DHA YURT BÜLTENİ - 22

Suriye'nin Kamışlı kentinde, terör örgütü PKK/PYD-YPG'lilerin Mardin'in Nusaybin ilçesine düzenlediği havan ve roketli saldırılarda toplam 11 sivilin şehit, 63 kişinin de yaralanmasının ardından Vali Mustafa Yaman Başkanlığında güvenlik birimleri ve kurum müdürlerinin yer aldığı kriz merkezi oluşturuldu. Kriz merkezinde Nusaybin'deki halkın ve ilçenin güvenlik konuları görüşüldü.

Şehidin eşi Gülseren Bebek ile kızı Ezgi Yağmur Bebek, cenazeyi taşıyan uçakla geldi. Uçaktan inen yakınları tarafından karşılanan Gülseren Bebek, metanetini koruyarak, "Ağabey ben onurluyum. Benim düğünüm var hoş geldiniz. Onurluyum, ağlamayacağım. Allah'ıma şükürler olsun" dedi.

Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek'in (44) cenazesi, Mardin'deki törenin ardından askeri uçakla Kahramanmaraş Havalimanı'na getirildi. Şehidin cenazesi, burada babası Kemal Bebek, annesi Rabia Bebek, kardeşleri, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.

Askerler tarafından uçaktan indirilen Hacı Bebek'in Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına konuldu. Bu sırada gözü yaşlı anne Rabia Bebek tabutu öperek, "Kurban olsun annen sana kuzum" dedi.

Daha sonra şehidin cenazesi Göksun ilçesine götürüldü. Şehit Hacı Bebek, yarın öğlen namazının ardından toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

KAHRAMANMARAŞ (DHA)

==============

Bakan Albayrak: Çok tarihi günlerden geçiyoruz

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, teröristlerden tarafından ateşlenen ve Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düşen havan mermisi nedeniyle şehit olan Gelir Uzman Yardımcısı Cihan Güneş'in, Manisa'nın Salihli ilçesinde yapılan cenaze törenine katıldı. Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Albayrak, "Çok tarihi günlerden geçiyoruz. Tüm terör örgütleri ile mücadele ediyoruz. Allah'ın izniyle bu mücadeleden zaferle çıkacağımıza inanıyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Suriye'nin Tel Abyad kentinden PKK/PYD-YPG'li teröristlerce ateşlenen havan mermisinin isabet etmesiyle şehit olan Gelir Uzman Yardımcısı Cihan Güneş'in, memleketi Manisa'nın Salihli ilçesine yapılan cenaze törenine katıldı. Salihli Vergi Dairesi'nde basın açıklaması yapan Bakan Albayrak, Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili yaptığı açıklamada, "Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yaparak, terörle mücadele ederek, sivil insan noktasında maalesef dünyada en çok kayıp veren ülkelerden biri olarak, en çok bedel ödeyen ülkelerden bir tanesi değil başında geliyoruz. Bu kapsamda, Türkiye kesinlikle ama kesinlikle taviz vermeyecek. Artık bu ülkenin birliği ve beraberliği, kendisine yönelik tehditleri kaynağında kurutma stratejisi yürütüyor. Uzaktan akıl vermek kolay. Bazıları geçmiş tarihi çok iyi bilmiyorlar. Türk milletinin tarihini anlamak için son 1000 yıla bakmak lazım. Bu coğrafyada son bin yıldır nasıl sınavlar, nasıl güçlü refleksler gösterdiğimizin bilinmesi lazım" dedi.