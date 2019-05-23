DHA YURT BÜLTENİ-2

1)ŞEYTAN DERESİ'NDE BİNLERCE BALIK ÖLDÜ KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesindeki Şeytan Deresi'nde henüz belirlenemeyen nedenle binlerce balık ölümü yaşandı. Balık ölümleri nedeniyle dereden alınan numuneler incelenmeye gönderilirken, vatandaşlar dere suyunu kullanmamaları ve ölü balıkları toplamamaları konusunda uyarıldı.Babaeski'nin Atatürk ile Gazi Kemal Mahallesi sınırları içinden geçen Şeytan Deresi'nde binlerce balık ölüsü gören vatandaşlar, durumu Kaymakam Hakan Özarslan'ı bildirdi. Özarslan'ın talimatı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Şeytan Deresi'ne giderek incelemelerde bulundu. Ekipler, su ve ölü balıklardan incelenmek üzere numune alarak, soruşturma başlattı. Kaymakam Özarslan, konuyu Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde ilettiklerin ve gerekli çalışmanın başlatıldığını söyledi. Özarslan, balık ölümlerine atıkların neden olması halinde bu firmaların tespit edilerek, gerekli yasal işlemi yapacaklarını kaydetti. Atatürk Mahallesi muhtarı Sevda Uslu, Gazi Kemal Mahallesi muhtarı Nasıf Alyanak ile Kent Konseyi Çevre Komisyonu Başkanı Hülya Güder de Şeytan Deresi'ne giderek incelemelerde bulundu. Muhtarlar, geçen yıl da derede aynı şekilde balık ölümlerinin yaşandığını belirterek, olayın geniş kapsamlı araştırılmasını istedi. Diğer yandan bölge halkı belediyeden yapılan anonsla suyu kullanmama konusunda uyarıldı.

Görüntü Dökümü

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-Ölü balıklardan detaylar

-Suyun üzerindeki ölü balıklar

-Ölen balıkları izleyen vatandaşlar

-Duruma tepki gösteren vatandaş

-Su kanalı genel gör.

-Detaylar Haber-Kamera: Metin KARAKUŞ/BABAESKİ (Kırklareli),(DHA)- ================================================= 2)SURİYELİ KADINI 24 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜREN BABA VE OĞULA CEZA YAĞDI Bursa'da geçtiğimiz yıl Ocak ayında, 3 çocuk annesi Suriyeli Fatma Khillo'yu evinde 24 adet bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklu bulunan Akram Moustafa ile tutuksuz yargılanan oğlu Mohammad M., hakim karşısına çıktı. Yapılan yargılama sonucunda baba Akram Moustafa, “Adam öldürmekö suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “Yağma, hırsızlık, konut dokunmazlığına ihlalö suçlarından toplam 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Oğlu Mohammad M., hakkında adam öldürmeye yardımcı olmaktan önce ağırlaştırılmış müebbet, yaşının küçük olmasından dolayı yapılan indirimler neticesinde 5 yıl 10 ay hapis ve yağmadan 5 yıl 5 ay cezası verildi.

Olay, geçtiğimiz yıl Ocak ayında merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Mahmudiye Sokak'ta meydana geldi. Suriye'deki iç savaştan kaçarak ailesiyle Bursa'ya yerleşen 3 çocuk annesi Fatma Khillo (34), sabah saatlerinde eşi Abdulrauf Khillo'yu (41) işe uğurladı. Kestel'de bir inşaatta bekçilik yapan Abdulrauf Khillo işteyken, eşini telefonla aradı fakat ulaşamadı. Durumdan şüphelenen Abdulrauf Khillo, komşularına eşine bakması için haber verdi. Eve giden komşular, zili çaldı ancak kapıyı açan olmadı. Kapıyı kırarak içeri giren komşular, Fatma Khillo'yu yerde kanlar içinde buldu. İhbarla eve gelen sağlık ve polis ekiplerinin yaptığı incelemede, Fatma Khillo'nun 24 bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, evde yaptıkları incelemede Fatma Khillo'nun altınlarının ve bir miktar parasının çalındığını saptadı. Polis tarafından yakalanan ve ailenin tanıdığı Suriyeli Akram Moustafa'nın (41) ellerinde yaralar ve yüzünde çizikler olduğu tespit edildi. Yapılan sorgulamasından sonra adliyeye sevk edilen Akram Moustafa, tutuklanarak cezaevine konuldu. Tutuklu sanık Akram Moustafa ise oğlu Mohammad M. (15) hakkında Bursa 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Kasten adam öldürmek, gasp, hırsızlık ve konut dokunmazlığına ihlalö suçlarından dava açıldı. Karar duruşmasına sanık, oğlu ve taraf avukatları katıldı.

