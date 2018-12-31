DHA YURT BÜLTENİ-20

Çanakkale'de botları sürüklenen kaçakların imdadına Sahil Güvenlik yetişti ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek üzere lastik botla denize açılan ve kısa süre sonra motor arızası nedeniyle sürüklenen bot içindeki Afganstan, İran ve Pakistan uyruklu 47 kaçağın yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Ayvacık ilçesi Babakale Burnu önlerinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası geçiş yapmak isteyen bir grup kaçak, lastik botla denize açıldı. Kısa süre sonra lastik botun motorunda arıza meydana geldi. Sürüklenmeye başlayan bot içindeki kaçaklar paniğe kapıldı. Bu sırada bottakilerden biri Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerini arayarak yardım istedi. Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bot içinde 15'i erkek, 9'u kadın ve 23'ü çocuk olmak üzere 44 Afganistan, 2 İran ve 1 Pakistan uyruklu toplam 47 kaçak yakaladı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalanan kaçaklardan genel ve detay görüntü. Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) ============================== Bahriyeliler, yeni yıla nöbet tutarak giriyor ZONGULDAK,(DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin en önemli deniz güçlerinden biri olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Yavuz Firkateyni'nde görevli bahriyeliler, yeni yıla denizde vatan nöbeti tutarak giriyor. Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Karadeniz Bölge Komutanlığı'nda göreve hazır şekilde bekleyen TCG Yavuz Firkateyni'nde görevli askerler, vatanın birliği ve beraberliği için görevlerini özveriyle sürdürüyor. 2018'in son gününde görevlerine disiplinden ödün vermeden devam eden bahriyeliler, ailelerinden uzakta yeni yıla giriyor. Vatan nöbetini bir an olsun aksatılmadığı firkateynde, erler elleri tetikte nöbet tutuyor. TCG Yavuz komutanı, yeni yılı birlikte karşıladıkları subay ve erlere bir konuşma yaptı. Yoğun ve yorucu geçen bir yılı geride bıraktıklarını ifade eden gemi komutanı, yoğun ve yorucu geçen bir yılı sonlandırdıklarını söyleyerek, "Milletimizin hak ve menfaatleri amacıyla bulunduğumuz bu rotasyon sürecinde ailelerimizden ve sevdiklerimizden uzakta yeni yılı karşılıyoruz. Yeni yılın ailemize, sevdiklerimize ve kendimize sağlık mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum. Yeni yılda da bu yılki gibi yoğun faaliyette olacağımızı ve bunu da vatanımızın ve milletimizin birliği için yapacağımızı, bu görevleri yaparken de bütün fedakarlığı göstereceğinize inanıyorum." dedi. Askerlerde görev dışındaki zamanlarda ailelerini arayarak yeni yıllarını kutladı. Muhabere elektronik astsubayı, doğum günü olan kızıyla cep telefonundan görüntülü konuştu. Duygu dolu anların yaşandığı görüşmede 6 yaşındaki küçük kız, doğum günü pastasını babasıyla görüntülü konuşurken kesti. Kızının doğum gününü dönüşte kutlayacaklarını anlatan astsubay, eşinin cep telefonuyla arayarak kendisine sürpriz yaptığını söyledi.

24 SAAT GÖREV BAŞINDALAR TCG Yavuz Firkateyni'nde görevli seyir elektronik astsubayı TCG Yavuz Firkateyni'nde görev yapmaktan onur ve mutluluk duyduğunu söyledi. Gemide bir aile gibi olduklarını anlatan astsubay, şöyle dedi: "Bizim için yeni yılın sonu günü diğer günlerden farksız ve görevimizin başındayız. Komutanımız yeni yılımızı kutladı. Biz gururluyuz. Vatanımızın milletimizin bize verdiği görev var ve bizonu yerine götürüyoruz Egemenlik haklarımızı korumak adına görevimizi yapmaya devam ediyoruz. Küçük bir kartalım var benim. Ondan uzaktayım ama burada da ailemle beraberim. Gemicilik aile olarak yapılacak bir iş. Aile olmadan becerebilecek bir meslek değil. Gemideki herkes ailenin bir parçası. O yüzden ailemizden uzakta değiliz aslında. İç içe birlikteyiz." 'BİZE BU GÖREVİ YAPTIRAN VATAN SEVGİSİ' Muhabere subayı da görevlerini yaparken en önemli inançlarının vatan sevgisi olduğunu ifade etti. Önemli bir görev icra ettiklerini anlatan muhabere subayı, "Yılbaşını ailemizden uzakta geçiriyoruz. Bunu size söylerken ile ailem ve çocuğum gözlerimin önünden bile geçiyor ama şunu farkında olmamız lazım. 3 tarafı denizlerle çevrili olan bir ülkede yaşıyoruz. Denizlerimizde milli menfaatlerimizi korumamız gerekiyor. Bizde Karadeniz uyum harekatını icra ederken milli menfaatleri korumamız, sancak varlık göstermemiz hem de terörizmle mücadele kapsamında yasadışı göçün önlenmesiyle ilgili burada faaliyetleri icra ediyoruz. Burada bize bu görevi yaptıran tamamen vatan sevgisi." dedi. 4 yıldan beri TCG Yavuz Firkateyni'nde görevli sözleşmeli erde, "2019 yılına komutanlarımız ve silah arkadaşlarımla birlikte mutlu bir şekilde gireceğiz. Evimizden ve ailemizden uzaktayız. Biraz buruk sevinç var ama ikinci ailem olan TCG Yavuz'da yeni yıla gireceğim. Buran tüm Türk halkının mutlu ve huzurlu bir yıl geçirmesini dilerim." diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-Komutanın gemi personelinin yeni yılını kutlaması

-Toplu görüntüleri

- Seyir elektronik astsubayı ile röp.

