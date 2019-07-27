DHA YURT BÜLTENİ-16

Otomobil yoldan düştü: 1 ölü, 4 yaralı BARTIN’ın Amasra ilçesinde, otomobilin yoldan yaklaşık 10 metre aşağı düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza saat 17.00 sıralarında Amasra Kurucaşile yolu İnpiri köyü mevkiinde meydana geldi. Karabük’ten Amasra’nın tatil beldesi Çakraz’a giden Yaşar Bıçakcı (71) idaresindeki 78 AV 004 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan yaklaşık 10 metre aşağıdaki yola düştü. Kazayı görenler 112 Acile haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi otomobilde bulunan Ayla Bıçakcı’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan Yaşar Bıçakcı, Senem Top (42), Poyraz Top (8) ve Zülal Top (6) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ayla Bıçakcı’nın cenazesi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Otomobilin uçtuğu yerden detay

-Ekiplerden detay

-Kaza yapan otomobil

-Ekiplerin çalışma yapması

Süre: 1.52 Boyut: 208 MB Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA) ======================= Bahçeli: Dünya ABD'den ibaret değildir MİLLİYETÇİ Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Fırat'ın doğusuna F-16 olup uçacaksak, obüs olup patlayacaksak, bomba olup yağacaksak, ateş olup yakacaksak bunun icazetini de hiçbir yerden almayız, hiç kimseye de sormayız sormayacağız. Dünya ABD'den ibaret değildir. F-35'ten mahrum olmak her şeyin sonu değildirö dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart Yerel Seçim sonuçları sonrasında partisinin başarılı olduğu belediye başkanlıklarına başlattığı teşekkür ziyaretleri kapsamında Amasya'ya geldi. Bahçeli, Amasya Belediye Başkanlığı'nı kazanan Mehmet Sarı ve partililer tarafından kent girişinde karşılandı. Bahçeli ardından Amasya Belediyesi'ni ziyaret etti. Burada belediye başkanı Sarı'yı makamında ziyaret edip, yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi alan Bahçeli, belediye binası önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitaben konuşma yaptı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Amasya'da tarihi bir duruş gösterildiğini ve MHP'ye muazzam bir destek verildiğini söyleyen Bahçeli, Amasya'da bir çığır açıldığını milli bir çağrıya cevap bulunduğunu belirterek, “Verdiğiniz müstesna desteğe layık olabilmek için insan üstü bir gayretle görevimizi yerine getireceğiz. Amasya'ya mahçup olmayacağız. Amasya'nın hedeflerinden taviz vermeyeceğizö dedi. 'HİÇBİR BASKI TÜRKİYE'YE SÖKMEYECEK' Bahçeli, 100 yıl önce verilen kurtuluş mücadelesinin Türk milletinin yüz akı, milli aklın varoluş ahlakı olduğunu kaydederek, “Bugün ülkemize yönelik kurulan tuzakla Amasya genelgesindeki şuurla bakıyoruz. Manda ve himaye özlemi çekenlere Erzurum ve Sivas kongrelerinin atılgan ve çevik tavrıyla cephe alıyoruz. Dün 7 düvel üzerimize geldi yine bu milleti yenemediler, yine bu milleti deviremediler. Bugün terör örgütlerinin hunhar eylemleri yine sonuç vermeyecektir. Sahnelenen küresel oyunlar amacına ulaşamayacaktır. Yazılan bölgesel senaryolar yırtılıp atılacaktır. Kurgulanan ekonomik komplolar, planlanan veya tedavüle sokulan yaptırım tehditleri gene milletin azim ve kararlığı ile tesirsiz hale getirilecek, hiçbir baskı Türkiye'ye sökmeyecek, işlemeyecektirö diye konuştu.

