DHA YURT BÜLTENİ -16

İzmir'de piknik yolunda kaza: 4'ü çocuk 7 ölü, 1 yaralı (2)

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ İzmir'in Buca ilçesine bağlı Kaynaklar Mahallesi'ndeki trafik kazasında hayatını kaybeden 7 kişinin kimlikleri belirlendi. Polisin plaka bilgisinden yakınlarına ulaşması sonrasında 35 JN 734 plakalı hafif ticari aracı, Turan Kaplan'ın (38) kullandığı belirlendi. Hayatını kaybeden diğer kişilerin ise Turan Kaplan'ın eşi Evin Kaplan, kızları 7 aylık olan Zeynep Kaplan, Asel Kaplan, yeğeni Özgür Kaplan ile kız kardeşi Funda Kaplan ve konuşma özürlü olan kardeşi Ferit Kaplan olduğu belirlendi. Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olan Turan Kaplan'ın, ailesi ve kardeşleriyle Buca gölet bölgesine pikniğe gittiği öğrenildi. Bazı yakınları Turan Kaplan'ın araç kullanmada acemi olduğunu ifade etti. Bu arada cenazelerin ailenin vereceği karara göre, İzmir'de ya da memleketleri Batman'da toprağa verileceği belirtildi. Taylan YILDIRIM - Davut CAN / İZMİR, (DHA) =================== Mesir festivalinde leziz yiyecekler yarıştı Bunlar da ilginizi çekebilir Bu halıya paha biçilemiyor HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: "1 Mayıs’ı Şanlıurfa’da kutlayacağız" Tekirdağ’da görülen kelebek hayrete düşürdü

ULUSLARARASI Mesir Macunu Festivali kapsamında bu yıl 18'ncisi düzenlenen yemek yarışmasında birbirinden güzel yemekler yarıştı. Renkli görüntülerin oluştuğu yarışmaya 'zeytinyağlılar', 'etli yemekler', 'hamur işi' ve 'tatlılar' kategorilerinde 8'i erkek toplam 62 yarışmacı en lezzetli yiyeceği yapmak için hünerlerini sergiledi. Manisa Lokantacılar, Kebapçılar, Tatlıcılar ve Yoğurtçular Odası ile Mesir Tertip Komitesi, mesir festivali kapsamında düzenlenen yemek yarışmasının 18'ncisini yaptı. Tarihi Yeni Han'da ünlü sanatçı ve televizyon programcısı Kürşat Biçici'nin sunumuyla gerçekleşen yarışmada, Manisalı hamarat kadınlar ve erkek aşçılar hazırladıkları en güzel yemekleri jüri üyelerinin beğenisine sundu. Renkli görüntülerin oluştuğu yarışmada 'zeytinyağlılar', 'etli yemekler', 'hamur işi' ve 'tatlılar' kategorilerinde 8'i erkek toplam 62 yarışmacı derece için yarıştı. Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Şehzadeler Belediye Başkan yardımcıları Atilla Efendioğlu, Ahmet Songüler ve Fatih Baybatur, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, oda başkanları ve çok sayıda vatandaş yarışmayı izledi.

