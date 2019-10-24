DHA YURT BÜLTENİ-17

Kahramanmaraş'ta market soyguncuları tutuklandı KAHRAMANMARAŞ'ta girdikleri marketten 16 bin liralık sigara ile 1200 lira para çalan 3 kişi polis tarafından yakalandı. Sorgularında başka bir marketten de 6 bin 500 liralık çaldıklarını itiraf eden 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Dün akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi'ndeki bir markette giren hırsızlar, 16 bin lira değerinde sigara ile kasada bulunan 1200 lirayı alıp kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri işyeri ile çevredeki güvenlik ve MOBESE kameraları görüntülerinden hırsızlığı 3 kişinin yaptığını ve kaçtıkları otomobilin plakasını tespit etti. Otomobili seyir halinde yakalayan ekipler,içerisindeki Ferhat S. (26), Murat Ç. (24) ve Burak Ö.'yü (24) gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler sorgularında suçlarını itiraf ederken, 5 Ekim'de de Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir marketten de 6 bin 500 lira değerinde sigara çaldıklarını söyledi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüpheliler polisler arasında

- Hastaneye alınmaları

- Hastaneden çıkarılmaları

- Polis otosuna bindirilmeleri Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA) GÖRÜNTÜ BOYUTU: 165 MB ======================= Foça'da yol yapımında cüruf kullanılmasına tepki gösteren çevreciler nöbette Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Foça ilçesinde, yol yapım çalışmasında dolgu malzemesi olarak kanserojen madde içeren cüruf kullanılması çevrecilerin ve mahallelinin tepkisini topladı. Tepkilerin ardından yol çalışması durdurulurken, Ilıpınar Mahallesi'ndeki depolama alanında oluşan cüruf dağlarının da kaldırılmasını isteyen çevreciler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den duruma acilen müdahale etmesini isteyip, nöbete başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce Foça'nın kırsal Bağarası Mahallesi'nin yerleşime yeni açılan kesiminin yol yapım işi, bir süre önce ihaleyle taşeron firmaya verildi. Firma, zeytincilik, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin sürdüğü bu bölgede, sabah saatlerinde, yol dolgu çalışması başlattı. Cüruf dolu kamyonların dolgu için yola boşaltığını fark eden çevre sakinleri ve aralarında Foça Kent Konseyi Çevre Meclisi, Foça Çevre Platformu (FOÇEP), Ege Çevre Platformu (EGEÇEP) ve Yenifoça Forum Platformu üyelerinin de bulunduğu bir grup çevreci çalışmalara tepki gösterdi. 1 kilometreye yakın bir bölümü dolgusu yapılmış, kalan kısmına ise cüruflar tepecikler halinde dökülmüş olan yolda, çevrecilerin ve yöre halkının itirazları üzerine çalışmalar, durduruldu. Buna rağmen çevreciler ve yöre halkı bölgeden ayrılmayıp, nöbete başladı.

'CÜRUF KULLANILMASINDAN VAZGEÇİLSİN' Bağarası Mahallesi sakinlerinden Tekin Arslandoğan, sabah kalktıklarında etraflarında cüruf dağları görüp, şok olduklarını, zehirli olduğu raporlarla kanıtlanan bu maddelerin yollarda dolgu malzemesi olarak kullanılmasını kesinlikle istemediklerini söyleyerek, "Cüruf dağları havamızı suyumuzu toprağımızı zehirlemesin diye mücadele ederken cürufları kapımızın önünde bulduk. Çevremizin, zeytinimizin, diğer tarımsal ürünlerimizin zehirlenmesini istemiyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yol yapımlarında bu maddeyi kullanmaktan vazgeçmesini, daha temiz ve sağlıklı maddeler kullanmasını istiyoruz. Bu yolun etrafında zeytincilik ve tarım yapılan alanlar, arıcıların kovanları var. Yetiştirilen ürünleri pazardan insanlarımız satın alıp yiyor. Burayı zehirli madde ile kaplamak yarın insanımızın kanser olması demek" dedi. 'BİZ ZEHİRLENMEK İSTEMİYORUZ' Yöre halkından Selma Arslandoğan da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yol ihalelerini verirken, şartnameye cüruf kullanılmayacak şeklinde bir madde ile bu sorunu çok kolayca çözebileceğini savunup, "Neden böyle yapılmayıp, göz yumuluyor anlamış değilim. Biz zehirlenmek istemiyoruz. Biz, 'Büyükşehirlerden buralara toprağı, havası, suyu temiz, sağlıklı besinlere ulaşalım' diye geldik. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, seçim öncesinde, çevreye duyarlı olma sözü vermişti. Güvenip, oy vermiştik. Bir an önce bu konuyu çözüm üretilmeli" diye konuştu.