'BU KILIÇDAROĞLU NEREYA KOŞMAKTA' CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçtaroğlu'na tepki gösteren Bahçeli şöyle konuştu: "Özellikle CHP genel başkanının Afyonkarahisar'da dün yapılan CHP'li belediye başkanları çalıştayında yapmış olduğu konuşma amaçsız siyasetin çarpık bir numunesidir. Konuşmasının tek bir yerinde Türkiye'nin terör sorunundan bahsetmemiş, tek bir satırında karşı karşıya olduğumuz ağır tehditlerle ilgili görüş paylaşılmamıştır. Bu durum CHP adına ayıptır, utanç vericidir. CHP Genel Başkanı'na Amasya'dan açık soruyorum; terörle mücadele hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi plan ve hazırlık ve önerilere sahipsiniz? 22 Temmuz 2015'ten bu tarafa kaç şehit verdiğimizden haberiniz var mı? Sarımsağın yüzde 89, salçanın yüzde 90, çocuk bezinin yüzde 40 zamlandığını söylüyorsunuz da, terörle mücadelenin artan maliyetlerini, bombaya, mermiye askeri operasyonlara harcanan paraları hiç duydunuz mu? Hiç hesap ettiniz mi? Türkiye ateşten gömlek giymişken, siz hangi yüzle konuşuyorsunuz ? Mili bekamızın soğan kadar da mı değeri yoktur. Bu Kılıçdaroğlu nereye koşmakta, kimlere hizmet etmektedir ? PKK'ya diyet borcu varsa söylesin, kurtaralım, kendisine omuz verelim. FETÖ'nün boyunduruğu altındaysa 'imdat' desin yardım edelim, elinden tutalım, düştüğü çukurdan çekip çıkaralım.ö

'BU CHP HANGİ ÜLKENİN PARTİSİDİR' Teröristlerin kanlı eylem nöbetinde olduğunu, sınır ötesinde oyun olduğunu fakat CHP'den ses çıkmadığını belirten Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu CHP hangi ülkenin partisidir. Bu CHP kimlere tekmil ve selam vermektedir. CHP tanınmaz haldedir. Aziz Atatürk'ün kemiklerini de sızlatmaktadır. Kılıçdaroğlu ne kadar 3 maymunu oynasa da sınır ötesinden kaynaklanan terör tehdidi Türkiye'yi bir karar arifesine kadar taşımıştır. Kaldı ki taşımak da zorundadır. Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklüğünün sinir uçlarına basan sabrını zorlayan, tahammül sınırını test eden vahim gelişmeler karşısında varoluş, yok oluş mücadelesinin eşiğinde olduğumuz açıktır. Mili haklarımızı savunamazsak, milli bekamızı koruyamazsak bu coğrafyada bu millet yapısıyla bu devlet sistemiyle ayakta durmamız hayat bulmamız mümkün değildir. Türkiye'yi önce kafese alıp ardından zincire vurmak istiyorlar. Bu yüzden vatanımız hedeftir. Milli birliğimiz, mili varlığımız saldırıya uğramaktadır. Bağımsızlığımız ve bekamız ateş hattındadır. Fakat teslim olmayacağız, alttan almayacağız, göz yummayacağız.ö

