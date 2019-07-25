DHA YURT BÜLTENİ-15

ISPARTA'da şehir içi toplu taşıma yapılan özel halk otobüsünde yolculardan biri fenalaştı. Otobüs şoförü Salih Çevik'in aile sağlığı merkezine yetiştirdiği yolcu hastaneye sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan ve hastanede tedaviye alınan yolcunun sağlık durumu iyi. Isparta'da belediyeye bağlı olarak şehir içi toplu taşıma hizmeti veren bir özel halk otobüsünde 17 Temmuz'da yaşanan olayda, yolculardan birinin aniden fenalaştığını gören şoför Salih Çevik, aracı durdurdu. Yolcuya ilk müdahaleyi yapan Salih Çevik, en yakın sağlık ocağına doğru yola çıktı. Otobüsteki diğer yolcular fenalaşan yolcuya yardımcı olmaya çalışırken, durum telefonla sağlık ekiplerine de bildirildi. Kısa süre sonra Halıkent Aile Sağlığı Merkezi'ne ulaşan otobüste fenalaşan yolcu ilk müdahalenin ardından ambulasla Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Şoför Salih Çevik, "İşimiz oldukça zor. Yolcularımıza güvenli ulaşımı sağlamak birinci vazifemiz. Hanife Sultan hattında çalışıyordum. Bir yolcunun kalp krizi geçirdiğini hissettim. Hemen hastaneye götürmek aklıma geldi. Yolcumuza ne olduğunu sordu, rahatsızlandığını söyledi ve kalp krizi riskini göz önünde bulundurarak hemen hastaneye yetiştirdim. Daha önce de geldi başıma böyle bir durum ama önceki yıllarda müdahale etmeden ambulansa haber verip gelmesini bekliyorduk. Ama yolcumuzun durumu acil olduğu için hastaneye yetiştirdim" dedi. Yolcunun hastaneye yetiştirilme çabaları ve otobüsteki yolcuların hastaya müdahale etme anları araçtaki güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde yolcu otobüsüyle minibüsün çarpıştığı kazada, 1'i çocuk, 3 kişi öldü, 6'sı çocuk, 11 kişi de yaralandı. Kaza, saat 12.30 sıralarında ilçeye bağlı Dolunay Mahallesi Özdemir Market Kavşağı'nda meydana geldi. Samsun'dan Giresun yönüne giden Adil Yenigün (57) yönetimindeki 61 S 0909 plakalı Görele Seyehat'e ait yolcu otobüsü, kavşaktan dönmeye çalışan Sevda Ara (40) yönetimindeki 52 EJ 976 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada, minibüsteki 6 kişi ile otobüsteki yolculardan 8'i yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler Sevda Ara ve Adil Yenigün ile her iki araçta bulunan Barış Altay (22), Elif Uyur (8), Ergin Kaya (46), Fatma Nur Açıkgöz, Yusuf Uyur (10), Devran Ara (14), Veysel Kargün (51), Şule Çekilmiş (13), Kardelen Çekilmiş (16), Hamide Topal (14), Asuman Durmuş (21) ve Arif Kaya (14) ambulanslarla Fatsa ve Ünye'deki devlet hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan minibüs sürücüsü Sevda Ara ile Barış Altay ve Elif Uyur doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. 3 yaralının da sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Kaza yerinden görüntüler

Yaralılara müdahale

Boyut: 9 mb

HABER KAMERA: Mustafa KIRLAK- Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA (Ordu), (DHA)-

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3)HAVVANUR'UN DOĞUM GÜNÜ İÇİN ALDIĞI PEMBE ELBİSESİ TABUTUNA ÖRTÜLDÜ

BURDUR'un Ağlasun ilçesinde bugün doğum gününü kutlamaya hazırlanırken, dün kullandığı traktörle şarampole yuvarlanıp yaşamını yitiren Havvanur Gökberber (15) gözyaşları arasında toprağa verildi. Anne Güllü Gökberber, "Benim sarı prensesim, bugün senin doğum günün. Bugün pasta yapıp doğum gününü kutlayacaktık. Sen ölme, ben öleyim" diye ağıt yaktı. Havvanur'un doğum günü için aldığı pembe renkli elbisesi, cenaze töreni sırasında tabutuna örtüldü.

Ağlasun ilçesine bağlı Yazır köyü Karaenik mevkisinde dün saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, hayvancılık yapan ailesiyle oturan Isparta 15 Temmuz Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Havvanur Gökberber, köye yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki karayolu ayrımına gelen babasını karşılamak istedi. İddiaya göre annesinin uyarılarına rağmen dedesine ait 32 HA 604 plakalı traktörü çalıştıran Havvanur Gökberber, yola çıktı. Yaklaşık 10 metre ilerleyen Havvanur Gökberber, traktörün direksiyon kontrolünü yitirdi. Yoldan çıkan traktör şarampole yuvarlanırken, Havvanur Gökberber aracın altında kaldı. Olayı gören annesi ve diğer yakınları Havvanur'un yardımına koştu. Haber verilen polis ve sağlık ekipleri de köye geldi. Yapılan incelemede Havvanur Gökberber'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Havvanur Gökberber için bugün Sakarca Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Ağlasun Belediye Başkanı Ali Ulusoy, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ağlasun Devlet Hastanesi morgundan alınan Havvanur Gökberber'in cenazesi mahalleye getirildi.

'BİR DAHA GÖREYİM'

Cenaze töreni öncesi fenalık geçiren anne Güllü Gökberber, "Benim sarı prensesim, bugün senin doğum günün. Beni acılara boğdun. Dün öğle yemeğini ikimiz yaptık. Elbiseleri denedik. Bugün pasta yapıp doğum gününü kutlayacaktık. Sen ölme, ben öleyim. Bu acılarla ben nasıl yaşarım benim sarı prensesim. Bugün doğum günündü. Ağlamaz mı bu annen? Ben nasıl ağlamam kuzum? Elbiseni giydin de saçlarını salladıydın. Bir daha salla. Bir daha geliver. Bir daha göreyim. Bugün senin doğum günündü. Etek aldım, tişört aldım. Hadi giy gel de pasta keseceğiz" diye ağıt yaktı. Anne Gökberber'e sağlık ekipleri müdahale etti. Havvanur Gökberber'in sınıf ve mahalle arkadaşları da gözyaşlarını tutamadı. Havvanur Gökberber'in cenazesi öğle vakti kılınan namazın ardından Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.

PEMBE ELBİSESİ TABUTUNA KONULDU

Bugün 16'ncı yaşına girecek Havvanur Gökberber'in önceki gün ailesiyle Isparta'ya gidip kendisine elbise ve kol saati aldığı belirtildi. Havvanur'un pembe renkli elbisesi cenaze töreni sırasında tabutunun üzerine örtüldü.