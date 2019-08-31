DHA YURT BÜLTENİ - 18

Hastaneden kaçırılırken vurulan cezaevi firarisi, başka hastaneye götürülünce yakalandı MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde polis ekiplerince yakalanarak adli muayenesi için hastaneye getirilen cezaevi firarisi Serdar Katipoğlu (31), yaklaşık 10 kişi tarafından kaçırılmak istendi. Sağlık raporu için götürüldüğü hastaneden kaçırılırken polis tarafından omuzundan vurulan Katipoğlu, tedavi için bir başka hastaneye götürülünce yakalandı. Katipoğlu, polis nezaretinde tedaviye alınırken, 3 kişinin yakalandığı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Turgutlu Devlet Hastanesi bahçesinde meydana geldi. Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli hırsızlık suçlarından yaklaşık 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, cezaevi firarisi Serdar Katipoğlu'nu, dün (Cuma) gece düzenlediği operasyonla yakaladı. Serdar Katipoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Katipoğlu, Manisa E Tipi Cezaevi'ne gönderilmeden önce adli muayenesi için Turgutlu Devlet Hastanesi'ne getirildi.

YAKINLARI HASTANEDEN KAÇIRDI Sağlık raporu alınan Katipoğlu, hastaneden çıkartılırken, bahçede bulunan yaklaşık 10 yakını tarafından kaçırılmak istendi. Yakınlarının polise saldırması üzerine arbede çıktı. Polis, saldırganları uzaklaştırmak için önce havaya ateş açtı. Ardından, uyarı ateşine rağmen yakınları tarafından kaçırılan Serdar Katipoğlu'nu etkisiz hale getirmek için vurdu. Omzundan yaralanan Serdar Katipoğlu, yakınları tarafından otomobille kaçırıldı. BİR BAŞKA HASTANEDE TEDAVİYE GETİRİLDİĞİNDE YAKALANDI Yakınları, yaralı Serdar Katipoğlu'nu iddiaya göre tedavisi için Manisa Grand Medical Hastanesi'ne götürdü. Burada tedavi ettirilemeyen şüpheli, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne getirildi. Bu sırada yaralı cezaevi firarisinin hastanelere götürülebileceği ihtimali üzerine polis, yakın çevredeki hastanelerde önlem aldı. Katipoğlu, hastaneye geterildiği sırada önlem alan polis tarafından kıskıvrak yakaladı. Şüpheli polis gözetiminde tedaviye alındı. Olayla ilgili Serdar Katipoğlu'nu kaçırmaya yardım eden 3 kişi de polisin yaptığı çalışmayla yakalandı. Diğer şüphelilerin de yaşakanması için çalışmalar sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Acil servis önündeki polis aracı

- Acil servis önünden detaylar Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU, (DHA) ======================== Karamürselli balıkçılar “Vira Bismillah” dedi KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesine bağlı balıkçı kasabası Ereğli'de avlanma yasağının kalktığı 31 Ağustos gecesi denize açılan balıkçılar, bereketli bir yıl dileğiyle, 'Vira Bismillah' dedi. Saat 00.00’da av sezonunun açılmasıyla birlikte Marmara Denizi’ne ağ atacak olan balıkçı tekneleri, Karamürsel’in Ereğli sahilinden denize açıldı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği yeni av sezonu açılışında, balıkçı tekneleri hep birlikte limandan dualar edilerek ve sirenler çalarak, havai fişekler eşliğinde ayrıldı. Balıkçılar saat 00.00’da, ‘Vira Bismillah’ diyerek Marmara’nın serin sularına ilk ağlarını atacak.

Balıkçı teknelerinin denize açılmasını izlemek için gelen Cahit Çakır, “Arkadaşlar denize açılıyorlar şu anda. ‘Rastgele’ diyelim. Bayağı büyük bir kalabalık var. İnşallah sezonları iyi geçer. Denizde hamsi var zannedersem. İnşallah sabah 5.5-6.00’da mezata balık getirirler. Hepsine bol kazançlar diliyoruz. Hayırlısı olsun. Beklentimiz var. Umutluyuz. Bu sene palamut yok diye duydum. İnşallah olur. Onun yerine hamsi olur, lüfer olur, çinekop olur. Yeter ki boş dönmesinler. Bu gemiler buradan çıkacaklar. Osmangazi Köprüsü’nü geçtikten sonra Yalova Çınarcık, İstanbul Tuzla açıklarına gidecekler. Gerekirse balığın durumuna göre oradan Karadeniz’e kadar gidebilirler. Umarım bereketli bir sezon geçer."” dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Teknelerin limandan ayrılması

- Balıkçıları uğurlayan yakınları

- Teknelerde yakılan meşaleler ve atılan havai fişekler

- Röportaj

- Detay Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/KARAMÜRSEL(Kocaeli),(DHA) ========================= İmamoğlu, görevden alınan HDP'li Türk ve Mızraklı ile görüştü (2)

BATMAN'DA KATILDIĞI DÜĞÜNDE HORON TEPİP, HALAY ÇEKTİ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek İmamoğlu, Diyarbakır'daki ziyaretlerinin ardında CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar'ın yeğeni Cihan Yaşar'ın hayatını birleştirdiği Ceylan Yaşar'ın düğün törenine katılmak üzere Batman'a geçti. Batman kent merkezi girişinde kendisini karşılayan kalabalığa seslenen İmamoğlu, birlik ve beraberlik mesajı verdi. İmamoğlu, "Diyarbakır’da belediye başkanlarıyla bir araya geldik, dertleştik. Hasbihal ettik. Milletin iradesinden bahsettik. Bu ülkede barış ve dostluk içerisinde yaşamanın gereğini konuştuk. Ve bunu başarmak zorunda olduğumuzu ifade ettik. Bu yapılan kayyum ataması yanlıştır. Batmanlılar'ın bize gösterdikleri sıcak ilgiye teşekkür ediyorum" dedi.

