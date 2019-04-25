DHA YURT BÜLTENİ-21

Suriye sınırına askeri sevkiyat (2)

SEVKİYATA DEVAM EDİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay-Suriye sınır hattına askeri sevkiyat devam etti. Zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT), komando ve mühimmatlardan oluşan 3 ayrı konvoy, Kırıkhan ilçesinden geçiş yaptı. ZPT, komando ve muhimmatların ihtiyaca göre sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Konvoyun geçişi

SÜRE: 02'20" BOYUT: 261 MB

Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)

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Sorgun’da otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 3 ölü 8 yaralı

YOZGAT’ın Sorgun ilçesinde, otomobil ile servis minibüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 19.00 sıralarında E-88 karayolu üzerindeki Sorgun Galericiler Sitesi önünde meydana geldi. Cihan Aktaş (39) yönetimindeki 66 AAL 509 plakalı otomobil, Sivas yönünde ilerlediği sırada kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Hilmi Pusmaz yönetimindeki 66 LM 176 plakalı işçi servisi minibüsüne çarptı. Otomobil sürücüsü Cihan Aktaş ile eşi Kerime Aktaş, kaza yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, hurda yığınına dönen işçi servisinde yaralanan Bekir Yiğit (35), Hilmi Pusmaz (39), Muhammet Durmaz (31), Oğuzhan Polat (30), İhsan Güneşdoğmuş (40), Cesur Bilir (39), Fatih Hafızoğlu (34), Veysel Kar (46) ile kimliği belirlenemeyen bir kişiyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bekir Yiğit'in yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis ekipleri, kaza nedeniyle yolda önlem adı. Karayolundaki araç geçişi bir süreliğine tali yoldan verildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.