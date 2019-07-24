DHA YURT BÜLTENİ - 21

DİYARBAKIR'DA ZIRHLI POLİS ARACINA EYP'Lİ SALDIRI

DİYARBAKIR'da devriye görevi yapan polislerin bulunduğu zırhlı araca kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı. Yaralananın olmadığı saldırı ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olay gece, saatlerinde Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Şehitlik Caddesi üzerinde devriye görevi yürüten polislerin bulunduğu zırhlı aracı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce el yapımı patlayıcı atıldı. EYP gürültüyle patlarken, şüpheliler kaçtı. Yaralanının olmadığı saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis, EYP'li atan kişi ya da kişilerin yakalanması için operasyon başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden detay

Zırhlı araçlar

Güvenlik şeridi çekilmesi

Zırhlı araçtan inen polisler

Olay yerindeki binalardan detay

Genel ve detay

Haber-Kamera: Emrah KIZIL - Selim KAYA / DİYARBAKIR,(DHA)

ÇİFTLİK YANGININDA 2 BİN BALYA SAMAN KÜL OLDU

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde bulunan bir hayvan çiftliğinde yangın çıktı. İtfaiyenin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, 2 bin saman balyası kül oldu.

Yangın, Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Subaşı Mahallesinde bulunan bir çiftlikte meydana geldi. Çiftliğin samanlığında başlayan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Çiftlik sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, alevlerin yakındaki ahırlara sıçrama endişesi yaşandı. Bunun üzerine ahırlarda bulunan büyükbaş hayvanlar tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın çevreye sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangında 2 bin saman balyasının kül olduğu tespit edildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.