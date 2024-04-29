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Tekirdağ'da yangın faciası! 3 yaşındaki çocuk öldü, 5 yaşındaki ağabeyi ağır yaralandı

29.04.2024 15:59
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir evde yangın çıktı. Yangında Cihangir Taşdelen (3) öldü, ağabeyi Enver Taşdelen (5) ağır yaralandı. İşte detaylar...

Tekirdağ'da yangın faciası! 3 yaşındaki çocuk öldü, 5 yaşındaki ağabeyi ağır yaralandı

Yangın, saat 13.00 sıralarında Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın 1'inci katında çıktı. Evde belirlenemeyen nedenle çıkan yangında daire dumanlar içinde kaldı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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İtfaiye ekipleri, iki kardeşi baygın halde dışarıya çıkardı. Yapılan kontrolde, Cihangir Taşdelen’in hayatını kaybettiği belirlendi. Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Enver Taşdelen'in ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Cihangir Taşdelen'in cansız bedeni aynı hastanenin morguna konuldu.

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İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangının ardından savcı ve polis ekipleri evde incelemede bulundu. Bu arada, Cihangir ile Enver Taşdelen'i babaannelerinin evde yalnız bırakıp dışarı çıktığı, annelerinin ise çalıştığı fabrikada olduğu bildirildi.

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Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Tekirdağ
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