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DHA YURT BÜLTENİ - 18

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 21:09 | Son Güncelleme

HAVAN SALDIRISINDA YARALANAN UZMAN ÇAVUŞ, ŞEHİT OLDU   HAKKARİ'de üs bölgesine teröristlerce yapılan havan saldırısında yaralanarak, Ankara GATA'da tedaviye alınan Piyade Uzman Çavuş Celal Hayta (28), şehit oldu.

HAVAN SALDIRISINDA YARALANAN UZMAN ÇAVUŞ, ŞEHİT OLDU

HAKKARİ'de üs bölgesine teröristlerce yapılan havan saldırısında yaralanarak, Ankara GATA'da tedaviye alınan Piyade Uzman Çavuş Celal Hayta (28), şehit oldu.
Geçtiğimiz 4 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyinden teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu 3 asker şehit olurken, Sakaryalı Piyade Uzman Çavuş Celal Hayta ise yaralanarak Ankara GATA'da tedaviye alındı. Celal Hayta bugün tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Adapazarı Kurtuluş Mahallesi'nde oturan şehidin cenazesi yarın Ankara GATA'da yapılacak törenin ardından memleketine götürülerek toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Fotoğraf

Haber: Aziz GÜVENER / ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)

İZMİR'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

NİĞDE'de, Demirkazık Dağı'nda tırmanış yaptığı sırada düşüp ayağı kırılınca mahsur kalan dağcı Bülent Tuncay'ı kurtarmaya giden helikopterden düşerek şehit olan Hava Teknik Astsubay Üstçavuş Uğur Görkem Harmankaya'nın acı haberi memleketi İzmir'deki baba ocağına ulaştı.
Demirkazık Dağı'ndaki mahsur kalan dağcı Bülent Tuncay'ı kurtarmaya giden helikopterden düşerek şehit olan Harmankaya'nın acı haberi, askeri heyet tarafından Çiğli EVKA 6 semtinde oturan annesi Nuran Harmankaya'ya verildi. Oğlunun acı haberini alan anne Nuran Harmankaya'ya, ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Apartman önünde gözyaşlarına boğulan acılı anne, bayramın birinci günü yanından ayrılıp görevine dönen oğlu için "Daha yeni gönderdim, kara gözlüm" dedi. Nuran Harmankaya'nın acı çığlıklarını duyup balkonlarına çıkan vatandaşlar da, gözyaşı döktü.

BABA DA ACI HABERİ ÇALIŞTIĞI YERDE ALDI
Şehit Uğur Görkem Harmankaya'nın acı haberini babası Davut Harmankaya ise Foça ilçesinde çalıştığı iş yerinde öğrendi. Askeri heyetin teselli etmeye çalıştığı acılı baba yanındakilerle acısını paylaştı, 'vatan sağ olsun' dedi. Davut Harmankaya daha sonra eşi Nuran Harmankaya'nın yanına gelmek üzere İzmir'e doğru yola çıktı. Evli bir çocuk babası olan Astsubay Üstçavuş Uğur Görkem Harmankaya'nın cenazesinin, eşi ve ailesiyle yapılacak görüşmeden sonra İzmir'de ya da Eskişehir'de toprağa verilmek üzere karar alınacağı ifade edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Şehit evinden ve sokaktan görüntü
-Gebel ve detaylar
-Fotoğraflar

Haber: Taylan YILDIRIM - Davut CAN - Seyfi GÜL / İZMİR,(DHA)

TIR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 7 YARALI

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 7 kişi ise ağır yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep- Adana yolu Narlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Mehmet Re?it Gezer (30) yönetimindeki 01 ABV 029 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Mürsel Kaçmaz yönetimindeki 09 AAY 218 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil TIR'ın altına girdi. Kazada, sürücü Mehmet Reşit Gezer ile otomobilde bulunan Mehmet Ali (3), ?adiye (29), Çiğdem (24), Sena (1), Azra Gezer (3) ile Afitap Bilir (32) ve Mehmet ?irin (23) araçta sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 8 kişi, ekipler tarafından otomobilden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde sürücü Gezer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar ise sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş'taki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi. Mehmet Reşit Gezer'in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Kazanın olduğu yol
- Olay yerindeki ekipler
- Kaza yeri
- TIR'ın atındaki otomobil

Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

MAYINLI ALANDA ÇIKAN YANGIN TOMA İLE SÖNDÜRÜLDÜ

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, Suriye sınır hattındaki mayınlı alanda çıkan yangın, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı ile (TOMA) söndürüldü.
Yangın, öğle saatlerinde Nusaybin ilçesinde meydana geldi. Suriye sınır hattında bulunan mayınlı alandaki kuru otlar, bilinmeyen nedenle alev aldı. Yangına, Nusaybin'deki itfaiye erlerinin yanı sıra, bölgede bulunan jandarma karakolundaki TOMA ile müdahale edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Yangından görüntü
- TOMA ve İtfaiye araçları yangına müdahale
- Ekiplerin müdahalesi
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ / NUSAYBİN(Mardin),(DHA)
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