DHA YURT BÜLTENİ - 15 

Ormanda aç kalınca yakalanan terörist kendini 'doğa gezgini' olarak tanıtmış (3)

DEPO VE SIĞINAKLARI TEK TEK GÖSTERDİ Giresun kırsalında 17 Mayıs'ta sağ olarak yakalanan İranlı ‘Kawa’ kod adlı Behrüz Dudkanlu'nun sorgusu sürüyor. İfadesinde PKK’nın sözde Karadeniz açılım grubuna yönelik önemli bilgiler veren terörist, bölgenin dağlık ve sarp arazi yapısı nedeniyle Gümüşhane üzerinden Giresun-Trabzon ve Tunceli’ye de geçiş yapabildikleri belirtildi.

Dudkanlı, Giresun ve Trabzon’da erzak depoları ve silah sığınaklarının yerlerini, güvenlik güçlerine tek tek gösterdi. Yoğun güvenlik önlemi altında Trabzon’dan Gümüşhane’ye getirilen Behrüz Dudkanlu, JÖH timleri tarafından Kürtün ilçesine bağlı Kabayalak Yaylası'na götürüldü. Burada geçiş güzergahları ile erzak depolarının yerini gösteren terörist Dudkanlu, bölgede nasıl gizlendiklerini de anlattı.

BULUNAN SIĞINAK SAYISI 20'YE ÇIKTI

Behrüz Dudkanlu’nun yaylada gösterdiği 3 farklı erzak deposu da patlayıcı ile imha edilerek kullanılmaz hale getirildi. Böylece bölgede son bir hafta içinde ele geçirilen sığınak ve dopo sayısının da 20'yi bulduğu kaydedildi. JÖH ve komando timlerinin PKK’nın Karadeniz’de en büyük silah deposu ve sığınağının olduğu değerlendirilen Gümüşhane kırsalında operasyonlarını sürdürdüğü, Tokat, Ordu, Giresun ve Trabzon kırsalında da eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi.

DİĞER TERÖRİSTİN DE SORGUSU SÜRÜYOR

Bu arada ‘Aras Faraşin’ kod adlı PKK’lı Aras Aslan’ın ise sorgusunun da Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı’nda sürdüğü bildirildi.

Haber: Nedim KOVAN- Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA) =================== Halfeti'de gözaltı sayısı 51 oldu Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan, komiser yardımcısı Şükrü Can Kayadibi'nin şehit olduğu, polis memuru Mahmut Aykal ile Ramazan Kaya'nın yaralandığı çatışmanın ardından bölgede başlatılan operasyonda gözaltı sayısı 51 oldu.

Halfeti'ye bağlı Dergili Mahallesi'nde 18 Mayıs'ta çıkan, komiser yardımcısı Şükrü Can Kayadibi'nin şehit olduğu, polis memuru Mahmut Aykal ile Ramazan Kaya'nın yaralandığı ve 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi daha gözaltına alındı. Böylece, soruşturmada gözaltı sayısı 51'e yükseldi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Bu arada, olay günü Halfeti'de gözaltına alınan ve sorgusuna devam edilen şüphelilerden Mehmet Y., Emine Y., Güle Ç., Hanifi A., Kamile K., Kemal Ş., Rabi K., Ruken D., Suphi G. ve Abdullah Çiftçi, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 10 kişiden 9'u, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Abdullah Çiftçi, sosyal medyada terör örgütüne yönelik paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Diğer 41 şüphelinin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

Haber: Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ====================== Av tüfeği ile öz çekim yapmak isterken kendini vurdu ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, Erdoğan Ç.(15), av tüfeği ile öz çekim yapmak isterken, kendini vurdu. Yaralı çocuk, hastanede tedaviye alındı.

Olay öğle saatlerinde Abdulkadir Odabaşı Caddesi'ndeki bir işyerinde meydana geldi. İddiaya göre Erdoğan Ç. çalıştığı işyerinde kimsenin olmadığı sırada, av tüfeğini alıp, cep telefonu ile öz çekim yapmak istedi. Ancak tüfek kazara ateş aldı. Erdoğan Ç. ayaklarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Silah sesini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, Siverek Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Buradaki ilk müdahalesinin ardından da Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- 112 acil servis önü