GÜVENLİ BÖLGE KURULMASI ÇAĞRISI Teröristlerin Suriye'nin kuzeyinde olduklarını ifade eden Bahçeli, “Karanlık hesaplar Irak ve Suriye'nin kuzey tarafındadır. İnsanlık düşmanları bilhassa Fırat'ın doğusunda cirit atmakta, tahriklerini ve provokasyonlarını sürdürmektedir. Buna 'dur' demenin engel olmanın zamanı gelmiş hatta geçmektedir. Suriye'nin kuzeyinde acilen derinliği 30 kilometreyi bulan bir güvenli bölge kurulmalıdır. Bu bölge terörden tamamen arındırılmalı, denetim ve kontrolü Türkiye'de olmalıdır. PKK ve YPG'li caniler silahlarını derhal teslim etmelidir. Terörden arındırılan ve güvenliği sağlanan alanlara ülkemizde misafir olarak bulunan Suriyeli sığınmacılar peyderpey gönderilmeli ve yerleştirilmelidir. Başka bir seçenek yoktur ve artık kalmamıştırö dedi. 'ABD SAMİMİ VE DÜRÜST DEĞİLDİR' Bahçeli, güvenli bölge ile ilgili düşüncelerini 2012'den beri seslendirdiklerini de hatırlatarak şunları söyledi: “Amacımız Türkiye'nin güvenliğidir. Bugünü kadar Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonlar 2 defa ertelenmiştir. Her seferinde yeni bir oyalama sürecine maruz kaldığımız açıktır. Geldiğimiz bu aşamada oyalanmaya, aldatılmaya, yalanlarla avutulmaya tahammülümüz kesinlikle yoktur. Türkiye'nin meşru, hukuki ve beka hassasiyetine uygun, güvenli bölge hedefi ya karşılanmalı ya da Fırat'ın doğusu ateşe verilmeli, Türk milletinin kudreti hainlerin tepesine inmelidir. Bıçak kemiğe çoktan dayanmıştır. Ne var ki ABD samimi, dürüst değildir, yapıcı ve dostane bir tavır içinde görünmemektedir. 22 Temmuz 2019 Pazartesi günü ülkemize gelen ABD'nin Suriye özel temsilcisinin önerileri elbette ki makul ve güvenlik ihtiyaçlarımızı karşılamaktan uzaktır. Özel temsilci Türkiye ile görüşmeler yaparken ABD'nin Ortadoğu'dan sorumlu Merkez Komutanı'nın Suriye'nin kuzeyinde aranan teröristlerle samimi görüntüler vermesi tam bir izansızlık, pervasızlık ve tutarsızlıktır. ABD Türkiye ile terör örgütünü eş zamanlı idare etmektedir. Bu pişkinliğin ve ahlaki düşkünlüğün kabulü mümkün değildir.ö

'DÜNYA ABD'DEN İBARET DEĞİLDİR' Dünyanın ABD'den ibaret olmadığını ve F-35'ten mahrum olmanın her şeyin sonu olmadığını da dile getiren Bahçeli şöyle dedi: “Milli güvenliğimizin savunulması, milli tezlerimizin kabulü için siyaset ve diplomasi kanalları muhakkak kullanılmalıdır. Ancak bu kanallar açık olmasına rağmen oyalama devam edecekse bizzat devreye girip cesaretle harekete geçmek Fırat'ın doğusunda hainlere öldürücü darbeyi indirmek, Türkiye için bir beka ve onur meselesidir. Gecikirsek kaybederiz, taviz verirsek zayıf düşeriz. Türkiye kendi söküğünü dikmeye, kendi kaderine yön vermeye muktedirdir. Fırat'ın doğusundaki Irak'ın kuzeyindeki hain ve haşerat yuvaları dağıtılmalıdır. Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe Operasyonu Türkiye'nin kararlılığının ispatıdır. Rüzgar eken fırtına biçecektir. Hiç kimse hesap hatası yapmasın. Hiç kimse yalan ve yanlış heveslerin peşine düşmesin. Türk milleti vatanını muhafaza edecektir. Türkiye meşru ve hukuki haklarına korkusuzca sahip çıkacaktır. S-400 alıyorsak ülkemizin güvenliği içindir. Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgenin tesisini istiyorsak varlığımız ve egemenlik haklarımızın güvenceye kavuşturulması amacıyladır. Fırat'ın doğusuna F-16 olup uçacaksak, obüs olup patlayacaksak, bomba olup yağacaksak, ateş olup yakacaksak bunun icazetini de hiçbir yerden almayız, hiç kimseye de sormayız sormayacağız. Dünya ABD'den ibaret değildir. F 35'ten mahrum olmak her şeyin sonu değildir. Geçmişte kendi yolumuzu çizmeyi başardık, yine yaparız, yine başarırız çünkü biz Türk milletiyizö diye konuştu.

