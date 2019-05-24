DHA YURT BÜLTENİ - 17

Çorum'u dolu vurdu, vatandaşlar zor anlar yaşadı ÇORUM’da akşam saatlerinde yağan dolu hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kent merkezinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu, rüzgarında etkisiyle yaya ve araç trafiğini felç etti. Cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, dolu yağışı sonrası ara sokaklar göle döndü. Araçlar hasar gördü. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yoğun dolu yağışı

-Vatandaşların iş yerinde mahsur kalmaları

-Sürücülerin araçlarını doludan korumaya çalışmaları

-Vatandaşlarla röp,

-Vatandaşların dolu temizleme çalışmaları

-Su içinde kalan araçlar

-Şehrin üstünü kaplayan kara bulutlar

-Aracın üstüne devrilen durak

-Detaylar (SÜRE:5 Dk) (BOYUT 640 MB) Haber-Kamera: Serkan BARIŞ /ÇORUM, (DHA) ========== Evini lağım suyu basan yaşlı kadının gözyaşları ZONGULDAK’ta etkili olan sağanak yağmur alt yapı giderini tıkayınca yaşlı çiftin evini kanalizasyon suyu bastı. Taksitle yeni aldıkları eşyaları kullanılmaz hale gelen Havva Karagöz, gözyaşlarını tutamadı. Kent merkezinde yaklaşık yarım saat etkili olan sağanak yağmur, bazı mahallelerde su birikintilerine yol açtı. Çaydamar Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’nde de alt yapı gideri tıkandı. Havva(75) ve Reşit Karagöz(84) çiftinin evi, klozetten taşan kanalizasyon sularıyla doldu. Yaşlı çiftin eşyaları kullanılmaz hale geldi. Valilik, belediye ve AFAD ekipleri evde incelemelerde bulundu. Evin içi, belediye ekiplerince temizlendi.

Gözyaşı döken Havva Karagöz, eşyalarını taksit ile yeni aldıklarını söyleyerek, "Her şeyimizi taksitle yeni almıştık. Eşim de hastaydı odada yatıyordu. Makinesi de zarar gördü. Eşyalarımız gitti. Ne olduğunu ben de anlamadım. İçeride oturuyordum. Tuvaletten doğru evi bir anda lağım suları bastı. Yaşlıyım bir şey yapamadım. Komşulara bağırdım. Sağolsun onlar koştu. Devletimiz geldi, gerekenin yapılacağını söyledi. Allah razı olsunö dedi. Karagöz çifti, ev temizlenene kadar başka bir mahallede yaşayan çocuklarının yanına yerleşti. Görüntü Dökümü

-Evin dıştan görüntüsü

-Evden detaylar

-Zarar gören eşyalar

-Havva Karagöz ile röp.

-Havva Karagöz’ün ağlaması Haber-Kemera: Cüneyt ÖZFİDAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,(DHA) ================================== Kendisini yakmaya çalışan seyyar satıcının domateslerini belediye başkanı sattı HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde seyyar satıcılık yaptığı arabasının yerini trafik akışını engellediği gerekçesiyle değiştiren Kırıkhan Belediyesi zabıta ekiplerine tepki gösteren Hüseyin D., üzerine benzin dökerek kendisini yakmaya çalıştı.

Kendini yakması engellenerek hastaneye kaldırılan Hüseyin D.'nin tezgahıhdaki domates ve yumurtaları yoldan geçenlere satan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, topladığı parayı seyyar satıcının kayınvalidesine teslim etti. Kırıkhan’da seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlayan Hüseyin D.'nin aracı trafik akışını engellediği gerekçesiyle zabıta ekipleri tarafından başka bir alana kaldırıldı. Bu duruma tepki gösteren seyyar satıcı elindeki benzin dolu bidonla belediyenin önüne gelerek kendisini yakmaya çalıştı. Belediye zabıta yetkilileri olaya anında müdahale ederek satıcının elindeki çakmağı alıp üzerine su sıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz seyyar satıcı Hüseyin D.'yi ikna etti. Daha sonra sinir krizi geçiren seyyar satıcı, olay yerine çağrılan ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Seyyar satıcının belediye binası önünde bulunan seyyar tezgahındaki domates ve yumurtaları gören Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, belediye çalışanlarına ve vatandaşlara seyyar tezgahtaki domates ve yumurtaları satarak, ücretini seyyar satıcının kayınvalidesine teslim etti.

