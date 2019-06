DHA YURT BÜLTENİ -2

İzmir’in Çiğli ilçesinde, unutulduğu anaokulu servisinde yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen’in babası Serkan Sakin, Çiğli Belediyesi’ne ait kreşten sorumlu olarak göreve başladı. Acısını başka çocuklar için ihmal zinciri oluşmaması yönünde çaba sarf ederek hafifletmeye çalışan Sakin, "Gelmeyen çocuğumuz olunca ailesini arayıp sebebini öğreniniz. Biliyorsunuz Alperen'de böyle bir şey yapılmadı. Yani Alperen'de yapılmayanı yapıyoruz" dedi. Çiğli'nin Köyiçi Mahallesi'nde, 15 Ağustos 2017 tarihinde meydana gelen olayda, Buket- Serkan Sakin çiftinin oğulları Alperen Sakin, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Çiğli Özel Sevgi Yumağı Anaokulu'na götürülmek üzere bindiği serviste unutulunca yaşamını yitirdi. Acılı aile başka çocukların ölmemesi için yasal mevzuatları araştırdı ve bu konuda uzmanlaştı. Çiğli Belediyesi, Babalar Günü öncesi acılı babayı kreşten sorumlu olarak göreve başlattı. Harmandalı Mahallesi’ndeki belediyeye ait kreşte göreve başlayan Serkan Sakin, amacının kreşlerin çocuklar için daha güvenli hale gelmesini sağlamak olduğunu söyledi. Alperen’in ölümünden sonra büyük üzüntü yaşadıklarını belirten Sakin, davalar ve mahkemeler sonucunda Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu konudaki mevzuatını araştırdıklarını, eksiklerini tespit ederek, uzmanlaştığını söyledi. Sakin, şöyle konuştu: "Çocuklara karşı, ayrı bir sevdam, sevgim ve hayranlığım var. Bu nedenle bu göreve başladım. Alperen’in ölümü herkesi çok üzdü. Nereye gitsek acımızla tanınıyoruz. Bu üzücü bir şey. Benim oturduğum ilçenin Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’yle bağlantıya geçerek kreşlere yönelik projelerim olduğunu ve daha iyisinin nasıl olabileceği yönünde çalışmalarımla yardımcı olmak istediğimi söyledim. Sağ olsun beni kırmadılar. Burada göreve başladık. Çok mutluyum. İşimi de çok seviyorum. Buraya geldikten sonra şunu söyleyebilirim; Benim Alperen’im gitti ama burada dünya kadar Alperen’im var. Bunlar hepsi benim evladım gibi. Hiçbirisinin canı yansın, hiçbirisi düşsün ağlasın tahammülüm yok. Aileler çocuklarına gözleri gibi bakarlar. Biz burada göz bebeğimiz gibi bakıyoruz. Elimizden geldiği kadar değil, daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Alperen’in davasında 'ben ticaret yapıyorum’ diyenleri de gördük. ‘Ben sosyal bir belediye olmanın gerekliliğini yapıyorum' diyenlerle yol alıyoruz." 'ALPEREN’DE YAPILMAYANI YAPIYORUZ' Alperen’in ölümündeki ihmallerin önüne geçmek ve bu konuda örnek bir kreş olmak istediklerini vurgulayan Sakin, gün içinde 4-5 kez yoklama aldıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gün içinde çocuklarımız geldiğinde yoklamalarımızı alırız. Hatta dört, beş kez yoklama alırız. Gelmeyen çocuğumuz olunca ailesini arayıp sebebini öğreniniz. Biliyorsunuz Alperen’de böyle bir şey yapılmadı. Yani Alperen’de yapılmayanı yapıyoruz. Sonra çocuklarımızın temizlikleri, yemekleri kontrol edilir. Uyku saatleri çizelgeye uygun olarak kontrol edilir. Çiğli Belediyesi’nin her mahalleye bir kreş projesi var. Bunlar yapıldıktan sonra bu kreşler marka haline gelecek. İnsan sabah evden çıkarken, bazen işe gitmek istemez. ‘Yine mi işe gideceğim’ sendromu yaşayabilir. Ben işime giderken erkenden uyanıyorum. Ben işime huzurlu ve mutlu geliyorum. Sabah onları karşılıyorum. Bazen dersleri bölüp öğretmenlerimizden özür diliyorum, onlarla sohbet ediyorum, çocuklar benim her şeyim. Ben acı bir deneyim yaşadım, bunun altından kalkmak elbette zor oldu. Alperen’im gitti ama burada Alilerimiz, Ayşelerimiz var. Onlar için bir şeyler yapabilmek güzel bir şey. Karınca misali onlar için bir damla su taşıyabilmek benim için büyük onur. Bu görevi bana layık gören belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. 'Ben babayım' diyen, babalık duygusunu yüreğinde taşıyan herkesin Babalar Günü'nü kutluyorum." 'İLGİ VE SORUMLULUKLA ÇOCUKLARIMIZIN YANINDA' Çiğli Belediye Başkanı CHP'li Utku Gümrükçü, Alperen'in ölümünün sadece Çiğli ve İzmir’i değil, tüm Türkiye’yi derin bir üzüntü ile ayağa kaldırdığını belirterek, "Konu Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu tarafından da şahsen takip ediliyordu. Kılıçdaroğlu bize ilgilenme ve destek olma talimatı verdi. Biz de bu talimat doğrultusunda bu süreçte en çok yıpranan kişilerden biri olan Alperen’in babası Serkan Sakin’e destek olmak için beraber çalışma dileğimizi ilettik. Serkan Bey de olumlu yanıt verdi ve çocukları çok sevdiğini belirterek belediyemizin okul öncesi eğitim merkezinde görev alma talebini bize iletti. Biz de kendisini, çok sevdiği çocukların yanında olsun diye eğitim merkezimizde görevlendirdik. Serkan Bey büyük ilgi ve sorumlulukla şimdi çocuklarımızın yanında ve görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyor" dedi.