'BU KİRLİLİK KALDIRILANA KADAR BURADAYIZ' Cüruf döküm alanında geçen hafta eylem yapmalarının üzerinden bir hafta geçmeden bu kez yollara cüruf döküldüğünü belirten Foça Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı Ezgi Levent de bu duruma sessiz kalınamayacağını söyledi. Cürufların her koşulda evlere kadar girdiğine dikkati çeken Levent, "Bu durumdan çok rahatsızız. Burada muhatap olacağımız kimse de yok. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden buraya daha fazla cüruf taşınmasını istemiyoruz. Burada sadece taşeron firma var. Onlardan da yeterli bilgi alamıyoruz. Sorumlular yetkililer bu kirliliği kaldırana kadar burada olmaya devam edeceğiz. Çevre Meclisi olarak Belediye Meclisi'ne önerge vereceğiz ve bu yol temizlenene kadar kullanılmamasını talep edeceğiz" dedi. Açıklamaların ardından, çevreciler ve yöre halkı bölgedeki bekleyişini nöbetleşe sürdürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Dolgu yapılan yollardan görüntü

-Cüruf yığınlarından görüntü

-Çevreciler ve yöre halkının tepkisinden görüntü

-Bağarası Mahallesi sakinlerinden Tekin Arslandoğan ve Sema Arslandoğan ile röp.

-Foça Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı Ezgi Levent ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), (DHA) ========================== İzmir'de kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ve Konak ilçelerinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri 50 bin TL olan 21 bin 667 gümrük kaçağı cinsel içerikli hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kemeraltı Çarşısı ile Şirinyer'deki iş yerlerinde gümrük kaçağı cinsel içerikli haplar ve zayıflama ürünleri bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan polis ekipleri, iş yerlerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda piyasa değeri 50 bin TL olan 21 bin 667 gümrük kaçağı cinsel içerikli hap ve zayıflama ürünü ele geçirildi. Gözaltına alınan Ümit S. ve Erol I.'nın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Ele geçirilen ürünlerden görüntü

- Ekiplerin çalışmasından görüntü Tolga TAHÇI / İZMİR, (DHA) ======================= Eskişehir'de izinsiz yürüyüşe polis müdahalesi: 30 gözaltı (2)

YENİDEN YÜRÜYÜŞE GEÇTİLER

Eskişehir'de aynı şirkete ait 3 fabrikadan 4 aydır maaşlarını alamadıklarını öne sürerek AVM önünde açlık grevi yapan işçilere polis müdahale ederek 30 işçiyi gözaltına almıştı. Çıkan arbede sırasında gazdan etkilenerek hastaneye kaldırılan Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu tedavisinin ardından taburcu edildi. Eskibağlar Mahallesi’nde Birleşik Metal-İş Eskişehir Şubesi’nde açıklamalarda bulunan Serdaroğlu, polisin müdahalesine tepki göstererek suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. 58 KİŞİ YÜRÜYOR Sendika işçileri kendi aralarındaki görüşmelerin Ankara’ya yürümek için ikinci kez sokağa indi. Yaya kaldırımı yolundan 2’şerli olarak sıraya giren yaklaşık 58 kişilik grup Üniversitesi Caddesi’nden çevre yoluna çıkarak Ankara’ya doğru yürüyüşe geçti. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü grup çevresinde güvenlik tedbiri alarak takip ederken herhangi bir müdahale de bulunmadı. Gözaltına alınan işçilerin işlemleri sürerken, işçilerin de Ankara yürüyüşü devam ediyor. Görüntü Dökümü:

-Genel Başkan Adnan Serdaroğlu’nun açıklaması

-İşçilerin sokağa inmesi

-Yaya kaldırımından yürümeleri

-Polisin eşlik etmesi

-Yürüyüşten görüntüler

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)- ======== Evine, polis ve itfaiyenin yardımıyla girdi KÜTAHYA Aile Mahkemesi, boşanma aşamasındaki Dilek T.’ye (41) daha önce eşi Abdullah T. (49) ile birlikte oturduğu evi 3 aylığına kullanma ve kocası için de uzaklaştırma kararı verdi. Dilek T. eve gittiğinde kapı kilitlerinin değiştirildiğini fark ederek polisten yardım istedi. İkinci kattaki evin balkonundan itfaiye yardımıyla giren polis, çilingirle kapı kilidini değiştirip evi Dilek T.’ye teslim etti. Kütahya’da oturan Abdullah T., 3 yıldır evli olduğu Dilek T.’den boşanmak için bir süre önce mahkemeye başvurdu. Dilek T. de kocası Abdullah T. ile yaşadıkları Yenidoğan Mahallesi’ndeki evden ayrılarak yakınlarının yanına yerleşti. Daha sonra da Kütahya Aile Mahkemesi’ne başvurarak kendisinden boşanmak isteyen kocası Abdullah T. hakkında uzaklaştırma talep etti. Mahkeme dün verdiği kararda koca Abdullah T.’ye uzaklaştırma ve birlikte yaşadıkları evin de Dilek T. tarafından kullanılmasına karar verdi.