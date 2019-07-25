DHA YURT BÜLTENİ-18

Kavşakta hafif ticari araç çaran otomobil takla attı: 1 yaralı
MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, kavşakta bir ticari aracın çarpmasıyla kontrolden çıkıp takla atan otomobil, park halindeki başka bir araca çarparak ters döndü. Otomobil sürücüsü 38 yaşındaki Halit Yıldız, kazada yaralandı.
Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerindeki Manisa Ayakkabıcılar Sitesi'nde meydana geldi. Sanayi sitesi içerisinde kavşakta Halit Yıldız'ın kullandığı 48 V 0270 plakalı otomobile, Hasan Oğulcan (30) yönetimindeki 10 KC 484 plakalı hafif ticari araç sol yan tarafından çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil takla atarak park halindeki 45 KZ 844 plakalı hafif ticari çarparak, ters döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ve sağlık ekipleri tarafından otomobilden çıkartılan Yıldız, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yıldız'ın sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Kaza yapan araçların görüntüsü
-Polislerden ve meraklı kalabalıktan görüntü
-Genel ve detay görüntüler
Haber - Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA)
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Malkara'da yanan 50 dönüm ormanlık alanla birlikte bal arıları telef oldu
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangında 50 dönüm ormanlık alan küle döndü. Yangında yaklaşık 500 ağaç zarar görürken, ormanlık alanda bulunan bal arıları da telef oldu.
Yangın, Malkara'nın kırsal Evrenbey Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle meydana geldi. Meşe ve çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda çıkan yangında alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana yayıldı. Yangını fark edenlerin haber vermesi üzerine olay yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara İtfaiye ekipleri sevk edildi. 4 itfaiye aracı, iş makineleri, su tankerleri, traktörler ve mahallelinin de yardımıyla yangın yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu 50 dönümlük ormanlık arazi zarar görürken 500 ağaç yandı. Yangında ormanlık alanında içerisine koyduğu ve çocukları için doğal bal üretimi yapan mahalle sakinlerinden İsmail Karakaş'a ait çok sayıda bal arısı ve 3 arı dolu kovan yandı.
Evrenbey Mahallesi Muhtarı Nurettin Çelik, yangının neyden çıktığını bilmediklerini belirterek, "Piknikçiler mi yapıyor, yoksa başkaları tarafından bilinçlimi yapılıyor anlamadık. Yazık, günah çok sayıda çam ağacımız yandı. Burada ikinci yangın çıkıyor, nasıl önüne geçeceğiz bilmiyoruz. Burası alkol şişesi dolu, bu şişeler de yangın çıkarabilir. Buraya gelen piknikçiler dikkat etsinler. Canım çamlar yandı. Yazıktır günahtır. Bu boş alkol şişelerini de çöpe atın,, ormana atmayın" dedi.
Karaidemir Baraj Sulama Kooperatifi 2'nci başkanı Kazım Karakaş, bölgede insanların piknik yaptığını kendilerinin de her türlü hizmeti verdiklerini belirterek, "Bu boş şişeleri gelişi güzel ormana atmayın. Yazıktır, günahtır. Tek talebimiz burayı koruyun kollayın. Bir alevle yazık bütün ağaçlar yandı. Büyük ihtimalle şişelerden yandı. 50 dönümden fazla orman yandı" dedi.
