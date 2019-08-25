DHA YURT BÜLTENİ-2

1)OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI GENÇ KIZ METRELERCE HAVAYA SAVRULDU Konya'da yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza otomobilin çarpma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza dün saat 17.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Antalya Çevreyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Aziz G. (30) idaresindeki 42 FMR 60 plakalı otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan Ayşegül Göksel'e (20) çarptı. Genç kız çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya ve ileriye savruldu. Kazada ağır yaralanan Göksel'in yardımına çevredekiler koştu. Bu anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Ayşenur Göksel'in dalgın bir şekilde yolun karşısına geçmeye çalıştığı, hızla akan trafikte başka araçlarında kendisine vurmamak için yavaşladığı görülüyor.

Ayşegül Göksel, olay yerine çağırılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü Aziz G. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Trafik raporlarında genç kızın yayalara kırmızı ışık yanmasına rağmen yolun karşısına geçmeye çalıştığı ve bu nedenle de kusurlu olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Genç kızın yolun karşısına geçmeye çalışması

- Genç kıza otomobilin çarpması

- Genç kızın ambulansa alınması (Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA)) 2)ÜST GEÇİDİ KULLANMAYAN GENÇ CANINDAN OLDU BURSA'da, 50 metre ilerideki üst geçidi kullanmayıp yolun karşısına geçmeye çalışan gence otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan genç olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, 02.00 sıralarında Nilüfer İlçesi Bursa-İzmir Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Burak Filiz'e (22), İzmir istikametinden Bursa yönüne giden 16 RAP 95 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Burak Filiz, bariyerlere çarparak refüje düştü. Filiz'e çarpan ve ismi henüz öğrenilemeyen otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Filiz'in hayatını kaybettiğini belirledi. Burak Filiz'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, kaza yerine yaklaşık 50 metre geride üst geçidin olması dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

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-Gencin cansız bedeninden ve çantasından detay

-Üst geçit detay

-Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapması detay

-Gencin ayakkabısından detay

-Olay yeri detay

-Genel, detay görüntü Süre:2.40 Boyut:300MB

Haber:İsmail Hakkı SEYMEN- Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA) =====================================================

3)MEÇHUL ASKER ANITI MADDE BAĞIMLILARININ MEKANI OLDU KARS'ta şehitler anısına yaptırılan 'Meçhul Asker Anıtı' ile Şehit ve Gazi Aileileri Dernekleri binası sahipsiz kaldı. Madde bağımlıların mesken tuttuğu alanı çevreleyen bahçe duvarları yıkık, bankları ot bağlamış durumda. 1855 yılındaki Kars Zaferi'nin 100'üncü yılı sebebiyle tüm şehitler anasına Meçhul Asker Anıtı inşa edildi. 1955 yılında döremin Valisi Muhlis Babaoğlu tarafından temeli atılan anıt, 1967 yılında Belediye Başkanı Arif Taşçı tarafından 10 metre yükseklikte gri renkli kesme taştan yapıldı. Tüm şehitler anısına yapılan anıtın hemen yanına Şehit ve Gazi Aileileri Dernekleri binası inşa edildi. Bir süre aktif olarak hizmet veren anıt ve dernek binası daha sonra sahipsiz kaldı. Tabelası sökülen anıtın duvarları birbirinden çirkin yazılarla dolduruldu. Kullanılmayan dernek binasının hali de içler acısı. Duvarları yazılarlar kirletilen binanın içerisi de harabeyi andırıyor. Bahçe duvarlarında korkulukları olmayan bölgede bankları ot bağladı. Vatandaşlar, madde bağımlıların mekanı haline gelen anıt ve dernek binasına bir an evvel sahip çıkılmasını istedi.