BABA-OĞLU MAHKEMEDE BİRBİRİNİ SUÇLADI

Sanık Akram Moustafa, cinayeti ve diğer suçları oğlu, Mohammad M.’nin işlediğini, kendisinin suçsuz olduğunu savundu. Mohammad M. ise, kendisinin yaşının küçük olması nedeniyle, babasının cezaevinden kurtulmak için suçu üzerine attığını söyleyerek, “Cinayeti ve hırsızlık suçunu babam işledi, beni yanında zorla götürdü.ö dedi. Mahkeme heyeti toplanan deliller sonucunda Akram Moustafa’ya “Kasten adam öldürmekö suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “Gasp, hırsızlık, konut dokunmazlığına ihlalö suçlarından toplam 21 yıl hapis cezası verirken, suçun sabit olduğu anlaşıldığından dolayı iyi hal uygulamayarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme heyeti, sanığın tutuksuz oğlu Mohammad M. hakkında, adam öldürmeye yardımcı olmaktan ağırlaştırılmış müebbet, yaşının küçük olmasından dolayı yapılan indirimler neticesinde 5 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Ayrıca Mohammad M., yağmadan 5 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırdı. Mohammed M.’nın adam öldürmeye yardımcı olmak ve yağma suçundan cezaları onanması halinde, diğer suçlardan verilen cezalarında 5 yıl içinde başka suç işlemesi halinde cezaevine girecek.

Görüntü Dökümü:

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-Akram M.'nin emniyetten çıkışı

Süre: 00.25 Boyut: 32 MB

Haber:Halil ÖZÇOBAN-Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA) 3)5 BİN YILLIK GEÇMİŞE SAHİP OLAN TAHİN İLK GÜNKÜ DOĞALLIĞIYLA TAŞ DEĞİRMENDE ÜRETİLİYOR Bursa'da Tarihi Çukur Han’da Hakan Helvacı (34), doğal yollarla taş değirmende tahin üretiyor. Baba mesleği olan tahin üreticiliğini 4'üncü kuşak olarak devam ettiren Helvacı, "5 bin yıllık bir geçmişe sahip olan tahinin ilk günkü gibi imalatına devam etmekteyiz. Üretimini taş değirmende yapıyoruz" dedi.

Tarihi Çukur Han’da, 1935 yılında susamı taş değirmende öğüterek tahin üretmeye başlayan işletmede 4'üncü kuşak olarak üretime devam eden Hakan Helvacı, taş değirmende üretilen tahinin diğer makinelerde üretilen tahinden farklı bir lezzete sahip olduğunu belirtti. Tahinin katkı maddesi kullanılmadan üretildiğini söyleyen Helvacı, doğal yöntemlerle tahin ürettiği için kanserojen madde içermediğini dile getirdi. 3'üncü kuşak müşterilerinin bulunduğunu söyleyen Helvacı, özellikle ramazan ayında tahine olan ilginin arttığını belirtti.

Tahinin yapım aşamasından bahseden Helvacı, "Tahinin hazmedilmesi çok kolaydır. Susam bir çok aşamadan geçerek tahin oluyor. Önce havuzlarda yıkanıyor. Yıkandıktan sonra soyulma aşamasına geçiyor. Soyulduktan sonra sıkılıyor. Sadece susam olarak sıkılıyor. Sadece susam olarak kalıyor. Susam olduktan sonra ocaklara giriyor. Çeşit çeşit susamlar atıyoruz" dedi.