Arıları yanan İsmail Karakaş, "Burada arılarım vardı. Çocuklara ve aileme doğal bal yetiştiriyordum. Bu arılar ile. Çıkan yangında arılar da kovanlar da yandı. Yanan ormana da üzüldüm. Arılara da kovanlara da hepsine üzüldüm. Her şey kül oldu" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-İtfaiyenin gelişi ve yangına müdahalesi
-Köylünün yardım etmesi
-Muhtar Nurettin Çelik’in konuşması
- Kazım Karakaş’ın konuşması
- Arıları yanan İsmail Karakaş’ın konuşması
- Söndürme çalışmaları
- Yanan ağaçlar
- Yanan arılardan ve kovanlardan detay
- Yanan ağaçlardan detay
Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)-
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Ordu'da yolcu otobüsü minibüsle çarpıştı: 3 ölü, 11 yaralı (3)
KAZA ANI KAMERADA
Ordu'nun Fatsa ilçesinde yolcu otobüsüyle minibüsün çarpıştığı, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 6'sı çocuk 11 kişinin de yaralandığı kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; seyir halindeki otobüsün, önüne aniden çıkan minibüsle çarpışırak sürüklendiği, bu sırada yol kenarında yaya olarak yürüyen çocukların ise korku ve panik içinde koşarak bölgeden uzakaştığı anlar anbean yer aldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Kaza anı görüntüsü
HABER KAMERA: ORDU-DHA
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Eşini sokak ortasında öldürüp, intihar etti (3)
TALİHSİZ KADIN TOPRAĞA VERİLDİ
Kocaeli'nin Derince ilçesinde eski eşi tarafından sokak ortasında öldürülen Nuray Anar'ın cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Talihsiz kadının cenaze namazından önce babası Cafer Anar ile oğlu Semih Ersait taziyeleri kabul etti. İkindi namazının ardından Derince Merkez Camii'nde cenaze namazı kılınan Nuray Anar, 17 Ağustos Mezarlığı'nda defnedildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Ailenin tabutun başında ağlaması
- Baba Cafer Anar'ın taziyeleri kabul etmesi
- Cenaze namazının kılınması
- Tabutun omuzlarda taşınması
- Detay
HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/DİLOVASI(Kocaeli),(DHA)
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Karabük'te ÇED toplantısı tepki nedeniyle iptal edildi
KARABÜK'te, baca gazı tozu geri kazanım tesisi kapasite artışı projesi için yapılan ÇED toplantısı, halkın protestosu nedeniyle iptal edildi.
Çelik üreticisi 5 firma tarafından baca tozundaki çinko metalini tekrar kazanmak üzere kurulan, yılda 200 bin tona yakın baca tozundan 50 bin ton civarı çinko oksit elde etme kapasitesine sahip olan, Karabük Organize Sanayi Bölgesi'nde 8 yıldır faaliyet gösteren 'Marzinc' adlı tesis tarafından yapılması planlanan ‘Baca gazı tozu geri kazanım tesisi kapasite artışı’ projesi kapsamında halkı bilgilendirmek amacıyla düzenlediği ÇED toplantısı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin spor salonunda yapılmak istendi. Okul önünde geniş güvenlik önlemi alındı. Toplantıya katılmak isteyenler üzerleri arandıktan sonra okul bahçesine alındı. Kalabalık bir süre sonra polis aramasından geçip salona girerek tribünde yerini aldı.
Güvenlik şeridi içindeki tesis çalışanlarının üzerine yürümek isteyenleri polis engelledi. Kalabalık "Doğa bizimdir bizim olacak", "Salon dışarı", "Karabük sahipsiz değildir", "Zehir solumak istemiyoruz" sloganları attı. Tüm salon İstiklal Marşı okudu. İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, kalabalığı sakinleştirmeye çalışarak, "Sizin anayasal haklarınızı sağlamak zorundayım. Sizin hakkınızı da, toplantının yapılmasını da sağlamak benim görevim. Bu toplantı halkı bilgilendirme toplantısıdır. Bu toplantıya engel olamazsınız. Olursanız suç işlerseniz. Biz de devlet olarak işin gereğini yapmak durumundayız. Biz öyle bir duruma gelmek istemiyoruz. Herkes hakkını, hukukunu bilsin" dedi.