Yarışma öncesi konuşma yapan Oda Başkanı Mehmet Akgül, "Her yıl bu yarışmayı düzenliyoruz. Bu sene zeytinyağlı yemeklerimizde 17, hamur işlerinde 18, etli yemeklerimizde 15, tatlılarda da 12 yemek olmak üzere toplam 62 yemekle yarışmamızı tamamlayacağız. Yarışmacı kardeşlerime başarılar diliyorum" dedi. Kaymakam Cemal Hüsnü Çaykara ise 18 yıldan bu yana yemek yarışmasının devam edebilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu yarışma mesir festivali programı kapsamında yer alınca bu kadar süregelmesi normal. Çünkü Manisa'mızda 479 yıldır devam eden güzel bir gelenek var. Yarın bu festivalimizin finali gerçekleşecek. Yemek yarışması da insanlarımızı teşvik etmesi konusunda festivale ayrı bir güzellik kattı" diye konuştu. Konuşmaların ardından Türkiye'nin çeşitli yerlerden gelen jüri üyeleri; zeytinyağlıları, etli yemekleri, hamur işlerini ve tatlıları ayrı ayrı tadarak puanladı. Jüri değerlendirmesi sonucunda tatlılar kategorisinde Ayşegül Atila birinci, İsmet Çetinkaya ikinci, Umutcan Demirpolat üçüncü oldu. Hamur İşi kategorisinde Neziha Taşdemir birinci, Ayten Eyrioğlu ikinci, Reyhan Kurnaz üçüncülüğü elde etti. Zeytinyağlı yemekler kategorisinde Gülseren Baydar birinci, Mine Senan ikinci, Fehime Çetiner üçüncü seçildi. Etli yemekler kategorisinde ise Nazlı Durubak birinci, Fadime Ertürk ikinci, Hanife Akşan ise üçüncü oldu. Protokol üyeleri tarafından her kategorinin birincilerine tam altın, ikincilerine yarım altın ve üçüncülerine ise çeyrek altın verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yemeklerden detaylar

- Juri üyelerinden detaylar

- Manisa Lokantacılar, Kebapçılar, Tatlıcılar ve Yoğurtçular Odası Başkanı Mehmet Akgül konuşması

- Şehzadeler Kaymakamı Hüsnü Çaykara'nın konuşması

- Juri üyelerinin yemekleri tatması

- Genel ve Detay görüntü Haber- Kamera: Cemil SEVAL- Erhan KASIRGA / MANİSA, (DHA) ====================== Marmaris'te ev kadınları, el işi ürünlerini defile ile sergiledi MARMARİS'te açılan kurslara katılan ev kadınlarının yaptığı el emeği göz nuru ürünler, sergide beğeniye sunuldu. Marmaris Esnaf ve Sanatkârlar Odası, bu yıl 18'incisini gerçekleştirdiği Marmaris Otantik El Sanatları Sergisi'ni kentteki bir alışveriş merkezinin salonunda açtı. Oda tarafından açılan kurslara katılan kadınların yaptığı 'seramik işleme', 'dantel', 'kilim dokuma', 'dokuma elbise', 'el örme çanta' gibi ürünler sergilendi. Marmaris Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Şükrü Ayyıldız, Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Oktay, Marmaris Kızılay Başkanı Hayrullah Sağlam, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ilçede yerleşik yaşayan yabancılar ve çok sayıda kişi ile turistler serginin açılışına katıldı.

Serginin açılışında gerçekleştirilen etkinliklerde, ilk olarak, Marmaris'e özgü kendi diktikleri yöresel elbiseleri giyen kadın ve erkekler, temsili kız isteme töreni gerçekleştirdi. Ardından kadınlar, 6 aylık kurs boyunca yaptıkları el dokuma elbiseleri giyip, el dokuma çantaları kollarına takarak podyumda yürüdü. İki bölümden oluşan defilenin sonunda gelinlik ve abiye kıyafetler tanıtıldı. Kursiyer ev kadınlarının çocukları Marmaris yöresine özgü zeybek oyununu oynadı. Etkinliğin sonunda kursiyerler ve katılımcılar, çalan hareketli müzikler eşliğinde dans etti. Marmaris Esnaf ve Sanatkârlar Odası Müdürü Mehmet Ayyıldız, "Kursiyerlerimizin meslek öğrenip kendilerine, ailelerine ve Marmaris'e maddi ve manevi yönden faydalı olmalarını amaçlıyoruz. Kurslarımıza katılanlar 6 ay gibi kısa bir sürede kendi el emeklerini üretebiliyorlar" dedi. Serginin yarın saat 18.00'e kadar açık kalacağı bildirildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kız isteme seremonisi görüntü

- Ev hanımı kursiyer kadınların el emeği göz nuru elbiseleri ve çantaları podyumda defile ile sergilemesi genel-ayrıntılı görüntü

- Kursiyer kadınların ç çocuklarının halk oyunları gösterisi

- Kursiyer kadınların hareketli müzik eşliğinde oynamaları

- Marmaris Esnaf Sanatkârlar Odası Müdürü Mehmet Ayyıldız röportaj