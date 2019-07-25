DHA YURT BÜLTENİ-18

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerindeki Manisa Ayakkabıcılar Sitesi'nde meydana geldi. Sanayi sitesi içerisinde kavşakta Halit Yıldız'ın kullandığı 48 V 0270 plakalı otomobile, Hasan Oğulcan (30) yönetimindeki 10 KC 484 plakalı hafif ticari araç sol yan tarafından çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil takla atarak park halindeki 45 KZ 844 plakalı hafif ticari çarparak, ters döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ve sağlık ekipleri tarafından otomobilden çıkartılan Yıldız, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yıldız'ın sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Yangın, Malkara'nın kırsal Evrenbey Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle meydana geldi. Meşe ve çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda çıkan yangında alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana yayıldı. Yangını fark edenlerin haber vermesi üzerine olay yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara İtfaiye ekipleri sevk edildi. 4 itfaiye aracı, iş makineleri, su tankerleri, traktörler ve mahallelinin de yardımıyla yangın yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu 50 dönümlük ormanlık arazi zarar görürken 500 ağaç yandı. Yangında ormanlık alanında içerisine koyduğu ve çocukları için doğal bal üretimi yapan mahalle sakinlerinden İsmail Karakaş'a ait çok sayıda bal arısı ve 3 arı dolu kovan yandı.

Evrenbey Mahallesi Muhtarı Nurettin Çelik, yangının neyden çıktığını bilmediklerini belirterek, "Piknikçiler mi yapıyor, yoksa başkaları tarafından bilinçlimi yapılıyor anlamadık. Yazık, günah çok sayıda çam ağacımız yandı. Burada ikinci yangın çıkıyor, nasıl önüne geçeceğiz bilmiyoruz. Burası alkol şişesi dolu, bu şişeler de yangın çıkarabilir. Buraya gelen piknikçiler dikkat etsinler. Canım çamlar yandı. Yazıktır günahtır. Bu boş alkol şişelerini de çöpe atın,, ormana atmayın" dedi.

Karaidemir Baraj Sulama Kooperatifi 2'nci başkanı Kazım Karakaş, bölgede insanların piknik yaptığını kendilerinin de her türlü hizmeti verdiklerini belirterek, "Bu boş şişeleri gelişi güzel ormana atmayın. Yazıktır, günahtır. Tek talebimiz burayı koruyun kollayın. Bir alevle yazık bütün ağaçlar yandı. Büyük ihtimalle şişelerden yandı. 50 dönümden fazla orman yandı" dedi.

Arıları yanan İsmail Karakaş, "Burada arılarım vardı. Çocuklara ve aileme doğal bal yetiştiriyordum. Bu arılar ile. Çıkan yangında arılar da kovanlar da yandı. Yanan ormana da üzüldüm. Arılara da kovanlara da hepsine üzüldüm. Her şey kül oldu" dedi.