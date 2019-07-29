DHA YURT BÜLTENİ - 17

Selde kaybolan Kağan'ın da cansız bedeni bulundu(3)

KAĞAN TOPRAĞA VERİLDİ Düzce’nin Akçakoca ilçesinde selde yaşamını yitiren Kağan Töngel’in (3) cenazesi bu sabah saatlerinde bulundu. Kağan’ın cenazesi Aziziye Mezarlığı’na getirildi. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazına Düzce Valisi Zülkif Dağlı, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, vatandaşlar ve Töngel ailesinin yakınları katıldı. Kağan kılınan cenaze namazı sonrası selde yaşamını yitiren babası Cengiz Töngel’in mezarının yanında toprağa verildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Cenaze arabasının mezarlığa gelirken görüntüsü

Cenazenin arabadan indirilirken görüntüsü

Cenaze namazı

Kağan Töngel’in mezarına konurken görüntüsü

Babasıyla yan yana olan mezarın görüntüsü ve detaylar

Dosya adı dzckaancenaze HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) ========== Bakan Dönmez: Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi kapasitesi 5,4 milyar metreküpe ulacak Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,(DHA)- ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesinin, bugün temeli atılan genişletme projesiyle birlikte 5,4 milyar metreküpe ulaşacağını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Fatih Dönmez, Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi'nin temel atma törenine katılmak için Aksaray'a geldi. İlk olarak Aksaray Valiliği ile Belediye Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Dönmez, daha sonra Sultanhanı ilçesi yakınlarında doğal gaz depolama tesisine geçerek temel atma törenine katıldı. Bakan Dönmez, törende yaptığı konuşmada 2000'li yılların başında her yıl kış aylarında doğal gaz nedeniyle sancılı dönemler yaşandığını hatırlattı. Artık o günlerin geride kaldığını ifade eden Bakan Dönmez, şunları söyledi: "Türkiye 2000'li yılların başına kadar her yıl kış mevsimi geldiğinde büyük sancılar çeken bir ülkeydi. Gelişmiş bir doğal gaz altyapısı olmadığı için vatandaşlarımız, sanayicilerimiz sürekli bir tedirginlik içindeydi. O gün olmayan enerjiyi yönetmeye çalışan bakanlık bürokrasisi varken, bugün fazla enerjisini yönetmeye çalışan bakanlık bürokrasisi var. O günlerde televizyonlarda, gazetelerde, sürekli 'Türkiye'nin doğal gazı bitti, bu kış soğuk geçecek' gibi haberleri herhalde hatırlıyorsunuz. Son yıllarda devreye alınan doğal gaz altyapısı sayesinde ortalama günlük 250 milyon metreküp tüketime karşılık bugün sisteme 300 milyon metreküp doğal gaz veren altyapıya sahibiz. İnşallah yakın zamanda bu rakamı 400 milyon metreküpe çıkartacağız."

Bu kış doğal gaz kullanımında rekora ulaşıldığını belirten Bakan Dönmez, "Bu kış biliyorsunuz, doğal gaz tüketiminde rekor kırdık. Günlük çekişlerde. Ancak bu rekor artışı yaptığımız yatırımlar sayesinde hiçbir kesintiye ya da kısıntıya gitmeden karşıladık" dedi. Bakan Dönmez, geçtiğimiz yılın sonu itibariyle de 81 ilin tamamına doğal gazın ulaştığını kaydetti. 'DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESİSİ KAPASİTESİ 5,4 MİLYAR METREKÜPE ULAŞACAK' Bakan Dönmez, Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesinin genişletme projesiyle birlikte 5,4 milyar metreküpe ulaşacağını belirtti. Bakan Dönmez, "Tuz Gölü, tamamlandığında her biri ortalama 630 bin ile 780 metreküp kapasiteli 52 kavern (suni mağara) ile toplam kapasitesi 5,4 milyar metreküpe ulaşmış olacak. 2011 yılında başladığımız 1,2 milyar metreküp kapasiteli ilk 12 kavernanın yapım inşası da devam ediyor. Projenin bir kısmını tamamladık ve ilk gaz dolumu 2017 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Aksaray'da yapmıştık. Bugün 680 milyon metreküp depolama ve 20 milyon metreküp geri üretim kapasitesiyle tesisimiz hali hazırda, işletmeye hazırdır. Diğer kısımları da peyderpey devreye almaya devam edeceğiz. 2021 yılında da projenin ilk kısmını, 12 kavernanın tamamını işletmeye almış olacağız. Böylelikle toplam 1,2 milyar metreküpe ulaşmış olacağız"diye konuştu.

