DHA YURT BÜLTENİ-16

Parkta tartıştığı boşanma aşamasındaki karısını tabanca ile yaraladı Malatya'da, Erdem K., boşanma aşamasında olduğu eşi Kader K.'yı (23), tabancayla vurarak yaraladı. Olay, akşam saatlerinde Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hürriyet Parkı'nda gezen Kader K., boşanma aşamasında olduğu eşi Erdem K.'yı gördü ve ikili arasında tartışma çıktı. Sinirlenen Erdem K., yanındaki tabancayla eşi Kader K.ya ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunların hedefi olan Kader K., kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Kader K. acil serviste tedaviye alındı. Genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis, boş kovanları toplayıp, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Polis ekipleri olay sonrası kaçan Erdem K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA =================================== Aynı aileyi taşıyan araç şarampole devrildi: 5 yaralı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Silvan ilçesinde meydana geldi. Kudret Demirkapı yönetimindeki 49 AR 696 plakalı hafif ticari araç, Köprübaşı Mahallesi mekvisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada, araçta bulunan aynı aileden 5 kişi yarandı. Yaralılar, ihbarlar olay yerine gelen sağlık görevlilerince, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Görüntü Dökümü

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Kaza yerinden görüntü

Yaralıların ambulansa alınışı

Kazaya karışan araç

Yaralılardan görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR- (DHA) =================================== Eskişehir'de otomobil markete daldı Eskişehir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan markete daldı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, market işletmecisi Tahsin Emeklikol otomobilin çarptığı noktada kasa olduğu belirterek, "Namaz için çıkmasıydım, vaktinde kılmasaydım şu anda burada yoktum. Namaz hayatımı kurtardı” dedi.

Olay akşam saatlerinde Çamlıca Mahallesi Tokmakzade sokak üzerindeki meydana geldi. Eskişehir’de oturan Kadir Uslu, yönetimindeki 26 HT 090 plakalı otomobille Çamlıca Mahallesi Tokmakzade sokağa geldiğinde aracın kontrolünü kaybederek yol kenarındaki bir markete daldı. Markette büyük hasara yol açan kazada şans eseri yaralanan olmadı. Market işletmecisi Tahsin Emeklikol, 15 saniye ile kazadan kurtulduğunu belirterek, “Markette durduğum sırada namaz kılmak için yerime geçtim. Namazı kıldıktan sonra seccademi topladım, arka tarafa giderken 15 saniye fark etti. Çıktığımda araç bu şekilde dükkana girmişti. Hasarımız büyük, araç sürücü karşılayacağını söyledi. Normalde her zaman aracın girdiği noktada otururum. Kasamızda orada. Şu anda komple kasayı duvara sıfırlamış durumda. Yaklaşık 15 bin liralık hasarım var. Ben namaz için çıkmasıydım, vaktinde kılmasaydım şu anda burada yoktum. Namaz hayatımı kurtardı” dedi. Otomobil sürücüsü Kadir Uslu kazanın ardından ifadesi için Polis Merkezi’ne götürüldü. Markete giren otomobil ise çekici ile bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü: -Markete dalan otomobil -Marketin içinden görüntüler -işletmeci Tahsin Emeklikol ile röp. -Çevrede izleyenler -Aracın çıkarılması -Genel görüntüler Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Oğuzhan DEMİR/ESKİŞEHİR,(DHA) =================================== Afyonkarahisar’da Büyük Taarruz’un 97. yılı kutlamaları Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Şuhut ilçesinde yüzlerce kişinin katıldığı kutlama ve yürüyüş düzenlendi. Etkinlik kapsamında Kocatepe'den alınan toprak ve Türk bayrağı 9 Eylül günü İzmir'e ulaşacak olan atlı birliklere teslim edildi. Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz ve Zafer Haftası’nın 97. yılı etkinlikleri Şuhut ilçesinde düzenlenen törenlerle devam etti. Şuhut’ta bulunan Büyük Taarruz Karargah Evi önünde bir araya gelen yüzlerce kişi büyük zaferi kutlamaya başladı. Kutlamalara Vali Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Veysel Eroğlu ve İbrahim Yurdunuseven, TBMM Divan Katibi Üyesi ve CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, DP Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Afyonkarahisar Belediye Başkanı AK Parti’li Mehmet Zeybek, ilçe ve belde belediye başkanları, askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

‘ŞEHİTLERİMİZ DE BİZLERLE YÜRÜYECEK’

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Veysel Eroğlu, Kocatepe'ye şehitlerle birlikte yürüyeceklerini söyledi. Eroğlu, "Aziz Atatürk ve silah arkadaşları özellikle 25 Ağustos 1922 Cuma günü akşamında şanlı ordumuzun Kocatepe'ye yürümesi zafer yolundan ve 26 Ağustos sabahı Büyük Taarruz’un başlaması ile savaş başladı. O nedenle burası çok önemlidir. Zafer kolay kazanılmadı. İstiklalimize ve istikbalimize giden yol işte bu yoldur. Özellikle bu günde Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençler ve misafirler aynen 97 yıl önce kahraman ordumuzun yürüdüğü bu zafer yolunu yürüyerek Kocatepe'ye gideceğiz. Hazır mıyız? 1071 tarihinden itibaren bu vatan için bu bayrak ve bu toprak için canlarını seve seve feda eden şehitlerimiz var. Şuna eminim ki bizler yürürken şehitlerimiz de bizlerle birlikte yürüyecek. Çünkü bizim anlayışımız ve dinimizde şu var; şehitler ölmez" dedi. ATLI BİRLİKLERE YOĞUN İLGİ

Veysel Eroğlu'nun konuşmasının ardından protokol üyeleri Büyük Taarruz Karargah Evi’nde hatıra defterine duygu ve düşüncelerini yazdı. Milletvekili Eroğlu ve beraberindeki protokol üyeleri daha sonra Kocatepe'den alınan toprak ve Türk bayrağını 9 Eylül günü İzmir'e ulaşacak olan atlı birliklere teslim etti. Afyonkarahisar Belediyesi Mehteran Takımı ile birlikte yüzlerce kişi kortej eşliğinde Şuhut İlçe Stadyumu’na kadar yürüdü. Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi’nden (JAKEM) gelen atlı birlikler de vatandaşlarla birlikte stadyuma kadar yürüyerek renkli görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar, JAKEM atlı birliklerine yoğun ilgi gösterdi. Kutlamalar Şuhut İlçe Stadyumu’nda düzenlenen programlarla devam etti.