Olay sonrası açıklama yapan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, "Zabıta arkadaşlarımız esnafımıza aracını düzeltme talebinde bulunurken, seyyar satıcılık yapan kardeşimiz Ramazan'ın da etkisiyle farklı bir eyleme girişmiş. Zabıta arkadaşlarımız olayı engellemek için anında müdahale etmişler. Geldik seyyar satıcı arkadaşımızla görüşmemizi yaptık. Tezgahının üzerinde de domatesleri vardı, hep beraber sattık. Rızkının peşinde olan herkese bizim desteğimiz var. Ama biz bu desteği verirken de şehrimizin içerisindeki trafik akışının engellenmemesi lazım. Bu türde yaşanacak olumsuz durumları hep beraber kucaklayarak ortadan kaldıracağızö dedi. Görüntü Dökümü

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- Seyyar satıcının fotoğrafı

- Seyyar satıcının sedyeye alınması

- Ambulansa bindirilmesi

- Ambulansın ve kalabalığın görüntüsü SÜRE: 36" BOYUT: 67 mb Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA) =========== Cezaevinden çıktı, aynı gece 11 iş yerini soydu ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde hırsızlık suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden dün çıkan 17 yaşındaki U.K.'nın gece 11 iş yerini soyduğu belirlendi. Hırsızın dükkanlara girerek yaptığı soygun, güvenlik kameralarına yansıyınca kimliği tespit edildi. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, Gazipaşa merkezdeki Manavlar Çarşısı'nda saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Sabah iş yerlerini açan esnaf kasalarının açık olduğunu görünce soyulduklarını anladı. İş yeri sahiplerinin durumu bildirmesi üzerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemede 11 iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelinin, daha önce hırsızlık suçundan tutuklu bulunan ve dün cezaevinden çıktığı tespit edilen U.K. olduğu anlaşıldı. Polis hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

İşletmesine hırsız giren balıkçı Ali Özçelik, "Hırsız önce yan komşum kasaba girmiş, oradan benim dükkan üzerinde bulunan çekme kattan dükkanıma gelmiş. Kasada bulunan paraları almış. Aynı kişi Manavlar Çarşısı'nda bulunan birçok iş yerine de girmiş" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hırsızlık anına ait görüntüler Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)- ================== Köprüden atlamak üzere olan genci polis kurtardı Bursa'da, kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra kendisini köprüden atmak isteyen Özay K.'yi(22), polisler son anda kurtardı. Bursa'nın Yıldırım ilçesi Tarihi Irgandı Köprüsü'nde yaşanan olay iddiaya göre şöyle gelişti; Özay K., tartıştığı kız arkadaşıyla görüşmek istedi. Ancak kız arkadaşına ne cep telefonundan ne de sosyal medya hesaplarından ulaşamadı. Bunun üzerine sinir krizi geçiren genç, yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki Irgandı Köprüsü'nün duvarına çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisler, kendini köprüden atmak isteyen Özay K.'yi yaklaşık 1 saat ikna etmeye çalıştı. İkna olmayan Özay K.'yi, polis köprüden atlayacağı sırada tutup, çekti. Özay K., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü

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-Polisin intihar etmek isteyen genci ikna çalışmaları

-Köprüden detaylar

-İtfaiye ekiplerinin çalışmalarından detaylar

-Gencin yakalanması ve polis otosuna bindirilmesi

-Genel, detay

Süre: 2.05 DK Boyut: 233 MB

Haber: İsmail Hakkı SEYMEN Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA) =============== Bolu'da ihtiyaç sahibi çocuklar için kıyafet kampanyası BOLU'da, gönüllü vatandaşların sosyal medya üzerinden başlattığı kampanyayla, ihtiyaç sahibi çocukların bayramda giyebilmesi için bağışlanan kıyafetler tutulan dükkanda toplanmaya başlandı. 0-13 yaş arası çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak kıyafetler 31 Mayıs gününden itibaren ücretsiz dağıtılacak. Bolu’da, Mahmut Alan isimli sosyal medya kullanıcısının öncülüğünde vatandaşlar tarafından Ramazan Bayramı'nda ihtiyaç sahibi çocuklar için kıyafet yardımı kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında Bolulu vatandaşların satın alarak ya da kullandıkları kıyafetlerini getirip bırakması için, Gölyüzü Mahallesi Şehit Kani Caddesi üzerinde bir dükkan tutuldu. Dükkan sahibi de kira almayarak kampanyaya destek oldu. Vatandaşların yardımıyla toplanan kıyafetler gönüllüler tarafından dükkana dizildi. 31 Mayıs'a kadar toplanacak olan kıyafetler, yine aynı dükkanın önünde 0-13 yaş arasındaki ihtiyaç sahibi çocuklara ücretsiz olarak dağıtılacak.