Bakan Dönmez, tesisin kapasite bakımında da dünyanın en büyüğü olacağını ifade etti. Projenin tamamının 2023 yılında bitmesini planladıklarını ifade eden Bakan Dönmez, "Finansmanın tamamı Dünya Bankası ile Asya Altyapı Yatırım Bankası tarafından verilen 2 milyar dolarlık krediyle karşılıyoruz. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de haklı faaliyetlerine karşı, yaptığı tehdidi savunanlara karşı en güzel cevaplardan birisi de, bugün burada verilmiş olacak. Türkiye hiçbir zaman alternatifsiz değildir. Hiçbir zaman bir emrivakiye eyvallah demedik, demeyeceğiz. Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası meşru hakları hiçbir zaman pazarlık meselesi olamaz" dedi. DOĞU AKDENİZ'DE ASLA GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ Bakan Dönmez, şöyle konuştu: "'Doğu Akdeniz sadece bizim bakanlığımızın ya da ilgili bakanlıkların meselesi değildir. Bu mesele topyekün 82 milyonun meselesidir, bir memleket meselesidir. Türkiye'nin meselesidir. Türkiye'nin varlığından rahatsız olanlara karşı, Türkiye'nin var oluş mücadelesidir. Gün birlik günüdür, beraberlik günüdür. Yarın 'elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, evet bizimdir' diyenlerindir."

Türkiye'ye rağmen adım atmaya çalışanların her zaman dik durduklarını belirten Bakan Dönmez, "Bu güç ve inanç sayesinde ne Doğu Akdeniz'de, ne de doğruluğuna inandığımız başka konuda asla geri adım atmayacağız." dedi. Bakan Dönmez, Tuz Gölü ile birlikte genişletme projesi devam eden Silivri Doğal Gaz Depolama projesi tamamlandığı toplamda 11 milyar metreküp depolama kapasitesine ulaşılacağını belirtti. Dönmez, " Bir hedef koymuştuk, 2023 yılında, yıllık tükettiğimiz doğal gazın yüzde 20'sini depolamak. İnşallah mevcut projelerimizle birlikte yeni yatırımlarımızla bu hedefimize ulaşacağımıza inancım tamdır. Hatta hedefimizin üzerine de çıkacağına inanıyorum." dedi. Bakan Dönmez, tesisin kendi elektriğinin yüzde 60'nın da yapılacak güneş enerji santralinden karşılanacağını ve 2021 yılında devreye alınacağını kaydetti. FLAMİNGOLARIN SAYISI ARTTI Tuz Gölü'nün, en fazla flamingo kolonisine ev sahipliği yaptığını hatırlatan Bakan Dönmez, "Projeyle birlikte tuzlu su deşarjının başladığı 2014'ten bu yana flamingo nüfusu düzenli olarak artmaya başladı. 2016'larda 10 bin olan sayı, bugün 13 binin üzerine ulaştı. Ayrıca sahadaki ağaçlandırma projesi kapsamında 2 bin 500 ağacımızı toprakla buluşturduk. Ekim ve kasım döneminde dikilecek 5 bin 500 ağacın dikimiyle bu sayıyı 8 bine çıkartacağız" dedi.

Konuşmanın ardından genişletme projesinin temeli atıldı. (Görüntü Dökümü

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- Bakan Dönmez'in ziyaretlerinden detay

- Bakan Dönmez'in temel atma törenine katılması

- Bakan Dönmez'in konuşması

- Temelin atılması Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA)) ABONELERİMİZİN DİKKATİNE

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ŞİFRE: dha ========================================= Bebek bezi boruları tıkadı, hastanedeki ofis su altında kaldı BURSA Şehir Hastanesi’nin Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi'nin su altında kaldığına dair cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada yayınlanan görüntülerle ilgili Bursa İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yaptı. Açıklamada, ofis tavanında oluşan su birikintisi ile ilgili inceleme yapıldığı belirtilerek, olayın, pis su borularına bebek bezi ve benzeri maddelerin atılması sonucu meydana geldiği bildirildi. Bin 355 yataklı Bursa Şehir Hastanesi'nin Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi su altında kaldığına dair cep telefonu kameraları ile çekilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, olayın pis su borularını bebek bezi ve benzeri maddelerin atılması sonucu meydana geldiğine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Bursa Şehir Hastanesi’nde 24.07.2019 tarihinde B1 katı HBYS ofis alanının tavanında oluşan su akıntısı ile ilgili gerekli inceleme yapılmıştır. C Blok Kadın Doğum ve Çocuk ünitesinin hastanesinin pis su borularına bebek bezi ve benzeri maddelerin atılması neticesinde rögarın tıkandığı ve suyun geri itmesi sebebiyle de anılan ofis üzerinden geçen boruya ait dirseğin patladığı tespit edilmiştir. Olayla ilgili teknik ekipler hemen aksiyona alınarak vidanjör ile rögar açtırılıp, patlayan dirsek değiştirilmiştir. Ve her şey normal akışına dönmüştür. Bu su akıntısı sonucunda hiçbir tıbbi cihaz ve alanda sorun yaşanmamış ve sağlık hizmeti sunumu kesintisiz devam etmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." GÖRÜNTÜ BİLGİSİ:

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-Su basmasından görüntüler Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,(DHA) ========================== Kaldırımda yürürken iş merkezinden başına cam düştü BİLECİK'te, kaldırımda yürüyen Aynur Göksu'nun (54) başına bir iş merkezinin 2'nci katındaki penceresinden cam düştü. Ağır yaralanan Göksu, hastanede tedaviye alındı.

