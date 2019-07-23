DHA YURT BÜLTENİ-16

ŞEZLONGLAR ARASINDA YUMURTLAMA ALANI ARAYAN KAPLUMBAĞA TARTIŞMASI

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde deniz kaplumbağasının sahildeki şezlonglar arasında yumurtlama alanı kazdığı görüntü tepkilere neden oldu. Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği (ALÇED) Başkanı Şerefnur Kayhan, yeşil deniz kaplumbağası olan bu türün şezlonglardan değil, etrafındaki insanlar, patlayan flaş ve kamera ışıklarından korktuğu için yumurtlamadığını söyledi.

Alanya'da geçen pazar günü Ahmet Tokuş Bulvarı üzerindeki sahilde vatandaşlar tarafından plajda şezlongların arasında yumurtlama alanı kazmaya çalışan bir kaplumbağa görüldü. Kaplumbağanın videosunu çekenler sosyal medyada #dogayikoruyalim etiketiyle "Caretta caretta'ların üreme alanı olan Akdeniz sahillerinde denizin dibine kadar şezlongları indirmeyi anlamıyorum" yorumuyla paylaştı. Kısa sürede birçok kişiye ulaşan görüntü tepkilere neden oldu.

ALÇED Başkanı Şerefnur Kayhan, görüntülerdeki kaplumbağanın Caretta caretta değil, Chelonia mydas (Yeşil deniz kaplumbağası) olduğunu ve Alanya kıyılarında görülmeyen bir tür olduğunu söyledi. Yeşil deniz kaplumbağası için şezlongların bir engel teşkil etmediğini belirten Kayhan, "Kaplumbağaya ebat ve güç olarak şezlonglar engel teşkil etmez. Alanya kıyılarında görülmeyen bir tür olduğu için, yumurtlama alanı olmadığı için orayı seçmiş olabilir. Burada asıl büyük sorun, videoyu dikkatlice izlerseniz hayvanın yumurtlamamasının tek nedeni etrafındaki insan sesleri ve patlayan flaş ve kamera ışıklarından korkmasıdır. Videonun bir bölümünde flaşın patlamasının ardından kaplumbağa kafasını kuma gömmeye çalışıyordu. Korkutulmasaydı burayı yumurtlama alanı olarak seçebilirdi. Vatandaşlarımızdan ricamız bu tür bir durumla karşılaştıklarında hayvanın etrafına toplanılmaması, yüksek ses, hareket ve flaşlarla hayvanı korkutmamaları. Hayvan bir engelle karşılaşmışsa ve başa çıkamıyorsa sadece bu konuda ona yardım edilmesi ve etrafından uzaklaşarak onu korkutacak hareketlerden kaçınılması en doğrusu olacaktır" dedi.

GEÇEN PAZAR GÜNÜ ÇEKİLDİ

Sosyal medyada kaplumbağanın görüntülerini ilk paylaşan su ürünleri mühendisi Elçin Taşdemir ise görüntülerin geçen pazar günü sabah saatlerinde bir arkadaşı tarafından çekildiğini belirterek, "Farkındalık yaratmak için görüntüleri paylaştık. Bu kaplumbağa türü sahillerimizde çok görünmüyor. Bu nedenle paylaştık. Dalış eğitmenliği de yaptığım için su altını ve canlılarını çok iyi tanıyorum. Bu tür özellikle Mersin, Hatay ve Adana bölgesinde yuvalanıyorlar. Duygusal hayvanlar. Yumurtadan nerede çıktılarsa kendileri de 35- 40 yıl sonra o noktaya yumurta bırakıyorlar. Bu kaplumbağa da muhtemele burada yumurtadan çıktığı için burayı tercih etmiştir. İnsanların daha duyarlı olmalarını ve onları ürkütmemelerini istiyoruz" diye konuştu.