Bahçeli konuşmasının ardından, düzenlenen yemek programına katıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Ziyaretten detaylar

-MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması

-Bahçeli'nin alana gelişi

-Detaylar Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY-Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA) ABONELERİMİZİN DİKKATİNE

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KULLANICI ADI: dhaabone

ŞİFRE: dha ================== Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Niğde'de ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Niğde'de, 44 bin metrekarelik alanı Millet Bahçesi yapacaklarını söyledi. Bir dizi ziyaretler ve temaslarda bulunmak için Niğde'ye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ilk olarak Bor Belediyesi'ni ziyaret etti. Başkan Serkan Baran ile görüşen Kurum, tarihi sit alanlarını gezip, halkla sohbet ettikten sonra Akkaya Barajı ve Niğde Belediyesi İleri Biyolojik Arıtma Tesisi inşaatında incelemelerde bulundu. Daha sonra Niğde Valiliği'ni de ziyaret eden Bakan Kurum, Sıfır Atık Projesi kapmasında 'kahraman çevreci' seçilen iki çocuğa oyuncak hediye edip, madalya taktı. Kurum, Niğde Valiliği'nde İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldıktan sonra açıklamalarda bulundu. Kentin Selçuklu, Osmanlı ve Roma dönemine tanıklık ettiğini belirten Bakan Kurum, AK Parti iktidarları döneminde 15 milyar liralık yatırım yapıldığına dikkat çekti. Bakan Kurum, "Bu 15 milyarın 3 milyarı da bakanlığımız bünyesinde yapılan yatırımlar, 500 milyon liralık devam eden yatırımlarımız var. Bugün de Cumhurbaşkamızın açıkladığı manifesto çerçevesinde şehir ve ilçelerimiz için yapılması gereken önemli kararları aldık. Hızlı bir şekilde 2023 hedeflerimiz doğrultusunda bu projeleri uyguluyor olacağız" dedi.

ATIK SU ARITMA PROJESİ Bakan Kurum, Niğde merkezde Atık Su Artıma Tesisi Projesi bulunduğunu aktararak, şunları kaydetti: "224 bin nüfusa yetecek ve 2040 yılına kadar Niğde'ye yetebilecek kapasitedeki arıtma tesisimizi bakanlığımız bünyesinde, İller Bankası Genel Müdürlüğü ve belediyemiz eliyle yapıyoruz. Bu projeyi 2020 yılı sonuna kadar bitireceğiz. Projenin bitiş tarihini öne çekiyoruz. Akkaya Barajı'nda tertemiz şekilde sulama yapılabilmesi amacıyla da bu barajımızı temizlemiş olacağız. Kanalizasyon ve yağmur suyu Niğde merkezde aynı hat güzergahı üzerinde gidiyor, ayrık sistem yok. 2020 yılı içinde arıtma tesisimizin tamamlanmasıyla aynı yıl içinde kanalizasyonumuzu atık suyumuzu ayıracak sisteme geçiyoruz." MİLLET BAHÇESİ YAPILACAK 81 kentte 81 millet bahçesi sözü verdiklerini kaydeden Bakan Kurum, "Şehitler diyarı Niğde'de eski stadyumun bulunduğu yaklaşık 44 bin metrekarelik alanı Millet Bahçesi yapıyoruz. TOKİ yapıp Niğdeli vatandaşlarımıza hediye etmiş olacak. Millet bahçemizin içinde gezinti alanları, millet kıraathanesi, kütüphanesinin olduğu bisiklet ve yürüme yollarının olduğu çok önemli bir projeyi de şehir merkezine kavuşturmuş olacağız. Özel idaremize, İller Bankası'nın vereceği destekle birlikte yaklaşık 7 bin kişi kapasiteli bir stadyum yapıyoruz. Bu stadı da Bucakçayır Mevkisi'ne taşımış oluyoruz. Eski rektörlükten başlayıp Hüdavent Hatun Türbesi'ne kadar yaklaşık 220 bin metrekarelik alanda bir meydan sözü verdik. Bu projeyi de valiliğin yapılması, rektörlüğün ve içinde bulunan okulların taşınmasıyla 2023 yılana kadar söz verildiği şekilde hayata geçirileceğiz. 45 bin metrekare alanda 456 hak sahibimizi ilgilendiren Kale Etrafı Kentsel Dönüşüm Projesi'ne başlıyoruz. Niğde'de tarihin bize bıraktığı, önemli tarihi eserleri gün yüzüne çıkaracak, mevcuttaki tarihi eserlerin restorasyonuyla birlikte bu kentsel dönüşüm projesini yapacağız. Buradaki 456 hak sahibi vatandaşımızı Efendibey Mahallesi'nde yaptığımız rezerv konutlara onlarla anlaşmak suretiyle taşıyacağız. Bu bölgeyi de Niğde'ye bir turizm alanı olarak kazandıracağız. İçinde butik otellerin, tarihi konakların olduğu, çok az katlı bizim tarihimize kültürümüze uygun yapılaşmanın olduğu, kale ve etrafıyla birlikte de bir çevre düzenlemesi projesiyle Niğde'ye kazandıracağız."

