DHA YURT BÜLTENİ-14

Bakan Ersoy, Şanlıurfa’da ralli pilotu oldu (EK)

1)GÖBEKLİTEPE ODAKLI TANITIMLAR YAPACAĞIZ' Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'ne katılan sporcularla Göbeklitepe'yi ziyaret etti. Bakan Ersoy, Göbeklitepe'ye büyük önem verdiklerini belirterek, tanıtım için dünyanın dört bir yanında reklam kampanyaları yürüttüklerini söyledi. Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'nin de bu anlamda çok önemli olduğunu vurgulayan Ersoy, "Açıkçası bu tür organizasyonların Türkiye'nin tanıtımı açısından farkındalık yaratması açısından çok büyük faydası var. Biz Türkiye'yi bundan sonra reklam ağırlıklı tanıtmak istemiyoruz. Bu tür organizasyonlarla ve çeşitli grupların farklı yaşam tarzlarıyla algıları değiştirmek istiyoruz. Göbeklitepe tarihin başlangıç noktası. Bu özelliğiyle bundan sonraki yıllarda da Göbeklitepe odaklı tanıtımlar yapacağız. Göbeklitepe Türkiye'nin tanıtım yüzlerinden biri olacak. Bunda da en önemli etken tarihin sıfır noktası olması. Tabii tanıtımı keyifli, eğlenceli organizasyonlarla yaptığınız zaman etkisi de çok büyük oluyor" dedi.

'70 MİLYAR DOLARLIK TURİZM GELİRİ HEDEFLİYORUZ' Türkiye'yi bundan sonra daha çok kültür ağırlıklı tanıtmak istediklerinden belirten Ersoy, şunları söyledi: "Özellikle bu yıldan itibaren biz artık Türkiye'yi deniz, kum, güneş olarak tanıtmayacağız. Konaklama dışında gastronomiyi de vurgulayarak, tarihi ve kültürel yapıları da vurgulayarak tanıtacağız. Gastronomi bundan sonra tanıtımlarda öncelik tanıyacağımız noktalardan biri olacak. Hedeflediğimiz 70 milyar dolarlık 2023 gelir hedefine erişmek istiyorsak, mutlaka gastronomi gelirlerini de artırmamız gerekiyor. Bu bağlamda da ciddi çalışmalar yapacağız. Amacımız, 2023'e geldiğimizde 70 milyar dolarlık turizm gelirini Türkiye'ye kazandırmış olmak. Türkiye genelinde bazı noktalarda reklam ağırlıklı tanıtımlar yapıyoruz, bazı noktalarda reklamı tamamen çekip, kültür ve sanat ağırlıklı tanıtım yapıyoruz. Bunun en güzel uygulamasını Japonya'da yapıyoruz bu sene. Japonya'da '2019 Türk Kültür Yılı'. Bu bağlamda Japonya'da bilinçli bir şekilde tanıtımları çekip, oraya Gezen Topkapı Sergisi'ni gönderdik. Bu yıl Türkiye'yi en çok arayan ülkeler listesinde Japonlar açık ara birinci oldu. Hiçbir şekilde reklam yapmadık, tamamen kültür sanat faaliyetlerimizle içeriye girdik ve inanılmaz bir sonuç aldık. Demek ki tespit ettiğimiz, öngördüğümüz, ülkelerin kültür ve sanatla tanıtılmasının gerçekten etkili bir silah olduğunu Japonya örneği çok net bir şekilde gösterdi."

HARRAN’I ZİYARET ETTİ Bakan Ersoy, Göbeklitepe’deki programının ardından Harran ilçesine hareket etti. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in eşlik ettiği programda Bakan Ersoy, dünyanın en eski İslam üniversitesinin bulunduğu kazı alanında incelemede bulunup bölgede yürütülen kazı hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bakan Ersoy, Hayati Harrani Türbesi'ni ziyaret ettikten sonra ilçeden ayrıldı. ŞANLIURFA/DHA ================================================== 2)ŞEHİT BABASININ ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, şehit babası 65 yaşındaki Zeki Avcı'nın yaya geçidinden yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarpmasıyla yaşamını yitirdiği kaza, bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Gözaltına alınan sürücü Ali E.'nin polisteki ifadesinde, korna çaldığını söylediği öğrenildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılı, 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edildi. Ancak Çivril ilçesinde yaşanan bir kaza, kurallara dikkat edilmediğini gösterdi. Galericiler Sitesi'nde dün (pazar) saat 23.00 sıralarında meydana gelen kazada; 1992 yılında Şırnak'ta terör örgütünün silahlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Er Gökhan Avcı'nın babası Zeki Avcı, yolun karşısındaki evine gitmek için yaya geçidine geldi. Buradan yolun karşısına geçmeye çalışan Avcı'ya, Denizli yönüne giden Ali E. yönetimindeki 20 LG 060 plakalı hafif ticari araç çarptı. Avcı, kaza yerinde öldü.