Mücahit Öğretmen, öğrencilerinin ikinci babası

İZMİR'in Menderes ilçesindeki Görece Mahallesi'nde bulunan Şehit Mustafa Mutlu Ortaokulu'nda 17 yıldır beden eğitimi öğretmenliği yapan dört yıl önce de müdür yardımcısı olan Mücahit Mengütemür (49) hiç çocuğu olmamasına rağmen öğrencilerinin adeta ikinci babası oldu. Aileler, çocuklarının ergenlik sorunlarının çözümünde ona danıştı, öğrencilerinin yeteneklerini fark ederek, geliştirmelerini sağladı. Milli atlet olan Mengütemür, kurduğu voleybol takımı ile öğrencileriyle çok sayıda kupa kaldırdı. Şimdi mezun ettiği öğrencilerin çocuklarını okutan Mengütemür, baba olmak için çocuk sahibi olmanın gerekmediğini, insanlara iyilik yapmanın, onların hayatlarına dokunmanın da babalık kadar kutsal olduğunu söyledi.

İzmir'in Menderes ilçesindeki Görece Mahallesi'nde eğitim vermekte olan Şehit Mutlu Ortaokulu'na 17 yıl önce ilk beden eğitimi öğretmeni olarak atanan Mücahit Mengütemür (49), hem öğrencinin hem de ailelerin hayatlarında yaptığı değişikliklerle köyde 'baba' olarak anılıyor. İkinci evliliğini yapan ve hiç çocuğu olmayan Mücahit Öğretmen, aba olmak için çocuk sahibi olmanın gerekmediğini savunarak tüm öğrencilerinin çocuğu olduğunu anlattı. Okulda yürüttüğü voleybol çalışmaları ile öğrencilerin ve velilerin sevgisini kazandı. 2002 yılından itibaren her yıl ilçe bazında katıldıkları müsabakalarda okula kupa kazandıran Mücahit Öğretmen, mesleki başarısının yanı sıra öğrencilerin, ailelerin ve hatta tüm köy halkının en büyük destekçisi haline geldi. 17 yıl boyunca birçok öğrenci mezun eden, mezun ettiği öğrencilerinin hiç aksatmadan ziyaretine geldiği Mengütemür, hiç çocuğu olmamasına rağmen yıllar içinde binlerce öğrencinin babası gibi oldu. Mengütemür, baba sevgisi ile yaklaştığı öğrencileri ile ailelerine anlatamadıkları dertlerini paylaşıp, ders aralarında ve okul çıkışlarında okul bahçesinde yorulmak bilmeden voleybol maçları yapıyor. Yıllar önce okula geldiğinde ilk mezun ettiği öğrencilerinden olan Duygu ve Gökhan Kan (26)'ın 7 yaşındaki kızları ve 4 yaşındaki oğulları da şimdi Mücahit Öğretmen'in öğrencisi olmaya hazırlanıyor.