Bor ilçesi Orta Mahallede tarihi eserlerin ve şehir merkezinin kültürel anlamda yoğun yaşandığı tarihi sit alanında sokak sağlıklaştırma projesi kapsamında restorasyon çalışmaları yapılacağını belirten Kurum, içme suyu hatlarının da yapımının 2020 yılında başlayacağını söyledi. Görüntü Dökümü

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-Bakanın Bor’da karşılanması

-Bor’da sit alanında incelemeler

-Akkaya Barajında inceleme

-Valilik ziyareti

-Bakanın açıklaması Süre:5'49" Boyut:214 MB Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,(DHA) ============ AK Parti'li Usta: Suriyelilerin eylem planları yok AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, İstanbul Valiliği'nin 20 Ağustos'a kadar süre tanımasının ardından Suriyelilerin eylem yapma kararı aldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyip, "Bu gündeme getirilmeye çalışılan ve işi provoke etmeye çalışan bazı gruplar tarafından yapılıyor. Suriyelilerin böyle bir eylem planları yok. Böyle bir hareketlilikleri de yok. Çünkü bunu gerektirecek bir durum yok ortada" dedi.

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Edirne'nin Keşan ilçesinde partisinin ilçe teşkilatını ziyaret etti. Ziyarete, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç ve partililer katıldı. 'TÜRKİYE, ÜMİT OLAN BİR ÜLKE' Güzel bir Türkiye ve güzel bir dünya için uğraştıklarını belirten Usta, "Çünkü Türkiye bugün ev sahipliği yaptığı misafirleriyle beraber tüm dünya mazlumlarının umudu olmuş bir ülke. Bütün dünyanın Avrupa'nın, Amerika'nın sırtını döndüğü, savaşlardan kaçan insanların, mağdur olan insanların, ihtiyaç sahibi olan insanların ve işkence altında, savaş altında yaşayarak, gözünü çevirerek Türkiye'ye bakan ve ümit olan bir ülkeyiz. Bizde bu mağdur olanlara layık olamaya çalışıyor. Onların ümidi olmak için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Onlarında hakkını, hukukunu korumak zorunda olduğumuzun farkındayız. Çünkü bu dünyada savaşlara ve işkencelere karşı mağduriyetleri yaşayan bütün coğrafyalarda, sesini insani ve vicdani olarak yükselten tek bir lider var, o da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Onun dışındakilerin hepsinin, işin insani boyutundan daha çok, işin ticari boyutuna, işin sömürgecilik boyutuna baktıklarının farkındayız" dedi.

'YUNANİSTAN'IN YAPTIĞI HUKUK DIŞI' Yunanistan'da güvenlik güçlerince yakalandıktan sonra kötü muameleye maruz kalarak, Türkiye'ye geri gönderilen kaçak göçmenlerle ilgili konuşan Leyla Şahin Usta, "Ülkesinde savaş tehlikesi bulunan bir kişiyi siz sınır dışı edemezsiniz. Siz orada bu insana barınma hakkını vermek zorundasınız. Ama suça karışmış, suçu tespit edilmişse onun sınır dışı edilmesi mümkündür. Ama Yunanistan'ın yaptığı işlem tamamen farklı. Hiçbir elemeye tabi tutmadan sadece gelenlerin hepsini geri gönderiyor. Yunanistan'ın yaptığı aslında hukuk dışı, hukuka aykırı bir şey. Tamamen hukuka aykırı davranıyorlar. Görüşmeler devam ediyor. Bu konuda geçen hafta toplantılar yapıldı. Yunanistan tarafına da gidildi. İyi sonuçlar çıkmak zorunda. Yoksa aksi takdirde denizde ölen, sınırda ölen insanlar olacak. Biz bunları görmek istemiyoruz. Bunlar Avrupa'ya, insanlığa yakışan fotoğraflar değil. Herkesin el birliği içerisinde bu sorunu çözmesi lazım. En acil çözüm ise Suriye'deki savaşın bitirilmesi. Güvenli bölgeler çok önemli. Bizim oluşturduğumuz güvenli bölgeler sayesinde 330 bin Suriyeli oraya dönmüş durumda. Daha fazla insanın oraya dönmesini hedefliyoruz. Onların arzusu ve isteği de ülkelerine dönmek" diye konuştu.