Ticari aracın yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Avcı'ya çarpma anı ise, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kamera kayıtlarında ticari aracın yaya geçidi üzerindeki çarptığı Avcı'nın havaya fırlayıp, yere düşmesi yer alıyor. Polis tarafından gözaltına alınan Ali E.'nin ifadesinde, korna çaldığını söylediği öğrenildi. Ali E.'nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. Görüntü Dökümü

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- Kaza anı güvenlik kamera görüntüsünde

- Yaya geçidinde Zeki Avcı'dan görüntü

- Ticari aracın çarpması

- Yaya Avcı'nın havaya fırlaması

- Ölen Zeki Avcı'nın resmi Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) ================================================ BOLU'DA ÖLEN AYI BULUNDUĞU YERDE DOĞAL YEM OLARAK BIRAKILDI BOLU'da, TEM Otoyolu kenarındaki ormanlık alanda bulunan boynuna dikenli tel dolandığı için telef olan ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü tarafından bulunduğu yerde doğal yem olması için bırakıldı.

TEM Otoyolu'nun Yeniçağa mevkiinde yol kenarındaki ormanlık alanda, sulama kanalı içinde boynuna tel dolanmış şekilde hareketsiz yatan ayıyı görenler durumu Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Ayının leşini inceleyen ekipler, ölümünün üzerinden uzun süre geçtiği için tahnit edilemeyeceğine karar verdi. Ayının boynuna dolanan tel nedeniyle telef olduğu düşünülürken, ayı diğer yabani hayvanlara doğal yem olması için bulunduğu yerde bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-Ayının görüntüsü

-Ayının boynundaki tel

-Detaylar Süre: 01.07-Boy

HABER-KAMERA: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) ================================================ ÇOCUKLARDAN TEKNOLOJİYE 'OYUN' MOLASI SAĞLIK Bakanlığı'nın 2023 vizyon projeleri kapsamında, Edirne Valiliği'nin desteğiyle çocukların teknoloji bağımlısı olmamasını sağlamak için 'Teknolojisiz mutlu bir gün' etkinliği düzenlendi. Şükrüpaşa Atletizm Sahası'nda çocuklar; mendil kapmaca, ip atlama, birdirbir, halat çekme gibi geleneksel oyunları oynayarak, gününü teknolojiden uzak geçirdi. Edirne'de, İl Sağlık Eğitim Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında gerçekleştirilen etkinliğe, Çocuk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü'nce (ÇODER) de destek verildi. Edirne Valisi Ekrem Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp'in de katıldığı etkinlikte çocuklar; mendil kapmaca, ip atlama, birdirbir, halat çekme gibi geleneksel oyunları oynadı ve teknoloji bağımlılığına karşı mesajlar verdi. İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, teknolojinin yararlı noktaları kadar zararlı yönleri de olduğuna dikkat çekerek, "Teknolojinin iyi yönleri kadar aile bağlarını, arkadaşlık ilişkilerini sosyal noktada tersine tahrip eden bir tarafı da var. İşte buna dikkat çekmek için Sağlık Bakanlığı'mız Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ruh Sağlığı Daire Başkanlığı zaten bu konuda birçok etkinlikler düzenlemekte. 8- 14 Mart bunlardan biriydi. İl Sağlık Müdürlüğü'müz Bilgi ve Teknoloji Haftası etkinliği gerçekleştirdi. Yine mayıs ayının ilk haftasında bilişim toplantısı gerçekleştirdi bugün de Edirne Valiliği'mizin vizyonerliğinde 'Teknolojisiz mutlu bir gün' temasıyla bir aradayız. Bizim amacımız, gençlerimizin geleceğe dönük olarak teknolojinin yararlı kısmından istifade etmeleri ama bunu zarara çevirecek 'bağımlılık' gibi bizi hedefimizden uzaklaştıracak noktalardan da uzak durmaları. Gördüğünüz gibi burada sıcak bir ortam ve hep birlikte teknolojisiz, mutlu, zamanı iyi değerlendirdiğimiz, hayata fırsat verdiğimiz nice günler diliyorum" diye konuştu.

Çocukların oyunlarına İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan ve İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı da eşlik etti.