-Nöbet tutan erden detay ve röp.

-Gemiden detaylar

-Gece görüntüsü

-Güvertede nöbet tutan asker

-Askerle röp.

-Astsubayın telefonla kızının doğum gününü kutlaması

-Muhabere subayı ile röp. Süre: (8.21) Boyut: (934 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Sinan KABATEPE/ZONGULDAK,(DHA) ================== Tokat protokolünden, yeni yıl ziyaretleri TOKAT Valisi Ozan Balcı ve protokol üyeleri, uygulama noktalarındaki güvenlik güçlerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu yılbaşında görev yapan görevlileri ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Vali Ozan Balcı ilk olarak kent merkezi girişinde Uzunburun mevkisinde bulunan uygulama noktasını ziyaret ederek, polis ve jandarma ekipleriyle sohbet etti. Ziyaret sırasında konuşan Vali Balcı, "Yaptığınız anlamlı bir görev. Soğukta milletin refahı, huzuru için yaptığınız görevi anlamlı ve önemli buluyorum. Emniyet ve jandarma iş birliği içerisinde. Gece gündüz, sıcak, soğuk, yağmur, çamur demeden fedakarca çalışmanızdan dolayı çok mutlu olduğumu ifade ediyorum. Allah kaza bela vermesin. Yaptığınız işler anlamlı ve önemli. Vatandaşımızın huzur, refah, mutluluğu ve esenliği için önemsiyoruz. Sizlere desteğimiz de tam. Kolaylıklar diliyorum. Yeni yılınız da kutlu olsun" dedi. Daha sonra il protokolü Tokat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelini ziyaret etti. Program sonunda Vali Balcı, basın mensuplarının da yeni yılını kutlayarak tatlı ikramında bulundu.

Görüntü Dökümü:

-Vali ve beraberindekilerin ziyaretleri

-Valinin yaptığı kohnuşmalar

-Detaylar Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,(DHA) ======================= Vali Çakacak: Emniyet ve jandarma teşkilatımıza yılbaşında izin yok Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de yılbaşı gecesi nedeniyle alınan güvenlik tedbirleri hakkında bilgi veren Vali Özdemir Çakacak, "Emniyet ve jandarma teşkilatımıza yılbaşında izin yok" dedi. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen ve Emniyet Müdürü Engin Dinç ile birlikte Eskişehir-Ankara ve Eskişehir- Afyonkarahisar yolu üzerinde bulunan güvenlik kontrol noktalarını, 112 Acil Çağrı Komuta Merkezi’ni ve İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Organize Sanayi Bölgesi girişindeki uygulama noktasında görev yapan polisleri ziyaret ederek, başarılar dileyen Vali Çakacak şöyle konuştu:

"Yeni yıl dolayısıyla alınan trafik tedbirlerini hem asayiş güvenlik tedbirlerimizi yerinde görmek, denetlemek amacıyla hem jandarmanın hem polisin yol kontrol ve arama noktalarını ziyaret ediyoruz. Emniyet ve jandarma teşkilatımıza yılbaşında izin yok. Milletimizin, öncelikle Eskişehir halkının huzuru ve güveni için bütün kolluk kuvvetlerimiz bu akşam görev başındalar. Amacımız insanların huzur içerisinde insanlarımızın yılbaşı geçirmesini sağlamak. Trafik tedbirlerinden tutun, tüm güvenlik tedbirlerine kadar hepsi planlanmış durumda. Sağlık ve itfaiye tedbirleri de planlanmış durumda ve tüm arkadaşlarımız görev başındalar. 2019 yılında huzur, mutluluk, barışın sadece ülkemize değil tüm dünyaya ve insanlığa hakim olmasını umut ediyoruz. Savaşların olmadığı insan hak ve özgürlüklerine saygı duyulan bir dünya ümit ediyoruz. İstiyoruz ki, dünyanın hiçbir yerinde savaşlar olmasın. İnsanlar; birlik, beraberlik ve barış içerisinde yaşasınlar"

Görüntü dökümü:

-Emniyet Müdürü Engin Dinç'in durdurulan araçlardaki vatandaşların yeni yılını kutlaması,

-Vali Özdemir Çakacak'ın polislerle tokalaşması,

-Vali Özdemir Çakacak'ın konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.) Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR / DHA ============================== Kahramanmaraş'ta kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı KAHRAMANMARAŞ'ta polisin yılbaşı nedeniyle düzenlediği operasyonda otomobilin koltuk döşemesinde kaçak içki ele geçirilirken, araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşında piyasaya sahte ve kaçak içki sürmeye hazırlananlara yönelik il merkezi ile Elbistan ilçesinde 3 ayrı operasyon düzenledi. Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda 16 şişe kaçak içki ile 40 litre alkol ele geçirildi. KOLTUK DÖŞEMESİNDEN İÇKİ ÇIKTI Operasyonda otomobilde ele geçirilen içkilerin saklandığı yer polisleri bile şaşırttı. Otomobilde arama yapan ekipler, içkileri aracın arka koltuğunun döşemesinde ele geçirdi. Ele geçirilen içkilere imha edilmek üzere el konulurken, gözaltına alınan 3 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.