'KİMSEYİ ZORLA GÖNDERİYORUZ DİYE BİR ŞEY YOK' Leyla Şahin Usta, İstanbul'da kaydı olmayan Suriye uyruklu yabancıların, kayıtlı bulundukları illere geri dönmeleri için 20 Ağustos 2019 tarihine kadar süre verilmesinin ardından İstanbul'da yaşayan Suriyelilerin protesto eylemi yapacağı iddiası üzerine şunları söyledi: "Bu gündeme getirilmeye çalışılan ve işi provoke etmeye çalışan bazı gruplar tarafından yapılıyor. Suriyelilerin böyle bir eylem planları yok. Böyle bir hareketlilikleri de yok. Çünkü bunu gerektirecek bir durum yok ortada. Biz şunu yapıyoruz, eğer kaydı İstanbul dışında başka bir ildeyse, gitmesi için süre veriliyor kendisine. Kimseyi zorla gönderiyoruz diye bir şey yok. Türkiye'de, Türkçe haber yapan yabancı bir haber kanalında gördüm. Suriyeli bir gencin zorla alınıp, götürüldüğünü ve hatta İdlip'e gönderildiği şeklinde haber yapmışlar. Olayı araştırdık. Genç İstanbul'da, hiç bir yere gönderilmemiş. Kimlik kontrolü yapılmış, İstanbul'da olduğu için de bırakılmış. Ama haber tamamen yalan ve yanlış haber. İki toplum arasında huzursuzluk yaratmak için bir çaba var. Bizim bu oyunlara gelmemiz lazım."

Usta, daha sonra AK Parti'den seçilen Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Görüntü Dökümü

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-AK Partili Leyla Şahin Usta'nın partide karşılanması

-AK Partili Leyla Şahin Usta'nın açıklamaları

-Detaylar Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)- ================ Gökçeada'da çöplük yangını ormana sıçramadan söndürüldü ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde çöplükte çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın, saat 14.00 sıralarında, ilçeye bağlı Aydıncık bölgesindeki çöplükte çıktı. Bilinmeyen bir nedenden çıkan yangında bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman yangın İhbar hattına bildirdi. İhbar üzerine, yangın yerine arazöz, orman işçileri ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye helikopterinin de kullanıldığı söndürme çalışmalarıyla yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yangına havadan ve karadan müdahaleden genel ve detay görüntüler.

Haber-Kamera: Vural BOZOK/GÖKÇEADA (Çanakkale), (DHA) ======================= Ormanlık alana 23 bin 500 kök hint keneviri eken 4 kişiye tutuklama ADANA'nın Kozan ilçesinde ormanlık alana ekili 23 bin 500 kök hint keneviri bulunması üzerine yakalanan 7 kişiden 4'ü tutuklandı. Kozan ilçesi Köseli Mahallesi'nde 24 Temmuz günü iddiaya göre, ormanlık alanda hint keneveri yetiştirildiği ihbarı alan jandarma ekipleri, bölgeye baskın düzenledi. Ekiplerin yaptığı inceleme sonucu ormanlık alanda toplamda 23 bin 500 kök hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili C.Y., D.Y., A.C., H.A., V.Y,, R.N.,K.Ç, gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden C.Y., D.Y., H.A., V.Y, tutuklanırken, 2'si adli kontrolle olmak üzere 3 kişi ise serbest bırakıldı. Görüntü Dökümü