'BİR İNSANA NE VEREBİLDİĞİNİZ ÖNEMLİ, BABALIK BUDUR'

2002 senesinde okulun ilk beden eğitimi öğretmeni olduğunu söyleyen Mücahit Mengütemür (49), baba olmak için çocuk sahibi olmanın gerekmediğini, insanlara iyilik yapmanın, onların hayatlarına dokunmanın da babalık kadar kutsal olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Yıllar içinde köy halkı beni çok benimsedi. Bu sevgiden kaynaklandı. Onlara ne yapıp ne yapamayacaklarını çok iyi gösterdiğimi düşünüyorum, güvenlerini kazandım. Ben kendim için ne istiyorsam onlar için de aynısını istiyorum. İyi yerlere gelsinler istedim. Spor konusunda yetenekli olan öğrencileri ilerlemeleri için yönlendiriyoruz. Geçenlerde çok mutlu bir haber aldım, voleybol takımımızın kaptanlığını yapmış olan eski bir öğrencim tıp fakültesini birincilikle bitirmiş. Önce babasını sonra da beni aramış, bu mutluluk. Bunu hiçbir şeye değişemem. Öğrenciler ne isterse o oluyorum. Yeri geliyor abi, yeri geliyor abla, yeri geliyor baba, anne. Her türlü, her ihtiyaçlarında beni bulabiliyorlar. Benim telefon numaram bütün köyde vardır, gece sabah fark etmez bana ulaşabiliyorlar. Benim şuan kendi çocuğum yok ama bir sürü çocuğum var burada. Doğum günümü bile hatırlayıp kutlamaya gelen mezun öğrencilerim var. İlla bir insanın kendi çocuğunun olması gerekmiyor. Bir insana ne verebildiğiniz o önemli, babalık budur. O yüzden ben verdiklerimin, yaptığım her türlü fedakarlığın, emeğimin sonuna kadar arkasındayım. Ben böyle gördüm ve böyle olmaya devam edeceğim. Köye ilk geldiğimde okulda hiçbir şey yoktu. Milli atletim ben esasında, voleybol da yan alanım. 2002- 2003 yılında ilk kez voleybol müsabakalarına girdik. O zamandan beri her yıl ilçe bazındaki müsabakalarda kupa kazanıyoruz. Salona gittiğimizde salon sadece bizim köyle doluyor. Yıllar içinde voleybol bizim okulun değişmez ve en heyecan verici etkinliği haline geldi."

BİR NESLİN ÖĞRETMENİ

Mücahit Mengütemür'ün iki öğrencisinin annesi Elif Gümüş, "Mücahit Öğretmenimiz bize çok destek oldu. Oğlumu 8'inci sınıftan, küçük kızımı 2 yaşından beri tanıyor. Kızım şuan 4'üncü sınıfta, seneye Mücahit Öğretmenin öğrencisi olacak. Çok disiplinli bir öğretmenimiz ama çocuklarımız onu çok seviyor. Çocuklara bir baba gibi yaklaşıyor, doğru yolu gösteriyor. Ergenlik dönemlerinde bizim çözemediğimiz sorunları kendisi hallediyor. Biz dışarı gittiğimizde onları arayıp çocuğumuzla ilgilenmelerini isteyebiliyoruz. Bir aile gibiyiz" dedi.

Mengütemür'ün ilk mezun öğrencilerinden olan Duygu Kan, "Biz de burada büyüdük, eşimle aynı sınıftaydık. Şimdi çocuklarımız da Mücahit Öğretmenin öğrencisi oldu. Burada onunla olmak büyük bir şans. Öğrencileri kendi çocuğu gibi sevip benimsiyor. Biz Mücahit Öğretmenin çocukları gibiydik, şimdi bizim çocuklarımız onun torunları gibi oldu. Kızımız 7 yaşında, oğlumuz 4 yaşında. Oğlum Mücahit Öğretmen sayesinde yaşı gelmeden anaokuluna başlamak istiyor" dedi. Okuldan bu sene mezun olacak olan 8. sınıf öğrencisi Mahire Kırım ise, "Mücahit Öğretmen benim hayatıma giren en güzel, en değerli, en önemli öğretmenlerden biri. 9 senedir en iyi öğretmenimiz oldu. İyi günümüzde de kötü günümüzde de bize kol kanat geren bir öğretmenimiz. Okul bizim ikinci evimiz, Mücahit Öğretmen de ikinci babamız gibi" diye konuştu. Köylülerden Mehmet Fikret Kareci ise, "Mücahit Öğretmen'in çayını kahvesini içerim. Çok iyi bir öğretmendir. Mükemmel bir kişiliğe sahip bir arkadaşımız. Köyümüzde gelmiş geçmiş en güvenilir, en her şeyini paylaşabileceğimiz insan. Üniversite 3'üncü sınıfta olan kızım ve 7'nci sınıfta olan kızım onun öğrencisiydi. Çocuklarım bana anlatamadıkları şeyleri Mücahit Öğretmen'e danışıyorlar. Köyümüzde çok büyük bir değer kendisi" şeklinde konuştu.