Tahini eski usüllerle taş değirmende ürettiklerini belirten Helvacı, "Tahin, susamdan yapılan doğal besin kaynağıdır. Özellikle ramazan ayında tahin pekmez, tahin bal, müthiş bir enerji deposudur. Tahinin faydaları saymakla bitmez. Vücuttaki bütün mikropları temizler. Mide kanseri, mide yaraları gibi hastalıkları gidermekte büyük fayda sağlar. 5 bin yıllık bir geçmişe sahip olan tahinin ilk günkü gibi imalatına devam etmekteyiz. Üretimini taş değirmende yapmaktayız. Başka makinelerde yapılan tahinlere benzemez. Tahin tam bir protein kaynağıdır" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Tahin üretiminden görüntüler

-Taş değirmenden görüntüler

-Tahin ocaklarından görüntüler

-Satın alan müşteri detayları

-Genel detaylar

-Dosya adı: 2405tahin Süre: 04.16 Boyut: 478 MB

Haber: Semih ŞAHİN-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA) ================================================ 4)AYNI YERE İKİNCİ KEZ HIRSIZLIĞA GİREN ŞÜPHELİ ÇATIDAN DÜŞTÜ BURSA'nın İnegöl ilçesinde hırsızlık için girip İnegöl Jandarma ekiplerince yakalanarak çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kalan Barış D. (28) aynı gün aynı yerde demir çalmak çıktığı çatıdan düşerek ağır yaralandı. İnegöl'ün kırsal Şipali mahallesindeki kullanılmayan otoparka giren hırslık şüphelisi Barış D.(28), İnegöl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suçüstü yakalandı. Gözaltına alınarak aynı gün içerisinde adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest kaldıktan sonra da rahat durmayan Barış D. aynı yere yeniden hırsızlık için gitti. Şüpheli, oksijen kaynağı ile otoparkın çatısında demir keserken, dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü. Barış D.'nin düştüğünü gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan şüpheliyi İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.

Durumu ağır olay şüpheli, ameliyata alınırken, jandarma ekipleri olayla alakalı soruşturma başlattı.

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) ====================================================== 5)TRAFİKTE HIZI VE KURAL İHLALLERİNİ PROTESTO ETMEK İÇİN KAPLUMBAĞA KOSTÜMÜ GİYEREK ARAÇLARIN ÖNÜNE ATLADI Bursa'da 54 yaşındaki Bahtiyar Keskin trafik kurallarında farkındalık oluşturmak ve sürücülerin hız yapmasını protesto etmek için kaplumbağa kostümü giyerek araçların önüne atladı. Keskin, yaptığı protestosunda trafiği tehlikeye attı.

Bursa'da bir farkındalık projesi gerçekleştirmek isteyen 54 yaşındaki tiyatro oyuncusu Bahtiyar Keskin kendi elleri ile diktiği kaplumbağa kostümünü giyerek trafiğe çıktı. Yaklaşan Ramazan Bayramı ile ilgili trafikte hızı ve trafik ihlallerini protesto eden Keskin yolun ortasında arabaların önüne atladı. Keskin'i yerde kıvranırken gören vatandaşlar, kaza olduğunu düşünerek panik içerisinde Keskin'in yardımına koştu. Bazı vatandaşlar Keskin'e tepki gösterirken bazı vatandaşlar ise elinden tutarak yolun karşısına geçirdi. Yaptığı protesto'nun tehlikeli olduğunu düşünen vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Keskin'e protestonu bitirmesini söyledi. Araçların önüne atlayan Bahtiyar Keskin, "Bayramın yaklaşması nedeni ile trafik kurallarına kaplumbağa olarak destek veriyorum. Bugüne kadar trafik kuralları yüzünden hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ölümlerine artık son verelim. Trafik kurallarını ihmal etmeyelim, araçları yavaş kullanalım. Bir yerden bir yere giderken ölüme gitmeyelim. Kazalara kurban olmayalım, yolcular olarak şoförümüzü uyaralım. Kaplumbağa hayvanlar arasında en yavaş yürüyen hayvan ama en uzun yaşayan hayvandır. Ben burada trafikte yavaş gidilmesi için herhangi bir can mal kaybı olmaması için kaplumbağa kostümü giydim. Kaplumbağa adam oldum ve trafikte araçların arasına girerek yavaş hareket ettim, eğer hızlı giderlerse bana çarpabileceklerini gösterdim şoförlere. Beni kaplumbağa kostümü ile gören vatandaşlar, üzerime akın etti. Bazıları ise şaşırdı, bir adamın kaplumbağa kılığında ne işi var yolda ne yapıyor gibi. Bizde yaptığımız farkındalık projesinden sonra vatandaşlarımızı bilgilendirdik" dedi.