Olay, İstiklal Mahallesi Teyfikbey Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda kızları ve torunuyla birlikte yürüyen Aynur Göksu'nun başına, 5 katlı iş merkezinin 2'nci katındaki pencereden cam düştü. Kanlar içinde yere yığılan ve ağır yaralanan Göksu'nun yardımına vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Göksu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Aynur Göksu'nun beraberindeki kızları ile torununun yara almadan kurtulduğu olay, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü dökümü:

-Binanın görüntüsü

-Düşen cam kaplamanın çekilen

-Güvenlik kamerası görüntüsü

-Görgü tanığının olayı anlatması

-Genel görüntülen Haber-Kamera: Cafer ELMAS/BİLECİK-DHA Boyut: 234 MB ========================= Perinçek'ten S-400 değerlendirmesi: Bunlar manavdan domates, biber gibi seçilen silahlar değil VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Rusya'dan S-400 savunma sistemi alınmasının doğru bir karar olduğunu belirterek, "Bunlar manavdan domates, biber gibi seçilen silahlar değil. Türkiye'nin düşmanını doğru saptamasının sonucudur" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 25'inci yılını kutlayan, partisinin gençlik kolu Öncü Gençlik'in İzmir'in Dikili ilçesinde düzenlediği geleneksel 'Yaz Akademisi'ne katıldı. Dikili'nin kırsal Bademli Mahallesi'ndeki bir tatil kampında gerçekleştirilen Yaz Akademisi'nde partili gençlerle bir araya gelen Doğu Perinçek'e Vatan Partisi MYK Üyesi olan eşi Şule Perinçek de eşlik etti. Doğu Perinçek, gençlere 'Türkiye'nin Çıkış Yolu ve Milli Hükümetin İnşası' konulu bir konferans verdi. Perinçek, konferansın ardından basın mensuplarına Öncü Gençlik'in Yaz Akademisi ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Öncü Gençlik'in 25'inci yılını kutladıklarını belirten Perinçek, "Öncü Gençliğin kökleri Namık Kemaller'den, yani Genç Türklerden gelir. Bizim Türk gençliğinin dünya tarihinde 'devrimci gençlik' olarak büyük bir anlamı vardır. Vatan Partisi'nin öncü gençleri de bu tarihsel mirası sürdürüyor. Bu nedenle 25 yıllık değil, 150-200 yıllık bir geçmişi vardır. Türkiye'nin geleceğini, bağımsızlığını, vatanın bütünlüğünü, üretim devrimini, bağımsız başı dik Türkiye umudunu Vatan Partisi'nin öncü gençliğine emanet ediyoruz" dedi.

'S-400'LER TÜRK DEVLETİ'NİN BAŞARISI' Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri alınmasına da değinen Perinçek, "Öncelikle S-400 alınması çok doğru bir karar. Bunlar manavdan domates, biber gibi seçilen silahlar değil, Türkiye'nin düşmanını doğru saptamasının sonucudur. Tehdit bize nereden geliyor? Fırat'ın doğusunda ve batısındaki ABD güçlerinden ve İsrail'den geliyor. Doğu Akdeniz'deki ABD, İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs bir olmuşlar, Türkiye'ye karşı askeri tatbikatlar yapıyorlar. Karadeniz'de de Ukrayna ile ABD arasında Türk akımını kesmek için anlaşmalar yapılıyor. Yani ne tarafa baksak Doğu Akdeniz, Karadeniz, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde tehditler ABD ve İsrail'den geliyor. O nedenle Türkiye kendisini ABD ve İsrail'in tehditlerine karşı silahlandırmak mecburiyetiyle karşı karşıya kalmıştır. S-400'ler de bu bakımdan stratejik bir tercihtir. Yani Amerika ve İsrail tehditlerine karşı Türkiye'nin savunma sistemlerini güçlendirmesi olayıdır. Bu başı dik Türkiye'nin çok yerinde bir kararıdır. ABD'ye teslim olmayan Türkiye'nin kararıdır. Vatan Partisi başından beri S-400'lerin alınması konusunda mücadele etmiştir. Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki bir takım gerginliklerin çözülmesinde her zaman etkin olmuştur. S-400'lerin alınmasını hem Türkiye Devleti'nin bir başarısı hem de Vatan Partisi'nin emeklerinin, alın terinin bir sonucu, ürünü olarak görüyorum" diye konuştu.