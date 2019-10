DHA YURT BÜLTENİ-21

"PKK/PYD terör örgütü uzun yıllardır Suriye'nin kuzeyindeki kardeşlerimize zulmetmekte, oraları işgal etmekte. Oranın insanına her türlü kötülüğü reva görmekte. Oradaki kardeşlerimizi bu zulümden kurtarmak için kahraman ordumuz Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Harekat, çok büyük bir başarı ve hızlıca ilerliyor. Tabi terör örgütü PKK/PYD buna karşılık özellikle sınır ilçelerimizdeki yerleşim yerlerinde havan ve benzeri silah, mühimmatlarla saldırıda bulunuyor. Bunun bir örneği de bugün Cizre ilçesine bağlı Katran köyünde yaşandı. Alçakça bir saldırı sonucu 3 vatandaşımız yaralandı. Biri yoğun bakımda alındı, diğer yaralarının sağlık durumu iyi. Tabi bu tehlike ihanet çok kısa sürede bertaraf edilecek. İnşallah ordumuz bu mücadeleyi bu operasyonu en seri şekilde tamamlayarak, o bölgeyi, o toprakları gerçek sahiplerine teslim edecek. Ve bu ihanet, bu zulüm Allah'ın izni ile bitmiş olacak."

KYK İl Müdürü Erdoğan Tunç, yurtta kalan öğrencilerle birlikte Mehmetçiğin yanında olmak onlara selam, dua ve desteklerini göndermek istediklerini ifade ederek, "Bütün personelimiz, öğrencilerimiz, kızlarımız Mehmetçiğe selam ve dualarını gönderiyorlar. Türk milleti kadınıyla, erkeğiyle doğuştan asker doğan bir millet. Dolayısıyla şu anda sınır ötesinde harekat yapan askerlerimizin bütün millet olarak arkasındayız, duamızla onların yanındayız. Maddi ve manevi her şeyimizle onlarla birlikte hareket ediyoruz. Yüreğimiz birlikte atıyor. Mehmetçiklerimiz sıkıntıya kapılmasınlar. Türk milleti olarak onların arkasındayız" dedi.

Kahramanmaraş'ta Avustralya Büyükelçiliği desteğiyle kodlama atölyesi açıldı

AVUSTRALYA Büyükelçiliği'nin desteğiyle Kahramanmaraş'ta ortaokul öğrencilerine yönelik Robotik ve Kodlama Atölyesi açıldı. Açılışa, Avustralya Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown da katıldı.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü, dezavantajlı bölgelerdeki ortaokul öğrencilerine yönelik Robotik ve Kodlama Atölyesi kurulması ve eğitim verilmesi amacıyla 'Kızlar Geleceğini Kodluyor' projesi hazırlayarak Avustralya Büyükelçiliği'ne başvurdu. Büyükelçilik, projeye 12 bin Avustralya doları destekte bulundu.

Bu destekle Dulkadiroğlu Halk Eğitimi Merkezi'nde hazırlanan Robotik ve Kodlama Atölyesi törenle açıldı. Suriyeli kız öğrencilerinin de eğitim gördüğü atölyenin açılış törenine; Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Avustralya Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

BROWVN: DÜNYANIN GELECEĞİ SİZLERİN ELİNDE

Avustralya Marşı ile İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Büyükelçi Marc Innes-Brown, proje ile kız öğrencilerin robotik kodlama yeteneklerini geliştireceğini söyledi. Brown, şöyle devam etti:

"Aslında bu daha büyük ve global bir çabanın parçasıdır. Kız çocuklarının, kız öğrencilerin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik ile daha çok ilgilenmesini amaçlıyor. Ayrıca bu öğrenciler yetenekli sayesinde kariyer imkanları da artacaktır. Bu Avustralya hükümeti için sadece Avustralya'da değil, dünyanın her yerinde bir önceliktir. Bu proje onlarca insana yardımcı olacak ama aynı zamanda eğitmenlerin eğitimi sayesinde daha fazla insana da ulaşacak ve yaygınlaşacak. Bu proje ile anılmaktan, buraya bu bağlamda gelmekten çok mutluyum. Program sonunda birtakım çalışanlarla ve öğrencilerle bir araya gelmek istiyorum ve öğrencilere seslenmek istiyorum, sizler geleceksiniz bu ülkenin geleceğini ellerinizde tutuyorsunuz aynı zamanda dünyanın geleceği sizlerin elinde. Geleceğiniz ve çalışmalarınız için en güzel dileklerimi sunuyorum."

ÖZKAN: İNŞALLAH BU PROJE, İLİŞKİLERİMİZİ DAHA DA GENİŞLETİR

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ise projeye katkılarından dolayı Avustralya Büyükelçisi Marc Innes-Brown'a teşekkür ederek, "Projenin hedef kitlesine baktığımız zaman özellikle kız çocuklarının olması çok anlamlı. Bu projenin içerisinde Suriyeli misafir öğrencilerimiz var. onlarla beraber projemizin inşası daha da önemli ve anlamlı hale geliyor. İnşallah bu proje hem bilgi teknolojilerinin eğitimde yaygın olarak kullanılmasına iyi bir çekirdek oluşturur hem de Avustralya ile olan ilişkilerimizi her anlamda daha da genişletir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Vahdettin Özkan, Avustralya Büyükelçisi Marc Innes-Brown'a sim sırma tablosu hediye etti. Robotik kodlama eğitimi alan öğrencilere Vali Özkan ve Büyükelçi Brown tarafından sertifikaları verildikten sonra kesilen kurdeleyle atölyenin açılışı yapıldı. Öğrenciler, kodlama ile yaptıkları robotları gösterip protokole bilgi verdi.