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- Jandarma araçlarının gelişi

- Zanlıların adliyeye getirilmesi

- Adliye dış görüntüsü ve jandarma araçları

- Ekili kenevirlerin fotoğrafları SÜRE:01'05" BOYUT:121 mb

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN,(Adana),(DHA) ========================== Dere yatağında ölü bulundu MANİSA'nın Kula ilçesinde, 64 yaşındaki Hasan Akgül, dere yatağında ölü bulundu. Kalp krizinden yaşamını yitirdiği sanılan Akgül'ün cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Gölbaşı Mahallesi'nde yaşayan Hasan Akgül bugün sabah saatlerinde, Mollaahmetler mevkiindeki sokak çeşmesine dağdan su getiren plastik borudaki patlağı onarmak için evden çıktı. Akgül, saat 14.00'e kadar eve dönmemesi üzerine kendisini merak edip aramaya çıkan eşi tarafından, çeşmenin bulunduğu yerdeki dere yatağında yerde hareketsiz yatarken bulundu. Eşini yardım istediği komşularının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Servis ekibi, Akgül'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ve savcının oay yerinde yaptığı incelemede, üzerinde herhangi bir darp ve yara izine rastlanmayan Akgül'ün cesedi, traktör yardımıyla bulunduğu sarp araziden alınarak yola çıkartıldı. Kalp krizinden yaşamını yitirdiği sanılan Akgül'ün cesedi, kesin ölüm nedeninin tesiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Jandarma, Akgül'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Hasan Akgül'ün fotoğrafı

-Akgül'ün cesedinin bulunduğu yerden traktörle yola taşınmasından görüntü

- Olay yerinden görüntü

-Akgül'ün cesedinin cenaze aracına konulması

-Genel ve detay görüntüler Haber - Kamera: Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), (DHA) ======================== Sivas'ta yetiştirilen kurbanlıklar İstanbul'a götürülüyor SİVAS'ın Suşehri ilçesinde hayvan yetiştiricileri, İstanbul'a büyükbaş kurbanlık sevkiyatına başladı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Sivas'ın Suşehri ilçesinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapanlar, satış için İstanbul'un yolunu tutmaya başladı. Bayrama hazırlanan kurbanlar pazara ulaştırılmak üzere kamyon ve TIR'lara yüklenerek yola çıkarıldı. İlçede 20 yıldır büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Kürşat ve Ali Yüzüak kardeşler, 2 yıldır besledikleri 50 büyükbaş kurbanlığı satmak için İstanbul’a sevk etti. Bütün hayvanları satmayı arzuladıklarını belirten Kürşat Yüzüak (36), "Allah izin verirse İstanbul Ataşehire götürerek satacağız. Bu sene kişi başı hisseler 2 bin liradan başlayıp 2 bin 500’e kadar çıkıyor. İstanbul'a sevkini yaptığımız hayvanlarımızın en düşüğünün canlı ağırlığı 600 kilo, en büyüğünün ağırlığı ise 1 ton. Fiyatları 10 bin ila 18 bin arasında. Kurbanlıklarımızı inşallah kazasız, belasız götürür satarız. 2 yılık emeğimizin karşılığını alırız. İstanbul’da bulunan hemşehrilerimizi Kösedağ Yaylaları'nda organik yetiştirmiş olduğumuz kurbanlıklarımızı görmeye, satın almaya davet ediyorum. Şimdiden Allah herkesin kurbanını kabul etsin kesemeyenlere de bir dahaki seneye nasip etsin" dedi.

Her yıl bu şekilde 35-50 arasında büyükbaş havyanı İstanbul'a götürdüklerini anlatan Yüzüak, "Bu yıl da büyük zorluklarla ve emeklerle organik bir şekilde yetiştirdiğimiz hayvanlarımızı İstanbul'daki hemşehrilerimizle buluşturacağız. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzden kurbanlık hayvanlarımızın yol sevkiyat belgelerini aldık, tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Nasip olursa yarın İstanbul'dayız" dedi.