Protestolar bitmeyince toplantı iptal edildi. Toplantıyı gerçekleştirecek olanlar salondan polis nezaretinde ayrıldı. Okul kapısının önünde kaldırıma çürümüş üzüm, domates bırakan çiftçi Mehmet Özodabaşı (60), "Bunlar asit yağmurundan oluyor. Ben ilkokul mezunuyum. Asit olmasa bunu yakar mı böyle? Her şeyimiz gitti" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Okula girenlerin aranması
-Polis detay
-Okul bahçesinde protesto
-Spor Salonunda protesto
-Sırrı Tuğ’un vatandaşlarla konuşması
-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile tesis çalışanlarının salonu terk etmesi
-Mehmet Özodabaş’ın çürümüş sebze ve meyveleri gösterip konuşması
Süre:(05.45) Boyutu:(644 MB.)
Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)
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Kazada ölen Nihal’in tabutunun üzerine duvak konuldu
KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde tomruk yüklü kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Fatma Çelebi (45) ile kızı Nihal Çelebi(24), Bartın’ın Ulus ilçesinde toprağa verildi. Önümüzdeki ay nişanlanacağı öğrenilen Nihal Çelebi’nin tabutunun üzerine duvak konuldu.
Kaza dün gece saatlerinde, Karabük-Bartın yolunun Ovacuma mevkiinde meydana geldi. Bartın yönüne giden Metin Özenir idaresindeki 78 SL 916 plakalı tomruk yüklü kamyon, karşı yönden gelen Salih Altunöz idaresindeki 14 BL 542 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Fatma Çelebi ve kızı Nihal Çelebi sıkıştıkları otomobilde hayatlarını kaybederken, Ali Çelebi (48) ve Salih Altunöz yaralandı. Ali Çelebi Ankara’da bulunan özel hastaneye sevk edilirken, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Salih Altunöz’ün ise Bartın Devlet Hastanesi’nde tedavisi devam ediyor.
DUVAK KONULDU
Fatma Çelebi ve kızı Nihal Çelebi’nin cenazeleri Bartın’ın Ulus ilçesi Karakışla Köyü’ne getirildi. Alnek Mahallesi Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Gelecek ay nişanlanacak olan Nihal Çelebi’nin tabutunun üzerine duvak konuldu. Cenaze namazının ardından anne ve kızı gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Cenazelerden detay
-Cenaze namazının kılınması
-Tabutların taşınması
-Nihal Çelebi ve anne Fatma Çelebi ile yaralı baba Ali Çelebi’nin fotoğrafı
Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA)
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ARSUZ'DA KİLOMETRELERCE FESTİVAL KUYRUĞU
Hatay'ın Arsuz ilçesinde bugün başlayan "Milyonfest Arsuz" festivaline binlerce müziksever akın etti. Festivalin girişinde kilometrelerce kuyruk oluştu. Milyon Yapım tarafından Umut Kuzey öncülüğünde düzenlenen Milyonfest Arsuz bugün kapılarını açtı. 4 gün sürecek festivalde Athena, Mor ve Ötesi, Şebnem Ferah, Duman, Selda Bağcan'ın da aralarında olduğu 28 sanatçı sahne alacak. Müzikseverlere kamp imkanının da sunulduğu festivale binlerce müziksever katılırken, festival alanı girişinde kilometrelerce kuyruk oluştu.
Festivalin programı şu şekilde:
25 Temmuz Perşembe
mor ve ötesi
Pinhani
Umut Kuzey
Flört
Eda Baba
Hedonutopıa
Soydan Soydaş (Keşif Sahnesi)
26 Temmuz Cuma
Athena
maNga
Ceza
Adamlar
Sena Şener
Nova Norda
Sidar Baran Taş (Keşif Sahnesi)
27 Temmuz Cumartesi
Şebnem Ferah
Emre Aydın
Feridun Düzağaç
Fatma Turgut
Pera
Yok Öyle Kararlı Şeyler ( Yökş )
Beşses (Keşif Sahnesi)
28 Temmuz Pazar
Duman
Selda Bağcan
Cem Adrian
Pamela
Can Gox
The Away Days
Ümit Olgun Ve Paryalar (Keşif Sahnesi)
Görüntü Dökümü:
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-Festival kuyruğundan görüntü
-Festival alanı
-Festivale katılanlardan detaylar
Arsuz (HATAY), (DHA)
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