- Ambulansa taşınan yaralı

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

============================== Suriye sınırındaki ot yangını 3 saatte söndürüldü MARDİN'in Nusaybin ilçesi Suriye sınırında, kuru otların alev alması sonucu çıkan yangın, itfaiye ve jandarma ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Nusaybin ilçesi Suriye sınırında, öğle saatlerinde, kuru otların alev almasıyla yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangının kontrol altına alınması için 2'nci Hudut Tabur Komutanlığı'ndan TOMA gönderildi. İtfaiye ve jandarma ekiplerinin 3 saatlik müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Görüntü Dökümü

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- Yangından görüntü

- Yangına müdahale

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ NUSAYBİN (Mardin),(DHA) ========================== Doktor, öldürdüğü avukat eşini daha önce dövmüş Diyarbakır Barosu, boşanma aşamasında olduğu eşi doktor Mesut Issı (45) tarafından öldürülen avukat Müzeyyen Boylu Issı'nın (43), evliliği boyunca sürekli şiddet gördüğünü açıkladı. Baro adına açıklama yapan Kadın Hakları Danışma ve Uygulama Merkezi Üyesi, avukat Aslı Pasinli, katil zanlısı kocanın, 14 Nisan günü Müzeyyen Boylu Issı'yı yaşadığı annesinin evini basarak, öldüresiye dövdüğünü bildirdi.

Kayapınar ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu doktor eşi Mesut Issı tarafından 19 Mayıs günü öldürülen Müzeyyen Boylu Issı için Diyarbakır Barosu tarafından basın açıklaması düzenlendi. Adliye önüne toplanan baro üyeleri adına açıklamayı yapan Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Danışma ve Uygulama Merkezi Üyesi, avukat Aslı Pasinli, meslektaşı Müzeyyen Boylu Issı'nın, evliliği süresince eşi tarafından sürekli şiddete maruz kaldığını söyledi.

Pasinli, "Müzeyyen Boylu, evliliği süresince sistematik şiddete maruz kalmıştır. 16 Şubat 2018'de evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle Diyarbakır'da boşanma davası açılmıştır. Mesut Issı, başından itibaren boşanmak istememiş, Müzeyyen'i davasından vazgeçirmek için şiddet uygulayarak sürekli tehdit, şantaj ve iftiralarda bulunmuştur" dedi.

Mesut Issı'nın, eşi Müzeyyen Boylu Issı'yı annesiyle beraber yaşadığı eve basarak, dövdüğünü anlatan Pasinli, "Defalarca Müzeyyen'in annesiyle beraber yaşadığı evi basarak, boşanmaktan vazgeçirmek için baskı kurmuştur. Boşanma davası devam ederken, müşterek iki çocuğun geçici velayeti Müzeyyen'e verilmiş olmasına rağmen çocukları kaçırmış, Müzeyyen de çocuklarla failin kişisel ilişkisinin kaldırılması ve kendisi için koruma tedbirlerine başvurmuştur. Talebe rağmen sadece 15 gün gibi kısa, ihtiyacını karşılamayan ve işlevsiz kalan önleyici tedbir kararı verilmiştir" dedi.

Mesut Issı'nın 14 Nisan günü de Müzeyyen Boylu Issı'yı yaşadığı annesinin evini basarak, dövdüğünü kaydeden avukat Pasinli, "Müzeyyen bu olay üzerine emniyete giderek, şikayetçi olmuştur. Cinayetten 13 gün önce, 6 Mayıs 2019 tarihinde boşanma davasının duruşması yapılmış, fail boşanmak istemediğini yenilemiştir. Fail, hedef gözetmek suretiyle her biri bağımsız nitelikte öldürme kastı, isteği ve iradesiyle 11 kurşun yarası ile Müzeyyen'i katletmiştir. Cinayete müdahale etmek isteyen görgü tanıklarının ifadesine göre; Müzeyyen'i vurduktan sonra etraftan yaklaşmaya çalışan insanlara silah doğrultarak, 'yaklaşma sana da sıkarım' diye tehditler savurmuştur. Büyük bir soğukkanlılıkla çocuklarını alıp, olay yerini aracıyla terk etmiştir. Çocukları ve aracını bıraktıktan sonra, kıyafetini değiştirip, taksi ile saat 15.00 sıralarında cinayette kullandığı silahla beraber emniyete teslim olmuştur" diye konuştu

Açıklama sonrası avukatlar, öldürülen meslektaşları ve kadın cinayetlerine tepki göstermek amacıyla bir süre oturma eylemi yaptı.