Burada yaptığı konuşmanın ardından İmamoğlu ve beraberindekiler, Cihan ile Ceylan Yaşar çiftinin düğün törenine katıldı. İmamaoğlu, düğün salonuna coşkulu bir şekilde karşılandı. Düğün merasimi sırasında İmamoğlu, folklor ekibiyle 10 dakika horon tepti, daha sonda eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte halay çekti. Cihan ile Ceylan Yaşar çiftin nikah şahitliğini de yapan İmamoğlu, düğün töreninde yaptığı konuşmada, "Aile birliğiniz ömür boyu sizinle beraber bugün ki sevgiyle heyecanla dolu olsun. İyi bir evlatlarınız olsun. Geleceğe umutla bakan evlatlarınız olsun. Genç çiftimizin yetiştirecekleri evlatlarımızın ülkeye faydalı olmalarını istiyorum. Dünya insanı olsunlar. İyi eğitim alsınlar. Size güveniyoruz. Yolunuz açık olsun. İki kardeşime de mutluluklar diliyorum" dedi. Batman Belediye Başkanı HDP'li Mehmet Demir’e de düğüne katılan İmamoğlu’na teşekkür etti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İmamoğlu'nun Batman girişinde karşılanması

- Düğün salonu girişinde karşılama

- Düğün salonunda hatıra fotoğrafları çekilmesi

- İmamoğlu Horon tepmesi

- İmamoğlu halay çekmesi

- Nikah töreninde şahit olması

- Nikah töreninde konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 426 MB ===================== Fatih Erbakan: Erdoğan ve hükümete yapılan siyasi şantajdır YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan partisinin Bartın il teşkilatı tarafından düzenlenen İl Kongresi'ne katıldı. Erbakan "Yıllarca AK Parti hükümetlerinde bakanlık ve başbakanlık yapmış ve uzun zamandan beri yeni bir parti kurabilmek için cesaret toplamaya çalışan bazı siyasetçiler son günlerde o dönemlere ilişkin bildiklerini kamuoyuna paylaşacağız diyerek, Sayın Erdoğan'ı ve iktidarı tehdit ediyorlar. Kirli dosyalar üzerinden Sayın Erdoğan'a ve siyasi iktidara şantaj yapıyorlar." dedi. Bartın Kültür Merkezi'nde partisinin İl Teşkilatı tarafından düzenlenen il kongresine konuşan Fatih Erbakan, son günlerde kamuoyunda eski başbakan ve eski bakanların Hükümete ve Erdoğan'a yapılanların siyasi şantaj olduğu söyledi. Erbakan, "Yıllarca AK Parti hükümetlerinde bakanlık ve başbakanlık yapmış ve uzun zamandan beri yeni bir parti kurabilmek için cesaret toplamaya çalışan bazı siyasetçiler son günlerde o dönemlere ilişkin bildiklerini kamuoyuna paylaşacağız diyerek, Sayın Erdoğan’ı ve iktidarı tehdit ediyorlar." dedi.

Kirli dosyalar üzerinde sayın Erdoğan'a şantaj yapıldığını ifade eden Erbakan, şunları söyledi: "Diyorlar ki, 'Bildiklerimizi anlatırsak, bazılarının insan yüzüne bakacak hali kalmaz' diyorlar. Kısacası kirli dosyalar üzerinden Sayın Erdoğan’a ve siyasi iktidara şantaj yapıyorlar. Şimdi aradan 10 sene geçtikten sonra çıkıpta bunları anlatanlara sormak lazım, madem Sayın Erdoğan iddia ettiğiniz bu yanlışları yıllar boyunca yaptıysa madem insan yüzüne bakamayacak kadar hatalar işlediyse, sizi başbakan yaparken, sizi bakan yaparken, sizi görevlere getirirken, neden bu yanlışları ifşa etmediniz? Şimdi mi aklınız başınıza geldi, aradan 10 yıl geçtikten sonra mı bunları paylaşacaksınız ? Madem bir yanlışın işlendiği bir kabinenin içinde yıllarca neden başbakanlık, bakanlık yaptınız. Efendim 'ben başbakan olurken, sen hiç bir şeye karışmayacaksın her şeye Tayyip bey karışacak' dediler diyorsunuz. Efendim bunu niye başbakan olurken anlatmadın, böyle bir şey olmaz başbakanın yetkileri belli 'bu şartlar altında ben başbakan olmam' deseydin ya, buradan şöyle bir sonuç çıkıyor. Biz başbakan veya bakan olduğumuz sürece, yapılan yanlışların hukuksuzlukların, yüz kızartıcı suçların bir önemi olmaz, biz bunları kimseye anlatmayız. Ama ne zaman ki dışarıda kalırsak, makam mevki sahibi olamazsak bunların hepsini ifşa ederiz. Böyle bir tavır etik bir yaklaşım mıdır? Bu siyasi şantaj olmuyor mu? Böyle bir tavır eski başbakan ve eski bakanlara yakışıyor mu? "