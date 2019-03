DHA YURT BÜLTENİ -18

VALİ BİLGİN: EVLADIMLA AYNI YAŞTA Cenaze namazı öncesi konuşan Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yaşanan olaya çok üzüldüğünü söyleyerek yaptığı duygusal konuşmasında, "Güzel şehrimizin böyle bir olayla anılması üzücü. Kendi evladımı düşünüyorum. Kendi evladımda aynı yaşta. Hakikatten bizleri çok üzdü. Tahsilatları yoktu zaten, inşallah şehittir. Allah bizimde şahadetimiz kabul eylesin. Yüce Allah başta ailesi olmak üzere tüm Kırklareli halkına sabır versin. Bu kalabalığı burada görmekten Kırklareli Valisi olarak ok mutlu oldum. Keşke böyle bir acıyla burada olmasaydık"dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçim çalışmaları kapsamında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le Manisa'da düzenleyeceği ortak miting öncesi Turgutlu ilçesinde halka seslendi. Kılıçdaroğlu, "Boğazımızdan aşağı haram lokma inmediği sürece kimseden korkmayız. Biz istiyoruz ki barış olsun, her evde huzur olsun, hiçbir çocuk yatağa aç girmesin, herkesin işi olsun" dedi.

"Bir şey önemli ama belediye başkanlarımız hizmet ederken para harcar. Sizin paranızı harcar. Belediye başkanları yapacakları her harcamanın hesabını sizlere verecekler. Bu hepsinin onur meselesidir. Sizlere hesap veriyorsa benim başımın üzerinde yeri vardır. Bu ne demektir? Kul hakkı yemiyor demektir. 'Çiftçi perişan halde' diyoruz. Kalktılar o kadar insanları suçlayıcı dil kullandılar ki uzun yıllar siyasette bulunmama rağmen çok üzüldüm. Hal esnafını, vatandaşı 'terörist' ilan ettiler. Memleketin sanki yarısı terörist. Bu memlekette kim bayrağını seviyorsa o vatanseverdir. 'Ben vatanseverim o değil' öyle bir ayrım yok. Kim bayrağını seviyorsa o vatanseverdir. Sana ne insanların yaşam tarzlarından. Onun çocuğu işsiz iş bulacaksın, onun evinde yangın var, yangını söndüreceksin. Kalkmış başka işlerle uğraşıyor. Kimin daha fazla Müslüman olup olmadığını tartacak terazi kimin elinde? Bütün bunları tartışma konusu yapmıyoruz. Bunlar siyasetin konusu değil. 'Çiftçim niye ekmiyor', siyaset bunu çözmek zorunda. 2018 yılında sadece Yunanistan'dan 115 milyon dolarlık pamuk ithal ettik. Niye? Türkiye'de pamuk ekecek yer yok mu? İnsan yok mu? Su yok mu? Niye ithal ediyoruz? 28 milyon dolarlık buğday, 13 milyon dolarlık tütün ithal ettik. Çiftçiyi üretemez hale getirdiler. 'Düşük fiyata satacaksın' diyorlar. Sen ilacın, mazotun fiyatını indir; bak bakalım, çiftçi kaça üretecek. O nedenle hepinize görev düşüyor."

"İnsanın kanı kaynar. Baharda, bütün ağaçlar çiçek açar. Biz de siyasette baharı getirmek istiyoruz. Bir kavga ortamıdır gidiyoruz. Sürekli iftira. Ben hayatım boyunca böyle bir siyaset anlayışı görmedim. Siyasette vatandaşa nasıl hizmet edeceksin onu anlatırsın. 'Ben gelince şunu bunu yaparım' dersin. Vatandaş da hangisini beğenirse gidip oraya oyunu verir. Bakın bizim belediye başkan adaylarımız ne yapacaklarını anlattılar. Öbür tarafa bakıyorsunuz. Neleri yapacaklarını söylemiyorlar. 'Nasıl olur da CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi belediye başkan adayı çıkarır. Yok yakalarım. Yok şunu yaparım, yok bunu yaparım'. Yapmazsan namertsin. Ne yapacaksın ya, ne yapacaksın? Allah aşkına boğazımızdan aşağı haram lokma inmediği sürece kimseden korkmayız. Biz istiyoruz ki barış olsun. Her evde huzur olsun. Hiçbir çocuk yatağa aç girmesin. Herkesin işi olsun."

