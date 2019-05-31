DHA YURT BÜLTENİ-20

İZMİR'in Bornova ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencilerini taşıyan servis midibüsünün frenleri boşaldı. Hastanelere kaldırılan yaklaşık 15 öğrencinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza, saat 19.00 sıralarında Büyükpark'ın yakınlarında meydana geldi. İlk belirlemelere göre, frenlerinin boşalan 35 S 00410 plakalı öğrenci servis midibüsünün şoförü, diğer araç ve insanlara çarpmamak için direksiyonu ağaca kırdı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, hafif şekilde yaralanan yaklaşık 15 öğrenciyi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, hastsneye kaldırılan servis şoförü ve hostesin de hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ZONGULDAK'taki kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 1 işçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı. Göçük, saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Kaçak olarak işletildiği öğrenilen maden ocağında çalışan işçilerden 2'si göçükte kaldı. İhbar üzerine ocağa AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri, yönlendirildi. İşçilerden 1'inin yaralı kurtulduğu, diğer işçi Erol Maraz'ın göçükte kaldığı öğrenildi. Ekipler, göçükte kalan işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

ADIYAMAN'da, mezarlık içindeki ziyaretçiler için yapılan bekleme yerinin çatısının uçması sonucunda 4 kişi yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Yeni Sanayi Mahallesi'nde bulunan Yeni Mezarlık'ta meydana geldi. Mezarlık içindeki ziyaretçilerin güneşten ve yağışlardan korunması için yapılan bekleme alanının çatısı aşırı rüzgardan dolayı yerinden söküldü. Rüzgarın etkisiyle uçan sac çatı, bu sırada mezarlık ziyaretine gelenlerin üzerine devrildi. Çatının altında kalarak yaralanan 4 kişiyi görenler durumu telefonla polis ve itfaiyeye bildirdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri çatı altından çıkardığı; Mustafa Taştan, Esra Bilgiç, Remziye Bilgiç ve Sena Karadoğan'ı ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderdi. Hastanede tedavisine başlanan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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4)SELİMİYE CAMİİ'NDE SEMAZEN GÖSTERİSİ BÜYÜLEDİ

EDİRNE Valiliği tarafından Kadir Gecesi dolayısıyla Mimar Sinan'ın ustalık eseri UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki Selimiye Camii'nin avlusunda semazen gösterisi gerçekleştirildi. Yaklaşık yarım saatlik gösteriyi vatandaşlar ilgiyle izledi. Edirne'de Kadir Gecesi dolayısıyla Selimiye Camii'ni ziyarete gelen vatandaşlar unutamayacakları bir anıyla ayrıldı. Akşam saatlerinde Edirne Valiliği'nin himayelerinde Mimar Sinan'ın ustalık eseri camiinin avlusunda semazen gösterisi düzenlendi. İstanbul'dan gelen 7 kişilik semazen ekibi yaklaşık yarım saatlik gösteriyle ziyaretçileri büyüledi. Gösteriyi sergileyen semazenlerden İbrahim Yağız, Selimiye Camii'nde ilk kez semazen gösterisi yaptıklarını ve manevi ortamın kendilerini çok etkilediğini söyledi. Yağız. "Yaklaşık 7 yıldır Edirne'ye geliyoruz. Selimiye Camiisi'nin avlusunda ilk defa semah gösterisi düzenliyoruz, manevi olarak çok haz aldık, bizi çok etkiledi, umuyorum ki vatandaşlarımız da etkilenmiştir" dedi.

Semazen grubu kentte bir alışveriş merkezinde ve Saraçlar Caddesi'nde de aynı gösteriyi sergiledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Semazen gösterisi

Gösteriden detaylar

Gösteriyi izleyenler

Semazenle röp.

Selimiye Camii detaylar

Haber-Kamera: Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA) -

