA)
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4)MOTOSİKLET KULÜPLERİ ÇOCUKLARA CİNSEL İSTİSMARLARA TEPKİ GÖSTERDİ
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir araya gelen motosiklet kulüplerinin üyeleri, çocuklara yönelik cinsel istismarlara tepki gösterdi. Türkiye Motosiklet Kullanıcıları ve Spor Federasyonu Genel Sekreteri Özkan Kandemir, Türkiye'de üzücü şeylerin olduğunu belirterek, "Lütfen çocuklarımıza sahip çıkalım" dedi.
Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesi Motosiklet Kulübü tarafından sezon açılışı ve diğer motosiklet kulüplerinin tanışma dayanışa ve bir birine destek olma etkinliği gerçekleşti. Trakya'da bulunan tüm motosiklet kulüplerinin katıldığı etkinlikte motosikletler ile Atatürk yazısı yazıldı ve Türk bayrakları açıldı. Kulüp başkanı Tamer Oğuz, "Bu etkinlik ile Trakya genelinde bulunan tüm motosiklet kulüplerini bir araya getirdik. Ayrıca İstanbul Küçükçekmece ilçesinde meydana gelen taciz olayını şiddet ile kınamak için açıklamamı yaptık. Katılan ve bize destek olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.
Etkinlikte konuşan Türkiye Motosiklet Kullanıcıları ve Spor Federasyonu Genel Sekreteri Özkan Kandemir, İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğuna yapılan cinsel istismara tepki gösterdi. Kandemir, "23 Nisan gibi bir günde dile getirmek bile istemiyorum. Bu insanlar kendi ruhlarına nasıl yakıştırıyorlar onu anlayamadım. O yüzden ayırmaksızın bütün kulüplere o kulüp bu kulüp demiyorum çocuklarımız var bir arada olmamız var. Sevgili dostlar teknoloji geçtikçe çağdaş yaşam seviyesine ulaştıkça bizler bir birimizden kopmaya başladık. Eski mahalle ve komşu ilişkilerimizden semt ilişkilerimizden kopmaya başladık . Eğer o semt ve komşuluk mahalle ilişkilerimizi yeniden ayakta tutmaya çalışırsak komşumuzun kızı, mahallemizin kızı, mahallemizin çocuğu kavramını hiç kaybetmeden çocuklarımıza aktarırsak emin olun ki bu insanlar toplumda barınacak yer bulamayacaklardır. Çünkü mahalle ve semt kültürüne sokak kültürüne sığmayacaklarına anlayacaklardır. Benim öncelikle çok önemli bir ricam var. Kimlerin binasında bir kamera yoksa, sokağını evine gösteren bir kamera yoksa mutlaka taktırsın. Her yerde bir kamera, her yerde bir göz olursa gerçekten bu insanlar toplumda yer bulamayacaklardır. Çok korkudan ortaya çıkamayacaklardır. Benim söylemek istediğim şu var. Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı geçlere sahip çıkalım diye bizlere armağan etti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı, Cumhuriyete sahip çıkalım diye bizlere armağan etti. En önemlisi dünyada çocuklara bayramı hediye eden tek lider Mustafa Kemal Atatürk, çocuklara bizlere emanete etti. Lütfen çocuklara sahip çıkalım" dedi.
Görüntü Dökümü
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-Motosikletlerin gelişi
-Oğuz'un konuşması
-Katılanlardan detaylar
-Kandemir'in konuşması
-Motosikletlerle Atatürk yazılması
-Etkinlikten detaylar
Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),(DHA)
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