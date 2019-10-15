DHA YURT BÜLTENİ-21

Olay, öğle saatlerinde, Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, S.C.'ye ait evde arkadaşlarıyla birlikte uyuşturucu kullanan Kenan Tunç, yaşamını yitirdi. 2 arkadaşı, Kenan Tunç'un cesedini apartmandan indirirken, apartman sakinleri gördü. Haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi, Kenan Tunç’un yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri incelemede bulundu. Kenan Tunç’un vücudunda darp izleri tespit edilirken, cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili olarak S.C. ve O.B.'yi gözaltına aldı. Kenan Tunç'un uyuşturucudan mı yoksa aldığı darbeler sonucu öldüğü yapılacak otopsi sonucu belli olacak. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yerinden görüntüler

Polislerin inceleme yapması

Ölen kişinin fotoğrafı

HABER-KAMERA: Ercan BUBER/KARAMÜRSEL(Kocaeli), (DHA)

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MIKNATIS ADAM SIRTINDA ÇAY TEPSİSİ TAŞIYABİLİYOR

İzmir'in Konak ilçesindeki Basmane semtinde otel işleten Ethem Arslan (69), 1980’li yıllarda bir televizyon programında gördükten sonra denedi ve vücudunun belirli bölgelerinin metalleri bir mıknatıs gibi çektiğini fark etti. Arslan’ın göğsüne ve sırtına yapıştırdığı metal kaşık, kase, tepsi, bozuk para gibi materyaller, saatlerce düşmeden durabiliyor.

Basmane’de 1984 yılından beri otel işleten, bir çocuk babası Ethem Arslan (69), 1980’li yıllarda bir televizyon programında insan vücuduna metal ürünlerin yapıştığını gördü. Eşinin ısrarı üzerine deneyen Arslan vücudunun, metal kaşık, kase, tepsi, bozuk para gibi materyalleri mıknatıs gibi çektiğini fark etti. İçinde metal bulunan her şey, Arslan’ın göğsüne ve sırtına temas ettiğinde saatlerce düşmeden durabiliyor. Çevresi tarafından ‘Mıknatıs Adam’ olarak anılan Arslan’ın bu özelliğini ilk defa görenler şaşırıyor. Aynı özelliğin anneannesinde de olduğunu söyleyen Arslan, aynı zamanda, insanların hissettiği ağrıları onların yakınında durarak kendine çekebildiğini anlattı. Bu özelliğini fark ettikten sonra nedenini öğrenmek amacıyla doktora gitmediğini belirten Arslan, "Ben bu enerjinin varlığını ilk defa eşimin bacağı ağardığında hissettim. Ağrılar bana geçti ve onun ağrısı kalmadı. Metallerin yapıştığını da fark edince biyoenerji eğitimleri aldım. Önceden ağrılar bileğime giriyordu, eğitim aldıktan sonra düzeldi. Herhangi bir zararı olmadı bana. Otobüste yolculuk yaparken, yanımda oturan kişinin ağrılarını kendime mıknatıs gibi çektiğimi hissediyorum. Hastanelerin özellikle yoğun bakım bölümlerinde bu ağrıları çok fazla hissediyorum. Bu tarz yerlere girmek istemiyorum, ağır geliyor" diye konuştu.

Arslan’ı yıllardır tanıyan ve bu özelliğini bilen Dursun Karakaş, "Ben kendisini yaklaşık 20 yıldır tanıyorum. Ethem abi mıknatıs gibidir. Demir para yapıştırırsın kalır, tepsi yapıştırırsın kalır, düşürmez. İlk gördüğümde çok şaşırdım. Bir insanın vücudunda çay tepsisinin durması mümkün değil" dedi. Hasan Balpınar ise, "İnsan vücudunda bulunan elektrik onda çok yoğun. Bunu bir filmde seyretmiştim, insan vücudunun neler yapabildiğini gördüm. Ethem abinin vücuduna da metallerin yapıştığını gördüm. Daha önce hiç görmemiştim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ethem Arslan’ın vücuduna metal eşyaları yapıştırmasından genel ve görüntüler

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- Ethem Arslan’la röp.

- Tanıdıkları ile röp.

Haber: Melis KARAKUZULU, Kamera: Mücahit BEKTAŞ/İZMİR, (DHA)

