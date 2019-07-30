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DHA YURT BÜLTENİ - 18

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 20:25 | Son Güncelleme

  Kamyonet üzerinde tehlikeli yolculuk Adana’da aralarında çocukların da bulunduğu 4 kişinin kamyonetin taşıdığı yükün üzerinde seyahat etmesi korkuttu.

Kamyonet üzerinde tehlikeli yolculuk

Adana’da aralarında çocukların da bulunduğu 4 kişinin kamyonetin taşıdığı yükün üzerinde seyahat etmesi korkuttu.
Adana-Pozantı Otoyolu’nda bidon, sünger yatak, elek, leğen, yastık gibi çeşitli malzeme taşıyan 31 PA 426 plakalı kamyonet, yolda seyahat eden diğer vatandaşların dikkatini çekti. Aşırı yük nedeniyle lastikleri adeta yere yapışan kamyonette, yükün üzerinde yolculuk eden, aralarında çocukların da bulunduğu 4 kişi, yürekleri ağızlara getirdi. Tehlikeli yolculuk, trafikte seyreden bir başka vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntü Dökümü
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- 4 kişinin pikaptaki malzemelerin üzerinde yolculuk yapması

SÜRE:8" BOYUT:16,2 MB

Haber:Nuri PİR-Kamera: ADANA,(DHA)

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Otlukta çıkan yangın, hurda deposundaki araçlara sıçradı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, otluk alanda başlayan yangın, hurda deposuna sıçradı. Alevlerin sardığı 6 hurda araç yanarken, 3 araçta da hasar oluştu.
Pamukkale'ye bağlı Karakurt Mahallesi'nde bulunan otluk alanda, saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa süre içinde büyüyerek, trafikten çekilen hurda araçların bulunduğu depoya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Dumanların şehir merkezinden de görüldüğü yangında ekipler, yarım saatlik çalışmanın ardından alevleri söndürdü. Yangın nedeniyle depoda bulunan 6 hurda araç tamamen yandı, 3 araçta ise hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.

Görüntü Dökümü
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-Yangın görüntü
-Araçlardan görünt

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) -

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Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Koşan (67), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında, Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Koşan, Ertuğrulgazi Caddesi'nde karşıya geçmek için birden yola çıktı. Bu sırada süratli olduğu öne sürülen Suriye uyruklu Ahmad Alabba (23) yönetimindeki 16 MA 1825 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, Koşan'a çarptı. Kazada yola savrulan Koşan, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Koşan, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ahmet Koşan'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü
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-Kazaya karışan araç
-Yaralının taşınması
-Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) -

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