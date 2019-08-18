DHA YURT BÜLTENİ-14 

Urla'da orman yangını (2)

BOŞ BİR EV YANDI, BAZI EVLER BOŞALTILIYOR

Urla'da çam ağaçlarının yoğun olduğu bölgelerin başında gelen Demircili Mahallesi'nde öğlen saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede ormanı saran yangın, Çamlıtepe Sitesi içerisinde bulunan ve boş olduğu öğrenilen bir eve sıçradı. Yangına itfaiye ekipleri ve vatandaşlar müdahale etti. Yerleşim yerlerindeki alevler kontrol altına alınırken, bölgedeki orman yangının devam ettiği öğrenildi. Orman yangınına, 3 helikopter ve 14 arazözle müdahale ediliyor.

Yanan bölgeye giden Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, yangınla ilgili olarak şunları söyledi:

"Yangın ilk çıktığı andan itibaren biz olay yerindeydik. Gerek Urla İtfaiyemiz, Orman Bölge Müdürlüğü ve ilçe belediyelerden de hızlı bir şekilde itfaiye müdahale etti ve şuanda da destek gelmeye devam ediyor. Ancak rüzgarın çok şiddetli olması ve çok sık ormanlık bir alanda yangının başlaması sebebiyle maalesef hızlı yayılıyor. Müdahale etmeye çalışıyoruz, söndürme çalışmaları devam ediyor ancak ne yazık ki yangın ilerlemeye devam ediyor. Çok büyük miktarda ormanlık alanımız yangında zarar gördü. Özellikle Demircili köyümüz de yangına çok yakın bir köyümüz. Orada köyün içinde bir evimizde ufak bir hasar var neyse ki bu ev kullanılmayan bir evdi. Onun dışında can kaybı olmaması çok önemli. Yangın hala devam ediyor bizler de söndürme çalışmalarını dört bir taraftan helikopterlerle sürdürüyoruz. Bazı bölgelerde yerleşim yerleri boşaltılıyor. Vatandaşlarımızın can güvenliği açısından önlem alıyoruz. Şuanda ne kadarlık bir alanın tahrip olduğu bilinmiyor ancak Urla'nın en güzel ormanlık alanının olduğu bölge yanıyor. Belli bölgelerde denize kadar gelmiş durumda. Can kaybının olmaması sevindirici."