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, "EYT'liler diyorlar ki 'Hak istiyoruz. Beni de emekli et' diyor. Onlara dönüp, diyor ki 'Bu türediler'. Biriniz ama biriniz gidip, AK Parti'ye oyunuzu verirseniz benim iki elim yakanızda olur. 17 yıldır bunları iktidara taşıyan AK Partili kardeşlerim; akrabalarına, komşularına, hal esnafına, pazarcıya sorsunlar sonra oyunu kullansınlar" dedi.

KAMYONUN ÇARPTIĞI MUHAMMED YASİN YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

DİYARBAKIR'da duran araçların arasından annesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışırken hareket eden kamyonun altında kalıp ağır yaralanan 4 yaşındaki Muhammed Yasin Barut'un yoğun bakım ünitesindeki yaşam mücadelesi sürüyor. Vücudunda kırıklar, akciğerinde ve kolunda ise hasar meydana gelen Muhammed Yasin'in hayati tehlikesi sürerken, yaşadığı şoku anlatan anne Necla Barut, kamyon şoförü hakkında şikayetçi oldu.

Kaza, Çarşamba günü akşam saatlerinde Elazığ Bulvarı'nda meydana geldi. Necla Barut, Seyrantepe kavşağında elinden tuttuğu oğlu Muhammed Yasin Barut ile duran araçların arasından yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada önündeki araçlar ilerleyince İ.Y., yönetimindeki 06 BV 7497 plakalı kamyonu hareket ettirdi. Muhammed Yasin, kamyonun ön tekerinin altında kaldı. Kamyonun altından çıkarılan çocuk, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Mobese kameralarına da yansıyan korkunç kazaya sebebiyet veren kamyon şoförü İ.Y.'nin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

'ŞOFÖR AŞAĞI İNMEDİ, BANA BAĞIRDI'

Olayın şokunu atlatamadığını söyleyen Necla Barut, 4 çocuğundan üçüncüsü olan Muhammed Yasin'in vücudunda ciddi kırıklar olduğunu belirtti. Kaza sonrası şoför İ.Y.'nin aşağı inmediğini ve kendisine bağırdığını ileri süren Necla Barut, "Küçük bebeğim vardı hastaydı, Diyarbakır'a sevk ettiler acile geldim. Seyrantepe'de indim. Arabalar durmuştu. Bir iki arabadan geçtim. Kamyon da durmuştu. Ben kamyonu geçtim elimde çanta ve bebek vardı. Ana kucağıma da kamyon çarptı. Arkama döndüm çocuk arabanın altında kaldı. Orada ben bebeğin ana kucağını yere attım. Arabanın altında onu çektim. Sonra döndüm bebeği kaldırmaya çalıştım. Yine ikinci defa çarptı. Ne kapı açtı, ne de çıktı. Artık ben yolun üstüne gittim 'Sen çarpmışsın, çıkmıyorsun, bakmıyorsun, bir çık bakayım' dedim. Şoför aşağı inmedi, bana bağırdı. Bana kızdı, artık ne dediğini bilmiyorum. Oradaki millet benim yanımdaydı. Gençler falan geldiler oraya. O gençler de ona kızdılar. Hiç inmedi ve sormadı. Ben artık orada düştüm. Milletten Allah razı olsun. Bizi götürdüler. Ben orada yarım saat kaldım. Hiç 'Geçmiş olsun' da demedi. Ben adamı görmedim. Yanımda ailem veya başka hiç kimse yoktu" dedi.

'DAVACIYIM'

Baba Halis Barut ise Muhammed Yasin'in ikinci ameliyatını olduğunu, akciğer ve vücudunda ciddi hasarların olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Ben Erzurum’daydım ve saat 17.25 sıralarındaydı. Aradım 'Ben arabadan neredeyse ineceğim.' Ondan sonra bir beş on dakika aradan geçti aradım tekrar. Başka bir adam açtı. Baktım ağlama sesi geliyor. Diğer çocuklara bir şey olmuş dedi. 'Çocuğa araba çarpmış.' Ondan sonra adam hiç bakmadan ondan sonra arabadan inmeden götürüp, başka minibüsle hastaneye ondan sonra aradım dayımı. Erzurum’dan arabaya bindim geldim. Oğlumun akciğerinde hasar var ve göğsünde birkaç kemik kırılmış. Kolunda hasar çok var. İkinci ameliyatı oluyor. Doktor her an oğlumun kolunun kesilebileceğini söyledi. Şu anda ameliyat olmasını bekliyoruz. Davacıyım ben. Bütün görüntüler var. Başka bir minibüs çocuğu hastaneye götürmüş. İnsanlık böyleyse eğer demek ki bizim halimiz daha kötü."